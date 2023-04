Don Tullio Rotondo “revela” que Bergoglio está detrás del Sínodo alemán. Por Andrea Cionci

Por Andrea Cionci

Para Adoración y Liberación

Traducción autorizada Maria Luisa Perez Gherlone

Con el sacerdote Don Tullio Rotondo tuvimos unos enfrentamientos dialécticos muy cercanos hace unos meses. AQUÍ

Efecto Ratzinger: cómo los propios enemigos de Benedicto XVI develan la sede impedida. Por Andrea Cionci – Adoración y Liberación (adoracionyliberacion.com)

Aunque apegado a la ortodoxia católica, siempre ha insistido tercamente en considerar a Bergoglio como el Papa legítimo: es la famosa postura del “una cum” que tantos problemas está causando en vías de convertirse en una realidad evidente y, afortunadamente, rampante.

A pesar de las cicatrices y los vandalismos, la investigación sobre el Código Ratzinger se extiende por toda Italia: próximos eventos, el 24 en Ortona, (con Diego Fusaro) y el 25 en Brescia (detalles al final del artículo).

Sólo hay que apagar la televisión y encender el cerebro para darse cuenta de que Francisco no es el Papa porque el Vicario de Cristo, Benedicto XVI, obligado a quitarse de en medio por la mafia de San Gallo patrocinando a Bergoglio, aplicó un perfecto plan canónico anti usurpación, que hemos descrito AQUÍ.

“El anillo de Ratzinger”: el modelo anti usurpación perfecto de Benedicto XVI.Por Andrea Cionci – Adoración y Liberación (adoracionyliberacion.com)

Es trivial como consideración, pero el mundo de los intelectuales una cum persiste de manera surrealista reconocer a Francisco como legítimo en nombre de una obediencia fingida que sólo es una forma de salvar la cara como “defensores de la fe” mientras mantienen privilegios materiales.

Luego, sin embargo, el hacha del “misericordiosísimo” llega de todos modos, véase el asunto Don Tullio.

Sin embargo, hoy debemos rendir honores de armas al don Rotondo porque ha sido suspendido a divinis por haber publicado un libro, “Traición a la sana doctrina” para poner de relieve los errores doctrinales de Bergoglio que, declara explícitamente, ponen en grave riesgo la salvación de las almas. El pdf se puede descargar libremente AQUÍ

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.tradimentodellasanadottrina.it/wp-content/doc/Tradimento%2520della%2520sana%2520dottrina.pdf&ved=2ahUKEwjk-rGAuPD9AhUMNuwKHVKxAmMQFnoECBoQAQ&usg=AOvVaw3WS5fLeSpFZ423R7ol1aRG

y hace trizas -tarea nada difícil- el anti magisterio bergogliano de Massonis Laetitia.

Don Tullio cita a Pablo VI: “El coraje de la verdad se exige más que nunca a los cristianos… La valentía de proclamar la verdad es también la primera e indispensable caridad que deben ejercer los pastores de almas. … La salvación de la humanidad depende de ello”.

Y tiene razón: ojalá hubiera sacerdotes con la espalda tan recta, chapeau. Sobre todo porque, en lugar de hacer como algunos obispos, como Mons. Schneider, que hablan de genéricos ‘líderes de la Iglesia’ que difunden religiones pachamámicas, AQUÍ.

El juego morboso de los que critican a Bergoglio, pero dicen que “sigue siendo el Papa”. Por Andrea Cionci – Adoración y Liberación (adoracionyliberacion.com)

Don Rotondo ha indicado explícita y honestamente de quién parten estos errores, es decir, de Bergoglio. Pero no son errores, como hemos ilustrado varias veces: detrás de ellos hay una voluntad precisa de convertir la fe católica en una nueva religión al revés, instrumento de control del Nuevo Orden Mundial.

De hecho, el padre Rotondo, en un vídeo suyo divulgado con fraterna caridad por el padre Alessandro Minutella, dice explícitamente, informando de lo que le reveló un cohermano en el Vaticano, que detrás del Sínodo alemán, que está poniendo la fe católica patas arriba como un calcetín, está el propio “papa Francisco”.

Un secreto a voces, ya que conocemos bien las técnicas bergoglianas desde el primer mes de un curso online de PNL: decir y no decir, ceder al error y no negar, o hacerlo a medias. Riccardo Cascioli, director de La Nuova Bussola Quotidiana pide explicaciones sobre por qué Bergoglio ha concedido a los sacerdotes belgas la facultad de bendecir a las parejas homosexuales: “Ahora Roma debe dar respuestas”.

Sin embargo, tenemos el vago presentimiento, sólo con olerlo, de que Bergoglio no responderá.

Podemos ver a 10 km cómo se organiza claramente el trabajo del falso sínodo alemán: la herética iglesia parafílica de Alemania se enfrentará pronto a Bergoglio con el hecho consumado de bendecir las uniones homosexuales y a las mujeres sacerdotes, y él, como un bonachón, extenderá los brazos, se encogerá de hombros y dirá, parafraseando el estribillo euro-piddino: “Es el sínodo el que nos lo pide”.

Bien, eso es todo, la Iglesia de Cristo se convierte en la Iglesia del Diablo, según Ticonio AQUÍ,

https://sfero.me/article/ticonio-de-ratzinger-revela-la-sede-impedida-y-fatima-bergoglio-es-un-obispo-blanco pero de nuevo, no hará demasiada diferencia para Francisco, dado que en 2017 declaró textualmente que Jesús se convirtió en el Diablo AQUÍ.

https://sfero.me/article/jesus-se-hizo-serpiente-se-hizo-diablo-hacia-donde-apuntan-las-frases-schock-de-bergoglio

Ustedes todavía no entienden quién es el Nuestro ¿verdad? (Realmente te hechizó con la foto en la tienda de discos y ese delantal de pizzero….).

