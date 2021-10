PAPA Y ANTIPAPA: LA INVESTIGACIÓN -«María desata-nudos»: Un culto Bergogliano rico en esoterismo- Parte 21

Andrea Cionci

Adoración y Liberación

Los nudos llegan al peine. El otro día destacamos AQUÍ un hecho objetivo: Bergoglio lleva varias décadas luciendo una cruz pectoral de plata con un Buen Pastor con los brazos cruzados representados. La única iconografía existente en esta posición particular es la del Buen Pastor del Rosacruz, una orden esotérica/masónica que parece no estar exenta de contacto con círculos jesuitas desviados, que ciertamente tiene muy poco que ver con el catolicismo. El ex Gran Maestre del Gran Oriente de Italia, Gustavo Raffi, declaró de Francisco tan pronto como fue «elegido»:«Quizás en la Iglesia nada sea igual que antes. La sencilla CRUZ que llevaba en la túnica blanca da esperanza de que una Iglesia del pueblo redescubra la capacidad de dialogar con todos los hombres de buena voluntad y con la masonería».

Cuando planteamos algunas tímidas perplejidades, AQUÍ,un compañero vaticanista que se esconde detrás del seudónimo BlogGiornLN (¿quién será sabremos alguna vez?) nos dijo «idiotas» porque -esta es la motivación- esa cruz fue un regalo que un pianista le dio a Bergoglio.

Ah, entonces si fue un regalo todo bien. Perfecto. Por lo tanto, no podría ser el regalo de un amigo rosacruz.

La protesta del colega hace que el proceso cognitivo seguido por los partidarios de Bergoglio sea plástico, con una abdicación real -esta válida- a las bases más elementales de la lógica.

Por lo tanto, dado que aún no hemos renunciado por completo al pensamiento racional, debemos arrojar luz sobre un hecho muy extraño, distinguiendo entre lo que es objetivo y lo que se puede intuir.

Ahora bien, dado que, desde el punto de vista de la fe, la devoción sincera y amorosa de los creyentes es ciertamente escuchada por la Virgen María, más allá de si está representada en tal o cual imagen, hay algunos hechos objetivos que deben conocerse con respecto al culto inusual de «María que desata los nudos».

A menudo se acusa a Francisco de no brillar particularmente por su devoción mariana. Negó a Nuestra Señora el título de Co-Redentora; a menudo tiende a definir a su única «madre y discípula» con cierta similitud con el luteranismo; ha abrogado la Fiesta de la Traducción de la Santa Casa de Loreto, desclasificando prácticamente el hecho sobrenatural de la casa de María llevada por ángeles (atestiguada por San Nicolás de Tolentino) a mera leyenda y tradición.

A menudo ha habido, siempre en una perspectiva aparentemente pro-protestante, su resistencia a hablar de dogmas marianos fundamentales, como la virginidad perpetua. Escribimos sobre ello AQUÍ

Sin embargo, de una sola imagen mariana, en particular, Bergoglio es EXTRAORDINARIAMENTE DEVOTO. Ni de Nuestra Señora de Lourdes, ni de la de Fátima (a la que dijo preferir la María de los Evangelios), ni de la de Pompeya, ni de La Buena Ayuda, todas las imágenes milagrosas, que curaban a enfermos terminales, fueron protagonistas de apariciones y otros fenómenos sobrenaturales extraordinarios reconocidos por la Iglesia, a los que obviamente, creen los que tienen fe.

No, es una imagen inusual, desprovista del Niño Jesús.

María está representada muy hermosa, sin velo, tanto que incluso puede parecer un poco demasiado esquemada debido a una solapa del vestido rosa carne. En una reproducción del original, colgada en el estudio de Bergoglio, la figura de María aparece incluso con un hombro descubierto, inaudito.

Avvenire escribe que cuando en 1986 el entonces padre Bergoglio vio el ex voto de Nuestra Señora Desatanudos, en la iglesia jesuita de San Pedro, en Augsburgo, Alemania, fue «electrocutado»: hizo imprimir cientos de postales de esta imagen y la difundió en Argentina y en toda América del Sur, tanto que hoy incluso aparece una reproducción en el santuario de la venerada Virgen de Guadalupe. Un párroco de Buenos Aires, Juan Ramón Celeiro, también escribió una NOVENA a Marie Knotloeserin, o una oración que debe recitarse durante nueve días, un verso al día (tenga esto en cuenta).

Y aquí está el origen de la imagen.

En 1700, el canónigo alemán Hyeronimus Ambrosius Langenmantel encargó al pintor Schmidtern una pintura como ex voto para conmemorar una gracia recibida de su abuelo, el noble Wolfgang, que tenía serios problemas matrimoniales con su esposa Sophie.

Esta, para recordar todas las disputas que tuvo con su marido, había llenado de nudos la cinta de boda con la que los alemanes se casaban en ese momento: un nudo apretado con la cinta simbolizaba, de hecho, el vínculo matrimonial.

