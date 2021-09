Papa y Antipapa: La investigación – El Cisma purificador creado por Benedicto XVI – Parte 5

el •

Investigación del Papa – Antipapa 5

En los episodios 3 y 4 de nuestra investigación, vimos cuáles eran los enemigos del Santo Padre Benedicto XVI, dentro de la Iglesia AQUÍ, en el mundo AQUÍ y cómo todos ellos le impedían gobernar, ejercer el ministerium, el poder práctico del Papa. Ya habíamos ilustrado cuidadosamente cómo su Declaratio de 2013 no era en absoluto una renuncia al trono, porque para el Derecho Canónico es completamente inválido AQUÍ. Es, más bien, un anuncio sincero y veraz de querer abandonar fácticamente el único ministerium, (aunque inseparable del munus petrino, el título de origen divino), lo que implica sutilmente, pero claramente, una situación de«SEDE IMPEDITA» AQUÍ. El lenguaje sutil y velado de la propia Declaratio y de todas las declaraciones de Benedicto XVI desde 2013 hasta el presente, solo atestigua infaliblemente cómo no es libre de hablar: impedido, de hecho.

Puesto que nadie ha podido negar, ni siquiera los canonistas bergoglianos a los que hemos instado repetidamente a responder, hoy debemos considerar a Benedicto XVI como el único Papa existente del que él mismo ha estado hablando durante ocho años sin nombrarlo nunca. Por otro lado, Francisco es de facto un antipapa, algo confirmado por varios juristas, canonistas y teólogos.

Ahora, muchos piensan que a la muerte de estos dos protagonistas, todo caerá automáticamente en su lugar. UN GRAN ERROR.

El hecho de que, aunque incapaz de gobernar, Benedicto NO abdicó –y, a lo sumo, le dejó creer a propósito, como «impedido»– ya ha creado, de hecho, un cisma. La mayoría de la Iglesia y el pueblo católico siguen sin saberlo a un antipapa (mientras se quejan a menudo) mientras que un «pequeño remanente» católico – del que los principales medios de comunicación nunca hablan (al igual que no se atreven a acercarse a la investigación sobre la «no renuncia») – continúa profesándose en comunión con el Papa Benedicto,r econociéndolo como el único verdadero pontífice.

Ubi Petrus, ibi Ecclesia: la Iglesia es donde está Pedro: varios sacerdotes, frailes y monjes también han sido excomulgados para permanecer fieles al verdadero Papa, Benedicto, y lo han perdido todo AQUÍ, incluso si las excomuniones, por supuesto, son inválidas ya que fueron impuestas por un antipapa.

Algunos observadores también reconocen que un cisma «rastrero»estaría en marcha hoy, dado que el poscatolicismo modernista-neo-luterano-eco-globalista de Bergoglio no tiene nada que ver con el verdadero catolicismo romano, de hecho, de alguna manera constituye su inversión exacta. Sin embargo, como hemos visto, el cisma no es solo de hecho, sino también de naturaleza jurídico-canónica, ya que, por un lado, hay fieles que siguen a un Papa legítimo, aunque «impedido», y otros que siguen a un antipapa que se sienta en el trono de Pedro.

De hecho, hemos entendido cuál fue la brillante respuesta de Benedicto XVI a quienes le impidieron gobernar: para resumir con una imagen, con su Declaratio de 2013, Benedicto XVI es como si se hubiera subido a un bote salvavidas, alejándose de un barco en llamas, trayendo consigo a salvo las «semillas», el «ADN transmisible» del verdadero catolicismo romano: conserva, de hecho, el munus petrino, el título papal que le confirió directamente Dios, y nadie puede quitárselo.

Con la Declaratio, confundida con una renuncia de sus enemigos y luego debidamente manipulada por ellos (véase la abolición de la dicotomía jurídica munus/ministerium introducida en 1983 por Juan Pablo II y por el Card. Ratzinger), Benedicto XVI ha separado para siempre e irrevocablemente las líneas de sucesión: la suya es papal, mientras que la de Bergoglio es antipapal. De hecho, Francisco ha nombrado a unos 80 nuevos cardenales para blindar, con una mayoría favorable a él, el próximo supuesto cónclave y asegurar que tras él se elige a otro cardenal ultramodernista. Un esfuerzo inútil, sin embargo: al no ser Papa (ya que Benedicto nunca ha abdicado), sus cardenales no son válidos y, por lo tanto, si se llevara a cabo un cónclave mixto, compuesto por cardenales válidos (nombrados antes de 2013) junto con los inválidos (nombrados por Bergoglio), se elegiría otro antipapa. No sería la primera vez: ya en 1138, el antipapa Anacleto II, tras ocho años de reinado, fue sucedido por el antipapa Víctor IV, luego expulsado definitivamente por San Bernardo de Claraval.

La continuación del antipapa tendría lugar no sólo desde un punto de vista formal, canónico, sino también teológico, dado que el Espíritu Santo ciertamente no se prestaría a ayudar, ex cathedra y en la actividad ordinaria (art. 892 del Catecismo), a un Papa elegido ilegalmente. Así, hoy, tenemos dos iglesias diferentes y antagónicas, donde la extranjera y heterodoxa ha usurpado el asiento de la auténtica, ortodoxa, un poco como sucede, en la naturaleza, cuando, en un nido de gorriones, el CUCKOO deposita su huevo AQUÍ.

