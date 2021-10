Papa y Antipapa: La investigación – La profecía de Ratzinger se hace realidad: Volvemos a las catacumbas. Misas Clandestinas «Una Cum Benedicto». Parte 18

Investigación del Papa – Antipapa 18

Andrea Cionci

Adoración y Liberación

Como hemos ilustrado ampliamente, la auténtica Iglesia Católica y la iglesia modernista-bergogliana se están separando como el agua y el aceite. El fracaso en abdicar al Papa Ratzinger, que se autoexilió en la sede impedida por la imposibilidad de seguir gobernando, ha producido un cisma no solo fáctico, sino también canónico. (Para obtener más información, consulte los artículos anteriores al final de este artículo). Ahora bien, el gran riesgo para la verdadera Iglesia es dejar el asiento en manos de los usurpadores, si nadie interviene.

Pero este destino había sido predicho por el joven teólogo Joseph Ratzinger incluso en 1969 (!), a los micrófonos de la radio alemana, cuando profetizó el fin de la Iglesia tal como la hemos conocido:

«Pronto tendremos sacerdotes reducidos al papel de trabajadores sociales y el mensaje de fe reducido a visión política. Todo parecerá perdido, pero en el momento oportuno, precisamente en la fase más dramática de la crisis, la Iglesia renacerá. Será más pequeña, más pobre, casi catacumba, pero también más santa. Porque ya no será la Iglesia de los que buscan agradar al mundo, sino la Iglesia de los fieles a Dios y a su ley eterna.

El renacimiento será obra de un pequeño remanente, aparentemente insignificante pero indomable, pasado por un proceso de purificación. Porque así es como Dios obra. Contra el mal, un pequeño rebaño resiste».

Y hoy la profecía se está verificando puntualmente. Informamos de la carta de uno de nuestros lectores, que desea permanecer en el anonimato, que habla exactamente de misas clandestinas, celebradas en la forma ahora prohibida del «vetus ordo», una orden antigua, en latín. Esto se debe al motu proprio del antipapa Francisco «Traditionis custodes» que, de hecho, ha abolido la Misa Católica por excelencia, de 500 años de antigüedad y evolucionada armoniosamente desde la época de los Apóstoles.

Tales misas clandestinas también se celebran en comunión«cum Papa Benedicto». Una cuestión espinosa, la de la comunión con el Papa, (llamada una CUM), que retomaremos más adelante.

Pero aquí está el testimonio, exclusivamente:

«Estimado doctor,

Le escribo para testimoniar la condición clandestina de quienes se ven obligados a buscar al Señor en santidad y alegría en el ocultamiento y la sencillez de la vida familiar y en la Iglesia doméstica.

Desde el pasado mes de febrero de 2020, cuando el CEI permitió el cierre de lugares de culto y posteriormente la imposición de medidas restrictivas y ofensivas contra la devoción y el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, muchos pequeños y escondidos han rogado al Señor que no los deje sin el Pan de Vida, la Comunión. Los sacerdotes todavía humildes y temerosos de Dios se han comprometido a no dejar a los fieles sin maná celestial, por lo que se han enfatizado los acontecimientos noticiosos donde la autoridad civil, apoyada por la eclesiástica, ha interrumpido las celebraciones, ha impedido el desarrollo de cultos divinos, bajo la mirada complaciente del pueblo descristianizado y acrítico.

Algunos de nosotros, que no nos consideramos en absoluto elegidos y justos, sino pobres pecadores en busca de refresco espiritual, hemos encontrado consuelo en la oración y en sacerdotes amigos, que desafiando la posible ira de los superiores e informados por espías «piadosos» que confabulan con el pensamiento único dominante, hemos considerado apropiado celebrar en la clandestinidad de casas o lugares sin visibilidad, dando así consuelo a las personas hambrientas de alimento espiritual.

Debemos dar gracias al Señor, por no habernos dejado nunca en ayunas, por habernos ayudado siempre con los Santos Ángeles cuando nos hemos movido para recibir dignamente al Rey de reyes, que en el altar hace pan sólo para nuestro amor.

