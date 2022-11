¡URGENTE! ANDREA CIONCI, AUTOR DE LA MAYOR INVESTIGACIÓN QUE CONCLUYE QUE BVXI ES PAPA, ZANJA EL ASUNTO DE LAS MISAS UNA CUM

Por Andrea Cionci

Traducción autorizada: Maria Luisa Perez Gherlone

Después de la entrevista que concedí al canal Adoración y Liberación,

Me invitaron a aclarar mi posición sobre el candente tema de “una”. No soy ni teólogo ni eclesiástico, por lo que no tengo autoridad para decir si asistir a las misas de “una Francisco” es un pecado grave porque esto está fuera de mi campo, que es puramente periodístico. Además, el enfoque de mi investigación del “Código Ratzinger” es secular por una cuestión funcional de absoluta objetividad en la información de los hechos. Sin embargo, puedo hacer algunas reflexiones basadas en la lógica y los hechos.

Para información del público, debo mencionar la doctrina fundamental de la “Supplet Ecclesia” que “protége a los ignorantes” haciendo válida y lícita una misa celebrada (aunque con la materia, la forma, el ministro y la intención correctos)en comunión con uno que -los fieles no lo saben- no es davvero el Papa. Por la propiedad transitiva, a la inversa, esta doctrina que protége a los que no saben no puede aplicarse a los que saben que Bergoglio no es el Papa.

De hecho, que Bergoglio sea un hereje o un apóstata es irrelevante en este contexto: bien podría ser un campeón de la ortodoxia. Lo que importa es, en primer lugar, que no es el papa legítimo, ya que Benedicto XVI nunca ha abdicado, fino que se ha retirado a la sede impedida, estatus que le mantiene como único pontífice vivo. Todo esto lo he demostrado, más allá de la redundancia, en 350 artículos y en el libro de investigación “Código Ratzinger” (ed. Byoblu), ya traducido a los ebooks inglés y español, nunca desmentido ni siquiera por el propio Santo Padre Benedicto XVI. Por el contrario, lo confirmó con su referencia explícita al Libro de Jeremías donde leemos las palabras textuales: “YO ESTOY IMPEDIDO”.

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/33413372/dal-libro-di-geremia-il-codice-ratzinger-definitivo-di-benedetto-xvi-io-sono-impedito-.html

También hay que recordar cómo el Papa Benedicto declaró a la Herder Korrespondenz en 2021 que es necesario “separar a los creyentes de los no creyentes” y esto sucede espontáneamente a través de la lenta comprensión de su código de comunicación. Por lo tanto, considero que una separación entre los leales a él y los que están con Bergoglio es absolutamente fisiológica y deseada por el Papa. Creo que al final esto tendrá que involucrar también a la cuestión una, ya que el Card. Ratzinger escribió claramente en 1977 que “si no hay unión con el papa, no hay unión con Cristo”.

http://papabenedettoxvitesti.blogspot.com/2009/07/card-ratzinger-1977-la-comunione-con-il.html

Es justo suponer que se refería a un papa legítimo y no a un usurpador sin munus. ¿Ustedes asistirían a una misa “una Cristiano Ronaldo”? El futbolista, de hecho, es tan papa como Bergoglio.

También puedo citar el episodio de la Constitución Civil del Clero de 1790, cuando un gran número de católicos franceses rechazaron “heroicamente” los sacramentos administrados por sacerdotes que habían jurado fidelidad a la Revolución Francesa. Así que no es la primera vez que los fieles se abstienen de los sacramentos si no están “en regla”. Y ciertamente no porque quieran “caer en manos del diablo”, sino porque respetan los sacramentos y quieren proteger a la Iglesia sin hacer concesiones.

Otro dato, me parece, es que los sacerdotes que se han expuesto como fieles a Benedicto se han expresado también y sobre todo en la cuestión del una en el sentido benedictino, mientras que las posiciones pro-a Francisco provienen de intelectuales laicos.

Monseñor Viganò nunca ha declarado en comunión con quien celebra la misa. Una decisión cuestionable, pues ya no es el momento de dejar esas incertidumbres: o por aquí o por allá.

Si uno es un católico fiel a Benedicto, creo que debe escuchar a los pastores que han dado este valiente paso: los más fiables, ya que han pagado en su piel. ¿Conoce usted a sacerdotes que se han mostrado públicamente fieles a Benedicto, pero que celebran tranquilamente las misas una papa Francisco? Yo no.

Hay, por último, un hecho “político” objetivo de la militancia: si todos los fieles desertaran de las misas una Francisco y exigieran a los sacerdotes sólo misas una Benedicto, la Iglesia podría salvarse en cuestión de meses. El antipapa Bergoglio se nutre también y sobre todo del hábito y el sedentarismo de los fieles. ¿Quieres el “huevo hoy” de la misa dominical, o la “gallina mañana” de la Iglesia de Cristo salvada?