Es por eso que Ratzinger advirtió, en su Declaratio, que el próximo verdadero Papa debería ser elegido solo«por aquellos a quienes pertenece»,y explica por qué, el 28 de febrero de 2013, despidiéndose de los cardenales (cierto, por supuesto), dijo: «Entre ustedes está el próximo Papa». No era una trivialidad en absoluto: enfatizó que, pase lo que pase durante su retiro, a pesar de todo, el próximo Papa, a su muerte, solo podría provenir de las filas de verdaderos cardenales nombrados por él mismo, Benedicto XVI o, a lo sumo, por Juan Pablo II.

Sin embargo, hablaremos de manera generalizada más adelante sobre el EXTRAORDINARIO LENGUAJE LÓGICO SUTIL del papa Ratzinger y verán que lo que se afirma en estas líneas será confirmado por el propio interesado, de manera irrefutable.

Mientras tanto, basta con decir que es el propio Vaticano el que admite AQUÍ que la institución del Papa emérito NUNCA HA EXISTIDO. Los canonistas están trabajando y tratando frenéticamente de arreglar las cosas «cerrando la puerta una vez que los bueyes han escapado».

Pero, en este punto, ¿podrían los bergoglianos convencer a Benedicto XVI de 94 años de que declare algo para sanar su renuncia inválida?

«No», responde el profesor Antonio Sànchez, catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla, «dado que la dimisión de Benedicto XVI fue nula y sin efecto, su actitud actual o futura es casi irrelevante, en el sentido de que el acto entendido como renuncia es nulo y sin efecto independientemente de que Benedicto reconozca o no que él es el Papa reinante y no Bergoglio. Es decir, en este momento BENEDICTO XVI ES EL PAPA, LO QUIERA O NO. Y Bergoglio es un antipapa. Punto. Esto permanecerá incluso después de la muerte de Benedicto y Bergoglio y nada puede cambiarlo a posteriori. Benedicto XVI podría abdicar incluso hoy, pero para elegir a su sucesor habría que convocar un cónclave -legítimo, esta vez- y, en cualquier caso, casi todo lo que bergoglio hizo en ocho años tendría que ser cancelado.

En cualquier caso, el papa Ratzinger podría hacer algunas declaraciones diciendo tanto que él es el papa, como que el papa es Bergoglio (causa impedimento). En ambos casos seguiría siendo el Papa, porque LA NULIDAD DE LA RENUNCIA ACTÚA SOLA, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE PUEDA DECIR AHORA. La misma autoridad del Papa está sujeta al derecho canónico, si no la cambia de antemano. Por supuesto, una declaración del Papa Ratzinger en una conferencia de prensa pública y abierta confirmando una renuncia especialmente inválida ayudaría mucho, pero no sé si finalmente lo hará. Sólo serían válidos los actos de administración ordinaria, en los que «Ecclesia supplet«. Benedicto XVI podía sanar la nulidad de algunos de los actos de Bergoglio, si quería confirmarlos, pero sólo podía decir cuáles. Por poner un ejemplo, podría confirmar el cardenalato inválido conferido por Bergoglio sólo a aquellos obispos que se muestren fieles a él ayudando a denunciar al antipapa».

Usted entiende bien, por lo tanto, por qué la cuestión del fracaso de Benedicto XVI para abdicar ES DE UNA GRAVEDAD LOCA, histórica, inconmensurable, vital no solo para 1285 millones de católicos, sino también muy importante para el mundo entero dada la influencia que la figura del Papa ejerce en la esfera política internacional. (Recordemos cómo San Juan Pablo II dio el golpe final al comunismo. Hoy, sin embargo, Bergoglio está abiertamente en la primera fila para patrocinar un«nuevo orden mundial» no especificado, ver entrevista con La Stampa el pasado 15 de marzo AQUÍ, donde habló explícitamente al respecto).

Ahora, dado que Benedicto ya ha creado el cisma, separando evangélicamente el trigo de las malezas, es solo cuestión de ver quién seguirá teniendo la sede, el Vaticano, la Iglesia y todos sus bienes. Si la situación no se entiende a tiempo, la Iglesia canónica y visible ya no será la Iglesia Católica fundada por Jesucristo, a través de San Pedro, y terminará para siempre. Si la muerte o la supuesta abdicación de Bergoglio el próximo cónclave no se corrige expulsando a los cardenales inválidos nombrados por Bergoglio, la verdadera Iglesia Católica tendrá que levantarse de nuevo de manera clandestina y catacumba. Esto, como testificaremos más adelante, YA ESTÁ SUCEDIENDO. En este caso, sin embargo, el sucesor de Benedicto XVI, el verdadero Papa, será una figura sin precedentes de líder espiritual, designado por el pueblo católico -como en los primeros días del cristianismo- y no por un cónclave de cardenales. Será elegido, por lo tanto, una vez más, «por aquellos a quienes pertenece», como leemos en la Declaratio. Como él mismo admitió, Benedicto XVI puede ser el último Papa como lo conocemos AQUÍ.

Ahora, nos damos cuenta de que hasta ahora hemos hecho algunas declaraciones muy serias: no nos habríamos expuesto de esta manera si no tuviéramos una documentación coherente y completa. Por ello, en las próximas citas, ilustraremos cómo el propio Benedicto XVI nos repite continuamente, desde aquel 11 de febrero de 2013 y durante todos estos últimos ocho años, la realidad descrita anteriormente.

