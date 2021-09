Papa y Antipapa: La investigación – Los juegos de palabras del «Código Ratzinger» de Karl Valentín y el Carnaval alemán – Parte 13

el •

Investigación del Papa – Antipapa 13

Andrea Cionci

Adoración y Liberación

Como hemos visto en los episodios anteriores de la investigación, el «Código Ratzinger» está lleno de juegos de palabras, acertijos y calómbolos no sin una ironía serpenteante. Usted dirá: ¿cómo es posible que el Papa, Benedicto XVI, si vive una situación dramática de sede impedida ,pueda divertirse con estos juegos? ¿Nos está tomando el pelo?

No. No se está burlando de Nosotros, si acaso de los enemigos, los suyos y los del propio catolicismo, que lo obligaron a tal último recurso.

Pero, sobre todo, elabora juegos de palabras y ambigüedades «simétricas», claramente, para pasar por la censura. En algunos casos, como en el del Rompecabezas de la Mozzetta Roja, se requiere una gran concentración, para entenderlos, en otros, como en el del «papa es uno» sin explicar cuál, están al alcance de cualquier normo-razonamiento.

El Santo Padre ha dado a todos la oportunidad de entender. Obviamente, el verdadero filtro es de tipo moral: aquellos que están realmente interesados en la Verdad, aplicarán y entenderán, en obediencia al precepto de Cristo «El que busca encuentra»(pero también se aplica a los laicos). Aquellos que NO están interesados en la verdad, marcarán todos estos discursos como «conspiraciones fantasiosas». Un gran clásico.

Ahora, habrán visto cómo toda la cuestión comienza a parecerse cada vez más a un gigantesco carnaval: la Declaratio que no es una renuncia al trono, sino que sugiere la sede impedida, el emérito que -resultó- nunca ha existido jurídicamente, el «Código Ratzinger», o la sutil comunicación lógica con la que Benedicto XVI se ha estado comunicando durante ocho años con frases como «el Papa es solo uno». » (sin decir nunca cuál); «ningún Papa ha renunciado en los últimos mil años» (con seis papas abdicantes); «Yo podría ser el último Papa» (con Francisco que, también, debería ser su sucesor); «Escribí la Declaratio en latín para no cometer errores»(con dos enormes errores de sintaxis), y así sucesivamente. Encontrarás en la parte inferior todos los enlaces a nuestra investigación.

Hoy ilustraremos de manera extensa lo que se acaba de publicar en las páginas de Libero: una adquisición extraordinaria que explica por primera vez la SERIEDAD, la profundidad teológica y el drama de estas «locuras»del Papa Benedicto, de dónde derivan y por qué. Así nos lo explica la biografía de Joseph Ratzinger y otro mensaje criptológico que habla del Carnaval.

Como nos señaló la atenta lectora Anna Maria Conti, el altamente culto, riguroso y reservado cardenal Joseph Ratzinger recibió, en 1989, un premio carnascialesco, (!) que lleva el nombre de Karl Valentin (1882-1948), un cantante, actor y humorista folclórico bávaro: una especie de Petrolini, pero más cerebral, más «alemán». Joel Schechter escribe: «Su arte se centró principalmente en la destreza lingüística y PUNS. Su comedia a menudo comenzaba con un simple MALENTENDIDO, en el que insistía a medida que avanzaba el boceto. El crítico Alfred Kerr lo cita como Wortzerklauberer:«uno que rasó palabras y lenguaje para extraer y diseccionar con fuerza su significado intrínseco«.

El estudiante de teología Joseph Ratzinger tenía una verdadera pasión por Karl Valentin, quien murió el PRIMER LUNES DE CARNAVAL en 1948 (el Rosenmontag alemán, ¡recuerda esta fecha!). Benedicto XVI escribe en «Últimas conversaciones» (2016) que en el verano de 1948 fue en peregrinación a Planegg a la tumba de Karl Valentin haciendo 15 km a pie.

Di Valentin apreció «su ENIGMÁTICA ALEGRÍA, que nos hace REFLEXIONAR A TRAVÉS DE COSAS DE LAS QUE UNO PUEDE REÍRSE«.

Por esta razón, 40 años después, el 4 de enero de 1989, el cardenal Joseph Ratzinger, en Suresnes, fue galardonado con la «Orden de Karl Valentin» por la asociación de carnaval «Narhalla» de Munich.

