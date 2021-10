Papa y Antipapa: La investigación, los tremendos riesgos que tiene Viganò sin una palabra definitiva sobre el Papa – Parte 19

Investigación del Papa – Antipapa 19

Andrea Cionci

Adoración y Liberación

Carlo Maria Viganò es un hombre valiente y puro de la Iglesia, dispuesto a sacrificarse por la Verdad. Lo ha demostrado exponiéndose personalmente, denunciando terribles escándalos y hoy es un verdadero punto de referencia para muchos de los que quieren seguir profesando la fe católica.

En los periódicos nacionales hemos informado a menudo de sus intervenciones, mientras que la corriente principal hizo el vacío a su alrededor, de acuerdo con una técnica stantìa, pero bien probada.

Precisamente por la admiración y el afecto por el Arzobispo, nos sentimos obligados, asesorados por un grupo de canonistas, a ilustrar en este artículo cuáles son los tremendos riesgos en los que podría encontrarse a falta de una palabra definitiva. De hecho, estamos seguros de que el arzobispo Viganò está reflexionando en profundidad sobre el pronunciamiento último, ineludible e indispensable que los católicos necesitan: UNA RESPUESTA CLARA SOBRE QUIÉN ES EL PAPA.

Sin embargo, el tiempo apremia. San Marino, está perdido: el referéndum sobre el aborto ha decretado la victoria del Sí, con un 59% de abstención sobre una población que se declara 98% católica. ¿Qué hizo Bergoglio para evitarlo? Nada. A un verdadero Papa (siempre y cuando no se lo impidieran) le habría bastado un suspiro, para evitar que la pequeña república se convirtiera en un destino de turismo eugenésico.

Es decir: el antipapa tiene sus costos dramáticos: requiere un tributo que, en este caso, pagarán los fetos humanos, que a partir de hoy en San Marino pueden ser aspirados o despedazados con forceps hasta el mes 9.

Es por eso que debemos someter absolutamente al obispo Viganò toda nuestra investigación, esperando que la lea o que alguien se la envíe: no hay más tiempo. Necesitamos un pronunciamiento claro y definitivo.

Pues bien, estos son los escenarios que, técnicamente, se configuran en el caso de que el obispo Viganò NO reconozca a Benedicto XVI como el único papa vivo verdadero, aunque sea en un lugar impedido.

1) El primer riesgo es ser absorbido por el sedevacantismo, una corriente extremista del tradicionalismo católico que no reconoce a ningún papa válido después de 1958, el año de la muerte de Pío XII. Cabe recordar que ni siquiera el arzobispo Lefebvre, excomulgado por Juan Pablo II por su defensa de la Tradición, se atrevió a cuestionar su autoridad y legitimidad papal. Prácticamente, según los sedevacantistas, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI habrían sido todos okupas. Entonces, ¿ni siquiera el obispo Viganò sería un arzobispo válidamente ordenado? No entramos en los méritos sobre las faltas o deméritos de estos pontífices (ningún hombre es perfecto), pero el punto es: ¿quién establece que no eran papas? ¿Qué autoridad? El riesgo es, por lo tanto, crear una Iglesia «viganiana» tal vez perfectamente ortodoxa en contenido, pero CISMÁTICA. Además, la Iglesia tradicionalista ya es una minoría, y mucho menos qué porcentajes infinitesimales podría alcanzar una iglesia cismática y sedevacantista que retome el hilo directamente del excelente Papa Pacelli.

2) El segundo riesgo es dividir las fuerzas de resistencia anti-bergoglianas por la mitad. Los campos se convertirían entonces en tres y no solo en dos: una mayoría pro-Bergoglio, una minoría pro-Ratzinger y una tercera «Viganian» contra ambos. Resultado: victoria total de la iglesia bergogliana. Un gran error estratégico. Los pòleis griegos, frente al enemigo persa, dejó de lado sus hostilidades históricas y se unieron de manera compacta.

3) Todavía no está claro qué prevería el obispo Viganò para el post-Bergoglio: ir a un cónclave con 80 cardenales inválidos nombrados por un antipapa equivaldría a elegir automáticamente a OTRO ANTIPAPA. Aunque, por un caso absurdamente fortuito, un cardenal tradicionalista, el Card. Burke o el propio obispo Viganò, seguiría siendo un antipapa y no tendría la ayuda del Espíritu Santo. Además, no está claro sobre la base de qué criterio político un colegio de cardenales electores con una mayoría modernista y / o nombramiento bergogliano debe elegir alguna vez a un obispo Viganò o un Card. Burke.

