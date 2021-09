Papa y Antipapa: La investigación: El «Código Ratzinger» con el que Benedicto XVI se ha estado comunicando durante ocho años – Parte 6

el •

Investigación del Papa – Antipapa 6

Andrea Cionci

Adoración y Liberación

Hasta hoy os hemos hablado del contexto de impedimento para gobernar que llevó a Benedicto XVI a preparar una Declaratio en la que anunciaba que se retiraría a una ermita, abandonando fácticamente el ejercicio práctico del poder, pero SIN ABDICAR. AQUÍ y AQUÍ.

De esta manera, hizo que sus oponentes confundieron el acto con una renuncia al trono, para tomar el poder abusivamente, creando un antipapa y produciendo así un cisma purificador para la Iglesia, separando el «grano» de los verdaderos católicos de las «malezas» de los modernistas. (También lo repitió en la última entrevista con Herder Korrespondenz: «Separar a los creyentes de los no creyentes», pero por supuesto casi nadie citó esa frase inquietante).

El Papa Ratzinger sabía que sus enemigos, menos preparados que él y dominados por el ansia de poder, agarrarían vorazmente cualquier documento que hablara de «resignación», sin ir demasiado lejos para lo sutil. Y él, de sutileza y cultura, en cambio, ha hecho suyo el código privilegiado de una comunicación «especial».

De hecho, a pesar de su «sede impedida», ha conseguido, a lo largo de los últimos ocho años, filtrar conceptos clave QUE EXPLICAN SU IMPEDIMENTO, en decenas de libros, entrevistas y declaraciones. En esencia, el Papa ESTÁ PIDIENDO AYUDA, pero nadie, trágicamente, lo escucha.

Para comunicarse, superando las formas de censura a las que evidentemente está sometido, Benedicto XVI utiliza un método LÓGICO (el catolicismo es, además, la religión del «Logos»), que hace uso de trucos apropiados y precisos: 1) ERRORES DELIBERADOS O APARENTES, 2) AMBIGÜEDADES «especulares» y 3) INCONSISTENCIAS superficiales.

Estas rarezas se producen para atraer la atención de quienes saben leer detenidamente y, reflexionando más detenidamente, explicar su significado real gracias a referencias históricas aprendidas, traducción correcta y filológica del latín, referencias a otros documentos y declaraciones, citas de las mismas palabras de los interlocutores, usos inteligentes del lenguaje y los tiempos, incluso alusiones humorísticas.

El escritor fue capaz de «descifrar» por completo dos capítulos enteros dedicados a la supuesta renuncia en la entrevista del libro de Peter Seewald con Ratzinger «Last Conversations» (2016) que, junto con el gemelo«Ein Leben» (2020) es una verdadera MINA de mensajes. Pronto le propondremos , – en absoluta exclusividad – la lectura auténtica e inédita de UNA CARTA ENVIADA POR EL PAPA RATZINGER A UN CARDENAL.

Una vez que entendimos el método, el «Código Ratzinger», otros colegas periodistas, como el buen Mirko Ciminiello de RomaIT, o incluso lectores comunes, también informaron mensajes que, al principio, se nos habían escapado, o que revelaban más significados.

Para presentarte este lenguaje «sutil», comenzaremos ofreciéndote los ejemplos más obvios.

Nuestra investigación comenzó, en 2020, precisamente a partir de los ERRORES LATINOS en la Declaratio, ya detectados por los filólogos Luciano Canfora y Wilfried Stroh los cuales, años después, el latinista Frà Alexis Bugnolo HERE, interpretaron por primera vez como señales para llamar la atención sobre un documento que NO era una renuncia.

En cuanto a las AMBIGÜEDADESe n el lenguaje post-Declaratio de Benedicto XVI, la más conocida y sensacionalista se refiere al hecho de que ha estado repitiendo durante ocho años, incansablemente, que «el Papa es uno», SIN DECIR NUNCA, ni siquiera por error, o inadvertidamente «Y ES FRANCISCO». Así lo confirma su propio secretario, Mons. Gaenswein, quien, respondiendo públicamente a Don Bernasconi, el sacerdote excomulgado porque es fiel solo a Ratzinger, declaró: «Benedicto XVI siempre ha dicho que el Papa es uno, Y ESTÁ CLARO QUE ÉL ES FRANCISCO».

Si «está claro», por lo tanto, nunca lo dijo explícitamente. Puedes saber más AQUÍ

Vale la pena, más bien, informar sobre una operación de manipulación mediática real operada por Vatican News AQUÍ

La agencia de noticias vaticana tituló en 2019 AQUÍ: «Benedicto XVI: el Papa es uno, Francisco» citando la entrevista que unos días antes hizo Massimo Franco del Corriere, al Papa. Bueno, fuimos a comprobar AQUÍ en el periódico: esa comilla era un pensamiento personal de Massimo Franco, de ninguna manera atribuible a Benedicto XVI. Además, toda la entrevista con el Papa Ratzinger podría interpretarse completamente al revés, como leerás AQUÍ. No se sabe qué darían los medios de comunicación en general por tener esas tres fatídicas palabras de Benedicto XVI: «… y es Francisco»… Pero NUNCA los ha concedido, obviamente porque el Papa es él mismo y no puede decirlo, ya que tiene la sede impedida.

Pero ahora, en lo que respecta a las aparentes INCONSISTENCIAS, llegamos a uno de los mensajes más rotundos y explícitos que hemos identificado.