Agradeciendo por el «honor», Card. Ratzinger dijo: «Un orden bufón, por el cual nos burlamos de nosotros mismos y de la seriedad del gran mundo, es algo bueno. Y por eso también lo recibí con mucho gusto. Algunos han expresado dudas sobre si esto está de acuerdo con una ocupación tan seria como la mía. Me parece que encaja muy bien, ya que, notoriamente, PODER DECIR LA VERDAD ES EL PRIVILEGIO DE LOS TONTOS. En las cortes de los antiguos potentados, el bufón era a menudo el único que podía permitirse el LUJO DE LA VERDAD … Y como para mi ocupación tengo que decir la verdad, estoy muy feliz de haber sido aceptado en la categoría de aquellos que disfrutan de ese privilegio … «Somos necios por causa de Cristo (1 Corintios 4:10)».

Y ahora viene lo mejor. Benedicto XVI eligió para la fecha de la Declaratio el 11 de febrero de 2013 que cayó, casualmente, en el PRIMER LUNES DE CARNAVAL, el mismo aniversario en el que murió Karl Valentin. Era el ROSENMONTAG alemán, Rose Monday, una fiesta muy famosa en Alemania, una continuación de las antiguas tradiciones romanas en las que esclavos y sirvientes se convertían en amos por un día, donde se realiza el clásico topos del«mundo al revés», incluso hoy en día.

Y llegamos al más carnoso de los mensajes del Código Ratzinger, siempre contenido en «Últimas conversaciones» (2016).

Seewald:«Originalmente quería renunciar ya en diciembre, pero luego decidió para el 11 de febrero, lunes de carnaval, la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. ¿Tiene un significado simbólico?»

Benedicto XVI: «Que era lunes de Carnaval no era consciente de ello. En Alemania también me causó algunos PROBLEMAS. Era el día de Nuestra Señora de Lourdes. La fiesta de Bernadette de Lourdes, a su vez, coincide con mi cumpleaños. Por eso me pareció correcto elegir ese día».

Seewald: «La fecha, por lo tanto, TIENE… »

Benedicto XVI: «… un NEXO INTERIOR, sí».

En primer lugar está la inconsistencia habitual que llama la atención: Ratzinger, ganador del Premio Valentín 1989, NO PODÍA DEJAR DE SABER que el 11 de febrero fue el Rosenmontag, tanto como alemán, tanto como gran admirador de Karl Valentin, que murió el primer lunes de Carnaval, como eclesiástico, ya que el Rosenmontag ocurre el lunes anterior a la Cuaresma.

Y aquí una lectura más cuidadosa revela el juego de palabras. «La fecha, por lo tanto, TIENE (sombrero) una conexión interna», escriben Seewad y Ratzinger: TIENE, HOY, en 2016, cuando, en retrospectiva, el Papa sabía muy bien que había elegido un «día inoportuno», es decir, el Primer Lunes de Carnaval, que en Alemania le había causado problemas.

Ergo, lógicamente la elección de la fecha tiene una conexión interna entre 1) Nuestra Señora de Lourdes, 2) la fiesta de Santa Bernardita, 3) su cumpleaños y… 4) EL PRIMER LUNES DE CARNAVAL.

Para excluir el Carnaval, la frase tenía que ser: «La fecha por lo tanto TENÍA… (hatte) un enlace». Ratzinger no corrige al entrevistador, a menudo «cómplice» (tal vez) consciente de sus juegos de palabras y sus consecuencias lógicas disruptivas. Entre otras cosas, Benedicto XVI explica que«tuvo problemas en Alemania»: de hecho, alguien en su tierra natal no quiso creer en su «renuncia» precisamente por el Lunes de Carnaval, y esto arriesgó a revelar de antemano todo su plan: el de una renuncia aparente pero inválida. Una burla para hacer creer a sus enemigos que había abdicado, permitir la usurpación del trono y con ello al «antipapa», creando un cisma.

Entonces, con este cripto-mensaje el Papa está diciendo sutil pero muy claramente que la Declaratio fue una BROMA: parece una renuncia, pero no lo es, como lo confirma el Derecho Canónico. ¿Qué tiene que ver la conexión con el Carnaval para una fecha muy seria como la de una abdicación?

También podemos adivinar, a partir de esta conexión interior, que Benedicto XVI se inspira en su comunicación secreta con Karl Valentin (quien murió, casualmente, el primer lunes de Carnaval). De hecho, para entender el Código Ratzinger, el código del Papa, es necesario hacer de «escogedores de palabras», «destrozando sus palabras y su lenguaje para extraer y diseccionar con fuerza su significado intrínseco».

Finalmente, última nota: los bufones decían la verdad a través de juegos de palabras porque no podían hacerlo seria y abiertamente, de lo contrario lo habrían pagado caro. Así que todavía tenemos otra prueba de que Benedicto XVI está en un lugar impedido y no puede expresarse libremente. Por eso Benedicto XVI a veces tiene que «volverse loco», diciendo cosas aparentemente sin sentido: él es el «tonto de Cristo» para explicar una verdad dramática e indescriptible.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

¡No se lo pierda y comparta con todos el enlace!

1) ¡Entra ya en AYL.TV y pincha en UNIRSE! Es importante ya que así se suscriben a la nueva plataforma, bien en su modalidad gratuita, o bien en las modalidades de ayuda al proyecto, que hay varias, y desde solo 1 euro al mes; a fin de que podamos mantenerla y hacerla crecer. Sea como fuere denle a UNIRSE. Así podrán recibir los correos; comentar en la plataforma; etc…

Y para no perderte ninguna de las informaciones que podamos seguir dando por nuestras diversas vías:

2) Recuerda suscribirte a DANDO CAÑA Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2OST1xkjLcRlB-jqJaPddw?sub_confirmation=1

3) Suscribirte a ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

4) Suscribirte a DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

5) Suscribirte al nuevo canal VICENTE MONTESINOS: https://www.youtube.com/channel/UC_bDZK4g-aEBieZVoKRAwaA?sub_confirmation=1

5) Suscribirte a nuestro canal de Telegram desde donde te llegará información de todas nuestras publicaciones y datos exclusivos: t.me/adoracionyliberacion

6) Suscribirte a nuestra web escrita: adoraciónyliberación.com

7) Y suscribirte a nuestro Canal de Podcasts en Ivoox ( https://www.ivoox.com/podcast-adoracion-liberacion-podcast_sq_f11160985_1.html

8) Puedes suscribirte también al Canal de Telegram personal de nuestro director Vicente Montesinos en t.me/vicentemontesinos

——————

NUEVAS VÍAS DE CONTACTO

CANAL OFICIAL DE TELEGRAM ADORACIÓN Y LIBERACIÓN: t.me/adoracionyliberacion

CANAL OFICIAL DE TELEGRAM VICENTE MONTESINOS: t.me/vicentemontesinos

VK: vk.com/adoracionyliberacion

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

WEB: adoracionyliberacion.com

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!

————————–

Les invitamos a acceder a estas buenas lecturas; recomendadas para todos en estos tiempos:

– Ana Catalina Emmerich: La amarga Pasión de Cristo: https://amzn.to/2QQjV8N

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de Jesús: https://amzn.to/3u51A6a

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de la Virgen María: https://amzn.to/3csYAdT

– P. Gabriel Amorth (exorcista): 100 oraciones contra el diablo: https://amzn.to/3bH7uE4

– P. Castellani: El Evangelio según San Juan: https://amzn.to/2NiLeqM

– Todo sobre San José: https://amzn.to/3sf7LEp

– Laureano Benítez: Canon, una investigación que demuestra la verdad histórica de los evangelios: https://amzn.to/30WK0of

– Laureano Benítez: Historias del Padre Pío: https://amzn.to/3s3Pz0n

– Roberto De Mattei: Concilio Vaticano II: https://amzn.to/3qGU5jB

– Taylor Marshall: Infiltración. El complot para destruir la Iglesia desde dentro. https://amzn.to/3ldWxNJ – Laureano Benítez: El Himalaya de mentiras de la memoria histórica: https://amzn.to/3s6tHRP

– Laureano Benítez: La dictadura en tiempos del virus: https://amzn.to/3r4QpIT

– Coronavirus: como acabar sigilosamente con la humanidad: https://amzn.to/3eKULCu

– Jose Antonio Bielsa: Agenda 2030: Las trampas de la nueva normalidad: https://amzn.to/2P56p0v

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Categorías:COLABORADORES