Don Tullio dice que “tiene el deber de corregir el Vicario de Cristo”, pero en primer lugar, Bergoglio mismo ha renunciado a este título desclasificándolo a un título histórico. En segundo lugar, papas heréticos ha habido muy pocos en dos mil años, apenas el caso de Honorio, que cayó involuntariamente en la herejía monotelita. Errores de educación, leves parpadeos involuntarios y una vez en mil años, ciertamente no el elenco continuo del argentino que adora a la Gran Madre bajo los paños sulfurosos de la María que desata nudos, la Salus Publica Populi Romani, la Abuela Araña y la Pachamama AQUÍ.

https://sfero.me/article/tierra-serpientes-y-la-gran-madre-las-extranas-virgenes-de-bergoglio-el-descubrimiento-de-la-salus

Además, si Bergoglio estuviera asistido por el Espíritu Santo, seguramente se angustiaría ante la perspectiva de no tener el munus y no sancionaría a diestra y siniestra a los sacerdotes que lo corrigen, amonestándolos a no parlotear.

Argumentar, como hace Fe y Cultura de Zenón, que el Papa, siendo hombre, puede elegir libremente no valerse de la asistencia del Espíritu Santo, choca totalmente con la asistencia negativa de la Tercera Persona en el cónclave, que nunca haría recaer la elección sobre un hombre que no quisiera ser asistido por el Espíritu Santo. Locuras antilógicas, anti teológicas y anti históricas que adquieren una espeluznante aura preternatural cuando se comparan con la avalancha de evidencias enciclopédicas sobre el hecho de que Benedicto nunca ha abdicado y ya ha cismado a todos los enemigos en 2013.

De hecho, los Amigos Dominicos explican que Cristo ha prometido asistencia divina a la Iglesia, incluso si se elige a un hombre impío.

“En la Última Cena Jesús concedió a la Iglesia la asistencia del Espíritu Santo. También lo llamó “Espíritu de verdad” (Jn 14,17). Jesús garantizó la presencia del Espíritu Santo para cada período de la historia: ‘Yo rogaré al Padre y os dará otro Paràclito para que permanezca con vosotros para siempre’ (Jn 14,16)”.

Por no hablar del artículo 892 del Catecismo, que afirma explícitamente que el Papa y los obispos cuentan siempre con la asistencia del Espíritu Santo cuando enseñan sobre cuestiones de moral y costumbres.

Entonces, si don Tullio dice que los errores del “papa Francisco” conducen -incluso- a las almas a la condenación, ¿dónde está la promesa de Jesucristo y la consiguiente “gracia de Estado”?

A estas alturas, en todas partes, parece que el Salvador haya hablado al viento.

¿Quizás -aventuramos- Bergoglio está enviando almas al infierno porque ÉL NO ES EL PAPA? ¿Quizás cuando Ratzinger dijo que la respuesta se encuentra en el Libro de Jeremías, donde dice “YO ESTOY IMPEDIDO”, no estaba siendo casual? AQUÍ

https://sfero.me/article/libro-de-jeremias-el-codice-ratzinger-definitivo-de-benedicto-xvi-estoy-impedido

Pero lo importante es quedarse con el punto y no darle la razón a Don Minutella o a Cionci; que la Iglesia se hunda en el infierno es un hecho secundario.

La buena noticia, que en modo alguno resta valor a don Rotondo; al contrario, lo enaltece, es que su suspensión a divinis es agua fresca, porque durante diez años la Iglesia ha estado en suspensión jurídica total. El canon 335 vuelve en dúplex a absolver a Don Tullio: “Cuando la Sede está vacante, o totalmente impedida, nada debe cambiarse en el gobierno de la Iglesia”.

Pr nueve años la Sede ha estado impedida y ahora está vacante desde el 31 de diciembre de 2022. Don Tullio cae de pie dos veces.

Nosotros, más que aconsejarle que ver estos dos documentales cortos, Dies Irae AQUÍ

¡ESTRENO AYLTV! DIES IRAE! TODA LA VERDAD SOBRE LA RENUNCIA DE BENEDICTO XVI. Andrea Cionci. ESPAÑOL – AYL.TV

e Intelligenti pauca, AQUÍ

¡ESTRENO EN AYLTV! ¡TRAS DIES IRAE LLEGA INTELLIGENTI PAUCA, SEGUNDO DOCUMENTAL DE ANDREA CIONCI! – AYL.TV

eficaces para resumir la cuestión, no podemos hacer.

Todo depende de hasta qué punto los católicos una cum todavía quieren sufrir con el cilicio doloroso e inútil de considerar Bergoglio el verdadero Papa y hacer oídos sordos incluso frente a una investigación firmada por un magistrado antimafia, Angelo Giorgianni, ex subsecretario de Justicia con responsabilidad en Asuntos de Culto. AQUI

A los conservadores: cómo el latín del Papa Ratzinger puso en su sitio a Bergoglio. Por Andrea Cionci y otros profesores. – Adoración y Liberación (adoracionyliberacion.com)

Pero, en esta historia, el momento lo decide otro. Lo único que queda es la compasión -inevitable- por los inocentes que, entretanto, quedan atrapados en medio mientras los que deberían intervenir se quedan ahí, deshojando la margarita: “Papa, no papa”…

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!