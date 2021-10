Papa y Antipapa: La investigación – Opuesto al lógico «Código Ratzinger»: el simbólico/esotérico «Código Bergoglio»- Parte 17

Investigación del Papa – Antipapa 17

Andrea Cionci

Adoración y Liberación

Hemos visto cómo el Papa, Benedicto XVI, durante ocho años se ha estado comunicando sutilmente con el exterior, de acuerdo con una especie de«Código Ratzinger», dado que se encuentra en una situación de sede impedida y no puede expresarse libremente. A través de la Lógica, dado que el catolicismo es la religión del Logos, nos hace entender la dramática verdad. Podemos afirmarlo CATEGÓRICAMENTE precisamente porque la lógica no deja incertidumbres, y hay decenas y decenas de ejemplos que remiten consistentemente a un aspecto canónico investigado a fondo aquí y no negado por nadie, desde marzo.

De una manera perfectamente reflejada, sin embargo, parece que Bergoglio también se comunica de manera sutil con sus fieles, pero no a través de la Lógica, sino a través del simbolismo esotérico, reemplazando progresivamente símbolos, liturgias, conceptos que siempre han sido católicos por elementos provenientes de otra tradición, la esotérica y misteriosa.

Ahora bien, esto conllevaría otros grandes problemas, por secundarios que sean a su antipapado, ya que el mundo gnóstico, hermético, masónico constituye el enemigo número 1 del catolicismo romano. Excomulgada varias veces, prohibida en 568 pronunciamientos eclesiásticos, la masonería (con todas sus ramificaciones) niega la idea básica de la Iglesia Católica, es decir, Dios que se hizo hombre, muriendo y levantándose para dejar una proclamación clara e inequívoca para todos los seres humanos.

Esta asociación iniciática y tradicionalmente secreta tiende a deificar al hombre a través de un humanismo espiritualizado impregnado de ideales genéricos de fraternidad, paz, libertad, igualdad, armonía con la creación completamente libre del Dios trinitario cristiano. Este proceso de iluminación se basa en la GNOSIS, es decir, un supuesto conocimiento misterioso de la tradición antigua y precristiana (judía y egipcia) conectado con un mundo mágico esotérico accesible solo a una pequeña élite. Para este rasgo radicalmente inversivo, y para la guerra secreta contra la Iglesia, la masonería siempre ha utilizado símbolos cristianos, pero secretamente siempre dotándolos de un significado opuesto y / o características sutiles para diferenciarlos de la iconografía católica.

Ahora, el último gran enemigo de la masonería dentro del catolicismo fue precisamente el Papa, Benedicto XVI, quien reiteró varias veces, incluso como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, LA ABSOLUTA INCOMPATIBILIDAD ENTRE LA MASONERÍA Y LA IGLESIA CATÓLICA.

Así que hoy les propondremos algunos HECHOS que sugieren la existencia de un posible «Código Bergoglio» que les permita contextualizar el «Plan B» del Papa Benedicto XVI que conocía bien y directamente a Bergoglio desde 2005, dado que era un candidato competidor. De esta manera, será más fácil entender cómo y por qué el papa Ratzinger organizó la magistral trampa canónica de la que hemos hablado en artículos anteriores (ver abajo los 16 artículos anteriores)

Prácticamente, desde que fue elegido, los opositores de Francisco lo acusan de estar vinculado a la masonería y de operar una mutación genética de la Iglesia Católica para llevarla a ser un macrocontenedor de varias religiones, en vista de una religión única para el Nuevo Orden Mundial que, en la literatura común, se conoce como un proyecto muy oscuro de matriz masónica.

Digamos que «no es bueno» como Bergoglio declaró el pasado 15 de marzo a La Stampa, que la crisis «no debe desperdiciarse sino utilizarse para lograr un nuevo orden mundial»: un discurso completamente antitético a lo que dijo el Papa Benedicto XVI en el mensaje de Navidad de 2005, cuando el Papa dijo que el único nuevo orden mundial solo puede estar bajo la égida de Jesucristo.

El hecho es que Bergoglio siempre ha mostrado cierta alergia al aparato externo católico: nunca se arrodilla ante el Santísimo Sacramento, no lleva el escudo de armas papal, ha renunciado al título de Vicario de Cristo, rechaza el beso del anillo, no vive en el Palacio Apostólico y no va a Castel Gandolfo en el verano: como si quisiera decirnos él mismo que no es el Papa.

De acuerdo con el «método cognitivo alquímico», dejaremos que «intuya inconscientemente» si este código Bergoglio realmente existe o no. De hecho, el simbolismo masónico tiene la característica de explotar el cristiano, imitándolo, pero dándole un significado inversivo. Por lo tanto, no podemos proporcionar certezas excepto pistas de naturaleza estadística, es decir, sobre la cantidad y repetitividad de tales «coincidencias».

