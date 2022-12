El PCB: Respuesta al análisis engañoso del obispo Schneider sobre la obediencia. Texto escrito y acceso a la vídeo-carta

El obispo auxiliar Schneider ha escrito un análisis engañoso bajo el título «El significado correcto de la obediencia al papa», con el que deliberadamente confunde a los católicos. Utiliza frases piadosas con el fin de hacer someter a los fieles al papa inválido no solo externamente, sino también internamente. No menciona ni una palabra sobre el acto supremo de apostasía de Bergoglio, a saber, su entrega pública a los demonios y a Satanás en Canadá. Durante el evento, un chamán invocaba demonios mientras tocaba un silbato de hueso de pavo salvaje. Bergoglio se puso la mano sobre su corazón en señal de recibir a los demonios. Como idólatra y hereje manifiesto, Bergoglio se ha excomulgado a sí mismo de la Iglesia católica según Gal 1, 8-9 y según la bula dogmática Cum ex apostolatus officio.

¿Por qué Schneider no señala esto? ¿Por qué no menciona la entronización del demonio Pachamama o la participación activa de Bergoglio con hechiceros y hechiceras en un ritual pagano en los jardines del Vaticano? ¿Schneider no conoce la vida de los mártires? Esos santos prefirieron sufrir las más crueles torturas y la muerte antes que arrojar un solo grano de incienso ante los ídolos paganos.

Schneider también guarda un silencio hipócrita sobre el llamado proceso sinodal suicida de Bergoglio. De hecho, se trata de la transición de la Iglesia de Cristo a la sinagoga de Satanás. Esto está relacionado con la legalización eclesiástica de la perversión LGBTQ. La Sagrada Escritura hace una seria advertencia contra la sodomía, hablando del castigo del fuego temporal y eterno (2 P 2, 6; Judas 1, 7).

En sus reglas, San Basilio explica la verdadera obediencia y añade una cita de las Escrituras relativa a la necesidad de separarse del falso pastor: «(Las ovejas) no conocen la voz del extraño, sino que huirán de él» (Jn 10, 5). Así que se apartarán radicalmente de él – ¡huirán de él! San Basilio no admite en absoluto la obediencia a un hereje. Por el contrario, advierte enérgicamente contra los pastores heréticos, citamos: «Huimos de ellos y arrojamos el anatema sobre ellos». Schneider, en cambio, induce a los creyentes a una falsa lealtad a un judas eclesiástico, usando frases sutiles:

Cita de Schneider: «El límite insuperable de la autoridad es el respeto a la ley divina de la integridad y claridad de la fe católica, y el respeto a esta ley divina de la integridad y claridad de la fe católica es también el límite insuperable de la obediencia».

Si Schneider no abusara de esta declaración para defender la obediencia a un hereje, no habría nada que objetar. Pero Schneider ignora que Bergoglio está en rebelión contra Dios y lo defiende falsamente como el papa legítimo. Ahí radica el engaño y la manipulación de Schneider. Bergoglio cínicamente pisoteó y superó con creces el límite insuperable del respeto a la ley divina. Mediante la idolatría pública quebranta el primer y mayor mandamiento, del que depende nuestra relación con Dios y la esencia de la fe. Al promover la legalización de la sodomía, también deroga todas las normas morales de la ley de Dios y de los mandamientos de Cristo. En lugar de la claridad de la fe católica, predica enseñanzas ambiguas y herejías. Al hacerlo, separa a la Iglesia de su fundamento, es decir, de Jesucristo, y desgarra su integridad. Por tanto, no es un papa legítimo, y los fieles católicos no pueden ni deben obedecerle.

Schneider, sin embargo, impone un pensamiento falso, como si Bergoglio fuera el verdadero papa. Procurar mantener una relación filial con Bergoglio según las instrucciones de Schneider y admitir solo una especie de resistencia respetuosa en esta situación intolerable, cuando Bergoglio comete públicamente una idolatría del más alto grado, es un crimen y un engaño de las almas sinceras. En la situación actual, Schneider debería haber advertido rotundamente a los fieles como San Basilio: «¡Huid de este antipastor antes de que sea demasiado tarde!». Pero en lugar de eso, Schneider como falso profeta afirma: Tenéis que permanecer en la sumisión; a lo sumo podéis ofrecer una resistencia ineficaz y respetuosa.

Dios ha permitido manifestaciones tan provocadoras de la apostasía de Bergoglio para que los católicos sinceros abran los ojos y se separen de él. Pero en esta situación, Schneider llega con su falsa profecía con vistas a la transición de la Iglesia a escala global a la anti-Iglesia de la Nueva Era bajo el manto de la supuesta integridad y conduce a las almas a la perdición eterna.

Schneider no aborda en absoluto la cuestión esencial de si Bergoglio, un idólatra y hereje público, es un papa válido o no. La respuesta es bastante clara: el apóstata Bergoglio no es un papa. Schneider, sin embargo, deliberadamente no se hace esta pregunta y solo confunde a los fieles con frases sobre la Madre Iglesia, regla de la devoción, obediencia filial y resistencia respetuosa.

