AQUÍ TIENEN TODA LA DOCTRINA DE LA IGLESIA SOBRE LAS MISAS UNA CUM HEREJES. Por Vicente Montesinos
Por Vicente Montesinos
Director del Apostolado
Adoración y Liberación
ADORACIÓN Y LIBERACIÓN NUNCA HA RESPONDIDO, ACUSADO, HABLADO DE NADIE, NOMBRADO A NADIE… A PESAR DE LAS CALUMNIAS, LAS MENTIRAS Y LAS DIFAMACIONES.
ASÍ ES Y ASÍ SEGUIRÁ SIENDO. LLEVAMOS, POR LA EXCLUSIVA GRACIA DE DIOS MUCHOS AÑOS ASI… Y DESDE LUEGO NO VAMOS A CAMBIAR AHORA… SOMOS UN APOSTOLADO DE LA SANTA MADRE IGLESIA DIRIGIDO ESPIRITUALNENTE POR FIELES SACERDOTES. PODREMOS EQUIVOCARNOS, COMO TODOS LOS HOMBRES, PERO NOS DISTINGUIRAN CUANDO VEAN A LOS DEMAS NOMBRARNOS, ATACARNOS, BURLARSE, DISFRUTAR CON EL MAL AJENO… Y A CAMBIO NOS SIGAN VIENDO CALLADOS. TRABAJANDO. SIN DESCANSO. POR LA EXCLUSIVA GRACIA DE DIOS.
Y AUNQUE NOS SIGUE LLEGANDO MATERIAL DE UNOS Y DE OTROS, SUFICIENTE YA NO PARA QUE ESTAS PERSONAS SEAN JUZGADAS POR DIOS, SINO TAMBIEN POR LA JUSTICIA HUMANA (TEMA QUE SI QUE NOS RESERVAMOS, LOGICAMENTE, EN DEFENSA DE LA HONORABILIDAD DE NUESTROS SACERDOTES, APOSTOLADO Y HERMANOS), SEGUIREMOS PUBLICAMENTE EN SILENCIO ANTE LAS AFRENTAS, Y DEJAREMOS SIEMPRE EL JUICIO ESPIRITUAL A QUIEN A TODOS NOS HA DE JUZGAR.
NO DIREMOS MAS DE ESTO. NO NOS BUSQUEN. HAY DEMASIADO TRABAJO PARA HACER POR LAS ALMAS, ASI SEA DECIRLES LO QUE NO LES GUSTA OIR, Y QUE ACUSA SUS CONCIENCIAS.
USTEDES SABRÁN VER QUIENES SIGUEN TRABAJANDO POR EL REINO DE DIOS, Y QUIENES SE LA PASAN PERDIENDO EL TIEMPO EN VIDEOS, MENSAJES Y ACUSACIONES CONTRA HERMANOS EN LA FE.
NOSOTROS POR OTRA PARTE, LES VOLVEMOS A OFRECER LO QUE SOMOS.
NADA NOS TURBE. SEGUIMOS A CRISTO, A SU DOCTRINA, Y A LA IGLESIA. A NINGÚN HOMBRE POR MÁS ADEPTOS O SEGUIDORES QUE TENGA. YA SEMANAS ATRAS HUBIMOS DE ADVERTIR DE LA IDOLATRIA…NO TOLERAREMOS ESE PECADO EN NUESTRA CASA.
NUESTRO PÚBLICO ES DIOS, ASÍ QUEDEN A NUESTRO LADOS 5 PERSONAS, DE LAS 500.000 QUE NOS SIGUEN.
LES ROGAMOS ATIENDAN DE NUEVO AL MATERIAL DE SANA DOCTRINA QUE AQUÍ, PARA SU ESTUDIO Y DISCERNIMIENTO, LES VOLVEMOS A RECOPILAR. A ESO NOS DEDICAMOS
¡VIVA CRISTO REY!
Vicente Montesinos
Director de Adoración y Liberación
1) EN DEFENSA DEL PADRE MINUTELLA, SACERDOTE CATÓLICO. Por el Padre Ricardo Gómez Giraldo
2) LO PEDÍAN, LO TIENEN: EXPLICACIÓN FUNDAMENTADA. NO IR A CIERTOS TEMPLOS. CANON 844.2. P. RICARDO
3) AYL LES OFRECE MÁS. HOY, DÍA 6… EL PADRE CHABELO… ¿APARTARSE O NO DE LOS TEMPLOS BERGOGLIANOS?
4) ¡Y MÁS PADRES! AHORA P. CORONEL: ¿DE QUE TE VA A SERVIR IR CON BERGOGLIO CUANDO LLEGUE EL CASTIGO?
5) ¿A DONDE HEMOS LLEGADO QUE LOS LAICOS QUIEREN IMPONERSE SOBRE LOS SACERDOTES? P. Ricardo Gómez Gir.
6) 🚨 ¡URGENTE! ¡MÁS ATAQUES A DON MINUTELLA! ¡CARTA FALSA DE MONSEÑOR GÄNSWEIN! Por Vicente Montesinos
7) ¡ATENTOS! ¡SOBRE UN SUPUESTO TEXTO MANDANDO ASISTIR A LOS TEMPLOS! Por el Rvdo. P. Ricardo Gómez
¡ATIENDAN!
8) DECLARACIÓN DEL RVDO. P. TAMAYO, DIRECTOR ESPIRITUAL DE AyL, SOBRE LAS MISAS “UNA CUM” HEREJES.
9) ✝️ DECLARACIÓN INSTITUCIONAL VICENTE MONTESINOS. DIRECTOR AYL. MISA UNA CUM HEREJES Y MUCHO MÁS.
10) ¡NUEVO!
Carta falsa.
Códice Ratzinger de Gänswein: Benedicto XVI no celebra con Bergoglio
(POR ANDREA CIONCI, quien confirma lo dicho por AyL)
¡NUEVO! Carta falsa. Códice Ratzinger de Gänswein: Benedicto XVI no celebra con Bergoglio (POR ANDREA CIONCI, quien confirma lo dicho por AyL)
11) ANDREA CIONCI: “Cierto: quien, CON PLENA CONCIENCIA, comulga con herejes, comete pecado mortal”
12) 🚨¡URGENTE! ANDREA CIONCI, AUTOR DE LA MAYOR INVESTIGACIÓN QUE CONCLUYE QUE BVXI ES PAPA, ZANJA EL ASUNTO DE LAS MISAS UNA CUM, REFIRIÉNDOSE A LA ENTREVISTA QUE LE HEMOS REALIZADO
¡URGENTE! ANDREA CIONCI, AUTOR DE LA MAYOR INVESTIGACIÓN QUE CONCLUYE QUE BVXI ES PAPA, ZANJA EL ASUNTO DE LAS MISAS UNA CUM
13) COMENTARIO A LAS DECLARACIONES VERTIDAS POR DAMIÁN GALERÓN. Por el Rvdo. P. D. Ricardo Gómez Giraldo