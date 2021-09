Papa y Antipapa: La investigación – Benedicto XVI no abdicó, sino que anunció «sede impedida» – Parte 2

el •

Ayer ilustramos AQUÍ cómo la Declaratio del Papa Benedicto XVI, del 11 de febrero de 2013, interpretada como renuncia, es jurídicamente inválida, nada.

Precisamente utilizando las declaraciones de los canonistas Mons. Giuseppe Sciacca y Prof. Geraldina Boni,«legitimistas» de Bergoglio, los juristas Acosta y Sànchez han demostrado que:

No hay dos papas, ni el «papado ampliado» el Papa es sólo uno el Papa emérito no existe munus y ministerium no son sinónimos en el sentido jurídico El Papa Ratzinger citó el munus en un sentido jurídico, sin renunciar a él, como lo exige el derecho canónico para la abdicación además, separaba las dos entidades que, sin embargo, son indivisibles en el caso del Papa también ha declarado que renuncia al órgano equivocado, a saber, el ministerium aplazó una renuncia que iba a ser simultánea y ni siquiera la ratificó.

Nadie lo ha negado: desde el Vaticano no han estado fingiendo nada desde el pasado mes de marzo. Entonces, si la Declaratio no era una renuncia al papado, ¿qué era?

El punto de inflexión tuvo lugar el 20 de agosto cuando el escritor propuso un cambio de paradigma absoluto sobre la Declaratio: lo que todos hemos estado acostumbrados, DURANTE OCHO AÑOS, a percibir como un acto jurídico de renuncia al papado, fue en realidad un anuncio, NO JURÍDICO, de una situación de impedimento para gobernar. Algo similar a lo identificado por el canon 412 como sede IMPEDIDA, cuando«el Obispo (en este caso de Roma n.. d.r.) está totalmente impedido de ejercer el oficio pastoral en la diócesis por encarcelamiento, confinamiento, exilio o incapacidad, no pudiendo comunicarse ni siquiera por carta con sus diocesanos».

La Declaratio, por lo tanto, no era una renuncia mal escrita e inválida, sino la declaración muy válida del Papa de querer renunciar solo al ejercicio práctico del poder, retirándose a una vida contemplativa, sin abdicar. Cuando Benedicto habla de renuncia, de hecho, se refiere sólo a la renuncia al ejercicio práctico del poder, no a SER Papa. (Es por eso que durante ocho años ha estado reiterando que el Papa es uno, sin explicar cuál). Luego lo confirmó explícitamente en el libro «Últimas conversaciones» (2016), cuando dice que«ningún Papa ha renunciado en los últimos mil años e incluso en el primer milenio fue una excepción». Dado que abdicaron seis papas en el primer milenio y cuatro en el segundo, significa necesariamente la renuncia al ejercicio práctico del poder, como fue en el raro caso del papa medieval Benedicto VIII que, en el primer milenio, fue expulsado por un antipapa. Renunció al ministerium (como Ratzinger) pero siguió siendo papa, tanto que más tarde fue reinstalado en el trono por el emperador Enrique II. Otra prueba es que en la entrevista en el libro de Ratzinger-Seewald «Ein Leben»(2020), se habla de RENUNCIA ( Rucketritt) solo para Benedicto XVI, mientras que de abdicación (Abdankung) solo para papas que realmente abdicaron, como Celestino V, con quien, además, el propio Ratzinger escribe en «Últimas conversaciones» que no tiene nada que ver con eso.

En esencia, por lo tanto, hoy no tenemos dos papas: tenemos la MITAD: solo uno, que se convirtió en ermitaño (y no emérito). Bergoglio es un antipapa y, como explica el canonista Francesco Patruno, no es más que un obispo, porque tanto con el papado como con el antipapa, se pierde el estatus de cardenal. Un «obispo vestido de blanco», por lo tanto, como en el Tercer Secreto de Fátima, del cual el Papa Ratzinger es un profundo conocedor.