Actualmente, nos encontramos en una situación paradójica. Quien permanece fiel a Cristo y a Sus enseñanzas, ya sea sacerdote, obispo o creyente, es perseguido por Bergoglio y su secta y expulsado de la Iglesia como «cismático» y «rebelde». Pero del que acepta el espíritu del Anticristo se dice que está en devoción filial y obediencia a la Madre Iglesia. Esta es una burda manipulación del falso profeta Schneider.

A diferencia de Schneider, el ex nuncio estadounidense, Carlo Maria Viganò, tiene una posición absolutamente clara respecto a esta situación difícil. Bergoglio, designado por los globalistas para el cargo más alto de la Iglesia, no es considerado por él como un papa válido. Además, Viganò habla claramente de la «Iglesia profunda». Schneider pretende ser ortodoxo y perspicaz en cuanto a la crisis de la Iglesia, pero ofrece una falsa solución a quienes ya se dan cuenta de la apostasía de Bergoglio. Dice que deben permanecer en sumisión filial e ir al infierno en unión con Bergoglio.

Muchos obispos y sacerdotes son conscientes de que si alzaran su voz en defensa de Cristo y Sus enseñanzas, serían castigados sin piedad por Bergoglio, sin ninguna escucha, acogida o diálogo incisivo. Por eso, los que quieran permanecer fieles a Cristo, a Sus enseñanzas y a la Madre Iglesia, deben separarse, al menos interiormente, del espíritu promovido por Bergoglio. Es el espíritu del Anticristo que confunde a los fieles con frases piadosas detrás de las cuales hay mentira y muerte.

Con su escudriñamiento sobre la llamada obediencia correcta, Schneider manipula a obispos, sacerdotes y creyentes para que mantengan unión filial, es decir, interna, con Judas. Al hacerlo, trae la maldición de la ceguera espiritual sobre aquellos que le crean. Y eso es un gran crimen.

Al final, Schneider describe un sueño piadoso del cardenal Nicolás de Cusa. Una monja orante, de pie con brazos extendidos hacia el cielo, parecía sostener espiritualmente al papa en sus manos. Esta carga era pesada para ella, pero, supuestamente, estaba muy alegre. Y Schneider concluye su análisis diciendo: «Esta actitud debemos emularla». De nuevo incita a los católicos a considerar al papa inválido, el archihereje Bergoglio, como el papa legítimo, incluso si es difícil, incluso a costa de ser transferidos por él a la Iglesia del Anticristo y, de este modo, llevados a la perdición eterna.

Hace algunos años, un autor católico ortodoxo publicó un artículo con el título «Satanás vendrá a gobernar una Iglesia falsa». Citamos de él:

«Satanás se ha introducido en el seno de la Iglesia y en muy poco tiempo vendrá a gobernar una Iglesia falsa» (San P. Pío).

«… hoy está bastante claro que las formulaciones ambiguas son el instrumento especial de Bergoglio y él las utiliza en Amoris laetitia muy deliberadamente para propiciar un cambio en la doctrina eclesiástica vigente… Lo que Bergoglio introduce y difunde conduce inevitablemente a la desmoralización total. … La falsa autonomía de conciencia trastorna por completo el orden moral. Bergoglio está siguiendo las intenciones de Satanás, y quien quiera considerarlo “santo padre” insulta a todos sus predecesores y, sobre todo, al mismo Dios.

… Incluso los críticos más sagaces de Bergoglio parecen pasar por alto el punto más esencial, a saber, el hecho de que el credo personal de Bergoglio está totalmente fuera del evangelio y fuera de la Iglesia desde el principio. … Hermanos, ¡es hora de despertar del sueño!

¿No es evidente que este antipastor se ha puesto enteramente al servicio del bando opuesto? Es una situación chocante, sin precedentes en la historia de la Iglesia, y en realidad nosotros tenemos miedo de tenerla presente. …

Bergoglio avanza gradualmente hacia el establecimiento de la supremacía universal masónica intraeclesiástica. Con gran perspicacia, ha movilizado y, si era necesario, “rehabilitado” a subversores y rebeldes de toda clase y los ha involucrado activamente en la obra de destrucción. …

Este antipapa no ha surgido de la nada. Sabemos desde hace dos mil años que un sinvergüenza de este tipo surgirá en la Iglesia, y San Padre Pío lo confirmó. … No sirve de nada cerrar los ojos, porque entonces no podremos ver el abismo al que, en consecuencia, se aboca todo. Es hora de abrir los ojos y separarnos terminantemente del astuto y falso profeta que hace mucho tiempo abandonó al Dios uno y trino y la fe divinamente revelada».

Hasta aquí el artículo. El obispo Schneider tiene un espíritu completamente diferente al del autor del artículo. Su análisis titulado «El significado correcto de la obediencia al papa» de ninguna manera interpreta el significado correcto. Su interpretación no solo es incorrecta, sino que además es falsa y engañosa. El propio Schneider sirve a sabiendas al falso profeta y archihereje, y lo que es más, pone así incluso a los creyentes sinceros en el camino al infierno. ¡Es evidente para cualquier persona razonable que el archihereje Bergoglio no es un verdadero papa, y, por lo tanto, nadie debe obedecerle si quiere ser salvo!

+ Elías

Patriarca del Patriarcado católico bizantino

+ Metodio OSBMr + Timoteo OSBMr

obispos secretarios

