Papa y Antipapa: La investigación -El «Plan B» antiusurpación preparado por Wojtyla y Ratzinger desde 1983 – Parte 15

el •

Investigación del Papa – Antipapa 15

Andrea Cionci

Adoración y Liberación

En el debate sobre la Magna Quaestio Papa/Antipapa, hay todo un capítulo sumergido dedicado a las profecías que, muchas veces, son realmente impresionantes por la verosimilitud con la realidad actual, pero, como comprenderán, no tienen un carácter «científico» o canónico para poder citarlas con valor circunstancial en una investigación periodística.

Sin embargo, son parte del patrimonio sapiencial de la iglesia y Joseph Ratzinger no solo los conoce de memoria, sino que, como eclesiástico, está obligado a creer en las apariciones marianas, santos, místicos y profetas reconocidos. A partir del profeta Zacarías del Antiguo Testamento, (c.a hace 2500 años) la Tradición Cristiano-Católica prevé para la Iglesia un momento de gran crisis, con una toma del poder por fuerzas «antichrystic»: se habla del advenimiento de un «pastor ídolo»(profeta Zacarías), de un «Falso profeta» AQUÍ (Apocalipsis de San Juan), de una «falsa iglesia extravagante»(Beata Katharina Emmerick) de un «asiento de Roma» del Anticristo«(Madonna de La Salette), del «humo de Satanás entró en la Iglesia» (Papa Pablo VI), de una «falsa Iglesia»(Padre Pío), de una Antichiesa y de un anti-Evangelio» (San Juan Pablo II). En resumen, la posibilidad de un golpe de estado dentro del Vaticano, con varias declinaciones prácticas y connotaciones malvadas bien disfrazadas, ciertamente no es una novedad y se conoce desde hace mucho tiempo.

En particular, del Tercer Secreto de Fátima (1917), Card. Ratzinger, desde los años 80, fue uno de los pocos en saberlo todo: en ella habla explícitamente de persecución al papado y de «un obispo vestido de blanco visto en el espejo» que, sin embargo, no se sabe si es el verdadero papa. Además, el propio Benedicto XVI dijo en 2010: «Aquellos que piensan que la misión profética de Fátima ha terminado están engañados».

Además, en el Catecismo de 1992, el último, redactado bajo su supervisión mientras era Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, leemos, de hecho, en el art. 675:«La Iglesia debe pasar por una prueba final […] una IMPOSTURA RELIGIOSA que ofrece a los hombres una aparente solución a sus problemas, al precio de la apostasía de la verdad».

Llegados a este punto: dado que él mismo firmó cómo el ataque a la Iglesia habría venido de una impostura religiosa, tal vez desde dentro, tal vez con un falso Papa, ¿podría ser que durante 40 años el cardenal alemán no hubiera pensado en algún CONTRA-MOVIMIENTO? No muy creíble. También porque, en los mismos años 90 en los que se constituyó la Mafia de San Galo, el lobby de cardenales modernistas que, por la misma admisión de Card. Godfried Danneels, intentarán expulsar al futuro Benedicto XVI, el entonces Papa Juan Pablo II fue al contraataque con la constitución apostólica Universi dominici gregis para excomulgar instantáneamente (latae sententiae) a cualquier cardenal que hubiera organizado maniobras previas al cónclave.

Entonces, si el Papa Wojtyla ciertamente no se quedo de pie y observó, ¿por qué lo hizo su mano derecha, Card? Ratzinger, ¿debería haber ignorado el problema sin preparar un «plan B» para defender a la Iglesia? Absurdo, ¿no crees?

Hasta hoy, de hecho, hemos investigado la perfección de un sistema organizado en detalle, con una Declaratio que, interpretada como renuncia es completamente inválida y, más bien, nos habla sutilmente de una dramática situación de SEDE IMPEDITA que ha creado un cisma dentro de la Iglesia entre los seguidores del Papa (por ahora minoría) y los del antipapa (actualmente mayoría). Es cierto que Benedicto XVI declaró que había escrito la Declaratio en solo dos semanas, pero en realidad esto se basa en una disposición de 1983 cuando el oficio papal fue desunido por el Papa Wojtyla y el Card. Ratzinger en dos entidades: munus y ministerium, título de papa y ejercicio práctico del poder. La segunda es, de hecho, «la imagen reflejada en el espejo» de la primera, un «fantasma» suyo, en el sentido de que parece igual e intercambiable al munus, pero no lo es. Si bien puede haber un Papa fácticamente (no jurídicamente, ya que las dos entidades son inseparables) privado del ministerium, expulsado como Benedicto VIII medieval o impedido como Benedicto XVI, no puede haber ministerium sin munus, un ejercicio práctico papal sin posesión del título de origen divino. Simplificando con un ejemplo flash: un noble, digamos, un conde tiene derecho a administrar su feudo, pero si se empobrece y se queda sin sus tierras, el título nobiliario le queda de todos modos. Por el contrario, un burgués que compra sus tierras, no se convierte automáticamente en conde sin una investidura del Rey.

Esto permite al Papa Benedicto, ahora impedido de ejercer su gobierno, declarar, en resumen, el 11 de febrero de 2013: «Dado que ejercer el munus petrino, el título, se ha vuelto demasiado agotador para mi edad, declaro renunciar al ministerium, el ejercicio práctico del gobierno». Pero, como hemos mencionado, la renuncia al ministerium por sí sola, jurídicamente no puede existir y, si es puramente fáctica, no decae en absoluto al SER papa, dado que el canon 332.2 impone la renuncia formal del munus petino. Hemos cubierto el tema con todos los detalles en el capítulo 1, que como toda la serie, tienen abajo.