Sin embargo, hay un DETALLE, recién descubierto, que es extremadamente significativo.

Contrariamente a todos los papas, Bergoglio no lleva una cruz pectoral de oro, sino una de plata. Es una obra del escultor de arte sacro Vedela y la lleva desde que era arzobispo de Buenos Aires.

La cruz muestra al BUEN PASTOR, pero con una iconografía completamente DESCONOCIDA para la tradición romana y cristiana: el pastor lleva el cordero sobre sus hombros CON LOS BRAZOS CRUZADOS, como una momia egipcia. En la iconografía precristiana y cristiana esta postura NO EXISTE. Hemos pedido confirmación a especialistas que confirman que no existe tal imagen de Cristo Buen Pastor muy probablemente porque los brazos cruzados podrían conducir a una lectura de la prefiguración del sacrificio de la cruz (cordero inmolado), mientras que no hay asociación desde el punto de vista bíblico-teológico entre el Buen Pastor y el Crucificado.

Por el contrario, como Emmanuel Colucci Bartone ha señalado recientemente AQUÍ, el único Buen Pastor con los brazos cruzados es el del Rosacruz, un movimiento esotérico pseudomasónico extendido en América Latina y no exento de contactos con los jesuitas. El autor informa del libro de Maurice Caillet «Yo era masón», (2013) en el capítulo en el que el autor recibió la ordenación hasta el grado 18 de la Cruz del Príncipe Rosa: «Así aprendí el signo del orden, la actitud del Buen Pastor: de pie, con los brazos cruzados en el pecho».

Y de nuevo podemos añadir de «Esonet», un portal de esoterismo: «Incluso para la oración de pie, tendremos una posición particular para las armas. Esta vez los antebrazos se cruzan en el pecho […] Esta posición, en la Escuela de la Rosa Cruz, se conoce como la «posición del Buen Pastor». En realidad, aunque haya sido utilizada «también» por la Rosa Cruz, siempre hemos encontrado evidencia de ello y entre todos los pueblos. En apoyo de esta afirmación, doy sólo un ejemplo, y es el de la posición asumida por los faraones sentados en el trono».

El Buen Pastor para los Rosacruces es Cristo, pero en un sentido esotérico muy diferente del catolicismo oficial: Cristo es un gran «Precursor», pero no es el hijo de Dios. Los Rosacruces están a favor de la ecología, la paz y el igualitarismo religioso.

De hecho, en la fórmula del juramento para la iniciación al grado 18 de la Cruz del Príncipe Rosa, hay una referencia explícita al sincretismo religioso en el que uno cree en Baal, Brahma, Cristo, Javhé o Allah o ídolos de madera (¿Pachamama?) , es lo mismo.

Y el diálogo con otras religiones es un tema muy querido por Bergoglio, para algunos demasiado.

Con respecto al Buen Pastor, en la audiencia general del 24 de junio de 2020, en la que se celebró la fiesta de San Juan Bautista, Bergoglio centró su discurso en el Buen Pastor. ¿Una coincidencia que ese día fuera la fiesta de la masonería? AQUÍ

En cuanto a la Rosa Croce tenemos otro caso destacable:

En el misal, el año pasado, se introdujo la expresión «el ROCÍO de tu Espíritu» en la oración de consagración. La operación es inexplicable porque los primeros cristianos hablaron de rocío en el siglo III antes de que el Espíritu Santo fuera «codificado» un siglo después. Entonces, ¿cuál es el punto, hoy, de recuperar una metáfora que ahora está obsoleta? Descubrimos AQUÍ que el rocío es el NÉCTAR del Rosacruz, un elemental esotérico muy importante.

Podríamos hablar a su vez de «María desatando los nudos», un culto introducido en todo el mundo por Bergoglio hace unas décadas, sobre un oscuro e insignificante ex voto alemán en el que Nuestra Señora tendría nudos desatados hechos en una cinta por una novia que se peleaba con su marido. Un pequeño milagro, en comparación con los otros marianos. Hemos DESCUBIERTO AQUÍ, también, que ese ex voto fue pintado por Langenmantel, perteneciente a la Fruchtbringenden Gesellschaft (Sociedad de los Carpolóforos) una secta proto-masónica. A esta «María» se le recita una novena, es decir, una oración de nueve días, casualmente como el conocido ritual mágico de los nueve nudos, para ser disuelta al día durante nueve días.

También se podría mencionar la otra devoción favorita de Bergoglio, a saber, el San José dormido, completamente desconocido en Europa. Lo que hemos descubierto AQUÍ es que esta figura conecta con el soñador protagonista del «MUTUS LIBER», un TEXTO ESOTÉRICO fundamental de 1677 -obra de un alquimista desconocido- en el que, casualmente, se trata de la colección de rocío.

