Papa y Antipapa: La investigación – Resuelto el enigma de la Mozzetta Roja con el «Ratzinger Code»: ¿Por qué Bergoglio viste de Blanco? – Parte 11

Si has seguido todos los episodios anteriores dedicados a los mensajes «codificados» que el papa Ratzinger ha estado difundiendo durante ocho años en libros y entrevistas, estás listo para entender uno de los más brillantes y llamativos. Atención: puede parecer un rompecabezas, y lo es (el escritor tardó seis meses en descifrarlo), pero la solución es clara e inequívoca.

Esta es una pregunta que Peter Seewald hace en el libro-entrevista «Últimas conversaciones» (Garzanti 2016).

PREMISA: hay que saber que los papas, en grandes ocasiones como, por ejemplo, su elección, sobre la clásica túnica papal blanca suelen llevar una MOZZETTA ,o una capa, de color rojo, así como los cardenales también la visten de rojo para ceremonias importantes. Bergoglio, por otro lado, cuando fue «elegido» en marzo de 2013, decidió presentarse en el balcón del Palacio Apostólico con la mozzetta blanca, entonces completamente vestida de blanco, con el atuendo del Papa «ordinario».

De ahí la pregunta de Seewald a Benedicto XVI:«¿Qué pensaste cuando tu sucesor apareció en la logia de la Basílica de San Pedro? ¿Y es más, vestido de blanco?»

La respuesta del Papa Ratzinger: «Fue su elección, incluso nosotros que lo precedimos estábamos en blanco. No quería la mozzetta roja».

En una lectura superficial, el significado aparece como: «El Papa Francisco, mi legítimo sucesor, se presentó vestido completamente de blanco, 1) como también lo habíamos hecho«nosotros» (plural maiestático) en nuestra elección, o 2) como los papas que antes de él (incluyéndome a mí) generalmente se visten, ordinariamente. Pero no quería vestir la mozzetta roja de las grandes ocasiones».

Pero esta interpretación «políticamente correcta» es INACEPTABLE, implosiva, muy forzada.

Porque, ya sea con el«nosotros» el papa Benedicto usó el plural maiestático, o si se refería a sí mismo y a los papas anteriores, hay un gran problema: el día de su elección como pontífice él, como todos los papas antes que él, apareció en el balcón con LA MOZZETTA ROSSA, «en rojo». Por lo tanto, Ratzinger y sus predecesores NO estaban TAMPOCO «EN BLANCO» en su elección, como lo hizo Bergoglio. Puedes comprobar en la foto del encabezado.

2. Si Benedicto XVI se refiriera, en cambio, sin el plural maiestático, simplemente al hábito ordinario de todos los papas anteriores, incluido él mismo, ¿cómo podría haber sido, entonces, una ELECCIÓN de Bergoglio vestirse de blanco, dado que esa es la túnica básica del papa? ¿Entiendes? La única «opción» permitida a un Papa recién elegido puede ser, a lo sumo, SOLO si usar la mozzetta roja, o no. Si eres elegido Papa, ciertamente no puedes «elegir» vestirte de blanco: es obligatorio, es la identificación mínima y obligatoria del Papa.

Por eso, la interpretación políticamente correcta es UNA TONTERÍA, y debe ser descartada.

Ergo, el único significado sutil, pero perfectamente coherente con el aspecto canónico que ya hemos investigado solo puede ser este :«Bergoglio ELIGIÓ usar la túnica blanca DE PAPA como la usan todos los verdaderos papas que lo precedieron, incluyéndome a mí, pero él NO TENÍA derecho a ella porque no abdiqué. Bergoglio no quería seguir siendo cardenal, quería ser papa a toda costa, por lo que no podía estar satisfecho con la mozzetta del cardenal rojo que se le debía».

¿LA CONTRA-PRUEBA FINAL?

Si quisiéramos seguir la narrativa oficial, imaginando a un Papa Francisco legítimo -que exteriormente rompe con la tradición al presentarse en blanco- y un Papa Benedicto XVI «emérito», Ratzinger habría tenido que responder necesariamente así: «Fue su elección presentarse vestido completamente de blanco». Nosotros» (yo y / o los papas anteriores) que lo precedimos también teníamos la mozzetta roja. Pero no quería usar la mozzetta roja».

EN RESUMEN: la única opción posible es entre llevar o no el accesorio de la mozzetta roja en la elección con la túnica blanca obligatoria. Entonces, dado que Ratzinger y los papas antes de su elección tenían la mozzetta roja sobre la túnica blanca, decir que Bergoglio se presentó «en blanco» como TAMBIÉN Ratzinger y sus predecesores NO TIENE NINGÚN SENTIDO, a menos que la de Bergoglio fuera, en cambio, la ELECCIÓN de usar la TÚNICA BLANCA en sí, obligatorio y típico de los papas: pero lo hizo ILEGALMENTE, porque no podía ser papa porque Benedicto XVI nunca abdicó. Un verdadero Papa no «elige» vestirse de blanco.

Si no tienes claro de inmediato este tipo de calembour, no te preocupes: vuelve a leer con calma. Después de todo, si fuera fácil e inmediatamente comprensible, ¿qué mensaje criptográfico sería?

Como es típico de los otros mensajes en «Ratzinger Code«, en una lectura distraída y superficial – tal vez como la de un censor – todo parece estar bien. Hay, sin embargo, un error flagrante (el hecho de que Benedicto XVI no se presentara «también» en blanco, sino en rojo) que no escapa a quienes tienen buena memoria. Así, reflexionando sobre esa extraña inconsistencia y reelaborando lógicamente la construcción de la frase, se llega a la solución.

Ahora, este es el sexto mensaje en «Código Ratzinger» que hemos ilustrado hasta ahora. Los precedentes los encontrará en los capítulos de la investigación reportados en la parte inferior, en su totalidad. Continuaremos durante mucho tiempo con ejemplos similares para convencer a los escépticos, ya que una aleatoriedad, o una distracción puede ocurrir una vez, máximo dos: no en DOCENAS DE CASOS.

Al fin y al cabo, seríamos genios absolutos de la ficción si fueramos capaces de inventar, a partir de distracciones aleatorias e inexactitudes (casi imposibles para el Ratzinger teutónico) tantos cripto-mensajes que todos conducen, de una manera perfectamente lógica y coherente, al mismo escenario legal. (Aparte de Dan Brown).

En cualquier caso, recordemos que estos mensajes son sólo INDICACIONES, señales, confirmaciones: la prueba fundamental del hecho de que Benedicto XVI no ha abdicado, de hecho, YA está contenida en el Derecho Canónico y en su Declaratio de 2013 que, como hemos visto en el capítulo 1 – también gracias a los mismos argumentos de los canonistas pro-Bergoglio – leído como renuncia es absolutamente INVÁLIDO. Por lo tanto, todos los mensajes del Código Ratzinger siempre se refieren a la misma cuestión canónica que, eterna e inmutable, se ha fijado para siempre en la historia creando un CISMA: ya sea con el Papa Benedicto o con el antipapa Francisco.

