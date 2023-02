A los conservadores: cómo el latín del Papa Ratzinger puso en su sitio a Bergoglio. Por Andrea Cionci y otros profesores.

Andrea Cionci

Traducción autorizada Maria Luisa Perez Gherlone

25 de Febrero 2023

A la amable atención de

S.E.R. Monseñor Carlo Maria Viganò

Reverendísimo Athanasius Schneider

Reverendísimo Mons. Nicola Bux

Reverendísimo P. Livio Fanzaga (Radio María)

Prof. Roberto de Mattei (Correspondencia Romana)

Prof. Stefano Fontana (Observatorio Van Thuan)

Prof. Francesco Lamendola (Academia Adriática de Filosofía)

Prof. Enrico Maria Radaelli (Aurea domus)

Prof. Massimo Viglione (Cofradía de los Triarios)

Dr. Riccardo Cascioli (La Nuova Bussola Quotidiana)

Dr. Aldo Maria Valli (Duc in altum)

Dr. Marco Tosatti (Stilum Curiae)

Dr. Emanuele Boffi (Tempi)

Dr. Corrado Ruini (Liberi in Veritate)

Dr. Lorenzo Bertocchi (Il Timone)

Dr. Sabino Paciolla (Sabino Paciolla)

Reverendísimas excelencias, Reverendísimos y Eminentísimos Profesores/Doctores

Les presentamos este breve estudio, síntesis de dos años y medio de trabajo, junto con el juez antimafia Dr. Angelo Giorgianni, ex Subsecretario de Justicia con Delegación para Asuntos de Culto, hoy Presidente de la Organización Mundial por la Vida, el Prof. Gian Matteo Corrias, latinista e historiador, y el Prof. Luca Brunoni, profesor de Historia y Religión.

El 5 de abril de 22, en el blog de Aldo Maria Valli, el arzobispo Viganò escribió: “Es necesario arrojar luz sobre la abdicación de Benedicto XVI y sobre la cuestión del fraude en el Cónclave de 2013, que tarde o temprano deberá dar lugar a una investigación oficial. Si hubieran pruebas de irregularidad, el cónclave sería nulo, la elección de Bergoglio sería nula, así como todos sus nombramientos, actos de gobierno y magisterio. Un reseteo que providencialmente nos devolvería al status quo ante, con un Colegio Cardenalicio compuesto SOLO POR CARDINALES NOMBRADOS HASTA BENEDICTO XVI, desbancando a todos los creados desde 2013, notoriamente ultra progresistas”.

Su Excelencia Viganò había acertado, como ilustraremos a continuación.

Como es bien sabido, la Declaratio del Papa Benedicto XVI del 11 de febrero de 2013 contenía una serie de errores e imperfecciones latinas que fueron señaladas en caliente por insignes filólogos como Luciano Canfora en el Corriere della Sera (artículo que ha desaparecido de la web, pero del que queda rastro, Wilfried Stroh en el Abendzeitung y también por Card. Ravasi en L’Arena di Verona.

Sin embargo, tres años después, en 2016, en el libro de entrevistas “Últimas conversaciones” de Peter Seewald, Benedicto XVI declaró: “Escribí el texto de la renuncia en latín porque una cosa tan importante se hace en latín. Además, el latín es una lengua que conozco tan bien que podía escribirla de manera decente. También podría haberlo escrito en italiano, por supuesto, pero corría el riesgo de cometer algunos errores”.

Ahora bien, cualquiera puede ver que se trata de una incoherencia evidente, si se considera que el término “error” es pertinente para la sintaxis.

Como ilustraremos, los errores a los que se refería el Papa Benedicto eran sólo los ‘históricos’: abdicar de verdad y dejar legalmente la Iglesia en manos del grupo de prelados conocido como la “Mafia de San Gallo” que, según admitió uno de sus miembros, el Card. Danneels, apadrinaban al Card. Bergoglio desde 2005.

De hecho, fue sólo la lengua latina la que permitió a Papa Ratzinger, (presionado por todos los medios para abdicar), poner en marcha un sistema anti usurpación para cismar a sus enemigos favoreciendo indirectamente su propia retiro (Rücktritt) en SEDE TOTALMENTE IMPEDIDA, un estatuto canónico alternativo a la sede vacante, en el que el papa pierde la posibilidad de ejercer su poder práctico (ministerium) pero SIGUE SIENDO EL PAPA, poseedor del munus petrino (del que depende la asistencia especial del Espíritu Santo reservada al pontífice).

