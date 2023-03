El juego morboso de los que critican a Bergoglio, pero dicen que “sigue siendo el Papa”. Por Andrea Cionci

Por Andrea Cionci

Para Adoración y Liberación

Traducción autorizada Maria Luisa Perez Gherlone

03 Marzo 2023

Una imagen perfecta de lo que vamos a describir fue publicada por un lector en Twitter: son como automovilistas que insultan a los coches que ven venir hacia ellos a velocidad de vértigo, sin darse cuenta de que circulan en sentido contrario por la autopista.

Por poner otro ejemplo, imaginemos a unas personas que, ante un pescado accidentalmente empaquetado en un paquete que pone “pollo”, no paran de señalar lo extraño y deforme que es ese pollo: plateado, con forma oblonga, escamoso, con branquias y aletas. “¿Mah? Qué pollo más raro!”.

Este es el desolador y mortificante caso de los flecos más extremos del mundo “una cum”, es decir, esos católico-conservadores/tradicionalistas que atacan cada vez más ferozmente a Bergoglio, insultándolo sin freno, impugnando todas sus herejías, apostasías e inversiones de la sana doctrina, pero luego, de manera obtusamente tetragonal insisten en reconocerlo como papa y combaten aún con más saña a quienes, como quien escribe, intentan cortésmente señalarles que Bergoglio NO ES EL PAPA por una razón canónica, porque Benedicto XVI nunca abdicó sino que se hizo colocar por los cardenales en la sede impedida. Y por tanto, todas las herejías y rarezas no son sino la consecuencia obvia y directa de esta ofensa canónica.

Hace una semana, les escribimos una cortés carta abierta AQUÍ A los conservadores: cómo el latín del Papa Ratzinger puso en su sitio a Bergoglio. Por Andrea Cionci y otros profesores. – Adoración y Liberación (adoracionyliberacion.com)

firmada junto con el magistrado antimafia Angelo Giorgianni, ex subsecretario de Justicia encargado de Asuntos de Culto, que firmó junto con los profesores Gian Matteo Corrias (latinista) y Luca Brunoni (historia y religión) una reconstrucción “técnica” de lo que el Papa Ratzinger hizo con el latín en su perfecto plan anti usurpación.

Es más, ni siquiera les pedimos que aceptaran nuestras conclusiones, sino sólo que hicieran una petición unida a los cardenales para que realizaran una investigación canónica adecuada. ¿Han escuchado alguna respuesta de los destinatarios de la carta? Nada, el vacío torricelliano. Ni siquiera están interesados en que un “tercer” y autorizado organismo establezca la verdad.

Por otro lado, sus ataques a Bergoglio se han intensificado hasta el punto de la indignación directa y el insulto personal en algunos casos.

Notable cómo el editor Giovanni Zenone y el vaticanista Aldo Maria Valli ya habían producido días antes una doble entrevista sobre la Mafia de San Gallo (¡que al parecer ha sido descubierta ahora!) identificando perfectamente cómo este grupo de presión modernista conspiraba en la sombra y quería poner al Card. Bergoglio. Perfecto, de acuerdo, pero claro, ni se les pasa por la cabeza la perspectiva de que el Papa Benedicto pudiera haber puesto en marcha un mecanismo de defensa. “Son sólo tonterías de periodistas, escoria y prostitutas del mundo de las letras” le gusta repetir a Zenone con afectada arrogancia profesoral, pero publica y publicita los libros de Don Enrico Roncaglia, que argumenta exactamente lo mismo: que Bergoglio no es el Papa porque Benedicto no ha abdicado. Si lo dice don Roncaglia, vale, pero si lo argumenta la “prostituta del mundo de las letras”, no. ¿Mah? Pecunia non olet.

Mejor aún, Zenone, el otro día, realizó un show imperdible..

