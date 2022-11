¡NUEVO! Carta falsa. Códice Ratzinger de Gänswein: Benedicto XVI no celebra con Bergoglio (POR ANDREA CIONCI, quien confirma lo dicho por AyL)

Se lo adelantamos. Se lo contamos, como siempre, días atrás. Pueden ver este vídeo. Hoy Andrea Cionci confirma nuestras palabras.

Andrea Cionci

Traducción autorizada: Maria Luisa Perez Gherlone

11 de noviembre de 2022

Lamentables intentos de defender al autodenominado papa Francisco: una carta falsa con el membrete del secretario del Papa, Benedicto XVI, a un sacerdote seguido por cientos de miles de fieles en todo el mundo, don Minutella. Por supuesto, no apareció nada en los periódicos mainstream. El velo es “no tratar en absoluto la Magna Quaestio de los dos papas”: sólo nos lo podemos permitir en Libero, cuya investigación “Código Ratzinger” (publicada por Byoblu) se presentará de nuevo el 13 de noviembre en Gubbio, el 19 en Cosenza y el 27 en Catania por iniciativa espontánea de los ciudadanos que han cubierto todos los gastos.

La transmisión de anoche con Don Minutella, en el canal de Radio Domina Nostra, dedicada al tema candente, era esperada por miles de usuarios, pero a los pocos minutos de comenzar, se produjo una repentina, inexplicable e inédita PÉRDIDA DE CONEXIÓN justo -y sólo- en el “túnel” conectado a YouTube. Es justo, ¿no?

Pero del barro también salen flores, y esta “interrupción” sólo produjo un gran aumento de la curiosidad por el programa, que volverá a emitirse -salvo que se produzcan más “incidentes” extraños- esta tarde a las 18.30 horas.

Resumimos brevemente el amarillismo de la carta falsa que se ha explicado con detalle en RomaIT , con todas las imágenes de los documentos y los hallazgos.

El 7 de noviembre, el P. Minutella recibió por correo certificado una carta de un supuesto Monseñor Gaenswein, en la que el arzobispo secretario del Papa Benedicto XVI le escribía: “El Papa emérito siempre ha celebrado la Santa Misa “en unión de nuestro Papa Francisco”, su Sucesor, a quien ha prometido públicamente “obediencia devota e incondicional”. Usted está en un grave error, como lo demuestra la pena de destitución del estado clerical que se le ha impuesto y que la Iglesia muy raramente inflige. El Santo Padre Emérito asegura oraciones por su arrepentimiento”.

En la mañana del día 8, el P. Minutella hizo pública esta carta-ducha fría, (que en cualquier caso no habría cambiado la realidad canónica) expresando, sin embargo, algunas dudas sobre su autenticidad. A continuación, el escritor señaló en RomaIT que se trataba de una falsificación flagrante: el remitente, un ridículo “Sg. Pe”, que supuestamente era un “Secretario del papa emérito”, era inexistente, como lo confirmó la Oficina de Correos de la Santa Sede. Evidentemente, al tratarse de una carta certificada, debería haber sido entregada en mano a un empleado del Vaticano, que habría sospechado de un encabezamiento falso de la Secretaría de Estado, o de alguna otra dirección institucional desde la que suele escribir el arzobispo Gaenswein, para una misiva enviada al conocidísimo don Minutella. En cambio, un “Sg. Pe” también podría pasar, por ejemplo, por las inocuas iniciales de un particular.

Burlándose de la consideración, aunque obvia, el sitio web bergogliano Aleteia calificó a su servidor de “escriba conspirador”,, mientras que los sedevacantistas de Radio Spada se burlaban en Telegram refiriéndose también al Santo Padre Benedicto XVI como “neomodernista nº 2” en una “bahía de “basura”.

Pero el pueblo del verdadero Sumo Pontífice rugió y se movilizó: muchos enviaron al correo electrónico de la investigación codiceratzinger@libero.it documentación y análisis sobre los expedientes que fueron inmediatamente publicados en su propia página web “La Isla de Patmos”, triunfante, por Don Ariel Levi de Gualdo, un conocido sacerdote de la televisión, archienemigo de Don Minutella que, además de atacar fuertemente al teólogo siciliano durante años, lleva meses insistiendo en cómo el Papa Benedicto celebra (según él) la misa en comunión con Francisco. Levi afirmó haber recibido, de “una fuente cuyo nombre nunca revelará”, una copia” del documento.

Como muchos fieles han señalado, las firmas del arzobispo Gaenswein eran falsas, idénticas, tomadas de una carta de 2014 disponible en la web y repintadas astutamente con rotulador.

