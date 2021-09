Papa y Antipapa: La investigación – Los enemigos de Benedicto XVI dentro de la Iglesia – Parte 4

el •

Investigación del Papa – Antipapa 4

Andrea Cionci

Adoración y Liberación

Gracias al folleto flores d’Arcais citado ayer AQUÍ, tenemos una visión muy clara de cómo el Papa Benedicto XVI fue un gran obstáculo para el progreso de la abrumadora dinámica globalista. Por eso tuvo que ser absolutamente sacado del camino y, con él, de toda la Iglesia Católica de dos mil años, su Tradición y su credo. Por lo tanto, hemos hecho un balance de los enemigos de Benedicto FUERA de la Iglesia. En este sentido, también se podría mencionar el muy oscuro episodio del bloqueo de cuentas vaticanas, con la suspensión -en perfecto momento- por parte de los EEUU de Obama, del famoso SWIFT CODE. Aparentemente, el procedimiento iba a tener lugar dentro de los cambios normales del sistema para el cambio de la ley contra el lavado de dinero, pero el hecho es que las cuentas del Vaticano se desbloquearon solo unas horas después de la Declaración de la supuesta renuncia de Benedicto XVI. ¿Una coincidencia?

Sin embargo, hoy, para comprender plenamente el contexto que llevó al actual Papa, Benedicto XVI, a declarar su impedimento para gobernar con la consiguiente retirada a una ermita, es necesario entender quiénes eran sus enemigos DENTRO de la Iglesia. Por esta razón citaremos solo hechos reales, declaraciones publicadas en la prensa y testimonios incontrovertibles.

Lo que emerge de manera macroscópica es que, junto con el hecho de que los poderes del Papa ya se habían reducido drásticamente con el Concilio Vaticano II, un MOTÍN / OBSTRUCCIONISMO PASIVO estaba en marcha en la Iglesia por figuras clave de la Curia cercanas al Papa.

Recordemos lo que Ratzinger confió en 2005 al obispo Fellay de la Comunidad de San Pío X, quien, durante una audiencia, recordó al Papa que estaba en posesión de la autoridad para poner las cosas en orden en la Iglesia en todos los frentes. Y Benedicto XVI respondió:«Mi autoridad termina en esa puerta». Esto sucedió en Castel Gandolfo ya en agosto de 2005. AQUÍ

En este punto, debemos citar el canon 412 del Código de Derecho Canónico: «La sede episcopal se entiende como ‘impedida’ si el Obispo diocesano está totalmente impedido de ejercer el oficio pastoral en la diócesis por encarcelamiento, confinamiento, exilio o INCAPACIDAD, no pudiendo comunicarse ni siquiera por CARTA con sus diocesanos».

Hablando de discapacidad, el manso y anciano Joseph Ratzinger desde el comienzo de su pontificado ha tenido enormes problemas para ser obedecido. Como lo demuestra el hecho del obispo Fellay, incluso entonces se le impidió en gran medida EJERCER el oficio pastoral y esto probablemente empeoró cuando a la edad de 86 años, en 2013, se vio obligado a declarar la sede impedida.

Él mismo lo admite en la Declaratio de 2013: «… He llegado a la certeza de que mi fuerza, debido a mi avanzada edad, ya no es adecuada para EJERCER adecuadamente el ministerio petrino […] para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, también es necesario el vigor tanto del cuerpo como del alma, vigor que, en los últimos meses, ha disminuido en mí de tal manera que debo reconocer mi incapacidad para administrar bien el ministerium (ejercicio práctico) que se me ha confiado».

«Además -explica el profesor Antonio Sànchez, catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla- la incapacidad física no es motivo para renunciar al mantenimiento del papado: Juan Pablo II gobernó hasta las últimas etapas de su enfermedad».

