Papa y Antipapa: La investigación – Flores d´Arcais: El mundo entero estaba en contra del Papa Ratzinger – Parte 3

En el «episodio» de ayer AQUÍ vimos cómo la Declaratio del Papa Benedicto XVI del 11 de febrero de 2013 no era una renuncia al papado, sino una declaración de impedimento para gobernar,c on el consiguiente abandono FÁCTICO del ejercicio práctico del poder (ministerium).

Hemos sometido la pregunta a los principales canonistas legitimistas de Bergoglio, que no han tenido nada que responder. Una técnica defensiva desastrosa, la del silencio «esnob» sobre tal tema, porque aquí no se trata de chismes, sino de evidencias de actos públicos de importancia histórica.

Hoy os ilustraremos el contexto mundial que llevó a Benedicto XVI a esta drástica decisión. Un panorama muy preciso ha sido reconstruido -paradójicamente- por su «archienemigo», el periodista y filósofo de izquierda Paolo Flores d’Arcais, director de la revista geopolítica Micromega.

Mientras tanto, para darle un calibre de la simpatía que Flores tiene por el Santo Padre, lea lo que escribe en «El desafío oscurantista de Ratzinger» (Ponte alle Grazie 2010): «En el contexto de la austeridad viril de Juan Pablo II, las atenciones desmayadas del arcaico teólogo alemán por agotar las frivolidades estéticas, desde las elaboradas y suntuosas gorras hasta el babbucce rojo y un secretario que parece haber salido de Beverly Hills, cobran una importancia muy pesada».

Consideraciones de un gusto que uno no esperaría del Marqués de Arcais, (con quien El Card. Ratzinger también había coincidido en un debate público leal y abierto) y esa sorpresa aún más en el filósofo: en lugar de entender que el Papa Benedicto recuperó las antiguas túnicas de Pío IX, Juan XXIII y otros pontífices, -como el camauro, los zapatos rojos y la mozzetta o las hermosas vestiduras sagradas- para demostrar al mundo una continuidad con la Tradición de la Iglesia, (elemento fundamental tanto como la Palabra), Flores da codazos a la supuesta, ambigua y personal vanidad del pontífice. A ustedes los comentarios.

Sin embargo, todo el libro está viciado por un malentendido teológico básico, que ser ateo no justifica: el Papa no es un político como los demás, es un líder religioso y es el custodio del depositum fidei, por ley. Así que no tiene sentido que Flores lo critique porque ha estado llevando a cabo lo que su Dios le ha confiado durante 2000 años.

En la práctica, Benedicto XVI sería «oscurantista» porque no piensa como Flores d’Arcais y no ha traicionado la fe católica adaptándose al aborto, la eutanasia, el género, la homosexualidad, el ecologismo empujado, en definitiva: la lista de la compra de la globalización atea-masónica-maltusiana.

Aparte de estos malentendidos, el autor pinta un fresco muy efectivo sobre cómo Benedicto constituyó el principal obstáculo para el progreso de una dinámica globalista abrumadora e imparable.

Esto es lo que Flores escribe: «Sus primeros años de pontificado se pueden resumir en una restauración constantiniana que vuelca en la expresión y, de hecho, en la temporada y la vocación del Concilio Vaticano II […] Su modelo es cada vez más explícitamente el Concilio de Trento, el fundamentalismo del dogma y el intento de limpieza moral en la Iglesia. Benedicto XVI es perfectamente consciente de la marcha triunfal que sociológicamente hablando sigue realizando la globalización del espíritu, secular, hedonista, consumista […] El pastor alemán decidió en cambio que la modernidad puede ser atacada en todos los frentes […] Diseñó su papado como una verdadera Reconquista de la modernidad a través de un ataque sistemático a las piedras angulares culturales y políticas desde las cuales […] Quiere una restauración cristiana en la ciencia y la democracia, que vuelque la autonomía del hombre en un retorno a su obediencia a Dios, para salvar la democracia y la ciencia de sí mismas antes de que la aventura moderna termine con el apocalipsis […] El Papa muere al Gran Satán, o al Occidente secularizado, consumista desenfrenado, que en la primacía del placer trivializa y justifica incluso la masacre de los inocentes, el genocidio que es el aborto […]

