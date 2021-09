Papa y Antipapa: La investigación – Ignorar la renuncia invalida a los sucesores Bergoglio: serían todos anti-papas.

el •

Investigación del Papa – Antipapa 16

Andrea Cionci

Adoración y Liberación

Mientras el verdadero Papa, Benedicto XVI, en una sede impedida y a los 94 años, intenta salvar a toda Europa de la deriva bioético-sexual con un libro de tal sabiduría que conquista incluso a las feministas, el antipapa Francisco, centrado en supuestas conspiraciones que le preocuparían (luego negado por el cardenal Parolin), ni siquiera logró salvar a la pequeña República de San Marino del referéndum sobre el aborto, incluso con el 98% de la población de San Marino declarándose católica. Sin embargo, nadie ha tenido nada que decir sobre el poder mediático de Bergoglio. ¿Por qué no lo usó? Habría bastado con dar un salto en el acto, o pronunciar una buena homilía preventiva y ganar ese sensacional 59% de ABSTENCIÓN. Pero no, los sí ganaron con el 77% de los votos.

Así que el pequeño estado ha decidido que será posible tener un aborto incluso hasta el noveno mes, creando las condiciones para un «turismo eugenésico» desde Italia. Tampoco se permite la objeción de conciencia. Una pequeña pero desastrosa batalla perdida, de importancia estratégica.

Después de todo, para los católicos que lamentan el resultado, seguir ignorando la Magna Quaestio, esa es la legitimidad del pontífice reinante, tiene sus costos que ahora los no nacidos tendrán que pagar, incluso en el noveno mes.

Un avance sangriento sobre la tragedia universal que le espera a la Iglesia Católica si sigue metiendo la cabeza en la arena.

De hecho, parafraseando un dicho conocido, en este caso «a Papa muerto, NO hagas otro». El único Papa verdadero será el sucesor de Benedicto XVI que tendrá que ser elegido por «aquellos a quienes pertenece», (como Benedicto especifica en su Declaratio ) es decir, por los verdaderos cardenales nombrados antes de 2013. Si vas a un cónclave con los 80 cardenales nombrados inválidamente por el antipapa, surgirá otro antipapa y la Iglesia católica canónica visible se acabará.

El prof. Antonio Sànchez Sàez , catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla (fundada en 1505) explica qué escenarios se perfilan para el después de Ratzinger y / o después de Bergoglio.

P. Profesor, ¿qué pasaría si Francisco nos dejara o renunciara antes de la partida de Benedicto XVI?

A. “Como hemos ilustrado AQUÍ , sin ser negado, la renuncia de Benedicto XVI es nula y sigue siendo el único Papa reinante. Actualmente se encuentra la situación de «SEDE IMPEDITADA», prevista por el Código de Derecho Canónico (art. 412 y siguientes), que se refiere a los casos en los que, «por encarcelamiento, relegación, destierro o incapacidad » el Papa es totalmente incapaz de ejercer sus funciones, como Benedicto XVI hoy. Según el Código, deben observarse las prescripciones de las «leyes especiales dictadas para estos casos». En cualquier caso, la salida de Bergoglio del escenario no daría lugar a la vacante o a la convocatoria del cónclave, porque el Papa (Benedicto XVI) sigue vivo y nunca ha abdicado (can. 153). No creo que Bergoglio vaya a dimitir, pero si esto ocurriera no cambiaría su condición de antipapa y usurpador, ni la de Benedicto, de Papa reinante ”.

P. ¿Y si Benedicto dejara este mundo antes que Francisco?

A. “En este caso, la sede quedaría vacante (can. 335) y un » pequeño remanente fiel «tendría que elegir un nuevo Papa, en el exilio, quizás ya en ese momento muy perseguido por la falsa Iglesia oficial, que habría caído en la apostasía.

El sucesor de Benedicto XVI sería contemporáneo del antipapa Bergoglio, quien liderará la falsa iglesia ecuménica mundial, una iglesia sin dogma, sin transubstanciación, donde se habrá abolido el sacrificio perpetuo, unido al mundo y al resto de las confesiones religiosas, ( la misa en latín ya ha sido abolida AQUÍ ed). Por otro lado, sólo el pequeño remanente de fieles que seguirá al nuevo Papa verdadero será la auténtica Iglesia Católica ”.

P. Muchos piensan que es solo cuestión de esperar a que Francisco deje la escena para poder «arreglar las cosas» y elegir un Papa para arreglar las cosas. ¿Es realmente así?

R: “ UN ERROR ENORME, de importancia histórica, que continuará la línea de sucesión antipapal de Bergoglio . De hecho, si se va al cónclave nulo (ya que para el can. 126 hubo un error sustancial en la dimisión de 2013 y en la subsecuente sede vacante) con unos 80 cardenales inválidos nombrados por el antipapa , sólo se elegirá otro antipapa, y luego otra vez, y otra. (Canon 174 § 2: si los cardenales presentes no son válidamente elegidos, el voto (cónclave) es nulo).