Sólo en latín, de hecho, se distingue entre munus y ministerium, que en italiano, inglés, español francés, portugués y polaco se traducen con la misma palabra: ministero, ministry, ministère, ministerio, posługa etc. (La única excepción es el alemán y, de hecho, en la versión alemana de la Declaratio Amt (munus) y Dienst (ministerium) se han intercambiado los lugares para acercar la Declaratio a un acto de abdicación.

Se trata de dos conceptos muy diferentes y no son sinónimos, al menos en lo que respecta al ministerium. Tanto el canon 332.2 como el Acta Apostolicae Sedis del 1⁰ de marzo de 2013, certifica inequívocamente cómo la abdicación del papa requiere la renuncia al munus petrino.

El munus, el “ser” papa, es el título proporcionado por Dios en el momento de la aceptación del cargo por parte de la persona elegida, (“por disposición divina” como se afirma en la constitución Universi Dominici Gregis art. 53, mientras que el ministerium, el poder de “hacer” al papa, es conferido por los cardenales. El propio Benedicto XVI precisó en la Declaratio que ese ministerium, al que declaró renunciar, le había sido otorgado per manus Cardinalium en su elección en 2005.

El Santo Padre Benedicto XVI sabía que, retrospectivamente, algunos canonistas complacientes con la “nueva administración” intentarían confundir las ideas haciendo un mal uso de los diferentes significados de munus (que, por cierto, NO ES EL OBJETO DE LA RENUNCIA), pero con esta nota, “de manos de los cardenales”, el papa Ratzinger ha barrido cualquier ambigüedad: los cardenales sólo pueden conferir el ministerium entendido (como está en todo el derecho canónico) como un poder práctico, en este caso el derecho a hacer el papa.

Además, Benedicto XVI declaró que solo renunciaba al ministerium, aunque sabía perfectamente que el papa no puede separar voluntaria y canónicamente el ministerium del munus, como también ha recordado recientemente S.E.R. Gerhard Müller en su último libro “En buena fe”.

ESTA SEPARACIÓN PUEDE DE HECHO, FORZOSA, TENER LUGAR SÓLO EN UN CASO: la sede totalmente impedida, (cánones 335, 412) cuando el papa es prisionero, confinado, exiliado y por tanto pierde, por fuerza mayor, el EJERCICIO del munus, es decir, el ministerium. Siendo prisionero, obviamente no puede “hacer” el papa, pero “sigue siendo” el papa, y conserva el munus.

Precisamente por esta razón, como veremos, Benedicto XVI ha aplazado ingeniosamente 17 DÍAS la entrada en vigor de esta -canónicamente imposible- renuncia solamente al ministerium.

De hecho, aquí interviene todavía, salvíficamente, la lengua latina.

Sólo en latín, con hora vigésima, podía referirse papa Benedicto, para el momento en que se haría efectiva su renuncia al ministerium, a la HORA ROMANA, adoptada desde el siglo XIV hasta la época napoleónica en Italia y los territorios de los Estados Pontificios. Esta hora sigue marcada hoy en día por el reloj que funciona en el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo.

Dado que la hora romana inicia el cálculo de las horas a partir de la puesta del sol, y no a medianoche, la hora vigésima del 28 de febrero de 2013, (día en que el sol se puso a las 18 horas) no corresponde en absoluto a las 20 horas del 28 de febrero, sino al lapso de tiempo transcurrido entre las 13 y las 14 horas del día siguiente, 1 de marzo, según nuestro sistema horario internacional de 24 horas.

ESTA ADQUISICIÓN ES FUNDAMENTAL.

Papa Benedicto sabía que el boletín vaticano sale siempre entre las 12 y las 13 horas; de hecho, hacia las 12,30 horas del 1 de marzo de 2013, en plena hora XIX (vigésima primera), salió el boletín de convocatoria del nuevo cónclave. Sin embargo, esto era ilegítimo (e irremediable) porque Benedicto XVI no era abdicatario en la medida en que no había renunciado al munus, en la medida en que canónicamente no podía haber renunciado solo al ministerium y, por último, también porque aún no se había desencadenado la “hora vigésima”.

A las 12.30 horas, el GOLPE DE ESTADO se realizó así inmediatamente, y Benedicto XVI, exactamente desde el comienzo de la hora inmediatamente siguiente, la vigésima, entró de hecho en la sede totalmente impedida. ¿Qué papa podría estar más impedido que aquel al que convocan a otro cónclave estando vivo y reinando? La canónicamente imposible separación de munus y ministerium puede así realizarse, forzosamente, por sede totalmente impedida, y la “renuncia” de Benedicto XVI al ministerium se hace así efectiva, fáctica, precisamente a las 13 horas del 1 de marzo, a partir de la hora vigésima del 28 de febrero de 2013.