Comparó el pseudo motu proprio Traditiones custodes con el que Bergoglio suprimiría de hecho la misa antigua (uno de los puntos del orden del día del plan masónico para destruir la Iglesia, como hemos con las leyes raciales nazis, precursores del Holocausto. Se ensaña con el objetivamente vil “ayuno de gas” promulgado por la iglesia bergogliana: “No sólo son cabras, no tienen fe en nada, ya no son la Iglesia, NO SON CRISTIANOS, AUNQUE LA OCUPEN, sino que están criminalmente locos. Dicen cosas que mandan a la gente al infierno”. Y concluye furioso: “Nunca más te escucharemos”. Dos: ni un céntimo de mis bolsillos irá a parar a los vuestros. Fin. Fin del juego”. ¿Quién de nosotros no pensaría que el Papa puede enviar a la gente al infierno?

Pero si Zenone llama “papa Francisco” a una cabra no cristiana, Aldo Maria Valli no es diferente. Hace algún tiempo publicó en su blog un artículo de un tal The Warender que, tras un cómodo pseudónimo, llamaba “psicópata” al papa Francisco, pero más recientemente ha publicado otro del mismo autor en el que se llama un “tirano” e “idiota gloriosamente reinante” al que, según Valli, es el Vicario de Cristo.

Sin embargo, afirma asertividad sabionda il Warender “…que nos guste o no, es el Vicario de Cristo”.

¿Estamos seguros? Porque el 13 de enero, Valli publicó un artículo en apoyo del Prof. Enrico Maria Radaelli, quien sostiene que Bergoglio es canónicamente un antipapa porque Benedicto XVI no abdicó válidamente.

Incluso antes, en 2020 Valli comentó el hecho de que Bergoglio había eliminado el título de Vicario de Cristo a un título histórico, concluyendo: “disminuir el papel del papa como Vicario de Cristo, y hacerlo sólo el obispo de Roma, es de los protestantes. En resumen: decídanse.

Sí, es cierto: uno se queda con la mirada paralela. Los una cum aceptarían cualquier cosa, cualquier teoría, incluso la más loca, la más despectiva hacia el sucesor de San Pedro, sólo para no estar de acuerdo con Cionci o Don Minutella o incluso un magistrado antimafia. No importa si la Iglesia se hunde en el infierno, lo importante es mantener el punto.

Concluye el lecho de reyes el obispo tradicionalista Athanasius Schneider que, después de negarse a cualquier contacto con el abajo firmante y para examinar la investigación, tituló un artículo en el blog de Tosatti: “Enemigos de la Iglesia ocupan altos cargos en el Vaticano”: AQUÍ

“Venerar a la Naturaleza, a la Pachamama o al hombre”, escribe Schneider, “es el movimiento más peligroso porque aspira a convertirse en la religión mundial única”. Una religión mundial. Y a veces tengo la impresión, por ciertas actitudes, de que incluso algunas altas personalidades del Vaticano promueven con gestos y actitudes estos movimientos hacia la Religión Mundial Única. La Santa Sede, la Iglesia de Pedro, debería ser la primera en oponerse a esta religión mundial. Mi esperanza es que el Papa y los obispos puedan recibir de Dios la fuerza para oponerse a esta nueva religión mundial pagana”.

¿Nos está tomando el pelo? ¿Si es el Papa Francisco el principal impulsor de estas cosas??? Uno se queda estupefacto.

Toda esta gente no se da cuenta de que están ofendiendo la inteligencia de los creyentes con esta obstinación en no ver lo evidente. Si Bergoglio no actúa como papa, si no enseña como papa, si promueve herejías, si destruye la Iglesia, si apoya a la masonería y a los poderes globalistas… ¿no será que tal vez… quién sabe… tal vez no sea EL VERDADERO PAPA?

Evidentemente, estos comportamientos no son más que la CONSECUENCIA de un hecho canónico, a saber, que Bergoglio NO TIENE EL MUNUS PETRINO y esto no le inmuta lo más mínimo. Esto es una clara señal de que no sólo no es el Papa, sino que ni siquiera es católico, ya que si lo fuera, se horrorizaría ante la perspectiva de ser Papa sin estar asistido por el Espíritu Santo. En cambio, el hecho de que esté “ejerciendo abusivamente su profesión” no le perturba en lo más mínimo.

