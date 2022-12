EL GRAN AVISO, explicado por Conchita.

“La Virgen me dijo que antes del Milagro, Dios nos enviará un Aviso para purificarnos o preparamos para ver el Milagro, para que así podamos recibir la gracia suficiente para cambiar nuestras vidas y orientarlas hacia Dios.

Me dijo en qué consistiría el Aviso, pero no la fecha.

No me está permitido decir en qué consiste, pero sí puedo decir cómo será más o menos.

Es un fenómeno que será visto y sentido en todas partes del mundo, siempre pongo por ejemplo dos estrellas que se chocan entre sí.

Este fenómeno no producirá daño físico pero nos espantará, porque en ese preciso instante veremos nuestras almas y el daño que hemos hecho.

Será como si estuviéramos agonizando, pero no moriremos por sus efectos, aunque es posible que muramos de miedo o por la impresión de vernos a nosotros mismos.

Nunca he dicho que el Aviso dure sólo un instante.

Lo que he dicho es que aunque sea un momento, será muy impresionante y terrible.

Nadie tendrá la menor duda de que procede de Dios y que no se trata de algo humano.

Yo, que sé en qué consiste, temo mucho ese día.

El Aviso es algo que viene directamente de Dios y podrá verse en todo el mundo, dondequiera que uno esté, será como una revelación de nuestros pecados, y será visto y experimentado tanto por creyentes como por no creyentes y por personas de todas las religiones.

El Aviso es como una purificación para prepararse para el Milagro.

Es también una especie de catástrofe.

Hará que pensemos en los muertos, es decir, que preferiremos estar muertos antes que experimentar la vivencia del Aviso.

Lo más importante de ese día es que todas las personas del mundo verán una señal, una gracia o un castigo en el interior de sí mismas, en otras palabras, un Aviso.

Se hallarán completamente solos en el mundo en ese momento, independientemente de donde estén, a solas con su conciencia y ante Dios.

Verán entonces todos sus pecados y lo que sus pecados han provocado.

Todos lo sentiremos de distinto modo porque dependerá de la conciencia de cada uno.

El Aviso será muy personal, por ello todos reaccionaremos de distinto modo.

Lo más importante ha de ser reconocer nuestros propios pecados y sus funestas consecuencias. Tendrás una visión del Aviso distinta de la mía, porque tus pecados son distintos de los míos”.