En p. 26 de «Últimas conversaciones» (Garzanti 2016), el periodista Seewald pregunta a Benedicto XVI: «Con usted, por primera vez en la historia de la Iglesia, un pontífice en el ejercicio pleno y efectivo de sus funciones ha renunciado a su ‘cargo’. ¿Hubo un conflicto interno sobre la decisión?»

La respuesta del Papa Ratzinger: «No es tan simple, por supuesto. Ningún Papa ha dimitido durante mil años e incluso en el primer milenio esta fue una excepción: por lo tanto, tal decisión debe ser meditada durante mucho tiempo. Para mí, sin embargo, se hizo tan evidente que no había un conflicto interno doloroso».

Ahora bien, esta es UNA AFIRMACIÓN ABSURDA, dado que en los últimos mil años (1016-2016) ha habido hasta cuatro papas que han renunciado al trono, (incluido el famoso Celestino V, en 1294) y, en el primer milenio del papado (33-1033), ha habido seis más.

¿Quizás Ratzinger no conoce bien la historia de la Iglesia?

Su frase, en cambio, tiene un significado perfectamente coherente si entendemos que el significado de la palabra «dimisión» para Ratzinger no es el mismo que le damos: «no es tan sencillo»,como él mismo especifica.

De hecho, en la famosa Declaratio de 2013, declaró que renunciaba al ministerium, al ejercicio práctico del poder. Así que para él, la palabra «renuncia» no significa «abdicación», sino solo la renuncia a gobernar prácticamente, sin perder el título de papa AQUÍ.

De hecho, en su respuesta a Seewald, no está hablando de los papas que abdicaron, sino de uno que, como él, en el primer milenio, perdió temporalmente el ministerium -por causa de fuerza mayor- y NUNCA ABDICÓ.

Todo vuelve: la«excepción» del primer milenio de la que habla Ratzinger es la de BENEDICTO VIII, TEOFILACTO DE LOS CONDES DE TUSCULUM que fue derrocado en 1012 (todavía dentro del primer milenio, ver arriba) por el antipapa Gregorio VI. En la huida, Benedicto VIII tuvo que renunciar al ministerium durante unos meses, pero no perdió en absoluto el munus, el título divino de papa, tanto que luego fue reinstalado -como lo que era- en el trono por el santo emperador Enrique II. En el segundo milenio, sin embargo, ningún Papa ha renunciado al ministerium solo, mientras que cuatro pontífices, en cambio, han abdicado por completo, renunciando al munus.

Consultado sobre la cuestión histórica, el profesor Francesco Mores, profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad de Milán, confirma:«De hecho, existe esta diferencia entre el primer y el segundo milenio. La unión decisiva es la reforma «gregoriana» (de 1073). Aunque en conflicto con los poderes seculares, los papas del segundo milenio siempre mantuvieron un mínimo de ejercicio práctico de su poder (por lo que no renunciaron al ministerium ed.), a diferencia de muy pocos casos en el primer milenio: Pontiano, Silverio, pero, sobre todo, Benedicto VIII».

Benedicto XVI nos está diciendo, por lo tanto, claramente que tuvo que renunciar al ministerium como su antiguo predecesor homónimo y que ninguno de los dos ha abdicado nunca, es decir, ha renunciado al munus.

Si este no fuera el caso, ¿cómo podría Ratzinger decir que ningún Papa renunció en el segundo milenio y que en el primer milenio fue una excepción»? NO HAY ESCAPATORIA.

Si desea obtener más información sobre el asunto, haga clic AQUÍ

Otra confirmación proviene del otro libro de entrevistas de Seewald, «Ein Leben«, donde, en p. 1204, Benedicto XVI se distancia de Celestino V, el abdicatorio por excelencia, que renunció legalmente al segundo milenio (1294): «La situación de Celestino V –escribe Ratzinger– era extremadamente peculiar y de ninguna manera puede ser invocada como (mi) anterior».

También en Ein Leben, la palabra «abdicación» aparece ocho veces – nueve en la edición alemana como «Abdankung» – y nunca se refirió a Ratzinger, sino sólo a los papas que realmente abdicaron, como Celestino, o que querían hacerlo seriamente, como Pío XII, para escapar de los nazis. Para Ratzinger, sin embargo, sólo se habla de dimisión («Ruecktritt«).

Como puede ver, aquí no se trata de «conspiración» o interpretaciones cautivas: CARTA CANTA. La declaración de Benedicto es explícita y es lógica, históricamente explicable SÓLO en este sentido, y tiene plena coherencia con la Declaratio. Por supuesto, para entender el lenguaje «codificado» del Papa Benedicto, uno debe tener la paciencia de ir y reconstruir los detalles, pero si esto no fuera indispensable, no sería un mensaje «codificado», capaz de filtrarse desde una sede impedida, para ser entendido por aquellos que no temen el pensamiento lógico.

Toda la operación de Ratzinger, de hecho, tiende a «seleccionar» y, en consecuencia, movilizar solo a los prelados, clérigos, fieles o personas comunes que tienen «oídos para entender» y «ojos para ver». Los demás se justificarán diciendo que son «especulaciones, coincidencias, sofismos inútiles»: no entenderán o, sobre todo, no querrán entender.

Bueno: ahora que te has familiarizado un poco con el MÉTODO, el «Código Ratzinger», pasaremos a explicar muchos otros mensajes, aún más refinados y precisos, para que pronto incluso puedas encontrarlos tú mismo, tal vez haciendo más contribuciones a la primera «investigación participativa» en la historia del periodismo.

