Papa y Antipapa: La investigación – El excelente latinista Ratzinger confundió deliberadamente el latín de la «Declaratio» – Parte 12

Investigación del Papa – Antipapa 12

Andrea Cionci

Adoración y Liberación

Ayer le pedimos un cierto esfuerzo racional para entender el «Rompecabezas de la Mozzetta Roja», resuelto después de SEIS meses. Varios lectores nos confiesan que a veces tuvieron que reexaminar el texto, pero luego entendieron y se sorprendieron.

Así que hoy, «para aligerar», proponemos el OCTAVO mensaje en «Código Ratzinger» que, sin embargo, es mucho más simple y rotundamente evidente.

Ahora, algunos de ustedes recordarán que, ya un día después de que Benedicto XVI anunciara su Declaratio de supuesta renuncia en latín, dos rotundos errores de sintaxis fueron destacados en el texto por famosos latinistas.

De hecho, el 12 de febrero de 2013, el prof. Luciano Canfora escribió en el Corriere della Sera: «En la frase inicial, leemos pro ecclesiae vitae donde nos hubiera gustado pro ecclesiae vita»». Pero el segundo error es aún más grave: «Es una lástima que, debido a un descuido de algunos colaboradores, precisamente en la frase crucial se haya infligido una herida a la sintaxis latina ya que el ministerio dativo está vinculado a lintolerable comisario acusativo».

El 22 de febrero, el filólogo alemán Wilfried Stroh también escribió sobre ello en el Abendzeitung de Munich HERE identificando otros 25 entre errores menores e imperfecciones; en noviembre, el Card. Ravasi, ministro de cultura del Vaticano, habló sobre estos errores al periódico L’Arena, recomendando una mayor atención al idioma oficial de la Iglesia AQUÍ

Otros latinistas, como los profesores Arca, Corrias, Ursini, Piras identifican el estilo general como bastante modesto y coloquial.

Ahora, con mucho gusto les traeríamos el enlace de la web del Corriere della Sera (nacional) con el texto de Canfora, pero después de eso, en 2020, tuvimos por primera vez examinado AQUÍ tales errores con una luz diferente, y el artículo en cuestión está mágicamente DESAPARECIDO. En Google, sin embargo, todavía se puede encontrar el texto residual de la pieza, en html, sin gráficos, en la crónica de Bari (lugar de nacimiento de Canfora) del Corriere AQUÍ Si la cancelación fue voluntaria, alguien ha omitido un detalle.

Ahora bien, estos errores son completamente INEXPLICABLES, dado que Benedicto XVI siempre ha sido un extraordinario latinista, traductor y filólogo, capaz incluso de pensar en latín. De la biografía de Peter Seewald «Ein Leben» (Garzanti 2020) aprendemos que Ratzinger dictó al secretario sermones enteros en latín, tradujo el muy difícil de Santo Tomás de Aquino y, como afirma Heinz-Josef Fabry, decano de la facultad de Teología en Bonn: «Su profundo conocimiento del latín y el lenguaje naturalmente elegante y prohibitivo lo predestinaron casi automáticamente a ser miembro de aquellas comisiones que tenían contactos con la Santa Sede».

Entonces, ¿fue la prisa? Un descuido puede sucederle a todos… No, escribe Seewald: «Todavía quedaban dos semanas antes del anuncio de su renuncia, cuando el Papa se sentó en su viejo escritorio de nogal para trabajar en la redacción del texto, que no iba a ser demasiado largo ni demasiado complicado. Pero tenía que ser preciso y prestar atención a los detalles, para evitar disputas en referencia al derecho canónico». (Aparentemente no tuvo éxito).

¿Tal vez el peso de la edad? El propio Benedicto XVI afirma en el mismo libro: «Bajo el sello del SECRETO papal, también se informó a un empleado de la SECRETARÍA DE ESTADO, que debería haber verificado la exactitud de la declaración de renuncia en términos de contenido, forma y lenguaje (de hecho, luego modificó ligeramente el estilo en algunos puntos)».

Así que tenemos eso: después de dos semanas de trabajo, el superlatinista Ratzinger, incluso después de la corrección formal-jurídica de la Secretaría de Estado (bajo secreto pontificio) produce solo 15 líneas en una docena de años de antigüedad, con dos errores graves y otras 25 imperfecciones.

¿TE PARECE NORMAL?

Pero ahora viene lo bueno.

Tres años más tarde, el 7 de septiembre de 2016, Benedicto XVI publicó una carta en el Corriere della Sera en la que repetía el contenido del reciente libro «Últimas conversaciones», escrito de nuevo con Seewald: «ESCRIBÍ el texto de la renuncia. No puedo decir exactamente cuándo, pero a lo sumo dos semanas antes. Lo escribí EN LATÍN porque una cosa tan IMPORTANTE se hace en latín. Además, el latín es un idioma que conozco TAN BIEN que puedo escribir de una manera DECENTE. Podría haberlo escrito también en italiano, por supuesto, pero existía el peligro de que cometiera algunos ERRORES».

¿Cómo dice Benedicto XVI a esas alturas «El latín es un idioma que conozco tan bien que puedo escribir de una manera decente»? Y también admite haberlo escrito él mismo negando la «lamentable» premisa de Canfora sobre supuestos «descuidos de colaboradores».

Es por tanto BASTANTE EVIDENTE que Benedicto XVI nos señala, con la carta al Corriere, cómo escribió DELIBERADAMENTE esa Declaratio con errores e imperfecciones para mantener viva en el tiempo la atención sobre ese documento tan extraño que, de hecho, como concluirán definitivamente 5 años después los juristas Acosta Sánchez, de la Universidad de Sevilla, leído como renuncia es completamente INVÁLIDO.

El objetivo del Papa era, por lo tanto, precisamente señalar la «trampa jurídica» en el«ministerium», de hecho el «intolerable acusativo» commissum» (uno de los dos errores fuertes), recae precisamente en el ministerio dativo.

El ministerium es, de hecho, ese «falso objetivo» al que Benedicto XVI renunció sólo de hecho, mientras que para abdicar tuvo que renunciar al munus petino. De hecho, el Vaticano ha intentado enmascarar la dicotomía jurídica fundamental traduciendo ambas entidades con la palabra«ministerio»y el verbo«vacet»como «sede vacante»,mientras que debía traducirse como«sede libre, sede vacía»ya que la renuncia al ministerium NO produce sede vacante, sino, en todo caso, como hemos visto ,una situación de «Sede impedita» (can. 412).

Y, DE HECHO, SU PLAN FUNCIONÓ. Primero Frà Alexis Bugnolo, estimado traductor del latín medieval, entendió en 2019 que esos errores no podían ser aleatorios, sino que se refirió a la invalidez canónica del acto. Al año siguiente, el escritor publicó la noticia primero en Libero QUI, recibiendo los insultos gratuitos de Avvenire.

A partir de entonces, cada misterio se desbloqueó con una velocidad cada vez mayor.

Por lo tanto, nos enfrentamos a un ejemplo de libro de texto del «Código Ratzinger»: primero el error macroscópico e inesperado, luego la declaración pública, inconsistente y «loca», que funcionaron como una gran señal de luz:

«Ve y revisa la versión latina de la Declaratio, lee bien, porque es en latín que encontrarás la solución».

————————–

