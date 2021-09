Papa y Antipapa: La investigación – La broma del Papa Benedicto al vaticanista: «Me visto de blanco por falta de otra ropa»- Parte 14

el •

Investigación del Papa – Antipapa 14

Andrea Cionci

Adoración y Liberación

Ayer ilustramos cómo y por qué el lenguaje del «Código Ratzinger»está tan a menudo veteado con ideas irónicas y humorísticas. Con el espíritu de «bufón de Cristo», el Papa Benedicto XVI logra revelar la trágica verdad de su sede impedida evadiendo la censura a través de sutiles juegos de palabras con lógica de hierro. El objetivo es SIEMPRE referirse a la invalidez de su Declaratio entendida como una renuncia al papado.

Por lo tanto, hoy entenderemos cómo el Papa se burló sutilmente del periodista Andrea Tornielli, actual jefe de la oficina de prensa del Vaticano.

De hecho, el vaticanista le había enviado preguntas «sobre supuestas presiones y complots que habrían provocado su renuncia» y el Papa le respondió en febrero de 2014, un año después de la Declaratio con unas frases muy cortas.

Claramente, Tornielli interpretó esas frases suyas con un sentido «políticamente correcto», según la narrativa habitual de que «Benedicto XVI ha abdicado regularmente, el Papa es Francisco y todo está bien».

Así que analicemos frase por frase al Papa Benedicto.

«No hay la menor duda sobre la validez de mi renuncia al MINISTERIO Petrino. La única condición de validez es la plena libertad de decisión. La especulación sobre la invalidez de la renuncia es simplemente absurda».

Pero, ¿a cuál de los dos«ministerios»se refiere Benedicto XVI? ¿Al ministerio entendido como munus (título papal), o entendido como ministerium (ejercicio práctico del poder)? Ya sabes que todo el juego se basa en la descomposición del oficio papal, llevado a cabo en 1983 por Juan Pablo II y Card. Ratzinger – en estas dos entidades, inseparables y no equivalentes. Quizás ya en su momento, se creó este falso objetivo, el ministerium, que permitió al papa Ratzinger producir una abdicación solo aparente, que en realidad denuncia una sede impedida. Detalles AQUÍ .

Si, de hecho, Benedicto se refiriera al ministerio-munus, al título de Papa, sería totalmente cierto que renunció al papado y «cualquier especulación sería absurda».

Pero desde que Benedicto XVI en la Declaratio anunció renunciar al ministerio-ministerium, con entrada en vigor diferida y nunca ratificada jurídicamente, la renuncia es fáctica, no jurídica y sólo se refiere al ejercicio práctico del poder. ¿Y quién puede negar que hoy Benedicto XVI ha renunciado fácticamente a su poder práctico? Es tan obvio … Pero el Papa siempre permanece Y SÓLO él.

Benedicto XVI juega entonces aún más sutilmente: para el Derecho Canónico, la validez de una verdadera abdicación requiere que sea «libre«. Pero su mención de la «plena libertad» no es una referencia canónica, porque su renuncia al ministerium es puramente fáctica y no implica abdicación. La suya es una referencia SEMÁNTICA: está diciendo que, en un sentido general, CUALQUIER renuncia, para ser conforme a la definición, debe ser libre y voluntaria. De hecho, citamos del diccionario: «Renuncia: el abandono VOLUNTARIO de un derecho, de un bien».

Así que lo que le dice a Tornielli es todo muy cierto, pero es el periodista quien, como todos, lo ha malinterpretado hasta hoy.

Y ahora pasemos a la siguiente frase, esta realmente sensacional y humorística.

«El mantenimiento del vestido blanco y el nombre Benedicto es simplemente algo práctico. En el momento de la renuncia no había otra ropa disponible. Después de todo, llevo el vestido blanco de una manera que es claramente distinta de la del Papa».

Ahora, los colores de las sotanas eclesiásticas son negro, violáceo (paonazzo), rojo y blanco. Entonces, si quisiéramos seguir la narrativa dominante,Benedicto se habría quedado con el vestido blanco porque, «renunciando al papado, no había otras sotanas negras, rojas o moradas listas». Bueno: desde la Declaratio del 11 de febrero de 2013 hasta el momento de la renuncia programada para el 28 de febrero, pasaron 17 días. En más de dos semanas, ¿no ha habido un sastre eclesiástico en toda Roma que pudiera preparar para el ex Papa una túnica negra, roja o púrpura, diferente de la BLANCA? ¿Y durante los próximos ocho años? La respuesta, leída en este sentido, es claramente ridícula, burlona: un verdadero chiste de carnaval.

La lectura auténtica de la frase, por lo tanto, solo puede ser esta: «Mantener el vestido blanco y el nombre era lo más práctico que se podía hacer, dado que al renunciar fácticamente al ministerium yo seguía siendo EL Papa. Es por eso que no podría haber otra ropa disponible que las blancas, como papa. «Del-resto», es decir, para simbolizar «lo que me quedaba del papado», estando en la sede impedida, llevo el vestido blanco claramente distinto de lo que es el hábito típico del Papa». (Por lo tanto, no se refiere al hecho de que lleva la túnica diferente a la del «Papa Francisco»).

Benedicto XVI, para simbolizar el EXPOLIO del gobierno práctico, además con sólo dos funciones (gobernar la barca de Pedro y proclamar el Evangelio, según la Declaratio),ha eliminado dos elementos de la túnica típica del Papa: la capa y la cintura. La solución más práctica que jamás haya puesto de relieve a un Papa en una sede impedida.

Y ahora vayamos a la última frase. Tornielli escribe: «En las últimas semanas, el teólogo suizo Hans Küng había citado algunas palabras contenidas en una carta recibida de Benedicto XVI sobre Francisco. Palabras una vez más inequívocas: «Estoy agradecido de poder estar VINCULADO por una gran identidad de puntos de vista y una amistad de corazón con el Papa Francisco. Hoy veo como mi única y última tarea apoyar su pontificado en la oración».

Y, en este sentido, Benedicto XVI responde a Tornielli:

«El profesor Küng citó literal y correctamente las palabras de mi carta dirigida a él».

Aparte de la posible ironía sobre el «legato», Benedicto XVI, ciertamente NO DICE EN ABSOLUTO QUE LO QUE ESCRIBIÓ A KÜNG CORRESPONDE A LA VERDAD. Solo dice que Küng citó literal y correctamente la carta … DIRIGIDA A ÉL, señala. ¿Qué necesidad había de especificar «dirigida a él»? Bastaba con decir: «… las palabras de mi carta».

Hans Küng (1928-2021) era el enemigo número 1 de Joseph Ratzinger: un ultramodernista premiado por la masonería alemana que, como era de esperar, fue rehabilitado por Bergoglio. Obviamente, para hacer creer a la gente que la Declaratio era una renuncia, de acuerdo con el plan urdido por Benedicto XVI, el hombre principal a utilizar tenía que ser uno de sus enemigos más acérrimos.

Particularmente sabroso recordar cómo Küng siempre ha NEGADO la infalibilidad papal, cuestionando así lo que dijo el Papa. Casi con toda seguridad, Benedicto le paga con la misma moneda, haciéndolo «feliz y burlado». ¿Cómo puede uno, de hecho, pensar que escribió una carta sincera a su principal enemigo que siempre ha negado que el Papa Benedicto pudiera decir infaliblemente la verdad? Así que, dirigiéndole una carta falsa, a aquel que afirmaba que «el Papa no es infalible», Benedicto XVI hizo que el propio Küng dijera la verdad.