Tengo que decir, en conciencia, que en mi investigación sobre el Código Ratzinger, encontré un mensaje de Mons. Gaenswein que, en el típico lenguaje que conocemos, implica que “todo sacerdote católico reza en unión con el Papa Benedicto”. https://www.romait.it/mons-ganswein-in-codice-ratzinger-i-veri-cattolici-sono-in-unione-con-benedetto-xvi.html

También y sobre todo a partir del último y grotesco asunto de la falsa carta de Mons. Gaenswein enviada al P. Minutella, un archivo creado con una licencia de palabra a nombre del P. “Ariel S. Levi di Gualdo – presbítero”https://www.stilumcuriae.com/la-lettera-di-gaenswein-le-tracce-del-pdf-un-indizio-verso-l-origine-del-falsono puedo dejar de constatar que, según las declaraciones cruzadas de Mons. Gaenswein, el El Papa Benedicto celebra inequívocamente en unión con él mismo “siervo indigno” como dicta la propia fórmula litúrgica del Papa. De hecho, Gaenswein ha dicho que la carta es una falsificación y UNA MENTIRA, por lo que su contenido (“Benedicto celebra en unión con Francisco”) también es falso. Hay poco que hacer. Ahora bien, por muy chocante que parezca la idea de que un creyente en Benedicto celebrando en comunión consigo mismo, asista a las misas una Francisco, hay que tener en cuenta, con razón, que Bergoglio NO SIDO DECLARADO OFICIALMENTE ANTIPAPA, ya que el verdadero Papa está en la sede impedida, en sus manos. Así que TODO, POR AHORA, ESTÁ JUGANDO EN LA CONCIENCIA DE LA GENTE, en su conocimiento y buena fe. Por eso, la cuestión de la una no puede ni debe, en mi opinión, ser motivo para la apertura de otro conflicto interno, que sólo favorece al antipapa. No creo que se pueda señalar con el dedo acusador, ni a un lado ni al otro. En lo que hay que centrarse es en entender quién es el Papa y quién no. El resto vendrá por sí mismo, con el tiempo y con la actuación del Logos que habita en la mente de los católicos sinceros. .

Creo que es difícil que algunos católicos renuncien a la misa -aunque sea Bergoglio- pero no es imposible tratar de organizarse para encontrar misas, incluso clandestinas Benedicto. En lugar de invertir energías en peleas entre católicos, se podría aprovechar para pedir, con una sola voz, una misa que -seguramente- está bien: la del Papa Benedicto, el último Papa 100% seguro (salvo para los sedevacantistas). Además, los cristianos, en la historia, no siempre lo han tenido fácil. No creo, por tanto, que una cuestión de utilidad práctica pueda proporcionar una buena razón para aceptar misas en comunión con un antipapa. Hay que encontrar una razón canónica y teológica que no se contradiga con las palabras del Santo Padre Ratzinger. El funcionalismo práctico es también el funcionalismo bergogliano para justificar a las mujeres sacerdotes en el Amazonas: cuidado.

Se me ha acusado de “querer alejar a los fieles de los sacramentos”, pero los hechos lo desmienten: en primer lugar, porque no tengo otra intención que la de informar de la verdad del asunto canónico. En segundo lugar, porque he dado amplio espacio a las iniciativas para solicitar misas en comunión con el verdadero Papa y he dado amplia visibilidad a todos los sacerdotes que las celebran https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/33292162/fedeli-chiedono-messe-in-comunione-con-papa-benedetto-xvi-e-non-con-bergoglio.html

Además, creo que es un derecho pleno de los fieles, dado que la Iglesia visible se niega obstinadamente a proporcionar aclaraciones sobre quién es el Papa: “en la duda que culpablemente dejó sin resolver, DEBEN, mientras tanto, poner inmediatamente a disposición las misas una Benedicto”. Así que, en todo caso, invitaría a los fieles a organizarse de todas las maneras posibles para asistir a las misas una Benedicto, lo que se puede hacer de todos modos, ya sea clandestinamente, o siguiendo las misas una Benedicto a través de la web, comulgando espiritualmente. Extrema ratio, en las misas vetus ordo, al menos, no se menciona el nombre del Papa, por lo que queda el beneficio de la duda. Y no es casualidad que hayan sido casi abolidos por el antipapa.

Si los fieles ni siquiera piden misas a Benedicto, es difícil que los sacerdotes, por iniciativa propia, bajo el riesgo de sanciones eclesiásticas, las ofrezcan en público.

Sin embargo, creo que esta elección de lealtad radical al Papa debe madurarse con calma, libertad y discernimiento, ya que se trata de la conciencia personal porque aún no se ha oficializado nada. Esta elección debe madurarse de forma totalmente subordinada a la constatación de que el Papa es sólo Benedicto XVI. Se trata de un proceso de metabolización personal, intelectual y espiritual, deseado por el propio Papa Benedicto, que concierne a todo creyente, que debe mirar dentro de sí mismo y comprender qué es lo que más importa: si no faltar a la misa dominical, o defender el futuro de la Iglesia y la supervivencia del sacrificio perpetuo puesto en entredicho por el antipapa.

Una cosa es cierta: se trata de una guerra final y escatológica entre un papa católico y un antipapa anticatólico, y no se puede pensar en librar una guerra sin sacrificio, quedándose en las propias comodidades y costumbres.

De hecho, existe un gran riesgo: el de querer evitar conocer la verdad sobre quién es el Papa para no tener que renunciar a sus hábitos, o tener que adaptarse a algo “incómodo”.

Que haya paz y libre reflexión sobre este asunto: el ejército de leales al Papa Benedicto está ya reducido a la mitad por la conducta de ciertos tradicionalistas que acusan al “modernista Ratzinger” de hace 68 años de meter a la Iglesia en problemas con el “monstruo jurídico del papado emérito” al negarse incluso a abordar de forma crítica el discurso fundamental sobre la sede impedida.

Ahora bien, si ese pequeño ejército leal al verdadero Papa se divide aún más en torno al tema de la “una-“, llevará a proporciones moleculares de las fuerzas que reconocen a Benedicto como el único Papa.

Mi sugerencia es: enfrentarse con mucha calma, respeto y delicadeza sobre una, porque el caso es un asunto de conciencia de todos, en armonía con el proceso gradual de comprensión de la situación.