En este tiempo hemos apreciado y redescubierto la liturgia latina, donde los «tradicionalistas cerrados y retrógrados» eran los únicos capaces de recibir a Jesús de rodillas, en la boca, de manos que no goteaban gel, mientras que en las parroquias e iglesias «legales», voluntarios preciosamente entrenados invitaron rápidamente a no arrodillarse y a levantar la máscara, la única forma de adoración agradable a Dios en sus templos…

Donde no era posible participar en la liturgia antigua, teníamos el don de un sacerdote que venía a celebrar en nuestra casa, en una habitación debidamente preparada como capilla, según la indicación divina dada por los muchos mensajes de Nuestro Señor y su Madre, transmitidos en los últimos años, y debidamente despreciados por aquellos que deberían haberlos acogido primero, y por tantos pensadores y vaticanistas, que primero se burlaron de las profecías de los instrumentos de Dios, y que ahora se tambalean como náufragos tratando de interpretarlos y discernir los signos de los tiempos, aferrándose a estos escritos como la última balsa para salvarse de la tormenta. Más vale tarde que nunca, ciertamente, pero los «pequeños», aquellos que, carentes de inteligencia mundan y de ciencia común, se han permitido instruirse con las palabras de la Virgen se han arremangado y han puesto en práctica lo que les ha sugerido el cielo durante décadas y décadas, para vivir los tiempos actuales y los aún más terribles por venir…

Participamos en la misa doméstica siempre que el sacerdote podía venir a nuestra casa, agradeciendo inmensamente el regalo tanto en días festivos como entre semana, haciendo ese tiempo como un precioso regalo de Dios, incluso aprovechando permisos en el trabajo y postergando compromisos básicos. La frecuencia de esta liturgia dentro de los muros de la casa no está establecida a priori, se asume como proveniente de Dios cuando el sacerdote pudo dedicar tiempo a lo que él definió como la Iglesia del futuro.

Finalmente, es cada vez más general que durante la liturgia clandestina el Papa mencionado una cum es Benedicto. Queremos ponernos del lado sólo de Jesucristo, que escogió a un solo Pedro en cada tiempo, hasta el fin de la Iglesia Católica; por lo tanto, las ovejas reconocen la voz del verdadero pastor y saben distinguirlo de los lobos disfrazados. Se dice que este sentimiento es común, no solo en nuestro propio hogar, sino en todas partes donde hemos encontrado el mismo modo de adoración. Hay otras realidades que viven como la nuestra, y ellos también, cuando no tienen el bien de la Santa Misa en casa, corren donde sea posible a la Misa in vetus ordo, para no ultrajar a la Divina Majestad con masas indecentes desprovistas de sacralidad.

Por supuesto: la nuestra no quiere ser una Iglesia alternativa, o una Iglesia de reservada o de los elegidos, somos pobres ovejas que queremos estar solo en el redil nativo. Si las cosas se pusieran bien, seríamos los primeros en correr a las parroquias para participar en la Santa Misa todos los días, pero ahora las cosas parecen no querer volver. Dios ha decidido que intervendrá, pero primero quiere que el hombre toque con sus propias manos lo que significa hacer sin él, tanto en el ámbito civil como en el eclesiástico. La presencia de dos túnicas blancas es el comienzo de la gran confusión, de la que uno no saldrá sino a través de una purificación pesada y dura.

No entro en más detalles, para dejar vagos los lugares y las situaciones, pero con esto invito a los hermanos en la fe que leerán este testimonio a perseverar en la paz, incluso en futuras y fuertes persecuciones. Si todavía estás indeciso sobre qué hacer, ora con humildad y ardor, y la Madre de Dios y Reina del Cielo proveerá en las indicaciones prácticas.

¡Adelante y coraje! Nuestro objetivo es el cumplimiento de la oración del Padre Nuestro:»Fiat Voluntas Tua, sicut in caelo et in terra».

Adveniat Regnum tuum!

Una pobre nada»

