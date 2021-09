Papa y Antipapa: La investigación – Benedicto XVI: «Yo podría ser el último Papa» Y Francisco, ¿Quién es él entonces? – Parte 10

el •

Investigación del Papa – Antipapa 10

Andrea Cionci

Adoración y Liberación

Ayer completamos la decodificación de las dos cartas al Card. Brandmueller. Si nos ha seguido hasta esta décima cita, se habrá familiarizado bastante con el llamado «Código Ratzinger»,el sutil sistema de comunicación por el cual el único Papa vivo, Benedicto XVI, comunica a través de libros y entrevistas su situación como una «sede impedida». En la parte inferior encontrarás todos los enlaces de la investigación.

El «Código» hace uso de aparentes errores e inconsistencias que, incluyendo una lectura más cuidadosa, a través de vínculos lógicos precisos, referencias históricas y otros actos e intervenciones públicas, siempre proporcionan la misma información: Benedicto nunca abdicó, solo «renunció» al ejercicio práctico del poder, (el ministerium) pero permaneció papa detrás de la pantalla del inexistente papa emérito; actualmente se encuentra en «lugar prevenido», y por esta razón no es libre de expresarse y comunicarse sutilmente. Finalmente, produjo un cisma, «antipapando» a los enemigos del verdadero catolicismo, para separar el «grano» de los creyentes de las «malezas» de los no creyentes, purificando así a la Iglesia.

Una vez que entendieron el modus comunicandi del Código Ratzinger, otras personas también identificaron este tipo de mensaje, incluso lectores simples. Después de que publicamos la Declaratio como anuncio de la sede impedida AQUÍ en Libero, el buen colega de RomaIT, Mirko Ciminiello, nos señaló otro mensaje sutil, pero inequívoco del Santo Padre Benedicto XVI.

El pasaje identificado por Ciminiello se encuentra en el libro-entrevista «Últimas conversaciones» publicado por Benedicto XVI con el periodista Peter Seewald en 2016, cuando Bergoglio se había sentado en el trono de Pedro DURANTE TRES AÑOS y Ratzinger era supuestamente «papa emérito». AQUÍ

La pregunta de Seewald: «Ustedes conocen la profecía de Malaquías, quien en la Edad Media compiló una lista de futuros pontífices que también preveían el fin del mundo, o al menos el fin de la Iglesia. Según esta lista, el papado terminaría con su pontificado. ¿Qué pasaría si en realidad fuera el último en representar la figura del Papa como lo hemos conocido hasta ahora?»

La respuesta de Benedicto XVI: «TODO PUEDE SER. Probablemente esta profecía nació en los círculos alrededor de Filippo Neri. En ese momento, los protestantes afirmaron que el papado había terminado, y él solo quería demostrar, con una lista muy larga de papas, que este no era el caso. No por esta razón, sin embargo, debe deducirse que realmente terminará. ¡En lugar de que su lista aún no fuera lo suficientemente larga!»

¿Qué respuesta es «cualquier cosa puede ser»? ¿Y quién es el Papa Francisco entonces?

ATENCIÓN: la lista de 111 papas conocida como la «Profecía de San Malaquías» es parte de la tradición católica. Muchos, incluido el propio Benedicto XVI, creen que fue producido en el ‘500 y que no es directamente atribuible al santo obispo irlandés Malaquías de Armagh.

PERO ESTO NO IMPORTA EN ABSOLUTO. De hecho, no importa quién lo escribió, ya que el mensaje es puramente sobre LÓGICA, y NO sobre la historia del documento, su veracidad profética o cualquier otra cosa. PURA LÓGICA.

Pues bien, la lista de papas de San Malaquías, llega como último pontífice precisamente a Benedicto XVI. Después de él, hay un personaje llamado «Pedro Romano«, que no se llama Papa, sino un hombre con un papel no especificado que, según el lema que se le asignó, » reinará durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana. Él pastoreará sus ovejas entre muchas tribulaciones».

Por lo tanto, no se especifica si este Pedro romano será un regente, o si será un líder espiritual elegido por los fieles, reinando sobre una Iglesia católica perseguida y renacida «en las catacumbas», o si será un antipapa AUTOR de la persecución de la Iglesia misma. En todos los casos, de hecho, PEDRO ROMANO NO ES UN PAPA CANÓNICO,«como lo conocemos».

