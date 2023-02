¿Insomnio? Con la “hora vigesima” romana Benedicto XVI marca la sede impedida. Por Andrea Cionci

Por Andrea Cionci

Para Adoración y Liberación

Traducción autorizada Maria Luisa Perez Gherlone

28 de enero de 2023

Luego que el arzobispo Gaenswein, escribe cómo el Papa Benedicto conservó su túnica blanca y su nombre pontificio durante nueve años porque creía que viviría un poco más, llegó Seewald y declaró que Benedicto XVI renunció “por insomnio”. Una declaración evidentemente irónica, en el típico estilo del Papa Benedicto, como aquella: “Escribí la Declaratio en latín para no cometer errores”. (No se refería a los conocidos errores de sintaxis, sino a que sólo en latín podía aplicar el sistema munus/ministerium y evitar el error histórico de abdicar).

Recordamos entre los últimos mensajes del Papa Ratzinger: “Pueden creer, o no creer, la respuesta está en el Libro de Jeremías” y en éste, ad vocem sale el “sueño”: “Con veneno les prepararé una bebida, los embriagaré para que queden aturdidos. Se quedarán dormidos en un sueño eterno y nunca volverán a despertar”.

Aclarado. Al fin y al cabo, el Mordkomplott que salió providencialmente con Vatileaks y sobre el que escribió Marco Lillo, de Il fatto Quotidiano, había hablado precisamente de un plan para matar al Papa Benedicto. Si hubiera muerto, el cónclave que habría seguido habría sido válido. En cambio, el Papa Benedicto se aseguró de que quien fuera elegido después de él no sería un verdadero Papa.

La impresión es que los dos más quirúrgicos y precisos portadores de los códigos de Ratzinger, Gaenswein y Seewald, se van de la lengua para “tensionar” el debate y estimular la búsqueda de la verdad. Y aceptamos encantados la aportación.

Si sobre el chiste del insomnio queda un margen de ambigüedad, sobre los “mil años” desde la frase de la renuncia, no. En el artículo anterior AQUÍ

Benedicto XVI y los “1000 años”: resuelto el enigma final sobre la dimisión de Ratzinger. Por Andrea Cionci – Adoración y Liberación (adoracionyliberacion.com)

le demostramos de forma científica e incontrovertible cómo el Papa Benedicto XVI nunca abdicó y siguió siendo el único Papa hasta el final: renunció al ministerium, al ejercicio del poder, como había hecho Benedicto VIII exactamente 1000 años antes, en 1013, con la diferencia de que Ratzinger lo hizo al pleno de sus poderes. Esto ocurrió no por su voluntad, sino porque los cardenales, sin haber entendido la Declaratio, le convocaron otro cónclave a sus espaldas, mientras él no era abdicatario. Así le destronaron y le enviaron a una “sede totalmente impedida”. Este es el único caso canónico, de hecho, en el que el Papa puede perder el ministerium reteniendo el munus. En sede impedida, el Papa sigue siendo Papa y, si se elige un nuevo Papa, este es antipapa.

Así, su renuncia al ejercicio del poder se hizo “efectiva”, es decir, fáctica, el 28 de febrero de 2013, pero en realidad hay un detalle de trascendencia histórica que acabamos de poner de manifiesto gracias a la aportación del profesor de Historia y Religión Luca Brunoni.

La lectura difusa bergogliana nos quiere hacer creer que el Papa Benedicto abdicó del papado con (la canónicamente absurda) las 20 horas del 28 de febrero, pero esto NO RESPONDE A LA VERDAD, no sólo por la no abdicación, sino también por la hora indicada.

Demostración

En la Declaratio, en efecto, se lee: “declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commisso renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, HORA 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet“.

“Declaro que renuncio al ministerium de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue confiado por los Cardenales el 19 de abril de 2005, de modo que, a partir del 28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas, la Sede de Roma, la Sede de San Pedro, quedará vacía ( y no vacante como fue traducido )”.

(Dado que Benedicto se trasladará a la sede de Castel Gandolfo, sabemos que en la Declaratio se refiere al Palacio Apostólico de Roma, que, de hecho, permanecerá vacío).

En su discurso hablado, el Papa Benedicto dice “HORA VIGÉSIMA”, que habría debido por lo tanto ser transcrita como “hora XX”.

ATENCIÓN: no se corresponde en absoluto con las 20.00 horas del Sistema Horario Internacional de 24 horas. En cuanto a la hora romana seguida en Italia y las posesiones papales desde la Edad Media -como sistema de cálculo de horas puro-, el cálculo no comenzaba a partir de medianoche, sino al atardecer l, que, por supuesto, es variable a lo largo del año, por lo que este sistema sólo servía para dar una indicación de las horas del día y no para proporcionar una fecha. La hora romana mide un lapso de tiempo entre dos horas locales, (ver gráfico).

El 28 de febrero de 2013, comenzó al atardecer, a las 18:00 horas para nuestro horario.

Para hallar la hora vigésima del 28 de febrero, a partir de las 18.00 horas se cuentan veinte horas hasta llegar, según nuestro horario, al lapso de tiempo entre las 13.00 y las 14.00 horas del 1 de marzo.

¿Y qué ocurre a última hora de la mañana del 1 de marzo?