[Por eso Benedicto, desde el balcón de Castel Gandolfo saludó al público a las 17.45 con un absurdo (para nosotros) “buenas noches”: según la hora romana era en realidad cerca de medianoche, es decir, el comienzo del cómputo horario de un nuevo día con las primeras 12 horas nocturnas.

Luego dijo que “a partir de las ocho de la noche”, (traducción italiana de la hora vigésima del latín), ya no sería “pontífice sumo”, una inversión semántica del título de Sumo Pontífice (también justificada por algunos usos antiguos) que le permitía decir la verdad, es decir, que ya no sería “el papa en el lugar más importante”: habría otro papa, de una iglesia cismática, mucho más destacado que él].

Y llegamos al tercer punto donde el latín salva a la Iglesia católica: “…ministerio […] renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri VACET”.

Esta frase se ha traducido al italiano como “para que… la sede de Roma, la sede de San Pedro, quede VACANTE”. Basta abrir cualquier diccionario de latín para descubrir que el primer significado del verbo vacare es “estar vacío, desocupado, libre”, y que por tanto, refiriéndose a la sede de San Pedro, simplemente indicaba que quedaría libre, vacía, (ya que sólo una renuncia simultánea al munus la haría legalmente vacante).

De hecho, el Papa Benedicto, como impedido, ya no volvería a la sede sede de obispo de Roma en Letrán, sede de la que derivaba su legitimidad para gobernar, es decir, su ministerium.

En cuarto lugar, la lengua oficial de la Iglesia permitió a Benedicto XVI introducir otra indicación valiosa en la Declaratio: el latín permite desvincular el concepto de la elección del sucesor del momento temporal de su renuncia, interrumpiendo la relación lógica. La traducción publicada de la frase: “…y el Cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice deberá ser convocado por aquellos a quienes corresponde” es errónea, ya que sólo a uno corresponde convocar el Cónclave, a saber, el cardenal decano. Hay que añadir que “his” significa “estos, esos” y no “aquellos”.

Además, el complemento agente ab his quibus competit (ab + ablativo) según el uso latino no debe regirse por convocandum esse (una perífrasis pasiva que requiere el dativo de agente), sino por ad eligedum.

Por lo tanto la traducción correcta es: “Y DECLARO que deberá convocarse el Cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice POR ESTOS A LOS CUALES CORRESPONDE”.

Con esta frase el Papa Benedicto especificó precisamente que, tras su sede impedida y después de su muerte, el próximo (verdadero) Sumo Pontífice deberá ser elegido por los mismos cardenales entonces presentes, de nombramiento ratzingeriano y wojtyliano. De hecho, el artículo 33 de Universi Dominici Gregis prescribe que “…queda absolutamente excluido el derecho de elección activa por parte de cualquier otra dignidad eclesiástica o la intervención de poderes laicos de cualquier rango u orden”.

Por lo tanto, si tras la salida de escena de Bergoglio, el siguiente cónclave incluyera siquiera a uno de los cardenales inválidos que nombró, se elegiría a otro antipapa, aún carente del munus y la asistencia del Espíritu Santo, y la Iglesia canónica visible se ACABARÍA..

La Declaratio no fue, pues, una abdicación, sino la previsión y aceptación espontánea de una Sede impedida que Benedicto XVI sufriría por la tergiversación de la Declaratio por parte de los cardenales. El Papa Ratzinger aceptó ser encarcelado, dar “un paso al lado” para seguir siendo el verdadero Papa, concediendo un espacio a los enemigos de la Iglesia para permitirles desvelarse, AUNQUE YA LOS HABÍA CISMADO DESDE EL INICIO.

Así, entendemos por qué en “Últimas Conversaciones”: el Papa Benedicto declaró que escribió la Declaratio en latín “para no cometer errores”. Sólo en latín se oculta la distinción entre munus/ministerium, el horario romano, el doble sentido de vacare, etc.

Si en realidad hubiera escrito en italiano “dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, in modo che dal 20.00 del 28 febbraio la sede di Roma sarà vacante”, la intención habría sido clara, (aunque, igualmente, el aplazamiento de un acto jurídicamente puro como la renuncia al papado habría seguido invalidando la Declaratio como abdicación).