Es decir: un Papa, incluso si es débil y anciano, siempre y cuando sea obedecido y disciplinado por sus obispos, puede continuar siendo Papa con seguridad. En cambio, una debilidad física, o nerviosa puede ser un problema para ejercer el ministerium especialmente ante episodios de insubordinación severa y obstruccionismo.

Además, a parte de una incapacidad física, también se podría hablar de una incapacidad jurídica en el sentido de que el colegialismo inaugurado por el Concilio Vaticano II había comenzado a destruir la estructura monárquico-piramidal de la Iglesia, y en 2005 fue capaz de evitar que el Papa incluso impusiera la frase «derramado por nosotros y por muchos» (en lugar de para todos) en el canon de la Misa, versión filológica del latín«pro multis», más correcta desde el punto de vista teológico. (No todos van al Cielo, como dice Bergoglio, muchas almas quieren mantenerse alejadas de Dios incluso después de la muerte. Así, al menos, dice la doctrina católica).

Los desastres del Concilio, «ganados» por los modernistas liderados por el jesuita Karl Rahner, entre otras cosas, tuvieron el efecto de invertir al Secretario de Estado, como Primer Ministro de la Iglesia Legislativa, con un control casi total sobre el flujo de legislación y otra información del Vaticano, incluidos los actos del propio Papa.

En este sentido, un hecho rotundo está representado por la destitución, en mayo de 2012, del presidente del IOR Ettore Gotti Tedeschi, amigo de Benedicto XVI, sin que el Papa supiera nada al respecto. Lo supo por la televisión, como lo atestigua su secretario Mons. Gaenswein y, según algunas fuentes, también hubo un grito tras la noticia.

¿Le parece normal que el presidente del «banco» del Vaticano pueda ser torpedeado sin que el Papa sepa nada al respecto?

Pero otro HECHO MUY CLARO se remonta al mismo período, cuando estalló el escándalo de Vatileaks: el mayordomo del Papa, Paolo Gabriele (indultado en diciembre por el Papa y dejado en libertad) había robado y fotocopiado CARTAS secretas y confidenciales de Benedicto XVI con cardenales, periodistas, políticos, VIPs etc. Entre los eclesiásticos, una de Card. Tettamanzi donde acusó a Card. Bertone para dar órdenes en nombre de Benedicto sin que el Papa sea siquiera informado, luego la enviada por el Card. Nicora al Presidente del Ior Gotti Tedeschi donde le informó del cambio en la ley contra el lavado de dinero realizado por Card. Bertone y la de monseñor Viganò a Benedicto XVI, donde el arzobispo hizo duras referencias al card. Bertone. Todos los documentos que hablaban de un poder abrumador del Secretario de Estado, como el anterior, y por tanto de la incapacidad legal ya mencionada.

El hecho es que muchas de estas correspondencias fueron publicadas más tarde por Gianluigi Nuzzi en un libro.

Y aquí viene en su totalidad la CUARTA RAZÓN que secunda que la sede puede ser declarada impedida: CUANDO EL OBISPO NO ES CAPAZ DE COMUNICARSE NI SIQUIERA POR CARTA CON SUS DIOCESANOS, en este caso todo el catolicismo universal.

Teniendo en cuenta que su correo ya no era privado, sino que había sido robado, fotocopiado, difundido, luego impreso, el Papa bien podría haber declarado que la sede estaba impedida de no poder comunicarse ni siquiera por carta.

Entonces, si hay algo más, debemos preguntarle al Santo Padre. Además, Vatileaks también habló de un plan para matarlo. No se sabe si Benedicto fue sometido a situaciones de confinamiento o encarcelamiento, pero un hecho permanece: después de la Declaratio del 11 de febrero de 2013, se fue 17 días antes de que entrara en vigor su sede impedida. En todo este tiempo, ningún cardenal -excepto, al parecer, Su Eminencia Raymond Leo Burke- ha planteado dudas sobre la legitimidad de la Declaratio interpretada como renuncia. Nadie fue al Papa para preguntarle:«Pero Santo Padre, discúlpeme, ¿qué quiso decir exactamente? Porque, para el canon 332.2, para abdicar, debe renunciar al munus petrino, y la renuncia al trono debe ser simultánea».

