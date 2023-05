¡NO DESFALLEZCAMOS! Por Juan Cicconi

Por Juan Cicconi

Para Adoración y Liberación

———————————————————————————————————-

De poco sirven las palabras de la dogmática al mundo de hoy, hay que actuar. Ni la ética, ni la psicología o la filosofía pueden argumentar y sostener verdades y enseñanzas morales; y menos la psicología, lo cual es un capítulo cerrado ante la náusea humana.

Moriremos en nuestros pecados, Dios no se deja burlar, porque lo que el hombre siembra, eso cosechará. No nos hagamos ilusiones. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña, heredarán el reino de Dios. Hombres naturales que no aceptan las cosas del Espíritu de Dios, porque no las pueden entender, por cuanto hay que juzgar de ellas espiritualmente.

Por eso Dios ha escogido lo insensato del mundo para confundir a los sabios y lo débil del mundo para confundir a los fuertes, a fin de que delante de Dios no se gloríe ninguna carne.

Por tanto el que cree estar de pie cuide de no caer, porque para nosotros ha venido el fin de las edades. Y esto lo podemos ver en las palabras del profeta: “Anunciad lo que ha de venir, para que sepamos que sois dioses; haced algo, sea bueno o malo, para que viéndolo todos quedemos asombrados. Pero vosotros sois menos que la nada, y vuestra obra menos que lo vacío. ¡Abominable aquel que os escoge! Isaías 41, 23 -24

Probémonos a nosotros mismos, examinemos nuestro interior, para saber si tenemos la fe y poder aplastar toda altanería y razonamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios; por lo cual no desfallezcamos; antes bien aunque nuestro hombre exterior va decayendo, el hombre interior se renueva de día en día. Dios, padre de la misericordia, nos consuela en todas nuestras tribulaciones; si sufrimos, si padecemos por Cristo es para que abunde nuestra consolación.

Nota:

1-El escrito está tomado de las cartas de San Pablo a los Corintios, primera y segunda, en ellas nos narra que recibió de los judíos cinco veces cuarenta azotes menos uno, y también que lleva un aguijón en la carne, un ángel de Satanás para que lo abofetee. La carta fue escrita en el año 57 DC, cotejándola con el año 2023 DC podemos ver en donde estamos; todo se agravó: la apostasía de las masas, la vasta preparación que lleva a la supresión del Sacrificio Perpetuo, el pueblo Santo vencido y la abominación de la desolación en su pronta manifestación (entiéndase Anticristo).

La certeza de la carta a los Corintios refleja una situación semejante a la que hoy vivimos; aunque la de hoy es peor.

2-La filosofía actual ha terminado en el ateísmo, en la nada. La ética calla ante leyes que promueven el aborto, la eutanasia, la ideología de género y la degeneración sexual, incluido niños. La psicología es incapaz de responder a la angustia y desesperación de la existencia humana, la cual acentuándose lleva al suicidio. Solo consideremos el consumo de estupefacientes.

3-Algunos libros publicados en el siglo XIX y XX nos anticipan algo de lo aquí expresado.

-La Gaya Ciencia – Nietzsche 1.882: Dios ha muerto.

-Introducción al Psicanálisis – Freud 1.917: La locura y degeneración sexual consideradas como conductas normales en la sociedad.

-El Origen de las Especies y la Selección Natural – Darwin 1.859: No hay creación, solo evolución, de lo menos se saca lo más, el hombre desciende del mono.

-El Manifiesto Comunista – Marx 1.848: El materialismo como filosofía de vida, la rebelión de las masas y el marxismo cultural.

-Fenomenología del Espíritu – Hegel 1.807: La filosofía termina en el ateísmo.

Y claro no podía faltar: Concilio Vaticano II -1.963: el cual llevó a Iglesia a la manifestación de una mafia clerical, un hereje y apóstata como Sumo Pontífice y una religión podrida.

Kýrie, eléison.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!