Pero los ataques unilaterales, como bien ha señalado un exasperado don Minutella, son, de hecho, un escándalo atroz y un grave pecado, desde la perspectiva de la fe. Los católicos deben amar al Papa, respetarlo con reverencia obsequiosa, mientras están dando al mundo un espectáculo indecente, de cristianos despreciando e insultando al que debería ser el Vicario de Cristo. Imaginemos, con los partidos al revés, lo que pensarían los cristianos del budismo si los propios budistas escupieran al Dalai Lama, o si los judíos llamaran cretinos a sus rabinos, o si los islamistas despreciaran a sus imanes. Es cierto que el Papa no siempre es infalible, pero ciertamente goza de la asistencia del Espíritu Santo incluso en la enseñanza del magisterio ordinario, según el artículo 892 del Catecismo. Puede decir algo discutible a veces, tal vez, cada varios siglos, sin querer, alguna postura doctrinalmente discutible, como ha demostrado la historia, pero desde luego no proceder a la enérgica labor de desmantelar la fe denunciada con tanta constancia por los mismos una cum.

El suyo es, pues, de hecho, un terrible escándalo llevado a cabo por una serie de razones poco claras, que pueden ir desde los intereses personales más materiales, hasta el puro orgullo intelectual, con absoluto desprecio por el destino de la Iglesia. No es la verdad lo que cuenta, es lo que les conviene lo que cuenta. Una dictadura del relativismo de la que ellos son las primeras y complacientes víctimas.

Además, muchos de estos comentaristas han estado en primera línea denunciando la nocividad de las vacunas. Pero, en realidad, al apoyar la legitimidad del “papa Francisco” están sosteniendo el primer testimonio de las vacunas, el que comparó el suero con la Eucaristía y dijo que “vacunar es un acto de amor”. De hecho, por lo tanto, se hacen corresponsables de una obra que ellos mismos impugnaron ferozmente al legitimar al patrocinador más importante de esta práctica.

No hace falta ser creyente para ver una perfecta adherencia entre lo que escribe San Pablo en su II Carta a los Tesalonicenses y lo que está sucediendo tras la muerte del Papa Benedicto XVI. “El misterio de iniquidad ya está en marcha, pero es necesario que los que hasta ahora lo han retenido (el katechon, obviamente el Papa Benedicto) sean quitados de en medio. Sólo entonces se revelará el impío, y el Señor Jesús lo destruirá con el soplo de su boca y lo aniquilará en la aparición de su venida […] Y para esto DIOS LES ENVÍA UN PODER DE OSCURIDAD PARA QUE CREAN LA MENTIRA y así sean condenados todos los que no han creído la verdad, sino que han consentido la iniquidad.”

Los tontos engañados son justamente estos una cum, los negadores de lo evidente, los pretorianos involuntarios y colaboradores involuntarios de Bergoglio: la cuestión canónica le ha sido explicada hasta la saciedad, con la contribución del abogado más famoso de Italia, un magistrado antimafia, canonistas y juristas más una cincuentena de especialistas de rango universitario. 400 artículos, varias cartas abiertas, un libro de 340 páginas y, sin embargo, nada. Nada. Duros como el mármol, siguen deleitándose emocionalmente con la tragedia de un papa legítimo pero diabólico, de un Cristo que ha abandonado a su pueblo, siguen dándose el gusto morboso de insultar al papa, sobre la base de conclusiones irreprochables en cuanto al contenido, pero separados de la comprensión general. Es el sutil placer de seguir atrincherados en su orgullo, manteniendo todos los privilegios de casta. El placer de sentirse superior al Papa Benedicto, uno de los mayores intelectuales de la historia de la Iglesia, despreciandolo y llamándolo “modernista”. El placer de intimidar al “nacionalista popular” (pero heroico) don Minutella, y burlarse de un periodista diciéndole: “Sólo los pobrecitos se engañan diciendo que Bergoglio no es Papa por sus herejías”. No tiene nada que ver con sus herejías: tiene que ver con el derecho canónico y con lo que ha hecho el Papa Benedicto.

Impugnan la madre tierra de Bergoglio, pero son los adoradores del jardincito.

Pero serán arrollados por la historia y el avance inexorable de la verdad, o, desde la perspectiva de la fe, por ese soplo de Dios que barrerá el misterio de la iniquidad.