4) La única debilidad real de Bergoglio es su invalidez canónica como Papa porque Benedicto XVI nunca ha abdicado, como hemos ilustrado ampliamente en esta investigación y como lo demuestran sus furiosas (inválidas) excomuniones impuestas solo a eclesiásticos que cuestionan su legitimidad. Eso debería hacerte pensar, ¿verdad? Por lo tanto, evadir la cuestión de la renuncia de Benedicto, que incluso el arzobispo Viganò reconoce como «irritual», implica dejar las manos totalmente libres a los contramotivos de Francisco, quien, como era de esperar, ya se está organizando. De hecho, el caso, muy candente, de una supuesta conspiración en su contra va en aumento. Aunque esta conspiración ha sido negada por card. Parolin (con un rotundo cortocircuito interno) la intención es más que evidente: comenzar con una progresiva criminalización de sus oponentes, despertar una ola de indignación popular hacia los cardenales opuestos a él, haciéndolos pasar por peligrosos subvexers (tal vez incluso sin vax) que incluso podrían llevar a diversas consecuencias persecutorias. Ten cuidado, porque el antipapa, ahora descubierto, no se quedará de pie y observará.

5) Seguir criticando a Bergoglio, hablarle de todos los colores mientras lo reconoce como Papa es el mejor favor que se le puede hacer: tanto porque uno pasa por agresivo hacia «el Papa», como porque el mensaje que se filtra al mundo es que incluso sus enemigos más acérrimos nunca cuestionan que Francisco es legítimo Papa. Un completo suicidio. Además, estos ataques producen un gran escándalo entre los fieles que se sienten abandonados por Dios. ¿A dónde ha ido la promesa de Cristo «inferna non praevalebunt»? Y la asistencia del Espíritu Santo, que está reservada al pontífice incluso en la actividad ordinaria, según el art. ¿892 del Catecismo? Entonces, ¿cómo se puede definir a un Papa «malvado», «apóstata», «cabeza de un diseño satánico» mientras se continúa considerándolo legítimamente Papa? Es una contradicción teológica. También porque aquí no se trata de vicios privados, como podría haber sido para un Alejandro VI Borgia, sino de una obra inédita y organizada de desintegración del catolicismo y Dios no puede permitirlo. Entonces, o Bergoglio tiene razón, o el Catecismo está equivocado, o el Espíritu Santo ha abandonado a su pueblo. No hay escapatoria. La única explicación que permite, en cambio, dar perfecto cumplimiento a las denuncias de Mons. Viganò, es que Bergoglio no es el Papa, sino un antipapa porque Benedicto VXI no ha abdicado. Entonces, más que normal que Francisco no es asistido por el Espíritu Santo, por supuesto, diríamos nosotros. Y esto no es una hipótesis, sino que lo demuestra el aspecto canónico y los propios mensajes del Papa Benedicto que, a pesar de su sede impedida, ha hablado inequívocamente durante ocho años.

6) Es muy arriesgado seguir acusando a Benedicto XVI de connivencia con Bergoglio y/o modernismo. Es el Papa, está en un escaño impedido, si ha dado falsa renuncia es porque ha sido forzado; así que si no puede hablar con claridad, no es porque le guste ser despecho ambiguamente, sino porque, de hecho, se le impide. No hay necesidad de ser impaciente, por lo tanto, sino que es necesario tratar de entender con lucidez y frialdad cómo se está comunicando. Atención porque aquí hay un riesgo muy serio de traicionar al Papa legítimo, el VICARIO DE CRISTO.

Ratzinger le puede gustar o no, puede o no ser comprensivo, puede haber tenido fracasos, defectos, debilidades, pero a menos que sea un sedevacantista, ciertamente es el último Papa legítimo y fue asistido por el Espíritu Santo hasta el 11 de febrero de 2013 y más allá. Así que si no confías en él, al menos confía en el Espíritu Santo. Su abdicación no es sólo irritual, como también reconoce el obispo Viganò, sino nada, inválida. El munus, el título otorgado (o retirado) por Dios lo tiene y lo llevará a la tumba. El próximo verdadero Papa será sólo su sucesor y no el de Bergoglio.

