Los sinónimos salvan – Bergoglio aniquilado por el alemán de Benedicto XVI. Por Andrea Cionci

Por Andrea Cionci

Para Adoración y Liberación

Traducción autorizada Maria Luisa Perez Gherlone

29 de abril de 2023

La Iglesia católica lleva cuatro meses en sede vacante, y se nota. San Juan de Letrán, profanada por obispos heréticos anglicanos y masones, debe ser reconsagrada;

el falso sínodo alemán se abre a cuotas laicas y femeninas para luteranizar (es decir, demoler) la Iglesia, y Bergoglio, el 30 de abril, celebrará en Hungría con vestiduras en las que los “conspiradores” de siempre han detectado un sabroso detalle.

https://katolikus.hu/articolo/una-casula-unica-verra-confezionata-in-occasione-della-visita-di-papa-francesco?fbclid=IwAR3pI9QKG4UT-Kyg6QKD82rby2fYd-_OFb_RlcQlLgPLz5lZ_eS_IUHW2H0

Pero la Verdad avanza inexorablemente como las correas eslabonadas de un tanque de guerra y presentará su factura. En efecto, el marco divinamente lógico ideado por el Papa Benedicto XVI para salvar a la Iglesia de la usurpación ofrece siempre nuevas adquisiciones, intuiciones, y revelaciones que barren toda farsa.

La farsa más absurda que se ha proferido hasta ahora para defender la legitimidad de Bergoglio como papa es que “puesto que munus puede ser sinónimo de ministerium, (de hecho puede significar tanto “ser” como “hacer” el papa), entonces, Benedicto al renunciar a ministerium, ha renunciado también a munus”, como exige el can. 332.2, abdicando así del papado. Perfecto. Un auténtico fraude, ya que el objeto de la renuncia es el ministerium, que sólo tiene UN SIGNIFICADO y sólo puede significar “ejercer” un cargo, “hacer” el papa y NUNCA es sinónimo de “ser” papa.

En la práctica, el engaño semántico que proponen es parecido a esto. Un tipo dice: “Como no me gustaba el plano de la casa, he decidido cambiar el árbol”. Y sus enemigos: “¡Ah! Como “planta” es sinónimo de ‘árbol’, Ticio ha cambiado el plano de su casa”. No: Fulanito se limitó a sustituir el níspero por un sauce.

No se dejen engatusar. Además, el propio Papa Ratzinger, providente, especifica en la Declaratio que aquel ministerium al que declara renunciar le fue conferido PER MANUS CARDINALIUM, por los cardenales. Por tanto, dado que es Dios quien concede el munus (ser papa), y los cardenales conceden el ministerium (hacer el papa), Benedicto ha renunciado exclusivamente a aquello que le fue conferido por los cardenales, a hacer el papa, lo que sólo ocurre en una sede totalmente impedida.

Y efectivamente, la adquisición en la hora vigesima ¿Insomnio? Con la “hora vigesima” romana Benedicto XVI marca la sede impedida. Por Andrea Cionci – Adoración y Liberación (adoracionyliberacion.com)

cierra perfectamente el círculo.

Podríamos añadir, por si fuera poco, que en las Acta Apostolicae Sedis de 1 de marzo de 2013, Efecto Ratzinger: cómo los propios enemigos de Benedicto XVI develan la sede impedida. Por Andrea Cionci – Adoración y Liberación (adoracionyliberacion.com)

el boletín oficial del Vaticano, se habla de “De muneris episcopi Romae abdicatione”, lo que confirma la necesidad ineludible de una abdicación del MUNUS y, como sabemos, ni la renuncia al munus ni la abdicatione se mencionan en la Declaratio.

Pero la última adquisición definitiva que SALPICA la inconmensurable farsa de la sinonimia, proviene de la increíble traducción alemana de la Declaratio que encontrarás en la web vaticana.

En todas las lenguas vernáculas munus y ministerium se traducen con la misma palabra: “ministerio”, (ministry, ministère, ministerio, posluga etc), EXCEPTO EN ALEMÁN. En efecto, munus se traduce con la palabra AMT (cargo) y ministerium con la palabra DIENST (servicio).

Pero ¿saben cuál es la rareza? Que la traducción alemana de la Declaratio las presenta INTERCAMBIADAS RESPECTO A LA VERSIÓN LATINA. Compárenlo ustedes mismos en la web vaticana, no hay correspondencia: lo que en el texto debería ser el Amt (munus) está en el lugar del Dienst (ministerium), de modo que la Declaratio en alemán PAREZCA una verdadera renuncia conforme al canon 332.2

Si en latín Benedicto renuncia al ministerium (Dienst, hacer), en alemán renuncia al Amt (munus, ser). Una locura

El acto sería en todo caso inválido, pues falta la simultaneidad de la renuncia, aplazada en cambio 17 días, pero esto es un detalle; lo que importa, en realidad, es que LA ÚNICA VERSIÓN QUE HACE JURÍDICAMENTE EL TEXTO ES LA QUE ESTÁ EN LATÍN. Tanto porque es la lengua oficial de la Iglesia como porque Benedicto pronunció la Declaratio en latín.

Entonces, ¿por qué esta extraña inversión?

LOS CASOS SON DOS:

1. Observando que Benedicto no renunciaba al munus, los traductores alemanes de mala fe manipularon el texto alemán de la Declaratio forzándola a ser válida, tratando de “curar” esta extraña e incomprensible inversión que no hacía el acto congruente con el canon 332.2 .

2. El propio entorno de Ratzinger ofreció una traducción de la Declaratio con una “pequeña broma”: el Amt y el Dienst se intercambiaron los lugares para no hacer reconocer el plan al clero alemán, que, ojiplático, quisquilloso y malévolo con el Papa Ratzinger, se habría opuesto inmediatamente a la renuncia. Era necesario servirles un “platillo” para que no se dieran cuenta del sistema antiusurpación con el anuncio del exilio en la sede impedida. Así que, como en alemán la Declaratio parecía una abdicación correcta, los enemigos del Papa no fueron a comprobar la versión latina para ver si había una coincidencia real. Y se lo creyeron.

Pero el siguiente paso lógico-revelación que se desprende de este descubrimiento es que LOS ALEMANES NO SÓLO DISTINGUEN PERFECTAMENTE entre munus y ministerium con dos palabras diferentes, sino que sabían perfectamente que renunciar a una en lugar de a la otra daría lugar a UNA CATASTROFÍA CANÓNICA, cambiando la historia. Si no, ¿por qué intercambiar Amt y Dienst? Si hubieran sido sinónimos, como lo querían hacer creer, habrían dejado intacta la estructura de la Declaratio, como en latín, sin alterarla.

En cambio, el Papa Ratzinger y sus traductores alemanes (fieles o infieles) sabían muy bien que SÓLO CON UNA RENUNCIA AL MUNUS-AMT la Declaratio habria podido parecer como una abdicación, lo que nunca fue. Así, en consecuencia, nunca ha habido un “Papa Francisco” porque el cónclave de 2013 fue nulo y no eligió a nadie más que a un antipapa.

