EL CRISTO MASÓN QUE BENDICE EL ARZOBISPO DE TOLEDO (Por Álex Holgado)

Álex Holgado

Adoración y Liberación

Donde gobierna la iglesia bergogliana, gobierna Satanás, pues la antiiglesia es el cuerpo del Anticristo. Y esto es así incluso en los lugares de recia raigambre católica. Y quizás por eso, más todavía, ya que es donde trabaja con mayor ahínco.

San Juan de los Reyes, histórico y simbólico recinto sacro levantado por los Reyes Católicos, encomendado a la orden de los Franciscanos y donde primero se defendió el posteriormente declarado dogma de la Inmaculada Concepción, en Toledo, ha sido blanco del ataque diabólico, sin que, aparentemente, nadie haya reparado en ello.

Hace escasamente un mes, alcaldesa y plana mayor de la ciudad, con el arzobispo Francisco Cerro en la foto (sí, bajo cuyo gobierno se autorizó la grabación del lascivo videoclip “Ateo”, del rapero C.Tangana en la Catedral Primada), inauguraban un sacrílego monumento frente a la fachada, a pocos metros de la imagen de la Inmaculada (https://www.dclm.es/noticias/141754/tolon-decidida-a-ampliar-el-catalogo-de-obras-de-arte-contemporaneas-para-engrandecer-el-patrimonio-toledano ). Obviamente, no es casualidad la elección del emplazamiento, tan entrañablemente mariano, aunque Mons. Cerro subrayara en los parlamentos que ese lugar se distinguía por “el diálogo entre cristianos, judíos y también musulmanes” y por la paz y la humanidad. Olé tus masonerías, arzobispo.

¿Por qué llamo sacrílego a un monumento nominalmente dedicado a la Ascensión? Porque es raro. Y porque es esotérico. Y porque nos hemos vuelto ciegos, sordos y mudos a los ataques del Maligno a lo más sagrado. ¡Pero si es la imagen de un Cristo!, me reprocharán. También utilizó las Sagradas Escrituras Satanás para tentar a Jesucristo. No seamos sandios.

El quid está en el retorcimiento de lo sagrado para neutralizarlo, para profanarlo, para rebajarlo, para engañarnos. El Tentador no descansa y menos en este mundo de hoy, tan entregado a sus facilidades.

¿Por qué digo que es raro? Por no empezar tachando la obra directamente de masónica y se me escandalice de entrada el cristiano memo. El Cristo no es un resucitado, no sigue la iconografía de los resucitados que en la historia del arte sacro han sido para poder identificarlo como tal, sino que responde a un crucificado. Es claramente un Cristo muerto en la Cruz. ¡Pero sin Cruz! Es en lo primero que debería reparar un católico. Y este desbarajuste ya nos debería alertar.

Ay, cómo es usted de retrógrado, que si la libertad del artista, que si el arte como inventiva, que si la contemporaneidad y su ruptura de esquemas… Que sí, que se vendan ustedes al mundo con la justificación que más les convenga, pero la Iglesia tiene sus normas respecto a las imágenes religiosas (porque esta, titulándose “La Ascensión”, lo es, ¿no?) para que cumplan una de sus funciones primordiales: catequizar. Y la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo (¿por qué no se lo menciona en el título…?) tiene una iconografía muy definida y distinta de la Crucifixión.

O el artista se ha confundido, o nos quieren pasar de tapadillo el mensaje tan prodigado hoy de que la Cruz es negativa y que la Resurrección y la Ascensión bastan, que podemos prescindir de la otra cara de la moneda, la Pasión. No más dolor, la obsesión por el sufrimiento no es cristiana y provoca rechazo, replican los seguidores del actualizado credo bergogliano. Pongamos un crucificado pero liberado de la Cruz, propone la inspiración luciferina, que la imagen que tiene el pueblo en la memoria vaya desprendiéndose de esa lacra secular. ¡Fuera la Cruz!

Y mientras a los católicos nos da lo mismo lo que nos pongan o nos quiten, el otro hace su trabajo de zapa. Porque los masones no pierden el tiempo y sí se toman muy en serio los símbolos. ¿Serán los únicos ya que crean en el sentido trascendente de las formas y la influencia de estas en el contenido? La lex orandi, lex credendi de toda la vida la hemos olvidado por indolencia y conveniencia.

El artista no se ha confundido, sino que ha cumplido a rajatabla con la liturgia masónica, organización que trabaja con la confusión y el relativismo como objetivos principales. Y aquí llegamos al elemento destacado de la obra: el aro. El supuesto resucitado tiene en su cintura, cual hula-hoop, un aro en movimiento. Así, como lo leen, pero parece que a nadie le extrañe ver a un Cristo con hula-hoop. Es ridículo, pero no digas nada, que te tacharán de retrógrado, haz como si se tratara de algo muy profundo. Y, lamentablemente, se trata en efecto de algo muy profundo. Como el infierno.