7) La batalla contra la anti-Iglesia, la «Iglesia profunda«, no puede, por lo tanto, más que ser totalmente LEAL A BENEDICTO XVI, nos guste o no. Tomemos un ejemplo: imaginemos que la reina Isabel de Inglaterra se ve obligada a abdicar por un tal Lord Smith, un usurpador que no tiene derecho al trono. Sin embargo, la reina, astutamente, firma una abdicación inválida, pero es encarcelada. Ahora bien, para todos aquellos que quieran defender la monarquía británica y la familia Windsor, les guste o no Isabel, simpatía o disgusto, la guerra debe ser en defensa del gobernante legítimo derrocado. Sólo así se defenderá la monarquía y el sucesor de Isabel será un rey legítimo. Hacer una tercera facción, ni con Elizabeth ni con Lord Smith, es decretar el fin de los Windsor. Por supuesto, no estamos hablando solo de asuntos de sangre y genealogía real aquí, estamos hablando de la presencia de Dios o Su ausencia en la Iglesia.

8) Por otra parte, Mons. Viganò esperaba mucho de Donald Trump. Muchos todavía creen que el ex presidente de Estados Unidos ha dejado hábilmente espacio a los demócratas, aceptando el fraude electoral, para permitirles revelarse y luego recuperar la presidencia. Todavía lo estamos esperando. Sin embargo, Benedicto XVI implementó plena y verdaderamente un plan casi idéntico y lo hemos demostrado. Entonces, ¿cómo puedes esperar a un laico como Trump (que no es realmente un Carmelita Descalzo) y no creerle al Papa, asistido por Dios mismo?

9) El peor riesgo, el más desastroso es no comprender el perfecto sistema de seguridad anti-usurpación establecido desde 1983, que, entre otras cosas, permitiría finalmente limpiar, para siempre, todos los desperdicios. El ENOJO por la situación actual y una DESCONFIANZA personal hacia Joseph Ratzinger pueden hacer invisible el botón rojo que preparó. El mismo Ratzinger lo desvela de todo corazón en su carta al cardenal Brandmuller: “El dolor profundamente arraigado que el final de mi pontificado le causó a usted, como a muchos otros, lo puedo comprender muy bien. Pero el dolor de algunos -y me parece que también de ustedes- se ha convertido en IRA, que ya no se trata solo de resignación, sino que se expande cada vez más hacia mi persona y mi pontificado en su conjunto. De esta manera un pontificado se devalúa y se disuelve en la tristeza por la situación de la Iglesia hoy ”.

Explicamos que el Papa le está revelando al cardenal cómo su pontificado CONTINÚA, está en marcha, aunque de forma diferente, oculta, porque ha permanecido EL PAPA. Lo confirma inmediatamente después: «Con su enfado, HOY está devaluando y considerando» disuelto «mi pontificado que en cambio continúa, aunque tuve que retirarme del gobierno de la Iglesia, dejándolo tristemente en manos de los usurpadores».

Pero sin tener que hacer un esfuerzo por comprender el Código Ratzinger, bastaría mencionar el hecho de que el Vaticano ha admitido recientemente que el «papado emérito» no existe. Entonces, ¿qué fue Benedicto XVI durante ocho años?

Es por eso que, para señalar estos dramáticos riesgos al obispo Viganò, nos permitimos presentarle toda nuestra investigación. Entre otras cosas, según lo que se nos dice, Mons. Viganò, siendo arzobispo de la Iglesia Romana, como incardinado en el Vaticano, podría solicitar de conformidad con can. 442§2 una investigación canónica de la Declaratio y la sede impedida, en un concilio provincial.

Para conveniencia de Monseñor resumimos a continuación el contenido general seguido de todos los enlaces a artículos anteriores, esperando que pronto puedan llevarlo a una declaración unívoca para salvar a la Iglesia Católica, y tal vez mucho más.

RESUMEN DE LA «MAGNA QUAESTIO»

Presionado a dimitir por fuertes poderes externos y en pleno motín de la fronda interna modernista, el Papa Benedicto XVI organizó, en febrero de 2013, una Declaratio de «resignación» que parecía una renuncia, pero que en realidad era canónicamente inválida gracias a un sistema de engaño jurídico preparado -probablemente para la ocasión- desde 1983: un plan anti-usurpación desarrollado junto con San Juan Pablo II.

De hecho, en traducciones del latín, el Vaticano ha manipulado su nulidad.

