Papa y Antipapa: La investigación – 2º Mensaje de Benedicto XVI: «No malinterpreten, no he abdicado» – Parte 7

Ayer ilustramos AQUÍ el «Código Ratzinger», o el método de comunicación sutil que el Papa ha estado utilizando durante ocho años para comunicarse con el exterior, explicar su situación de impedimento y luego pedir AYUDA al clero y a los fieles.

Hemos dado dos ejemplos macroscópicos, en los que utiliza una ambigüedad rotunda y una aparente inconsistencia para decirnos que el Papa es solo él y que no ha abdicado en absoluto, sino que ha renunciado fácticamente al ejercicio del poder para crear la situación de «sede impedida», dejando espacio para sus enemigos, produciendo un antipapa. AQUÍ

Hoy proponemos otro mensaje muy claro, donde Su Santidad confirma exactamente lo anterior, ya ilustrado AQUÍ y AQUÍ. Como escribimos ayer, una vez que entendemos el «código de comunicación», otras personas (periodistas, lectores) también encuentran y descubren los mensajes del Papa. Hace varios meses, en marzo, habíamos «descifrado» capítulos enteros de «Últimas conversaciones» de Peter Seewald, pero mi colega Mirko Ciminiello, de RomaIT, ve un subtexto aún más actualizado y consistente de lo que ya habíamos identificado AQUÍ.

Dividamos la respuesta del Papa en párrafos. Atención a las frases en negrita, cuyo significado explicaremos inmediatamente a continuación entre corchetes.

Pregunta de Peter Seewald: «En su declaración cita el declive de sus fuerzas debido a la renuncia. Pero, ¿es la disminución del vigor físico razón suficiente para descender del trono de Pedro?»

La respuesta de Benedicto XVI: «Aquí podemos mover la nota de que es un MALENTENDIDO funcionalista…

Benedicto aquí inmediatamente coloca un «alt», una nota a Seewald que afirma que Ratzinger bajó del trono de Pedro, o abdicó. «Cuidado -advierte el Papa- existe el riesgo de malentendidos según una actitud que tiende a la evaluación y resolución inmediata de problemas en un contexto cultural o político» (definición de «funcionalismo»)].

… El sucesor de Pedro, de hecho, no sólo está vinculado a una función, sino que está involucrado en las profundidades del ser. En este sentido, la función no es el único criterio.

[No es tan simple, entonces: Benedicto recuerda cómo el oficio papal se descompone en dos entidades jurídicas diferentes: el munus, el título de papa, otorgado directamente por Dios por un lado, y el ministerium o ejercicio práctico del poder por el otro. Ratzinger explica: no sólo existe la FUNCIÓN, el ejercicio práctico del poder, el ministerium, sino que también hay una dimensión íntima, de ser papa: el munus].

… Por otro lado, el Papa también debe hacer cosas concretas, debe tener toda la situación bajo control, debe ser capaz de establecer prioridades y así sucesivamente. Desde la recepción de los Jefes de Estado, hasta la de los obispos, con los que debe ser realmente capaz de iniciar un diálogo íntimo, hasta las decisiones diarias. Incluso cuando se dice que algunos compromisos podrían ser cancelados, todavía hay tantos, igualmente importantes, que si quieres llevar a cabo la tarea como debes no hay sombra de duda: si ya no hay la capacidad de hacerlo es necesario -al menos para mí, otro puede ver la cosa de otra manera- dejar el trono LIBRE».

[De hecho, explica aún mejor en qué consiste el ministerium: «recibir a los jefes de Estado, a los obispos, a tomar decisiones, a los diversos compromisos», etc. Y así afirma que si el Papa ya no tiene la capacidad de LLEVAR a cabo la tarea de manera completa, o de ejercer su ministerium, como debería, aquí el Papa debe dejar el trono LIBRE. Atención: no debe abdicar, no debe DESCENDER de la suela, como ventilaba Seewald en las preguntas, sino solo dejarlo libre, asiento vacío. Se confirma la interpretación del verbo latino «vacet«, de la Declaratio, traducible (según los latinistas establecidos) con dejar el asiento LIBRE, y no vacante, como en cambio ha sido traducido por el Vaticano. AQUÍ .

Y, de hecho, ¿qué más añade Benedicto al final de su respuesta? «AL MENOS PARA MÍ, ES ASÍ, OTRO PUEDE VERLO DE OTRA MANERA».

De hecho, OTROS lo han visto de otra manera: los modernistas, sus enemigos, miembros de la mafia de San Galo, que como muestra la biografía de Card. Danneels quería que abdicara a toda costa (para hacer espacio a su campeón Bergoglio AQUÍ y que manipularon las traducciones de la Declaratio. QUERÍAN verlo como una ABDICACIÓN mientras no lo era en absoluto.

Como puede ver, el método es consistente y muy claro. Mañana leerás otro mensaje del Papa Benedicto, apropiadamente «descifrado». Síguenos.