En términos del arte de la guerra, la descomposición en dos entidades del oficio papal con la Declaratio-falsa renuncia-, se podría definir por lo tanto como un perfecto «plan de engaño» con «falso objetivo» y «retirada estratégica» para aniquilar al adversario y borrarlo definitivamente de la Iglesia. De hecho, ahora que, después de ocho años se ha descubierto que el Papa Benedicto nunca ha abdicado, se entiende que el «Papa Francisco» nunca ha existido y casi todos los actos, decretos, nombramientos, si no algunos de la administración ordinaria, son inválidos. Todo el pseudo-pontificado de Bergoglio se revela como un antipapa y se desvanece en la nada de la historia según una especie de «combustión escatológica».

¿Y desde dónde, San Juan Pablo II y el Card. Ratzinger podrían haberse inspirado para esta estrategia «MIRROR»?

Esto es lo que dice en el Tercer Secreto de Fátima: «Y vimos («algo similar a cómo la gente se ve a sí misma en un ESPEJO cuando pasan frente a él»), en una luz inmensa que es Dios, un obispo vestido de blanco»

Un obispo, tal vez vestido ilegalmente como Papa, se ve en el espejo. La analogía es plástica e inspiradora porque el ministerium puede considerarse precisamente la imagen reflejada del munus y también porque, como afirma el abogado canónico Francesco Patruno, Bergoglio es hoy fácticamente un obispo, no un cardenal, ya que tanto con el papado como con el antipapado se pierde el estatus de cardenal. Sería, por tanto, precisamente el «obispo vestido de blanco», como en el tercer Secreto de Fátima, pero este hecho es inequívocamente confirmado por el propio Ratzinger en el llamado «Rompecabezas de la Mozzetta Roja» (ver abajo capítulo 11)

«Bergoglio eligió vestirse de blanco, convirtiéndose en antipapa, y no estaba satisfecho con la mozzetta del cardenal rojo que se le debía».

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

¡No se lo pierda y comparta con todos el enlace!

1) ¡Entra ya en AYL.TV y pincha en UNIRSE! Es importante ya que así se suscriben a la nueva plataforma, bien en su modalidad gratuita, o bien en las modalidades de ayuda al proyecto, que hay varias, y desde solo 1 euro al mes; a fin de que podamos mantenerla y hacerla crecer. Sea como fuere denle a UNIRSE. Así podrán recibir los correos; comentar en la plataforma; etc…

Y para no perderte ninguna de las informaciones que podamos seguir dando por nuestras diversas vías:

2) Recuerda suscribirte a DANDO CAÑA Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2OST1xkjLcRlB-jqJaPddw?sub_confirmation=1

3) Suscribirte a ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

4) Suscribirte a DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

5) Suscribirte al nuevo canal VICENTE MONTESINOS: https://www.youtube.com/channel/UC_bDZK4g-aEBieZVoKRAwaA?sub_confirmation=1

5) Suscribirte a nuestro canal de Telegram desde donde te llegará información de todas nuestras publicaciones y datos exclusivos: t.me/adoracionyliberacion

6) Suscribirte a nuestra web escrita: adoraciónyliberación.com

7) Y suscribirte a nuestro Canal de Podcasts en Ivoox ( https://www.ivoox.com/podcast-adoracion-liberacion-podcast_sq_f11160985_1.html

8) Puedes suscribirte también al Canal de Telegram personal de nuestro director Vicente Montesinos en t.me/vicentemontesinos

——————

NUEVAS VÍAS DE CONTACTO

CANAL OFICIAL DE TELEGRAM ADORACIÓN Y LIBERACIÓN: t.me/adoracionyliberacion

CANAL OFICIAL DE TELEGRAM VICENTE MONTESINOS: t.me/vicentemontesinos

VK: vk.com/adoracionyliberacion

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

WEB: adoracionyliberacion.com

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!

————————–

Les invitamos a acceder a estas buenas lecturas; recomendadas para todos en estos tiempos:

– Ana Catalina Emmerich: La amarga Pasión de Cristo: https://amzn.to/2QQjV8N

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de Jesús: https://amzn.to/3u51A6a

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de la Virgen María: https://amzn.to/3csYAdT

– P. Gabriel Amorth (exorcista): 100 oraciones contra el diablo: https://amzn.to/3bH7uE4

– P. Castellani: El Evangelio según San Juan: https://amzn.to/2NiLeqM

– Todo sobre San José: https://amzn.to/3sf7LEp

– Laureano Benítez: Canon, una investigación que demuestra la verdad histórica de los evangelios: https://amzn.to/30WK0of

– Laureano Benítez: Historias del Padre Pío: https://amzn.to/3s3Pz0n

– Roberto De Mattei: Concilio Vaticano II: https://amzn.to/3qGU5jB

– Taylor Marshall: Infiltración. El complot para destruir la Iglesia desde dentro. https://amzn.to/3ldWxNJ – Laureano Benítez: El Himalaya de mentiras de la memoria histórica: https://amzn.to/3s6tHRP

– Laureano Benítez: La dictadura en tiempos del virus: https://amzn.to/3r4QpIT

– Coronavirus: como acabar sigilosamente con la humanidad: https://amzn.to/3eKULCu

– Jose Antonio Bielsa: Agenda 2030: Las trampas de la nueva normalidad: https://amzn.to/2P56p0v

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Categorías:COLABORADORES