Por lo tanto, el Papa Benedicto XVI nunca ha abdicado válidamente y, desde el punto de vista canónico, y así lo han demostrado los juristas Sánchez y Acosta utilizando precisamente las declaraciones de los canonistas pro-Bergoglio, Mons. Sciacca y el Prof. Boni, que nunca han querido responder.

Sin embargo, la Declaratio no era una tontería, una mentira: decía la verdad y sugería en un sentido sutil, pero lógico y coherente, que Benedicto XVI acudió voluntariamente a la «sede impedita», según el canon 412, cuando el obispo no puede ejercer su poder.

Así, el 28 de febrero de 2013, el Papa abandona sólo el ejercicio práctico del poder (ministerium), toma el helicóptero, deja la sede «vacía», y NO jurídicamente «vacante» como se ha traducido.

Por lo tanto, Benedicto XVI sigue siendo el único Papa en circulación del que él mismo ha estado hablando durante ocho años sin explicar nunca cuál. No «huyó ante los lobos»: permaneció en su lugar, hasta el día de hoy, escudado detrás del inexistente instituto de «papa emérito» que, recientemente, el propio Vaticano ha admitido que no existe.

Al dejar el asiento vacío, BXVI lo puso a disposición de cualquiera. Previendo que lo usurparían, con un nuevo cónclave abusivo (no había abdicado y la sede no estaba vacante) recomienda en la Declaratio solo que el próximo Papa sea elegido por «aquellos a quienes pertenece», es decir, por verdaderos cardenales nombrados por él y predecesores y no por el antipapa Bergoglio.

En ocho años, BXVI ha seguido actuando como un «katechon», con intervenciones públicas para frenar su impulso destructivo del catolicismo, en obediencia a poderes oscuros y supranacionales.

El aspecto jurídico de su no renuncia es atestiguado no sólo por las declaraciones de los canonistas pro-Bergoglio sino por el propio Papa Ratzinger quien, todo este tiempo, se ha comunicado sutilmente con juegos de palabras, enigmas y aparentes inconsistencias que ocultan un significado lógico incuestionable para confirmar la nulidad de su «renuncia». El llamado «Código Ratzinger», que él mismo extrajo de la antigua tradición del bufón, confirma plenamente la realidad canónica.

«¿Por qué el Papa Benedicto no habla claramente?» No puede hacerlo, ya que está sometida a la censura en su asiento impedido con el que ha «antipapado» a los enemigos de la Iglesia.

¿Su propósito? Asegurar que con este golpe modernista al que él mismo facilitó el camino (como si pasaran enemigos en un campo minado) todo el clero herético-modernista se coagulara, y su propósito se hiciera visible: destruir el catolicismo. De esta manera, Benedicto logra lo que había declarado que quería hacer: purificar a la Iglesia en su conjunto, «dividir» a los modernistas y eliminarlos. Por esta razón, en la última entrevista con Herder Korrespondenz habla de «separar a los creyentes de los no creyentes». Los mismos conceptos se reiteran sutilmente en las cartas al Card. Brandmueller.

Al no haber abdicado, Benedicto separó las líneas de sucesión para siempre, creó dos iglesias: una papal, la suya, y una antipapal, la bergogliana.

La tragedia es que si después de la salida de Bergoglio de la escena hay un cónclave con los 80 cardenales inválidos nombrados por él, se elegirá otro antipapa, como cuando en 1138, después de ocho años de reinado del antipapa Anacleto II, el antipapa Víctor IV lo sucedió. Así, la verdadera Iglesia perderá su asiento, expulsada como un gorrión arrojado del nido empujado por un pequeño cuco.

Ahora, al Papa Benedicto no le importa si la verdadera Iglesia tendrá que levantarse de nuevo fuera del Vaticano, o recuperar el asiento. Sólo le interesa que la fe se salve en su pureza. La verdadera Iglesia Católica, en todo caso, volverá a levantarse de una manera nueva, al principio clandestina, catacumba, como ya sucedió en los primeros siglos y como ya está sucediendo.

Entonces, hoy, se trata de si la Iglesia Católica, en unión con el verdadero Papa, podrá recuperar la sede o no.

Y todo depende sólo de la verificación canónica de la Declaratio de 2013 en un debate público y transparente. Al fin y al cabo, ningún católico podría oponerse a una operación de la verdad, ni siquiera Bergoglio, a menos que admita que tiene algo que ocultar.

A CONTINUACIÓN, TODO EL ESTUDIO DESDE EL INICIO:

