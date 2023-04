“NO PUEDEN O NO QUIEREN COMPRENDERME, ¡PUES QUE ADIVINEN!” (Bergoglio – Baudelaire Cap.5)

Les dejamos con sumo gusto en esta publicación EL CAPÍTULO QUINTO de la nueva serie de Álex Holgado Fernández para Adoración y Liberación.

Una serie apasionante donde de manos del autor podrán ir descubriendo la inspiración directa de Bergoglio en el poeta maldito y satanista Charles Baudelaire.

Imprescindible para entender que clase de antipapa estamos sufriendo.

Álex Holgado es periodista e historiador.

Disfruten la lectura.

Vicente Montesinos

Capítulo Introducción

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Por Álex Holgado

Adoración y Liberación

CAPÍTULO 5: “NO PUEDEN O NO QUIEREN COMPRENDERME, ¡PUES QUE ADIVINEN!”

(BAUDELAIRE-BERGOGLIO Y LA DIABÓLICA CONFUSIÓN)

“Quienes saben, me pueden adivinar, y para los que no quieren o no pueden comprenderme, amontonaría en vano las explicaciones”. Tremendo el desdén de Baudelaire, que es quien escribe esto en uno de los proyectos de prefacio a Las flores del mal, finalmente descartado, y que recoge en sus apéndices la edición de Alianza Editorial de 1984 para el Club Internacional del Libro.

De Bergoglio se podría decir que se trata del ocupante (en su caso, en la acepción revolucionaria del término) de la Silla de Pedro más incomprendido de la historia. Cada una de sus declaraciones ha necesitado de una precisión, de una clarificación, de una puntualización por parte de la oficina de prensa vaticana o de prelados carreristas y clientelistas varios saliendo al quite: que si malentendidos por razones de idioma, que si tergiversaciones de la prensa hostil, que si campañas de desprestigio de la facción reaccionaria de la Iglesia…

Lo cierto es que él mismo, que supuestamente es el Pastor, no abre la boca para excusarse o para hacerse comprender mejor. ¿Tal vez porque sería “amontonar en vano las explicaciones”? Y es que Bergoglio parece tener idéntica actitud soberbia o maliciosa que Baudelaire, quien lanza una bomba contra los cimientos de la sociedad decimonónica y se queja luego de ser incomprendido y juzgado por esa sociedad, a la que además parece exigir que se convierta a su perversión. “Quienes saben, me pueden adivinar…”.

Pues Bergoglio tres cuartos de lo mismo. Los obispos de Buenos Aires fueron los que adivinaron con su interpretación de la famosa nota 351 y el polémico capítulo 8 de Amoris laetitia -ya saben: los divorciados que viven en uniones ilícitas pueden comulgar-; dijeron lo que Bergoglio no podía decir, y así, por boca de ellos, entró esta antidoctrina en las Actas de la Sede Apostólica. Ellos sí que saben. Y a los cardenales de las dubia, “que no quieren o no pueden comprenderme”, ni media respuesta a sus cinco preguntas básicas y legítimas.

Hay que adivinar y divagar, claro, pues, ante un texto diabólico, ¿qué se puede iluminar sin que se noten las costuras? ¿Qué les podría explicar Baudelaire a sus contemporáneos sobre Las flores del mal? “En un principio, acaricié la idea de contestar a las numerosas críticas y explicar al mismo tiempo algunas cuestiones muy simples”, escribe el poeta maldito, pero prefirió no hacerlo: que intuyan dónde está la poética en la perversidad de extraer la belleza del Mal.

¿Qué les podía decir Bergoglio a sus cardenales sobre un antidocumento que destroza la doctrina bimilenaria sobre la Eucaristía, la Confesión y el Matrimonio? “Existe gente –acabó declarando ante las presiones en el diario Avvenire, el 18 de noviembre de 2016- que sigue sin entender, que razona en blanco y negro, aun cuando se debe practicar el discernimiento en el flujo de la vida”. Exactamente la misma actitud pueril de victimizarse y de enrocarse al no explicar eso que dice que es tan sencillo y que se explica por sí solo, “en el flujo de la vida”. Que adivinen dónde está lo católico en la perversidad de extraer verdad del Mal.

La verdad es poliédrica, el modelo es el poliedro, nos enseña Bergoglio a los no iniciados en el numeral 236 de Evangelii Gaudium, no la certidumbre monolítica, lo cual es, a su vez, recogido por Baudelaire en sus prólogos cuando describe la poesía como un entramado de líneas rectas ascendentes y descendentes, parábolas y zigzags, cuyo significado depende del lector. Todo son diabólicas geometrías cuando se trata de despistar al personal, que no debe atenerse a un sencillo sí o no (Mt 5,37).

Pero, más allá de tan pérfido birlibirloque, por encima de todas las argumentaciones huecas para no dar explicaciones, anida la soberbia de la serpiente antigua: “Mi mejor razón, la superior –continúa Baudelaire-, es que ello (tener que dar explicaciones) me fastidia y me desagrada”. Es decir, no quiere justificarse porque, sencillamente, sus críticos tienen razón: ha escrito un monumento morboso a lo inmoral. Y, atención, en su mente atormentada y delirante el poeta encuentra en la lógica reprobación un motivo de orgullo. “Poseo –se felicita más adelante en el citado prólogo- uno de esos felices caracteres que extraen placer del rencor y que se glorifican en el desprecio”. Enfermizo, ¿verdad? Recordemos el penoso final de su vida, devorado por la sífilis y, según sus propias palabras, sintiendo el roce en su cerebro de las alas de la imbecilidad.

¿No habrá algo de esto en los silencios estratégicos de Bergoglio y en la profusión de expresiones denigrantes hacia quienes no se pliegan a su “nuevo paradigma”? Hay dos hechos conocidos que pueden avalar la doble cara de un papafrancisco desquiciado y déspota. Por un lado tenemos los informes negativos de sus superiores cuando se barajaba su idoneidad para el episcopado. El P. Peter Hans Kolvenvach, superior general de los jesuitas, se opuso a ello porque el candidato don Jorge Mario tenía una personalidad desequilibrada (https://enraizadosencristo.wordpress.com/2016/10/23/bergoglio-fue-desaconsejado-como-obispo-auxiliar-por-el-superior-general-de-los-jesuitas/ ). Eso era en 1992. Años después, además, y como él mismo ha reconocido, precisó de terapia psicológica.

Pero lo peor es el mal genio y despotismo que se gasta. Lo saben bien en los despachos y pasillos vaticanos. El periodista católico, editor y escritor británico, Damian Thompson tiene publicado un artículo en The Spectator, titulado, ‘¿Por qué más y más sacerdotes no pueden soportar al Papa Francisco?’ en el cual describe la doble personalidad de Bergoglio: “combativo, encantador, malhumorado, idealista y vengativo”. Y quien fuera nuncio en Argentina, Mons. Adriano Bernardini, lo define como un “hombre enfermo de poder” (Diego Genoud, Massa. La biografía no autorizada, Sudamericana, Buenos Aires, 2015, p. 96). No dice ambicioso, que ya sería reprobable en un ministro de Dios, sino “enfermo” de poder.

A Baudelaire sus conocidos le reprochaban su aspecto altivo, desquiciado, de cura enojado a pesar de su magnética personalidad. De Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, antes de la operación geopolítica del papadelaalegría, se decía que tenía “cara de velorio” (https://www.reuters.com/article/papa-argentina-idARL2N0H01LE20130904 ) .

Es un hecho comprobable que sufrió una radical transformación cuando lo encaramaron a la Silla de Pedro. “Allá en Buenos Aires nunca una sonrisa ¡y acá sos una Pascua!”, le espetó Mons. Mario Poli, su sucesor al otro lado del charco. Aun así, en varias ocasiones, ya vestido de blanco, se le ha escapado el monstruo interior, como cuando le propinó un par de cachetadas a una fiel china que lo agarró del brazo, o cuando, en febrero de 2016, malhumorado y fuera de sí, abroncó a un joven mexicano efusivo en exceso. Ha habido infinidad de gestos, a veces mínimos, por los que ha asomado la turbieza tras el albo disfraz (https://www.elmundo.es/f5/descubre/2019/03/26/5c99dbe521efa00e308b4613.html ).

“No me disgustaría pasar por un libertino, un borracho, un impío o un asesino”, escribe Charles Baudelaire, lleno de sí. En realidad, esta declaración contiene una provocación añadida de cínico desprecio a sus enemigos. Es como si les estuviera diciendo que eso mismo pretendía con su obra, crearse un aura de maldito y perderse enlodado en los lupanares de París.

“No me quita el sueño”, soltó ufano y lleno de sí Bergoglio en referencia a la carta de las dubia de los cardenales, y, en otra ocasión, en octubre de 2021, ante representantes de movimientos sociales, declaró sobre sí mismo con evidente fanfarronería que seguiría “siendo una plaga” (https://cnnespanol.cnn.com/video/papa-francisco-plaga-pedidos-vaticano-pontifice-justicia-social-cnne-cafe/ ). Por eso no es de extrañar que, en un encuentro en la Nunciatura de Bratislava en septiembre de 2021, cuando un jesuita eslovaco le preguntó “¿cómo está?”, Bergoglio respondiera con un “todavía vivo, aunque algunos querían que me muriera”, que dejó atónitos a los presentes.

Sin duda los asistentes a aquel encuentro no estaban preparados para esa manifestación tan explícita del personaje papafrancisco hijo espiritual de Baudelaire, el mismo que se regodeaba del mal que había difundido escribiendo el siguiente sarcasmo: “No soy absolutamente digno de excomunión” porque he “conseguido hacerme querer por algunos”.

Y ahí se equivocaba el poeta, pues ambos, padre e hijo espiritual, son perfecto ejemplo de merecimiento de excomunión. Aunque tuvieran todo el amor del mundo, o precisamente por quererlo.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!