El mensaje del Papa Ratzinger está contenido en el hecho de que admite con Seewald que la serie de papas canónicos, «tal como los conocemos», PODRÍA terminar con él. ¿Cómo, de hecho, responde «todo puede ser»? Entonces, ¿no es Francisco el Papa canónico número 266 de la Iglesia Católica, el sucesor legítimo de Benedicto XVI? (nota 1).

NO, CLARO QUE NO.

Para apoyar la narrativa oficial, Ratzinger de hecho tendría que decir algo como: «La lista de papas de San Malaquías en cualquier caso no terminaría conmigo porque, como soy papa emérito, hoy está mi sucesor legítimo: el Papa Francisco. Después de mí, por lo tanto, definitivamente hay un Papa regular, a todos los efectos, un Papa como estamos acostumbrados. Entonces quizás, después de él, quién sabe, los papas como los hemos conocido también podrían terminar, o continuarán de acuerdo con una lista que no es lo suficientemente larga».

Pero no lo dijo. Benedicto XVI ha declarado CLARAMENTE, aunque indirectamente, que Francisco NO es un Papa canónico, NO es un Papa «como lo conocemos».

Entonces, ¿quién es? Volvamos a las hipótesis del pseudo-Malaquías sobre el Pedro romano: si no es un papa canónico, ¿es Francisco quizás un regente? No: se llama a sí mismo «papa». ¿Quizás él es el líder espiritual clandestino elegido por los fieles? No, fue elegido de una manera APARENTEMENTE canónica, por verdaderos cardenales.

Ergo, solo queda la posibilidad de que sea un USURPADOR ANTIPAPA. En este caso, de hecho, toda su línea de sucesión sería antipapal y la Iglesia, al menos tal como la conocemos, llegaría al FIN.

Esto se explica lógicamente por qué Benedicto admite que él mismo podría ser ese último Papa «como lo hemos conocido hasta ahora».

Sin embargo, es un posibilista, y de hecho añade una apostule: «No por esto, sin embargo, hay que deducir que la lista de papas canónicos realmente terminará». Es decir: la Iglesia no terminará, ya sea porque el usurpador será descubierto y expulsado, reinstaurado en mi poder práctico, o porque, incluso si la Iglesia pierde la sede del Vaticano, se levantará de las catacumbas, del «pequeño remanente católico» y continuará hasta el final de los siglos con nuevos papas que serán elegidos después de Pedro Romano.

En cualquier caso, Benedicto XVI, en esta declaración, NO CALCULA EN LO MÁS MÍNIMO LA PRESENCIA DEL «PAPA FRANCISCO». Cero. No lo reconoce como Papa canónico y de esto no hay duda.

Le pedimos un comentario al prof. Antonio Sánchez, catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla: «De estas frases se desprende cómo Benedicto XVI se considera el Papa reinante, (como se desprende de sus acciones, vestimenta y declaraciones) y el último Papa «normal», que excluye a Bergoglio y deja fuera de esa «normalidad» a un futuro «Pietro Romano», porque sería elegido en el exilio y en la persecución de las catacumbas, del resto de los fieles o directamente de Dios, como lo fue el primer Pedro. Creo que las consecuencias que usted tiene en estas declaraciones son muy lógicas y correctas».

Con este mensaje que ha logrado filtrar, Benedicto XVI coloca así a la Iglesia frente a la encrucijada habitual: o se encuentra a sí misma, restaura a su verdadero Papa -hoy «impedido»- recuperando el asiento usurpado, o la verdadera Iglesia tendrá que renacer fuera de la sede, en las catacumbas, con nuevas figuras inéditas de líderes espirituales. Escribimos sobre ello AQUÍ: con el ejemplo naturalista del«cuco».

De las frases en la lista de San Malaquías, los relatos también vuelven para la Declaratio, que, como hemos visto, no puede ser una renuncia, sino sólo un anuncio sutil de «sede impedita» y de la retirada de Benedicto XVI del gobierno práctico de la Iglesia. El próximo papa verdadero, ya sea una figura canónica, como en la hipótesis de la restauración de Benedicto XVI en sus funciones, o completamente inédito, como en el posible «regreso a las catacumbas» con un «Pedro romano», debe, en cualquier caso, ser elegido «por aquellos a quienes pertenece» , es decir, ya sea por cardenales válidos, nombrados antes de 2013, o por los propios fieles, como en los primeros días del cristianismo.

(Nota 1) Algunos comentaristas han identificado a un Papa número 112 en la lista de San Malaquías, colocado entre Benedicto y Pedro Romano con el lema «reinará durante la persecución extrema de la Iglesia», que debería ser Francisco. Señalan que, en el original impreso Lignum Vitae, el libro donde se publicó la profecía, la presencia de un punto fijo separa el lema citado de la frase «Pedro Romano, que alimentará al rebaño entre muchas tribulaciones; después de estos, la ciudad de las siete colinas será destruida y el terrible Juez juzgará a su pueblo. Fin». PERO MUY POCOS CAMBIOS: el papa Ratzinger acepta la versión propuesta por Seewald, en la que la lista termina con él, de hecho; si Benedicto XVI contemplara un Papa canónico número 112, habría respondido: «No, nuevos estudios muestran que después de mí se espera al menos otro pontífice de la lista, que es el Papa Francisco. Después de él veremos». Pero no dijo eso.

Aquí está toda la investigación:

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

¡No se lo pierda y comparta con todos el enlace!

1) ¡Entra ya en AYL.TV y pincha en UNIRSE! Es importante ya que así se suscriben a la nueva plataforma, bien en su modalidad gratuita, o bien en las modalidades de ayuda al proyecto, que hay varias, y desde solo 1 euro al mes; a fin de que podamos mantenerla y hacerla crecer. Sea como fuere denle a UNIRSE. Así podrán recibir los correos; comentar en la plataforma; etc…

Y para no perderte ninguna de las informaciones que podamos seguir dando por nuestras diversas vías:

2) Recuerda suscribirte a DANDO CAÑA Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2OST1xkjLcRlB-jqJaPddw?sub_confirmation=1

3) Suscribirte a ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

4) Suscribirte a DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

5) Suscribirte al nuevo canal VICENTE MONTESINOS: https://www.youtube.com/channel/UC_bDZK4g-aEBieZVoKRAwaA?sub_confirmation=1

5) Suscribirte a nuestro canal de Telegram desde donde te llegará información de todas nuestras publicaciones y datos exclusivos: t.me/adoracionyliberacion

6) Suscribirte a nuestra web escrita: adoraciónyliberación.com

7) Y suscribirte a nuestro Canal de Podcasts en Ivoox ( https://www.ivoox.com/podcast-adoracion-liberacion-podcast_sq_f11160985_1.html

8) Puedes suscribirte también al Canal de Telegram personal de nuestro director Vicente Montesinos en t.me/vicentemontesinos

——————

NUEVAS VÍAS DE CONTACTO

CANAL OFICIAL DE TELEGRAM ADORACIÓN Y LIBERACIÓN: t.me/adoracionyliberacion

CANAL OFICIAL DE TELEGRAM VICENTE MONTESINOS: t.me/vicentemontesinos

VK: vk.com/adoracionyliberacion

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

WEB: adoracionyliberacion.com

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!

————————–

Les invitamos a acceder a estas buenas lecturas; recomendadas para todos en estos tiempos:

– Ana Catalina Emmerich: La amarga Pasión de Cristo: https://amzn.to/2QQjV8N

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de Jesús: https://amzn.to/3u51A6a

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de la Virgen María: https://amzn.to/3csYAdT

– P. Gabriel Amorth (exorcista): 100 oraciones contra el diablo: https://amzn.to/3bH7uE4

– P. Castellani: El Evangelio según San Juan: https://amzn.to/2NiLeqM

– Todo sobre San José: https://amzn.to/3sf7LEp

– Laureano Benítez: Canon, una investigación que demuestra la verdad histórica de los evangelios: https://amzn.to/30WK0of

– Laureano Benítez: Historias del Padre Pío: https://amzn.to/3s3Pz0n

– Roberto De Mattei: Concilio Vaticano II: https://amzn.to/3qGU5jB

– Taylor Marshall: Infiltración. El complot para destruir la Iglesia desde dentro. https://amzn.to/3ldWxNJ – Laureano Benítez: El Himalaya de mentiras de la memoria histórica: https://amzn.to/3s6tHRP

– Laureano Benítez: La dictadura en tiempos del virus: https://amzn.to/3r4QpIT

– Coronavirus: como acabar sigilosamente con la humanidad: https://amzn.to/3eKULCu

– Jose Antonio Bielsa: Agenda 2030: Las trampas de la nueva normalidad: https://amzn.to/2P56p0v

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Categorías:COLABORADORES