Pero para zanjar definitivamente el asunto, anticipándose un poco a nuestra publicación de estos comentarios, la noticia apareció ayer por la mañana en el sitio alemán Kath.net informado correctamente por Marco Tosatti que había publicado inicialmente el artículo de Levi di Gualdo.

Así cita Kath.net las palabras del arzobispo Gaenswein: “Me complace responder a su petición, y con firmeza: LA CARTA ES FALSA Y MENTIRA: ¡Fake news sencillamente!”. El secretario privado del Papa emérito Benedicto XVI, es muy claro en su respuesta a una solicitud de prensa de kath.net […]. El claro tono de la respuesta del arzobispo Gänswein permite concluir que éste se siente definitivamente molesto por la falsificación deliberada de dicha carta. Además, el destinatario de la carta no debe ser automáticamente el falsificador”. (?)

“La carta es una falsificación y una mentira”: como varios lectores, a estas alturas acostumbrados al Código Ratzinger, han observado, esta es una frase con un significado muy preciso. La carta no sólo es una falsificación, sino que TAMBIÉN CONTIENE UNA MENTIRA, a saber, que el Papa Benedicto celebra en comunión con Francisco y que le duele lo que hacen el padre Minutella y los otros siete heroicos sacerdotes de la Congregación Mariana, fieles a él.

Si estuviéramos en el metaverso de Zuckerberg, donde Francisco es el verdadero Papa y Benedicto el abdicante, Gaenswein habría tenido que decir al menos: “Sí, la carta es falsa, pero sigue siendo cierto que el Papa Benedicto celebra en unión de Francisco”, o simplemente “La carta es falsa”. Pero no. Y es que el Papa Benedicto celebra en unión con él mismo, el verdadero Papa.

Lo sabemos por lo que el arzobispo Gaenswein respondió sobre el tema hace unas semanas al sacerdote bergogliano P. Willibald: “El Papa Benedicto nunca ha mencionado ningún otro nombre en el canon de la misa. Nunca se ha nombrado a sí mismo en el Canon”.

Brillante. Lo que salta inmediatamente a la vista es que el arzobispo Gänswein NO DICE LO MÁS INMEDIATO E INEQUIVOCABLE, es decir “El Papa Benedicto celebra en unión con el papa Francisco”. Más bien, utiliza un giro perfecto: el Papa Benedicto “nunca mencionó ningún otro nombre”, pero ¿en comparación con cuál? ¿Su nombre o el de Francisco? No se aclara, como leen. Más bien, especifica inmediatamente después que “nunca se ha nombrado a sí mismo” en el canon, y de hecho lo ha hecho: mientras que un clérigo normal, al celebrar la misa, debe nombrar al pontífice (“en unión con nuestro Papa Benedicto”). El Papa, en cambio, cuando celebra la misa, lo hace en unión con él mismo, según la fórmula “EN UNIÓN CONMIGO, TU SIRVIENTE INDIGNO”. Así que el papa NO NOMBRA NINGÚN NOMBRE en el canon de la misa, ni siquiera el suyo.

De hecho, ustedes comprenden bien que la descarada evasión de la frase más directa y explícita, a saber, “celebra en unión con el Papa Francisco”, habla por sí misma, afirmando clamorosamente, aunque de forma indirecta, que Benedicto celebra en unión con él mismo, y no con el antipapa Francisco. Todo el mundo lo entiende, excepto los que tienen una mala fe evidente.

A este respecto, tomando el ejemplo del absurdo comentario final de Kath.net, Giovanni Marcotullio, de Aleteia, una publicación ya conocida por sus incorrectos métodos dialécticos ya vistos, ha llegado a ventilar que podría haber sido el propio don Minutella a elaborar falsamente la carta (¡!).

No es que se hayan disculpado por haber mancillado apresuradamente a una persona víctima de delitos penales (sustitución de persona y escrito falso). Al contrario, incluso intentaron echarle la culpa a él. Por no hablar de pedir disculpas al escritor por el epíteto despectivo de “escriba de Don Minutella”. (Además, los escribas, en la Biblia, son los intelectuales institucionales, proclives al poder religioso establecido, al igual que Marcotullio, y ciertamente no los portadores de posiciones heterodoxas).

Este asunto no terminará aquí; con toda probabilidad, se producirán denuncias y demandas. El asunto parece una piedrita, pero fue precisamente una piedra lo que hizo caer al gigante de los pies de barro.

Si el concepto no está claro, lo repetimos: Bergoglio no es el Papa (y se nota) porque Benedicto XVI nunca ha abdicado, sino que está en sede impedita