Pero, ¿por qué el Papa Benedicto tuvo que llegar a esta dramática declaración de impedimento? Porque ya nadie le obedecía: durante años había habido un motín general presenciado por mucha gente, pero también por episodios que aparecieron en la prensa. Él mismo confió al obispo Fellay: «Mi autoridad termina en ese umbral». Baste recordar el escándalo de Vatileaks, del que se desató cómo su correo privado fue robado y revelado, o la destitución del presidente del IOR Ettore Gotti Tedeschi (del que Benedicto se enteró por la televisión), o el hecho de que ya en 2005, su «incapacidad» jurisdiccional le había impedido introducir un pequeño cambio filológico en el canon de la Misa, el famoso «pro multis«. Pero en el contexto que llevó a Benedicto XVI a este difícil paso, probablemente preparado durante décadas, dedicaremos un espacio especial.

Volvamos, más bien, a la lectura correcta de la Declaratio. Así como el Vaticano, en traducciones al italiano y otros idiomas del original latino, ya había abolido ilegalmente la dicotomía jurídica fundamental entre munus y ministerium, asfaltado todo con la palabra «ministerio», por lo que decidió traducir ilícitamente el verbo«vacet» en la expresión «sede vacante». Como es bien sabido, esta fórmula tiene un valor jurídico e identifica a la Sede de San Pedro sin el Papa, porque está muerto o abdicando, por lo tanto, listo para un nuevo cónclave.

Pero, como especificamos ayer, la renuncia al ministerium NO DEJA VACANTE LA SEDE, por lo que el verbo vacet no se puede traducir con esta expresión, por una razón de coherencia jurídica.

De hecho, el profesor latinista Gianluca Arca explica que, en un sentido literal, vacet debe traducirse como «el asiento permanece libre, vacío, sin llenar «. Otros dos latinistas («neutrales») de «La Sapienza», prof. Ursini y Piras, confirman. Cicerón escribe, por ejemplo: «Ego filosophiae semper vaco» – «Siempre tengo tiempo libre para la filosofía».

Así, frente a esta nueva y filológica traducción, quedan tres conceptos clave de la Declaratio de Benedicto (que informaremos en su totalidad en la parte inferior):

1) Puesto que ya no tengo la fuerza para ejercer el poder práctico (ministerium) declaro renunciar a él,

2) para que la Sede de San Pedro permanezca LIBRE (no «vacante» en el sentido jurídico) a partir de las 20.00 del 28 de febrero.

3) Y declaro que el próximo nuevo Pontífice debe ser elegido por un cónclave convocado«por aquellos a quienes pertenece».

Y de hecho tenemos que el 28 de febrero de 2013, cuando su renuncia al ministerium iba a entrar en vigor, Benedicto XVI tomó teatralmente el helicóptero, dejó FÍSICAMENTE LIBRE, VACÍO, la sede de San Pedro para ir a Castel Gandolfo. Desde allí, saludó al mundo a las 17.30 horas, pero al filo de las 20.00 horas, no firmó ninguna renuncia al ministerium, como explica el teólogo Pace: habría sido, de hecho, un acto jurídico inválido. Su renuncia al ministerium se mantuvo, por lo tanto, siempre puramente fáctica, debido al impedimento para gobernar.

A partir del 28 de febrero, a las 20.00, la sede impedida se habría ido y los enemigos de Ratzinger podrían haber hecho lo que quisieran con la Sede de San Pedro.

Esto explica -coinciden los profesores Arca y Sànchez- esa extraña frase «el cónclave tendrá que ser convocado por aquellos a quienes pertenece». ¿Por qué, de hecho, el Papa Ratzinger no dijo simplemente «de los cardenales»? Consciente de que la Sede de San Pedro sería usurpada, Benedicto se limitó a amonestar que, en cualquier caso, el próximo papa verdadero debería ser elegido solo por los verdaderos cardenales, es decir, los nombrados por los verdaderos papas, él y Juan Pablo II, y no por ningún usurpador. Presentamos esta realidad a la Prof. Geraldina Boni, pidiéndole un comentario, pero ella no respondió.

Es una locura, ¿no?

Pero si quieres desentrañar un misterio tienes que estar dispuesto a cambiar radicalmente el punto de observación.

Por cierto, de hecho, preguntémonos: ¿PERO QUIÉN DECIDIÓ QUE LA DECLARATIO ERA UNA RENUNCIA AL PAPADO? El documento se llama simplemente «Declaratio» AQUÍ y no «Renuntiatio» como lo exige, entre otras cosas, la constitución apostólica Universi dominici gregis donde el cónclave puede ser convocado «post Pontifici obitum vel validam RENUNTIATIONEM» – después de la muerte del pontífice o renuncia válida «.