Y cuando en 2014 Antonio Socci publicó los primeros libros que hablaban de una discapacidad de la renuncia, no hubo nadie que planteara el tema.

Entonces: ¿es posible considerar una sede más impedida que esta?

Finalmente, es necesario mencionar obedientemente al grupo de cardenales modernistas conocidos como la «MAFIA DE SAN GALO». Fue una docena de cardenales muy importantes, entre ellos el primado de Bélgica y el cardenal de Londres, todos completamente modernistas y en olor a masonería eclesiástica. Entre ellos también estaba el Card. Silvestrini, casualmente mecenas de Giuseppe Conte AQUÍ.

En 2015, el Card. Godfried Danneels, el primado de Bélgica que llevó el catolicismo a su país a un mínimo histórico, también involucrado en un asunto de tapadera de un cardenal pedófilo, confesó cándidamente en su «Biografía» autorizada que, durante años, la mafia de San Galo (se habían dado este bonito apodo) estaba tratando de que Benedicto XVI renunciara y pusiera en su lugar – casualmente – al Card. Jorge Mario Bergoglio. Citamos del libro: «Es un hermano jesuita de Martini y cardenal arzobispo de Buenos Aires, su nombre es Jorge Mario Bergoglio. La actitud de Bergoglio se gana la confianza de muchos de los participantes en el Grupo St. Gallen, incluido Danneels. […] Aunque los cardenales del grupo de San Galo presentes en Roma envían a Ivo Fürer una carta con el mensaje: «Estamos aquí juntos en un espíritu de paz», fue el cardenal Ratzinger quien fue elegido por el cónclave como el sucesor casi obvio del papa polaco, aunque durante el precónclave, el cardenal jesuita Jorge Mario Bergoglio fue una alternativa realista.

El volumen, que confirma lo declarado anteriormente por el periodista inglés Ivereigh, nunca ha sido traducido al italiano, ni negado por el Vaticano, en la perspectiva, tal vez, de que la pregunta fue olvidada.

Además de lo anterior, Carlo Maria Martini, arzobispo de Milán, formó parte de la «Mafia». Cormac Murphy-O’Connor, Arzobispo de Westminster, Joseph Doré,Arzobispo de Estrasburgo, Alois Kothgasser, Arzobispo de Salzburgo, Ljubomyr Huzar, Arzobispo Mayor de Lviv de los Ucranianos, José Policarpo, Patriarca de Lisboa.

La última reunión del grupo fue en 2006, con Benedicto XVI ya en el trono durante un año. El Card. Danneels estaba junto a Bergoglio cuando salió al balcón de San Pedro vestido de blanco, el día de su supuesta «elección». El documental «El mensaje en la botella» habla extensamente sobre estos personajes AQUÍ

El grupo era conocido desde los años 90, tanto que San Juan Pablo II promulgó, en la Constitución Apostólica Universi dominici gregis una directiva precisa para EXCOMULGAR AUTOMÁTICAMENTE (latae sententiae) a todos los cardenales que habían tejido acuerdos y complots previos al cónclave. Este es, de hecho, uno de los otros argumentos clásicos, secundarios a la invalidez de la renuncia de Benedicto, que se aducen para sancionar la ilegitimidad del cónclave de 2013 y, por lo tanto, confirmar el antipapado de Bergoglio. Ahora, dado que la Declaratio no es una renuncia, sino un asiento impedido declarado para el trabajo de enemigos dentro y fuera de la Iglesia, veremos después, cuál fue la brillante y definitiva respuesta del Papa Benedicto XVI para salvar a la verdadera Iglesia Católica y cómo él mismo nos lo explicará en los últimos ocho años.