Todo el proceso de elección papal está regulado en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis , aprobada por Juan Pablo II. Léelo «.

P. ¿Pero por qué, entonces, una gran parte del mundo tradicionalista critica ferozmente a Bergoglio y continúa reconociéndolo como un Papa legítimo?

A. “ ES EL MEJOR FAVOR QUE LE PUEDEN HACER: le muestran al mundo que hasta los más acérrimos opositores de Bergoglio lo reconocen como Papa y que, por tanto, su legitimidad no está en duda. Como prueba, Bergoglio es completamente impermeable a tales ataques, pero reacciona con furia, excomulgando sin proceso canónico solo a los eclesiásticos que no lo reconocen como Papa , a los que ponen el dedo en la llaga: su ilegitimidad. La crítica a Bergoglio, pero considerándolo Papa, no solo da el escándalo (aunque si el papa debiera obedecer porque serían asistidos por el Espíritu Santo también dentro de lo ordinario, como dice el art. 892 del Catecismo AQUÍ ), sino arriba todos FUNCIONAN INCONSCIENTEMENTE PARA GARANTIZAR SU SUCESIÓN. Muchos de estos críticos, seculares y religiosos, de perfecta buena fe, se engañan a sí mismos de que al criticar a Bergoglio tan ferozmente pueden persuadir al próximo (falso) cónclave de elegir un Papa de la Tradición. Esto ya es completamente improbable dada la mayoría absoluta de cardenales bergoglianos, pero incluso si, por pura casualidad, se eligiera a un tradicionalista (como, por ejemplo, el cardenal Burke o el arzobispo Viganò ), seguiría siendo un antipapa, elegido por un cónclave inválido y, por tanto, privado de la asistencia del Espíritu Santo.

P. Entonces, en la práctica, Benedicto separó las líneas de sucesión para siempre: la suya es papal y la de Bergoglio es antipapal. Ahora el Vaticano admite AQUÍ que el instituto del papa emérito no existe y está trabajando para arreglar las cosas. ¿Podrían convencer a Benedicto, de 94 años, de que declarara algo para sanar su renuncia inválida?

R . «No. Dado que la renuncia de Benedicto XVI fue nula (OMS ), su actitud actual o futura es casi irrelevante, en el sentido de que el acto pretendido como renuncia es nulo independientemente de que Benedicto XVI reconozca o no que él es el Papa reinante y no Bergoglio. Es decir, en este momento BENEDICTO XVI ES EL PAPA, LO QUIERA O NO. Y Bergoglio es un antipapa. Punto. Esto permanecerá incluso después de la muerte de Benedicto y nada puede cambiarlo en retrospectiva.

Hoy, el Papa Ratzinger podría hacer algunas declaraciones diciendo que él es el Papa, o que el Papa es Bergoglio. En ambos casos seguiría siendo Papa, porque LA NULIDAD DE LA RENUNCIACIÓN ACTÚA POR SÍ MISMA, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE ÉL DIGA AHORA. La misma autoridad del Papa está sujeta a la ley canónica, si no la cambia de antemano. Claro, una declaración del Papa Ratzinger en una conferencia de prensa pública y abierta que confirme una renuncia especialmente inválida AQUÍ ayudaría mucho, pero no sé si al final lo hará. En cualquier caso, casi todos los actos eclesiásticos emitidos por Bergoglio en estos 8 años serían nulos, como la creación o nombramiento de cardenales, así como sus encíclicas, modificaciones del Catecismo, modificaciones del Magisterio, etc. serían nulas y sin efecto. Sólo serían válidos los actos de administración ordinaria, en los que » Ecclesia suplet «. Benedicto XVI podía sanar la nulidad de algunos de los actos nulos de Bergoglio si quería confirmarlos, pero solo él podía decir cuáles. Por poner un ejemplo, sólo pudo confirmar el cardenalato inválido conferido por Bergoglio a aquellos obispos que se muestran fieles ayudando a denunciar al antipapa ”.

P. ¿Quién debería tomar la iniciativa, cualquier cardenal?

R. “Cuando un antipapa ha ocupado el asiento de Pedro o el verdadero Papa ha sido cuestionado, las cosas nunca han sido fáciles de resolver. En ocasiones, la solución fue promovida por reyes y emperadores que apoyaron, por la fuerza de las armas, al auténtico Papa. O la solución llegó a través de un concilio ecuménico , como el de Constanza, que cerró el cisma occidental. A veces bastaba con sínodos , como los de Reims y Piacenza, que reafirmaban al verdadero Papa, Inocencio II contra el antipapa Anacleto II.