También se podría mencionar la continua cita de Bergoglio de la fraternidad humana o universal, es decir, la base de la masonería y los movimientos rosacruces, el tema incluso de una de sus «encíclicas» que la masonería internacional comentó de la siguiente manera:«Hizo grandes avances el Papa Francisco para la fraternidad universal». Un agradecimiento que se suma a los otros 67 ya recibidos por Bergoglio de logias de todo el mundo.

Notable cómo el Gran Maestre Gustavo Raffi había declarado «Con el Papa Francisco nada será como antes», cuando acababa de ser «elegido: entonces, ¿Raffi lo conocía de antes? Y luego, aún más precisamente: «La sencilla CRUZ que llevaba en la túnica blanca da esperanza de que una Iglesia del pueblo redescubra la capacidad de DIALOGAR con todos los hombres de buena voluntad y CON LA MASONERÍA que, como enseña la experiencia de América Latina, trabaja por el bien y el progreso de la humanidad». AQUÍ

Muchos están fatigados leyendo los artículos sobre derecho canónico o sobre el hiperlógico Código Ratzinger. ¿Que el «Código Bergoglio» ofrece, por lo tanto, la «intuición alquímica», para entender por qué Benedicto XVI nunca ha abdicado?

A CONTINUACIÓN, TODA LA SERIE DESDE EL INICIO:

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

¡No se lo pierda y comparta con todos el enlace!

1) ¡Entra ya en AYL.TV y pincha en UNIRSE! Es importante ya que así se suscriben a la nueva plataforma, bien en su modalidad gratuita, o bien en las modalidades de ayuda al proyecto, que hay varias, y desde solo 1 euro al mes; a fin de que podamos mantenerla y hacerla crecer. Sea como fuere denle a UNIRSE. Así podrán recibir los correos; comentar en la plataforma; etc…

Y para no perderte ninguna de las informaciones que podamos seguir dando por nuestras diversas vías:

2) Recuerda suscribirte a DANDO CAÑA Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2OST1xkjLcRlB-jqJaPddw?sub_confirmation=1

3) Suscribirte a ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

4) Suscribirte a DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

5) Suscribirte al nuevo canal VICENTE MONTESINOS: https://www.youtube.com/channel/UC_bDZK4g-aEBieZVoKRAwaA?sub_confirmation=1

5) Suscribirte a nuestro canal de Telegram desde donde te llegará información de todas nuestras publicaciones y datos exclusivos: t.me/adoracionyliberacion

6) Suscribirte a nuestra web escrita: adoraciónyliberación.com

7) Y suscribirte a nuestro Canal de Podcasts en Ivoox ( https://www.ivoox.com/podcast-adoracion-liberacion-podcast_sq_f11160985_1.html

8) Puedes suscribirte también al Canal de Telegram personal de nuestro director Vicente Montesinos en t.me/vicentemontesinos

——————

NUEVAS VÍAS DE CONTACTO

CANAL OFICIAL DE TELEGRAM ADORACIÓN Y LIBERACIÓN: t.me/adoracionyliberacion

CANAL OFICIAL DE TELEGRAM VICENTE MONTESINOS: t.me/vicentemontesinos

VK: vk.com/adoracionyliberacion

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

WEB: adoracionyliberacion.com

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!

————————–

Les invitamos a acceder a estas buenas lecturas; recomendadas para todos en estos tiempos:

– Ana Catalina Emmerich: La amarga Pasión de Cristo: https://amzn.to/2QQjV8N

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de Jesús: https://amzn.to/3u51A6a

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de la Virgen María: https://amzn.to/3csYAdT

– P. Gabriel Amorth (exorcista): 100 oraciones contra el diablo: https://amzn.to/3bH7uE4

– P. Castellani: El Evangelio según San Juan: https://amzn.to/2NiLeqM

– Todo sobre San José: https://amzn.to/3sf7LEp

– Laureano Benítez: Canon, una investigación que demuestra la verdad histórica de los evangelios: https://amzn.to/30WK0of

– Laureano Benítez: Historias del Padre Pío: https://amzn.to/3s3Pz0n

– Roberto De Mattei: Concilio Vaticano II: https://amzn.to/3qGU5jB

– Taylor Marshall: Infiltración. El complot para destruir la Iglesia desde dentro. https://amzn.to/3ldWxNJ – Laureano Benítez: El Himalaya de mentiras de la memoria histórica: https://amzn.to/3s6tHRP

– Laureano Benítez: La dictadura en tiempos del virus: https://amzn.to/3r4QpIT

– Coronavirus: como acabar sigilosamente con la humanidad: https://amzn.to/3eKULCu

– Jose Antonio Bielsa: Agenda 2030: Las trampas de la nueva normalidad: https://amzn.to/2P56p0v