AQUÍ TIENEN TODA LA DOCTRINA DE LA IGLESIA SOBRE LAS MISAS UNA CUM HEREJES. Por Vicente Montesinos (ACTUALIZADO… ¡25 DOCUMENTOS Y VIDEOS!)

Por Vicente Montesinos

Director del Apostolado

Adoración y Liberación

(Última actualización 3 de diciembre de 2022)

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN NUNCA HA RESPONDIDO, ACUSADO, HABLADO DE NADIE, NOMBRADO A NADIE… A PESAR DE LAS CALUMNIAS, LAS MENTIRAS Y LAS DIFAMACIONES.

ASÍ ES Y ASÍ SEGUIRÁ SIENDO. LLEVAMOS, POR LA EXCLUSIVA GRACIA DE DIOS MUCHOS AÑOS ASI… Y DESDE LUEGO NO VAMOS A CAMBIAR AHORA… SOMOS UN APOSTOLADO DE LA SANTA MADRE IGLESIA DIRIGIDO ESPIRITUALMENTE POR FIELES SACERDOTES. PODREMOS EQUIVOCARNOS, COMO TODOS LOS HOMBRES, PERO NOS DISTINGUIRAN CUANDO VEAN A LOS DEMAS NOMBRARNOS, ATACARNOS, BURLARSE, DISFRUTAR CON EL MAL AJENO… Y A CAMBIO NOS SIGAN VIENDO CALLADOS. TRABAJANDO. SIN DESCANSO. POR LA EXCLUSIVA GRACIA DE DIOS.

Y AUNQUE NOS SIGUE LLEGANDO MATERIAL DE UNOS Y DE OTROS, SUFICIENTE YA NO PARA QUE ESTAS PERSONAS SEAN JUZGADAS POR DIOS, SINO TAMBIEN POR LA JUSTICIA HUMANA (TEMA QUE SI QUE NOS RESERVAMOS, LOGICAMENTE, EN DEFENSA DE LA HONORABILIDAD DE NUESTROS SACERDOTES, APOSTOLADO Y HERMANOS), SEGUIREMOS PUBLICAMENTE EN SILENCIO ANTE LAS AFRENTAS, Y DEJAREMOS SIEMPRE EL JUICIO ESPIRITUAL A QUIEN A TODOS NOS HA DE JUZGAR.

NO DIREMOS MAS DE ESTO. NO NOS BUSQUEN. HAY DEMASIADO TRABAJO PARA HACER POR LAS ALMAS, ASI SEA DECIRLES LO QUE NO LES GUSTA OIR, Y QUE ACUSA SUS CONCIENCIAS.

USTEDES SABRÁN VER QUIENES SIGUEN TRABAJANDO POR EL REINO DE DIOS, Y QUIENES SE LA PASAN PERDIENDO EL TIEMPO EN VIDEOS, MENSAJES Y ACUSACIONES CONTRA HERMANOS EN LA FE.

NOSOTROS POR OTRA PARTE, LES VOLVEMOS A OFRECER LO QUE SOMOS.

NADA NOS TURBE. SEGUIMOS A CRISTO, A SU DOCTRINA, Y A LA IGLESIA. A NINGÚN HOMBRE POR MÁS ADEPTOS O SEGUIDORES QUE TENGA. YA SEMANAS ATRAS HUBIMOS DE ADVERTIR DE LA IDOLATRIA…NO TOLERAREMOS ESE PECADO EN NUESTRA CASA.

NUESTRO PÚBLICO ES DIOS, ASÍ QUEDEN A NUESTRO LADOS 5 PERSONAS, DE LAS 500.000 QUE NOS SIGUEN.

LES ROGAMOS ATIENDAN DE NUEVO AL MATERIAL DE SANA DOCTRINA QUE AQUÍ, PARA SU ESTUDIO Y DISCERNIMIENTO, LES VOLVEMOS A RECOPILAR. A ESO NOS DEDICAMOS

¡VIVA CRISTO REY!

Vicente Montesinos

Director de Adoración y Liberación

1) EN DEFENSA DEL PADRE MINUTELLA, SACERDOTE CATÓLICO. Por el Padre Ricardo Gómez Giraldo

2) LO PEDÍAN, LO TIENEN: EXPLICACIÓN FUNDAMENTADA. NO IR A CIERTOS TEMPLOS. CANON 844.2. P. RICARDO

3) AYL LES OFRECE MÁS. HOY, DÍA 6… EL PADRE CHABELO… ¿APARTARSE O NO DE LOS TEMPLOS BERGOGLIANOS?