“Jesucristo muerto es el eje inmóvil de la rotación del ciclo del devenir…” y tal y tal, se lee en boca del autor en la propia web del Arzobispado de Toledo (https://www.architoledo.org/noticias/mons-francisco-cerro-ha-bendecido-la-escultura-ascension-nino-longobardi/ ). ¿Acaso ascendió muerto Jesucristo a los cielos? Para los masones, que niegan la divinidad de Jesucristo, por supuesto que sí: fue resucitado por el Gran Arquitecto como premio a su sacrificio. Pero la Iglesia sabe (imaginamos que también Monseñor Cerro) que Jesucristo resucitado y en cuerpo glorioso, Segunda Persona de la Santísima Trinidad, después de manifestarse durante cuarenta días e incluso comer con sus discípulos, vivísimo, ascendió a los cielos.

Quien no ve el sacrilegio y la herejía es porque no quiere. Porque tampoco es que se oculten mucho los del mandil y las escuadras. No les hace falta. El analfabetismo de los supuestos católicos y el seguidismo de la jerarquía al poder mundano les permite cometer sus hierofanías a plena luz del día. ¡Y se las aplauden! La iglesia bergogliana no puede ser más iscariota.

El círculo (que recordemos que se traza con un compás) es uno de los símbolos masónicos por excelencia, de larga tradición esotérica y que simboliza el absoluto, así como también la unión fraternal entre los miembros de la Masonería, que se produce fuera del tiempo y del espacio. “È come un anello di Saturno che rimanda a una dimensione cósmica”, explica Nino Longobardi, el autor de la escultura (https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/arte_e_cultura/22_novembre_09/nino-longobardi-il-mio-cristo-ready-made-9bcf91d0-606a-11ed-8d53-1935db7cddf1.shtml ).

Saturno es, además, otro de los iconos centrales de la Masonería, al que los nuevos iniciados o aprendices hacen libaciones y del que parten los ya mencionados anillos de fraternidad. Por otra parte, lo cósmico remite siempre al Gran Arquitecto del Universo, con la isomorfía tradicional masónica cosmos-templo-hombre, al que toda obra humana, especialmente la artística, debe remitir con sus correspondientes ritos y símbolos y así atraer las influencias celestes para el cumplimiento del lema Ordo ab Chao (“Orden sobre el Caos”). ¿Hace falta dar más pistas? Pues todavía hay más.

El Cristo muerto y despojado de la Cruz de esta singular estatua puede interpretarse también que está atravesando un ojo o túnel, lo cual remite asimismo a la ascensión a un nivel superior, y el aro sería la puerta del cielo, pero no el bíblico, sino del otro mundo. Todo ello sería el “vuelo mágico” propio de una experiencia extática post-mortem anticipada en los ritos iniciáticos masónicos (https://www2.uned.es/dpto-hdi/museovirtualhistoriamasoneria/19simbolismo_masonico/TEMPLOCOMOREFLEJODELCOSMOS.htm ).

Finalmente, hay que destacar que, en la cábala napolitana (la smorfia napoletana, de antiguas reminiscencias hebraicas o quizás pitagóricas), el aro o el círculo tiene asociado el número 12. No es este un número cualquiera, pues se trata de uno de los números especialmente simbólicos en la cultura hebrea, como bien sabemos. Pero es que, en el ámbito de la Masonería, el número 12 tiene asociado el significado del tiempo, y ya hemos citado al escultor explicando que ha querido representar la “rotación del ciclo del devenir”. ¿Es una casualidad que Nino Longobardi sea napolitano?

En la misma entrevista citada, Longobardi relativiza sus creencias, las difumina sin negarlas, una forma muy sibilina propia de los iniciados: “Credente o ateo? Non so definirmi, certo non sono religioso, ma è anche vero che sono cresciuto con l’immagine del Cristo”. ¿Tiene importancia o no ser cristiano para realizar arte sacro? Desde luego que sí. Porque, de otra forma, el artista podría estar creando aberraciones, como es el caso de la obra que estamos tratando y de otras, como la que titula “Ecce Homo” o “Gesu´” (una serie de figuras del torso de un Cristo cuyos miembros son horrendamente suplantados por alambres retorcidos) y que ponen en duda la pretendida neutralidad del autor (https://www.pamono.it/scultura-ecce-homo-in-bronzo-di-nino-longobardi , https://www.arteinformado.com/galeria/nino-longobardi/ges-29066 ).

Por otro lado, argumentaremos que, si se trata de una representación religiosa, uno debe atenerse a un marco formal determinado. Y esta obra, que se titula “La Ascensión”, que está en un emplazamiento privilegiado y que ha sido donada a la Iglesia –al Arzobispado de Toledo-, debería haber respetado la iconografía del tema. Es lo mínimo exigible.

Pero por lo visto no hay ningún problema en recibir la estatua masónica, pues lo importante es que sea gratis (o eso dicen) y quedar bien con el mundo. Salir en la foto, que se suele decir. Aunque incluso la propia página web del Arzobispado de Toledo recoja en la biografía de Longobardi que “se formó como artista a partir de sus experiencias de vida con el historiador de arte Filiberto Menna” y con Lucio Amelio, dos escandalosos y disolutos miembros del Partido Comunista Italiano. Un cortar y pegar en el que no ha reparado ni el mindundi que lo ha subido. Así les va, que tienen a un servidor de Satanás usurpando la Silla de Pedro y ni se han enterado. O sí, pues fue Bergoglio quien nombró arzobispo de Toledo a Mons. Cerro, posibilidad, por otro lado, con implicaciones infinitamente peores.