Dentro de la hora XIX, en un minuto variable entre las 12 y las 13 horas (nunca más allá de esta hora), sale siempre el BOLETÍN vaticano. De hecho, hacia las 12.30 horas del 1 de marzo, el cardenal decano Angelo Sodano hizo circular por boletín la convocatoria del nuevo cónclave ilegítimo que destronó al Papa Benedicto y lo envió a una sede totalmente impedida (canon 335).

Por eso Benedicto dice que “renuncia, PARA QUE la Sede de Roma quede VACÍA” a partir de la hora vigesima, (13.00-14.00), la primera hora de la hora romana, cuando seguramente su renuncia ya era efectiva.

Todo encaja de una forma espantosamente milimétrica. De hecho, el Papa Ratzinger, a las 17.00 del día 28, ya había tomado el helicóptero, volando hacia Castel Gandolfo, donde sobre el Palacio Apostólico se observa un reloj romano OPERATIVO

A las 17.40 del 28, poco antes del atardecer , que en el horario romano corresponde al 40⁰ minuto de la XXIV hora de la cuenta horaria romana anterior, Benedicto se asoma al balcón de Castel Gandolfo y declara: “Ustedes saben que este mi día [que está a punto de comenzar según la hora romana] no es como los anteriores: lo sabemos tanto porque lo escribió en la Declaratio, en la que utilizó la hora romana, como, empíricamente, porque sobre su cabeza está el reloj del palacio papal de Castel Gandolfo que, perfectamente regulado, marca la hora romana.

Benedicto sigue diciendo: ‘Ya no seré pontífice sumo, hasta las ocho de la noche (es decir, hasta la hora vigorosa en horario romano) seguiré siéndolo, después ya no”.

Ya hemos investigado cómo el Papa Benedicto, basándose en una obsoleta y antigua inversión del título de Sumo Pontífice, produce un significado muy claro al afirmar que él ya no sería “el pontífice en el rango más alto, en el lugar más alto y más visible”. De hecho, seré un pontífice en segundo plano, oculto, frente a un papa ilegítimo que ocupará su lugar y tendrá todos los honores.

Al final, saluda a todos con

:“¡Buenas noches!”: de hecho, para la hora romana es como si fuera antes de medianoche.

Su nueva condición de pontífice ya no al más alto nivel, comenzará precisamente a partir de la Convocatoria del Cónclave entre las 12 y las 13 horas del 1 de marzo, es decir, a partir del inicio de la hora vigésima, la primera hora útil en la que la sede de Roma, el palacio apostólico en el Vaticano, estará ciertamente vacía, porque estará totalmente impedida. Benedicto se encerrará en el monasterio de clausura Mater Ecclesiae.

En resumen: el Papa Benedicto, utilizando el sistema “cronómetro” de la hora romana, tradicional en el Estado Pontificio y diferente del Sistema Internacional de 24 horas, nos ha hecho comprender la verdadera naturaleza de su renuncia: no su abdicación voluntaria que se hace efectiva a las 20 horas del 28 de febrero, sino un derrocamiento (debido a una sede totalmente impedida) anunciado el 11 de febrero que lleva a la Sede de Roma a estar VACÍA a las 13 horas del 1 de marzo, es decir, justo después de que los cardenales convocan el cónclave abusivo. La renuncia de Benedicto al ministerium se hace efectiva al mismo tiempo y, por tanto, viene impuesta automáticamente por la convocatoria del nuevo cónclave, que él acepta, pero a la que se somete, con resignación (momentánea, pero finalmente victoriosa).

De hecho, sólo en el caso jurídico de la sede totalmente impedida es posible separar el ministerium del munus, por causa de fuerza mayor.

Esto explica la razón del ingenioso aplazamiento. Un gráfico para resumir:

Somos conscientes de que este artículo necesita más de una lectura para ser comprendido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Papa Benedicto lo preparó todo para que pudiéramos comprender “a efecto retardado” algo perfecto y admirable, pero no inmediatamente obvio.

Era necesario, como escribió su teólogo favorito Tychonius, que la “iglesia del diablo” tuviera tiempo de manifestarse para que el pueblo católico pudiera darse cuenta. Mientras tanto, el Logos ha hecho su trabajo, llevando lentamente a algunos a comprender su admirable plan de salvación y a intentar divulgarlo, en medio de mil dificultades.

Con su extraordinaria cultura e inteligencia, (pero no sólo) el papa Benedicto, el único y verdadero Vicario de Cristo, ha salvado a la Iglesia y al mundo de la agresión de los poderes globalistas y masónicos que están derrocando al catolicismo.

Nuestros artículos son obstruidos en todas partes, hechos desaparecer de las indexaciones de los motores de búsqueda, censurados por las redes sociales. Luego, también se ponen también arzobispos y cardenales para intentar confundir las cartas y encubrir al antipapa, en el mejor de los casos con la ilusión de que todo puede resolverse según el habitual método clerical manzoniano de “calmar, truncar, calmar”. Caballo de Troya para esta operación de encubrimiento, la extravagante estupidez del error de fondo, por el que Benedicto no había entendido bien el papel del papa y por ser modernista se hizo el lío del papado emérito.

En el próximo cónclave-chanchullo, con los 81 falsos cardenales bergoglianos, estos intelectuales y prelados nos darán así otro antipapa.

Pero no importa: “el rey está desnudo”, a estas alturas, el antipapa anticatólico Francisco ha sido desenmascarado y, como decía San Agustín, la verdad es como un león: basta con soltarlo para que se defienda. Sólo queda por ver cuánto tiempo tardará.