Por supuesto, ahora no tenemos reyes católicos o emperadores romano-germánicos que puedan intervenir en armas. La única solución sería un Concilio Ecuménico. De lo contrario, los cardenales de hoy tendrán que aceptar una tras otra las etapas del proceso de desintegración y mutación del catolicismo hasta que tengan que ser excomulgados, so pena de encontrarse ya no católicos «(ver el ejemplo del» cuco » AQUÍ ed) .

P. Sin un sínodo, la Iglesia católica tendría que levantarse de la nada, de forma catacumba y clandestina, tal como profetizó el Papa Ratzinger, abandonando la sede del Vaticano como la cáscara seca de una crisálida …

R . «Sí. Ese pusillus grex (pequeño rebaño) será perseguido por el mundo y la falsa Iglesia católica siguiendo al falso Papa. Lo mismo sucedió con los cristianos en la época de Cristo y los emperadores romanos, perseguidos por el imperio pagano y, al mismo tiempo, por los judíos, que consideraban herejes a los cristianos. Esto volverá a suceder ahora, cuando los verdaderos católicos serán expulsados ​​de las iglesias por oponerse a la unión de la iglesia con el mundo y el resto de las religiones. También serán perseguidos como cismáticos (por seguir a Benedicto XVI o su sucesor) o fundamentalistas católicos ”.

P. Por tanto, hoy los cardenales cercanos a la tradición que no intervienen están marcando su propio destino: la obra reformadora de Bergoglio difícilmente se detendrá, ya se habla de intercomunión con los protestantes, parece que el dogma de la transubstanciación está a punto de saltar. .

R. “Cierto. El 4 de agosto, el vaticanista Marco Tosatti informó AQUÍ de los rumores sobre el hecho de que Bergoglio quiere promover la intercomunión , y que por ello ha encargado al nuevo secretario del Culto Divino, el arzobispo franciscano Vittorio Francesco Viola que organice una comisión en el mes de septiembre. , para que, en el plazo de dos meses, le informe directamente sobre los resultados del trabajo. Como podemos ver, la intención final sería crear una nueva liturgia ecuménica, donde se acoja la doctrina protestante (para la cual la Eucaristía es una mera comida o recuerdo de la Última Cena), y las palabras de la consagración serán cambiadas dramáticamente. PARA QUE LA TRANSUBSTANCIACIÓN DESAPAREZCA, (ya se ha insertado un extraño rocío masónico en la 2ª oración de consagración AQUÍ ed). Todo ampliamente predicho desde la época del profeta Daniel: el cese del sacrificio perpetuo . Esto demuestra una vez más que estamos en tiempos escatológicos y quién es realmente Jorge Mario Bergoglio ”.

CONCLUSIONES:

A estas alturas, la Declaratio del papa Ratzinger está definitivamente consignada a la historia y al derecho canónico y, como renuncia al papado, es inválida. Nos guste o no , Benedicto XVI sigue siendo el único Papa reinante , aunque con «una sede impedida «. Hoy solo puede hacer dos cosas: o una renuncia válida, abrir un nuevo cónclave legítimo con cardenales nombrados antes de 2013, o reanudar el ejercicio práctico del poder.

Bergoglio es un antipapa (porque fue elegido por un cónclave inválido ya que el asiento no estaba vacante porque Benedicto no había abdicado) y nunca podrá hacer nada para curar esta situación. Todos los actos importantes realizados por él no son válidos, a menos que Benedicto XVI los reconfirme, a su elección, una vez recuperado el poder efectivo.

Si vas a un cónclave para elegir un sucesor de Bergoglio, se elegirá otro antipapa : toda su línea de sucesión es antipapal. La Iglesia se transformará definitivamente en una nueva Iglesia no católica y globalista . Muchos cardenales vinculados a la tradición serán gradualmente derrocados o tendrán que abandonarla.

El próximo Papa verdadero solo será el sucesor de Benedicto XVI y puede ser elegido por un cónclave compuesto solo por cardenales válidos designados por Benedicto XVI o Juan Pablo II.

Incluso los cardenales inválidos designados por Bergoglio deberían aceptar la verdad e inmediatamente pasar al lado de Benedicto XVI, devolviéndole el trono. Lo más probable es que estos sean cardenales reconfirmados por su fidelidad al legítimo sucesor de Pedro. Y la Iglesia canónica (la que conocemos) se salvará.

De lo contrario, el próximo Papa verdadero tendrá que ser elegido, en situación de exilio, por el pequeño remanente de fieles al Papa Benedicto XVI y la verdadera Iglesia católica, purificada, tendrá que resucitar lentamente, como en los primeros siglos del cristianismo.

A CONTINUACIÓN, TODA LA CONSULTA DESDE EL INICIO:

————————–