4) ¡Y MÁS PADRES! AHORA P. CORONEL: ¿DE QUE TE VA A SERVIR IR CON BERGOGLIO CUANDO LLEGUE EL CASTIGO?

5) ¿A DONDE HEMOS LLEGADO QUE LOS LAICOS QUIEREN IMPONERSE SOBRE LOS SACERDOTES? P. Ricardo Gómez Gir.

6) 🚨 ¡URGENTE! ¡MÁS ATAQUES A DON MINUTELLA! ¡CARTA FALSA DE MONSEÑOR GÄNSWEIN! Por Vicente Montesinos

7) ¡ATENTOS! ¡SOBRE UN SUPUESTO TEXTO MANDANDO ASISTIR A LOS TEMPLOS! Por el Rvdo. P. Ricardo Gómez

¡ATIENDAN!

8) DECLARACIÓN DEL RVDO. P. TAMAYO, DIRECTOR ESPIRITUAL DE AyL, SOBRE LAS MISAS “UNA CUM” HEREJES.

9) ✝️ DECLARACIÓN INSTITUCIONAL VICENTE MONTESINOS. DIRECTOR AYL. MISA UNA CUM HEREJES Y MUCHO MÁS.

10) ¡NUEVO!

Carta falsa.

Códice Ratzinger de Gänswein: Benedicto XVI no celebra con Bergoglio

(POR ANDREA CIONCI, quien confirma lo dicho por AyL)

11) ANDREA CIONCI: “Cierto: quien, CON PLENA CONCIENCIA, comulga con herejes, comete pecado mortal”

12) 🚨¡URGENTE! ANDREA CIONCI, AUTOR DE LA MAYOR INVESTIGACIÓN QUE CONCLUYE QUE BVXI ES PAPA, ZANJA EL ASUNTO DE LAS MISAS UNA CUM, REFIRIÉNDOSE A LA ENTREVISTA QUE LE HEMOS REALIZADO

13) COMENTARIO A LAS DECLARACIONES VERTIDAS POR DAMIÁN GALERÓN. Por el Rvdo. P. D. Ricardo Gómez Giraldo

14) DEFENSA DE LA IGLESIA. Comentario al P. Ruben Eduardo Martinez C. POR EL PADRE RICARDO GÓMEZ GIRALDO

15) Aclaraciones doctrinales del Padre Ricardo Gómez ante la exposición realizada por D. Mauricio Ozaeta

16) Aclaraciones doctrinales del P. Ricardo Gómez a palabras del P. Lofeudo y su uso por laicos rebeldes

17) ¡ESTAN EQUIVOCADOS LOS CATOLICOS QUE ESTAN SIGUIENDO A FALSOS PROFETAS! Rvdo. P. Tamayo

18) “Nos dejamos engañar por cualquiera que nos toca la flauta en los oídos”. P. RICARDO GÓMEZ GIRALDO

19) SE DEBE SALIR DE LOS TEMPLOS BERGOGLIANOS. LLAMADOS A LA VERDAD. NO A MEDIAS VERDADES. Padre Chabelo

20) VICENTE MONTESINOS COMPARECE EN DIRECTO EN 1ª Y ÚLTIMA VEZ PARA ACLARAR LO RELATIVO A DAMIÁN GALERÓN

21) ¿POR QUÉ TEMEN Y DUDAN? Por Vicente Montesinos. 5 MINUTOS CON VICENTE (10)

22) YA NO ESCUCHEMOS LOS RUIDOS EXTERNOS… SINO LA SANA DOCTRINA DE NUESTRO DIOS. Andrea Serrano. ¡TOP!

23) ¡ES PREOCUPANTE LA SITUACIÓN ACTUAL! Rvdo. P. Tamayo. 27 de noviembre. ¡Comparte!

24) “SI CELEBRO LA EUCARISTÍA FUERA DE LA COMUNIÓN CON EL PAPA ROBO LO QUE NO ME PERTENECE” (P. Ricardo)

25) EUCARISTÍA VÁLIDA PERO ILÍCITA. P. RICARDO NOS LO EXPLICA OTRA VEZ, AHORA A LA LUZ DE JUAN PABLO II

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!