En el libro se ilustran, por tanto, todos los frentes de esta guerra «intolerable» (para Flores) llevada a cabo por Ratzinger contra la civilización moderna. En primer lugar, la restauración de la doctrina, que sugiere una revisión del Vaticano II (que Bergoglio ha «dogmatizado»), especialmente con el ecumenismo y la reanudación de la evangelización (luego descartada por Bergoglio con sus discursos contra el proselitismo). Una vez más, Flores describe bien el ataque de Ratzinger al relativismo, el neomalthusianismo, el modernismo, el nihilismo, la ilustración. Además, deja claro todo su deseo de reconfirmar las raíces cristianas y los derechos no negociables de Europa, la defensa de la familia tradicional con la condena de los trastornos sexuales y la negación del aborto y la eutanasia. Otros caballos de guerra citaron escrupulosamente (y criticaron), las consideraciones contra la ciencia «un fin en sí misma» y contra un cierto ecologismo que podría llevar a ignorar la dignidad humana (mientras Bergoglio ha deificado la ecología incluso entronizando al ídolo pagano Pachamama AQUÍ).

Por lo tanto, se entiende muy bien, gracias a su acérrimo oponente porque, dada la guerra que el Papa libró contra todo el mundo-mundo, la masonería, la izquierda internacional, los diversos grupos de presión que importan y los llamados poderes fuertes, RATZINGER TUVO QUE SER SACADO DEL CAMINO. «Brazo armado» para esta remoción, el Grupo (o «Mafia») de San Galo, del cual, casualmente, el campeón era precisamente el Card. Bergoglio (el papel canta: escribe en su autobiografía el nunca negado Card. Godfried Danneels, primado de Bélgica y perteneciente al llamado lobby de cardenales modernistas). En este sentido, se acaba de publicar un importante documental AQUÍ.

Además, hoy Flores d’Arcais es -de facto- el mejor aliado y defensor de Ratzinger contra el fuego amigo de ciertos círculos tradicionalistas que describen al Papa alemán como un «modernista»: un cierre emocional que impide, como un bloque robótico, captar las contingencias sensacionalistas que hablan de la invalidez de su renuncia Y DE LA REALIDAD DE LA SEDE IMPEDIDA.

Como joya final, Flores también nos recuerda dos rotundas profecías del Papa Benedicto para las cuales:«Sólo Dios puede salvarnos, en el sentido de salvar la democracia que, sin fe, se reduce a una cáscara vacía y será aniquilada» y de nuevo:«Pronto ya no será posible afirmar que la homosexualidad como enseña la iglesia es un trastorno objetivo de la existencia humana».

Así que, hoy, para una burla del destino, todo se ha hecho realidad: solo hablamos de los riesgos para la democracia derivados de lo que se identifica como una «dictadura de la salud» (Massimo Cacciari, Giorgio Agamben y otros) y la prevaricación sobre la libertad de pensamiento que obtendría el proyecto de ley Zan, si fuera aprobado.

Al final, el dudoso profeta Flores d’Arcais frasea con un eslogan:«La reconquista de Ratzinger se disolverá como, al amanecer, sueños y vampiros».

¿Estamos seguros? ¿Estamos seguros de que el guerrero «oscurantista» Benedicto XVI, el «Papa inquisidor» como lo describe el director de Micromega, podría haber abandonado el campo sin un golpe que dar, bajo las presiones de las potencias globalistas internacionales y la fronda modernista, contra la que siempre luchó con el arma blanca?

Uno diría que no, como explicaremos en las próximas citas. Y luego veremos quién se disolverá, si la Reconquista de Benedicto o el libellus de Flores d’Arcais.

