Papa y Antipapa: La investigación – Decodificando las dos cartas de Benedicto XVI al Cardenal Brandmüller – Parte 8

Los medios de comunicación están en fibrilación porque el Papa, Benedicto XVI, desempeñando su función de«Katechon» (retenedor) ha reiterado en un libro AQUÍ la doctrina católica de dos mil años de antigüedad.

Bergoglio, en evidente dificultad, escribió el prefacio, tratando de proporcionar al público una idea de perfecta armonía con un Papa que, el Vaticano admite AQUÍ, no es emérito porque NO HAY PAPADO EMÉRITO. De hecho, en la portada ya no está escrito que Benedicto sea «papa emérito».

Pero como esto no nos sorprende en absoluto, seguimos adelante con nuestra investigación proponiendo una exclusiva.

Il Giornale ha vuelto recientemente a hablar AQUÍ de dos cartas que, en noviembre de 2017, Benedicto XVI escribió al cardenal alemán Walter Brandmüller, uno de los cuatro cardenales de la «Dubia». Una vez que entendemos el lenguaje sutil del Papa, el llamado «CÓDIGO RATZINGER», tenemos el método para comprender el significado exacto de estas dos misivas que, en una lectura superficial, aparecen en cambio completamente desintegradas y vacías de significado. Hoy vamos a proponer la primera, con una lectura guiada.

Premisa: Brandmüller, un historiador eclesiástico altamente culto y amigo de Joseph Ratzinger desde hace mucho tiempo, nunca ha dado la bienvenida a lo que la corriente principal sigue considerando hoy como su renuncia al papado, y también ha hablado de esto a los medios de comunicación alemanes.

Como hemos comprobado, si se ve como una renuncia, la Declaratio es canónicamente inválida mientras que es perfectamente legible, más bien, como una declaración sutil de un impedimento para gobernar con el anuncio de una «retirada» de Benedicto XVI, una «renuncia al ejercicio», pero sin renunciar absolutamente a SER EL PAPA.

SÓLO HOY, por lo tanto, después de entender la cuestión jurídico-canónica, las cartas al Card. Brandmüller puede ser DECODIFICADAS Y ENTENDIDAS EN SU AUTÉNTICO SIGNIFICADO que confirma lo que es inmutablemente sancionado por el aspecto canónico. Para llegar allí, sin embargo, era necesaria una maduración lenta, una reconstrucción paciente del rompecabezas con un enfoque interdisciplinario y lógico, entre la historia eclesiástica, el derecho canónico y los acontecimientos actuales.

De hecho, dado que el Papa está impedido de hacerlo, no puede comunicarse libremente: intente leer la primera carta del 9 de noviembre de 2017 toda seguida. No entenderá nada:

«¡Eminencia! En tu reciente entrevista con el Frankfurter Allgemeine Zeitung, dices que creé, con la construcción del Papa Emérito, una figura que no existe en la totalidad de la historia de la Iglesia. Por supuesto, sabe muy bien que los papas se han retirado, aunque muy raramente. ¿Qué fueron los siguientes? ¿Papa Emérito? ¿O qué? Como sabes, Pío XII dejó instrucciones en caso de que fuera capturado por los nazis, que desde el momento de su captura ya no sería papa sino cardenal. Si este simple retorno al Cardenalato habría sido posible, no lo sabemos. En mi caso, seguramente no habría tenido sentido simplemente exigir el regreso al Cardenalato. Entonces habría estado constantemente expuesto al público de la manera en que lo está un cardenal, de hecho aún más, porque en ese cardenal se habría visto al ex papa. Esto podría haber llevado, intencionalmente o no, a consecuencias difíciles, particularmente en el contexto de la situación actual. Con el Papa Emérito he tratado de crear una situación en la que soy absolutamente inaccesible a los medios de comunicación y en la que está bastante claro que solo hay un Papa. Si conoces una mejor manera y por lo tanto crees que puedes censurar lo que he elegido, por favor cuéntame al respecto. Te saludo en el Señor, tuyo,

Benedikt XVI

En esta primera carta, sin embargo, Benedicto XVI revela -con un subtexto infalible- a su cardenal amigo que siempre ha sido el pontífice detrás del inexistente instituto del Papa emérito, y que nunca ha abandonado su Iglesia. Para demostrarlo, ahora informamos la letra «anatomizada» en los párrafos inmediatamente después de «decodificado» entre corchetes.

«¡Eminencia! En tu reciente entrevista con el Frankfurter Allgemeine Zeitung dices que he creado, con la construcción del Papa Emérito, una figura que no existe en la totalidad de la historia de la Iglesia. Por supuesto, sabe muy bien que los papas se han retirado, aunque muy raramente. ¿Qué fueron los siguientes? ¿Papa Emérito? ¿O qué en su lugar?»

[Benedicto XVI no niega que el Papa emérito no existe y dirige al Card. Brandmüller, historiador de la Iglesia, a esos pocos papas que en el primer milenio «se retiraron» expulsados por los antipapas, pero que NO ABDICARON. La referencia es, entre las pocas, al Papa Benedicto VIII, de quien ya hemos escrito AQUÍ. Y así Ratzinger le hace a Brandmüller las siguientes preguntas RETÓRICAS: «Y estos papas que se retiraron, ¿cómo se quedaron? ¿Tal vez eran papas eméritos? ¿O qué? … NO, ellos siguieron siendo papas, de hecho, como yo permanecí».]

«… Como sabes, Pío XII dejó instrucciones en caso de que fuera capturado por los nazis, que desde el momento de su captura ya no serían papa sino cardenal. Si este simple retorno al Cardenalato habría sido posible, no lo sabemos. En mi caso, seguramente no habría tenido sentido simplemente exigir el regreso al Cardenalato. Entonces estaría constantemente expuesto al público de la manera en que lo está un cardenal, de hecho aún más, porque en ese cardenal se habría visto al ex Papa, lo que podría haber llevado, intencionalmente o no, a consecuencias difíciles, particularmente en el contexto de la situación actual». …

[Si hubiera sido capturado, de hecho, Pío XII habría abdicado para dejar a los nazis con un puñado de moscas. Ratzinger, sin embargo, se distancia decisivamente de la solución de Pío XII porque lo habría convertido en un ex PAPA, un cardenal, mientras que él, de hecho, QUERÍA SEGUIR SIENDO PAPA DE NUEVO. Si Benedicto XVI hubiera abdicado realmente, añade, la Iglesia habría terminado legalmente en manos de los modernistas, con consecuencias difíciles].

«… Con el Papa Emérito he tratado de crear una situación en la que soy absolutamente inaccesible a los medios de comunicación y en la que está bastante claro que sólo hay un Papa. Si conoces un camino mejor y, por lo tanto, crees que puedes censurar lo que he elegido, por favor háblame de ello. Os saludo en el Señor,

Benedikt XVI

«Con el truco del inexistente papado emérito creé una situación incomprensible para los medios de comunicación, pero que dejé claro -desde el punto de vista canónico- que el Papa seguía siendo solo yo. (De hecho, he declarado que renuncio al ministerium solo deja la sede vacía. ¿Había una mejor manera de salir del camino?»].

Una segunda lectura del texto sólo puede aclarar aún mejor el método lógico del «Código Ratzinger».

En la próxima cita, os daremos una nueva exclusiva, con una noticia muy reciente y también procederemos a la decodificación de la segunda carta enviada por el Papa al Card. Brandmüller. En este punto, si quieres profundizar en todo el tema, puedes consultar a continuación todos los artículos de nuestra investigación, desde el principio. Feliz lectura.