Benedicto XVI, por tanto, no quiso cometer el error histórico de abdicar, dejando a la Iglesia en manos de los enemigos de Cristo y de un individuo que, como correctamente han argumentado, con diversos matices, casi todos los destinatarios de esta carta, no es católico y sólo trabaja para destruir la Iglesia de Roma y su fe, más aún, en este último período apuntando descaradamente a la misa antigua.

La sutileza del latín y la precisión del derecho canónico han permitido al Santo Padre Ratzinger inducir a todos los cardenales, tanto fieles como infieles, a proteger el papado colocándolo involuntariamente en una sede impedida.

De ahí el concepto de “papa emérito”, que, aunque inexistente en derecho canónico, es de hecho el papa que conserva el munus y pierde el ministerium como el obispo, con la diferencia de que para el obispo esto sucede canónicamente, mientras que para el papa solo puede suceder forzosamente, por impedimento, ya que su munus es indivisible.

Por lo tanto, “papa Francisco”, que tanta angustia y preocupación les causa, no existe, es sólo un obispo* vestido de blanco que lleva diez años ocupando abusivamente el trono de Pedro. (*Tanto con el papado como con el antipapado se pierde la condición de cardenal).

La Iglesia está actualmente usurpada y en sede vacante desde el 31 de diciembre del 2022.

La inimaginable cuestión del autoexilio en la sede impedida nos ha sido aclarada por el propio Papa Benedicto a lo largo de nueve años en los que, a través de cartas, libros, entrevistas, gestos públicos, ha enviado cientos de aportaciones en este sentido, desde las más evidentes a las más sutiles y anfibológicas. Ante todo, el hecho de que haya seguido vistiendo de blanco, viviendo en el Vaticano, impartiendo la bendición apostólica hasta Febrero del 2022 y firmando él mismo con el P.P. (Pater Patrum) exactamente como lo haría cualquier Papa en una sede totalmente impedida. Por no hablar de cuando hizo la increíblemente acertada referencia histórica al precedente de Benedicto VIII de 1013 (‘ningún papa ha dimitido en mil años’)

o cuando señaló que, para los incrédulos, ‘la respuesta se encuentra en el libro de Jeremías’, donde leemos la frase, – única en la Biblia – “YO ESTOY IMPEDIDO”.

La solución a la milenaria cuestión de la que depende la salvación no sólo de la Iglesia, sino quizá también del mundo, especialmente en esta dramática coyuntura internacional, pasa por la urgente convocatoria de una investigación canónica (la investigación oficial de la que escribía monseñor Viganò) por parte de los cardenales de nombramiento anterior a 2013. Una medida ineludible, dado que la Universi Dominici Gregis de Juan Pablo II, art. 3, ordena que los derechos de la Sede Apostólica deben ser hechos valer por los Cardenales: “Además, decreto que el Colegio Cardenalicio no puede en modo alguno disponer de los derechos de la Sede Apostólica y de la Iglesia Romana, Y MUCHO MENOS DEJAR CAER ALGUNO DE ELLOS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, ni siquiera con el fin de resolver controversias o perseguir acciones perpetradas contra los mismos derechos después de la muerte o válida renuncia del Pontífice. Es cuidado de todos los Cardenales salvaguardar estos derechos”.

Este es un recorrido totalmente factible, dado que cualquier sanción canónica proveniente de Bergoglio hacia los cardenales que sólo desean CLARIDAD, (tal vez precisamente para proteger su imagen) constituiría una admisión inmediata por parte de Francisco de que él no es el verdadero Papa. Si todo está en orden, de hecho, ¿por qué excomulgar a nadie por una simple aclaración canónica?

Por lo tanto, les preguntamos públicamente si desean defender y apoyar esta petición al Colegio Cardenalicio antes del 2013, por la salvación de la Iglesia y la seguridad de nuestra Nación.

Después de todo, es un hecho que cientos de miles de católicos, si no algunos millones, no consideran a Francisco como el verdadero Papa. Y esta situación de incertidumbre canónica (papa dubius, papa nullus) es – en cualquier caso – intolerable y debe ser aclarada por la Iglesia según la Constitución Apostólica antes citada.

Esta comunicación pública ha sido deseada por todos los firmantes para no dejar de hacer todo lo posible o sin aclarar. Es hora de que asuman su responsabilidad histórica toda la clase eclesiástica e intelectual que ha demostrado, como hasta ahora, que le importa el destino de la verdadera Iglesia.

A la espera de sus noticias, y quedando a su disposición para cualquier información complementaria, le saludamos muy cordialmente.

Dr. Andrea Cionci, Dr. Angelo Giorgianni, Prof. Luca Brunoni, Prof. Gian Matteo Corrias