Pero, sobre todo, es el propio Benedicto XVI quien, después de leer la Declaratio en latín, hace que los desconcertados cardenales expliquen el significado de su intervención al decano, Su Eminencia Angelo Sodano, quien, como verán, lee «caliente» un folleto preparado de antemano AQUÍ.

Sodano no habla ni de renuncia, ni del fin del pontificado, sino del fin del SERVICIO pontificio. Subraya varias veces que Benedicto XVI seguirá siendo Papa hasta el 28 de febrero y especifica, al final, además: «Tu misión, Santo Padre, continuará: dijiste que siempre estarás cerca de nosotros con tu testimonio y con tu oración. Por supuesto, las estrellas en el cielo siempre continúan brillando y así la estrella de su pontificado siempre brillará entre nosotros». El propio Benedicto XVI diría entonces:«El ‘siempre’ es también un ‘para siempre’, ya no hay un retorno a lo privado. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio, no lo revoca» y de nuevo: «Ya no llevo el poder del oficio para el gobierno de la Iglesia, sino que al servicio de la oración permanezco, por así decirlo, en el recinto de San Pedro» AQUÍ

Más explícito que eso… Sin embargo, los cardenales tuvieron 17 días para pedir aclaraciones, dudas, para verificar el Código de Derecho Canónico. Nadie ha hablado, excepto -como parece por los rumores- Card. Burke, un canonista, que no fue escuchado. ¿Podemos, por lo tanto, imaginar un lugar más obstaculizado que este?

Por lo tanto, debemos entrar final y decisivamente en la perspectiva de que «OTROS» decidieron que la Declaratio iba a ser una abdicación, mientras que Ratzinger había declarado otra cosa.

Por supuesto, Benedicto XVI lo dejó en sus actos a quienes querían interpretar la Declaratio como una abdicación, NO PROTESTÓ y estuvo en el juego de quienes le impedían gobernar y querían sacarlo del camino. En el próximo capítulo sabremos cómo y sobre todo POR QUÉ.

La Declaratio correctamente traducida:

Queridos hermanos:

Os he convocado a este Consistorio no sólo para las tres canonizaciones, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de examinar repetidamente mi conciencia ante Dios, he llegado a la certeza de que mi fuerza, debido a mi avanzada edad, ya no es adecuada para ejercer adecuadamente el MUNUS petrino. Soy muy consciente de que este MUNUS, por su esencia espiritual, debe realizarse no sólo con hechos y palabras, sino no menos con sufrimiento y oración. Sin embargo, en el mundo de hoy, sometido a rápidos cambios y agitado por cuestiones de gran importancia para la vida de fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, también es necesario tener el vigor tanto del cuerpo como del alma, un vigor que, en los últimos meses, ha disminuido en mí de tal manera que debo reconocer mi incapacidad para administrar bien el MINISTERIUM que se me ha confiado. Por esta razón, muy consciente de la gravedad de este acto, con plena libertad, declaro renunciar al MINISTERIUM de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue confiado por las manos de los Cardenales el 19 de abril de 2005, por lo que, a partir del 28 de febrero de 2013, a las 20.00, la Sede de Roma, la Sede de San Pedro, RESTI LIBERA (y no estará «vacante» ed.) y debe ser convocada, por aquellos a quienes pertenece, el Cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice.

Queridos hermanos, os agradezco de corazón todo el amor y el trabajo con el que hacéis llevado conmigo el peso de mi ministerio, y pido perdón por todas mis faltas. Ahora, confiemos la Santa Iglesia al cuidado de su Pastor Supremo, Nuestro Señor Jesucristo, e imploremos a su santa Madre María que ayude a los Cardenales Padres con su bondad materna en la elección del nuevo Sumo Pontífice. En lo que a mí respecta, incluso en el futuro, querré servir con todo mi corazón, con una vida dedicada a la oración, la Santa Iglesia de Dios.

Desde el Vaticano, 10 de febrero de 2013

BENEDICTUS PP XVI