Wolfgang Langenmantel, en el umbral de la separación, trajo la cinta anudada por un jesuita, el padre Jakob Rem, quien se la ofreció a María. La Virgen, por un milagro, se dice, desató todos los nudos de la cinta y trajo de vuelta la paz y el amor entre marido y mujer.

En comparación con los milagros extraordinarios de las otras efigies marianas, esto parece bastante modesto, sin embargo, Francisco ha extendido un culto que lo abarca todo. ¿Por qué? ¿Qué tendrá esta imagen en particular?

No se puede permanecer en silencio sobre el hecho de que hay algunas patentes que se superponen del símbolo de la cinta anudada con el universo ALQUÍMICO-ESOTÉRICO.

Una cinta o cordón lleno de nudos, el nfatti, es un símbolo masónico de importancia primordial, ya conocido por las sociedades medievales de mampostería: conecta las dos columnas rotas del templo de Salomón, Jachin y Booz. Los nudos en la cinta, del tipo «Saboya» al igual que los de la imagen de los nudos sueltos de la Virgen, simbolizan los«nudos de amor» que unen a los Hermanos, reúniéndolos en una familia en toda la Tierra.

Es cierto que hay muchos símbolos masónicos tomados del cristianismo, pero hemos investigado un poco más sobre el comisionado del exvoto, Hyeronimus Langenmantel.

Era un erudito y pertenecía a la Fruchtbringenden Gesellschaft, (Sociedad de carpolóforos) que tenía un propósito educativo: el uso impecable del alemán. Los historiadores de la masonería Ludwig Keller y Wolfstieg argumentaron que esta academia determinó las líneas de influencia en la masonería, que pronto nacería en 1717. La Fruchtbringende Gesellschaft era «algo más que una simple sociedad lingüística» -citamos de la enciclopedia masónica- más bien una asociación que perseguía ciertos intereses religiosos o al menos morales y sociales, especialmente la penetración en Alemania con la tolerancia, la paz y la educación de los jóvenes adultos. Los miembros cultivaron secretos destinados a crear un cristianismo pacifista, sincretista e «inclusivo», dado que la sociedad acogió a muchos protestantes, pero también a algunos católicos «dialogantes».

Un miembro de la sociedad y amigo de Langenmantel fue el jesuita Athanasius Kircher, un egiptólogo y alquimista.

Por lo tanto, es fáctico que el ex voto de Marie Knotloeserin nació en un contexto cultural jesuítica, católico-protestante, protomasónico, sincretista, nada ajeno a los intereses alquímicos y esotéricos.

Y aquí la imagen que disuelve y/o anuda la cinta (no sabemos si María en la escena está disolviendo uno de los nudos «añadidos» o volviendo a anudar el conyugal) evoca inevitablemente el lema alquímico «RESUELVE ET COAGULA»,el ciclo de muerte y renacimiento que será tan querido por los masones.

No es todo. El uso de cordones o cintas anudadas con fines principalmente MÁGICOS es muy antiguo, tanto que incluso se repite en las tablillas cuneiformes mesopotámicas que trataban de la brujería.

Citamos de un sitio mágico: «La «bruja de los nudos», una figura que contiene muchos aspectos del sanador pero también del tejedor. […] El poder de los nudos es muy antiguo, se usaba en Egipto y Mesopotamia y ha llegado hasta nosotros […] El poder que tenían (y tienen) tales prácticas se puede ver en el esfuerzo con el que la INQUISICIÓN intentó menospreciar y humillar la magia de los nudos que se consideraba cualitativamente negativa y se asociaba solo con la maldición».

Notable es el aspecto anticatólico del ex voto, por lo tanto, que asocia a María con una práctica mágica estrictamente prohibida por la Iglesia de Roma.

También hay un RITO DE LOS NUEVE NUDOS que recuerda de manera inquietante la NOVENA de la Virgen que desata los nudos: todos los días, durante nueve días, hay que hacer un nudo en un punto preciso de una cuerda ya que:

«Con el 1er nodo, comenzará el hechizo.

Con el 2º nudo el hechizo se hará realidad.

Con el 3er nodo así será.

Con el 4º nodo se revelará la potencia.

Con el 5º nudo vivirá el hechizo.

Con el 6º nudo se fijará el hechizo.

Con el nodo 7 se producirá el cambio.

Con el 8º nodo el destino actuará.

Con el nodo 9 lo que se haga será».

«Los nodos estarán DESATADOS UNO A LA VEZ DURANTE NUEVE DÍAS CONSECUTIVOS, en el orden numérico en que estaban empatados. Cuando el último se disuelva, el poder estará en su máximo y la energía se liberará con un grito».

No es la primera vez que un elemento iconográfico-litúrgico promovido, introducido o aprobado por Francisco encuentra una correspondencia casual (?) con el mundo mágico-esotérico-masónico.

Ahora bien, ¿entiendes por qué Benedicto XVI nunca habría abandonado la Iglesia para alimentarlos?

A CONTINUACIÓN, TODO EL ESTUDIO DESDE EL INICIO: