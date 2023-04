Bergoglio habla a los jóvenes sobre sexualidad en Disney+: Flautista de Hamelin, aléjate. Por Andrea Cionci

Por Andrea Cionci

Para Adoración y Liberación

Traducción autorizada Maria Luisa Perez Gherlone

6 de Abril del 2023

Toca la fibra sensible ver a jóvenes que se dejan llevar por el mal camino engañados por alguien que creen de buena fe que es el Papa, cuando en realidad NO LO ES.

Benedicto XVI fue impedido y no abdicó, por lo tanto, el cónclave de 2013 fue ilegítimo, como hemos demostrado ampliamente en tres años de investigación, resumidos en el libro de investigación “Código Ratzinger” y finalmente resumidos en los dos documentales “Dies Irae” ¡ESTRENO AYLTV! DIES IRAE! TODA LA VERDAD SOBRE LA RENUNCIA DE BENEDICTO XVI. Andrea Cionci. ESPAÑOL – AYL.TV

e” Intelligenti pauca” ¡ESTRENO EN AYLTV! ¡TRAS DIES IRAE LLEGA INTELLIGENTI PAUCA, SEGUNDO DOCUMENTAL DE ANDREA CIONCI! – AYL.TV

Por lo tanto, Bergoglio ha estado corriendo a esconderse durante al menos dos años, llamando a los acorazados globalistas del mainstream La nueva iniciativa propagandística consiste en un diálogo sin cuartel con un grupo de jóvenes: es el documental “Amén” que presenta al falso papa en Disney+.

Ya desde los avances difundidos a voces unificadas por las agencias, el magisterio que se desprende es el de Lucignolo, no el de Jesucristo y, guste o no, es ampliamente y engañosamente anticatólico. No nos interesa convencerlos de la doctrina cristiana, no es nuestro trabajo, pero, para que conste, debemos informarles de que sus hijos pueden ser engañados con enseñanzas que parecen católicas, pero que no lo son en absoluto.

Citamos de Ansa: 《Dirigiéndose a una joven que vende contenidos pornográficos en la web, Bergoglio dice: “Quien es adicto a la pornografía es como ser adicto a una droga que lo mantiene en un nivel que no lo deja crecer》.

Una consideración banalmente compartible, pero que, con el artificio de la “adicción” elude lo que el Catecismo establece también para quienes no son “adictos” a la pornografía, pero hacen un uso ordinario de ella: 2396 “Entre los pecados gravemente contrarios a la castidad, hay que mencionar la masturbación, la fornicación, la pornografía y las prácticas homosexuales.”

Además, también y especialmente se considera pecado grave la venta de pornografía: 2354 “La pornografía consiste en sustraer los actos sexuales, reales o simulados, a la intimidad de la pareja para exhibirlos deliberadamente a terceras personas. Ofende la castidad porque distorsiona el acto conyugal, el don íntimo y mutuo de los esposos. Ofende gravemente la dignidad de quienes se prestan a ello (actores, comerciantes, público), ya que uno se convierte para el otro en objeto de placer rudimentario y de ganancia ilícita. Sumerge a uno y a otro en la ilusión de un mundo irreal. Se trata de una falta grave. Las autoridades civiles deben impedir la producción y difusión de material pornográfico”.

La Ansa prosigue: “El diálogo pasa luego al tema de la masturbación y Bergoglio dice a los jóvenes: 《El sexo es una de las cosas bellas que Dios ha dado a la persona humana. Expresarse sexualmente es una riqueza. Por eso, todo lo que menosprecia la verdadera expresión sexual también te menosprecia a ti, y empobrece esta riqueza que hay en ti. El sexo tiene su propia dinámica; tiene su propia razón de ser. La expresión del amor es probablemente el punto central de la actividad sexual. Por tanto, todo lo que la arrastra lejos de ti y la aleja de esa dirección disminuye tu actividad sexual》. El Pontífice admite que “los cristianos no siempre han tenido una catequesis madura sobre el sexo.

La expresión del amor, pero ¿en qué contexto? ¿Qué significa “una catequesis madura sobre el sexo”? ¿Qué también puede practicarse fuera del matrimonio? No se especifica, por supuesto.

La doctrina, sin embargo, es muy clara: 2353 “La fornicación es la unión carnal entre un hombre libre y una mujer libre fuera del matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana naturalmente ordenada tanto al bien de los esposos como a la generación y educación de los hijos. Además, es un grave escándalo cuando hay corrupción en la juventud”.

Puede gustar o no, pero así es, y el Papa, que es el custodio de la fe, ciertamente no puede entretenerse en el tema. A no ser que sea el verdadero papa, como Bergoglio, que en materia de fe no está asistido por el Espíritu Santo por falta del MUNUS petrino.

“En el documental, Bergoglio habla de la relación entre la Iglesia y el mundo Lgbt. Se presenta una chica española, Celia, que explica que es “no binaria” y cristiana. 《¿Sabes lo que es una persona no binaria?》 le pregunta a Francisco. Él responde que sí, pero ella se lo explica de todas maneras que una persona no binaria es aquella que “no es ni hombre ni mujer, o, al menos, no totalmente ni todo el tiempo”. Entonces la muchacha quiere saber si en la Iglesia hay espacio para la diversidad sexual y de género, y el Papa responde: 《Cada persona es hija de Dios, cada persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a expulsar a nadie de la Iglesia. No sólo eso, mi deber es siempre acoger. La Iglesia no puede cerrar la puerta a nadie. A nadie》. Inmediatamente después, el Pontífice dirige una crítica a quienes, con la Biblia como referencia, justifican la exclusión del llamado movimiento LGTB de la comunidad eclesial. 《Estas personas son infiltrados que se aprovechan de la Iglesia para sus pasiones personales, para sus estrecheces personales. Es una de las corrupciones de la Iglesia》, dice el Papa Francisco.”

Una de las corrupciones de la Iglesia -y la más grave- es en cambio no transmitir la doctrina por lo que es y burlarse de los fieles. El Catecismo de nuevo: 2333 “Corresponde a cada persona, hombre o mujer, reconocer y aceptar su propia identidad sexual. La diferencia y la complementariedad física, moral y espiritual se orientan hacia los bienes del matrimonio y el desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja y de la sociedad depende en parte de la manera en que se vive la complementariedad, la necesidad mutua y la ayuda recíproca entre los sexos”.

Obviamente, por tanto, la Iglesia deba cerrar la puerta -no a los homosexuales individuales, que quede claro-, sino a los movimientos ideológicos que promueven reivindicaciones homosexuales y sexistas contrarias a la fe. Lo paradójico es que, para el antipapa, quienes siguen correctamente la doctrina de la Iglesia serían “infiltrados que se aprovechan de la Iglesia para sus pasiones personales”. Bien bueno. Una inversión de 180°.

Suena entonces como una verdadera burla eso de “Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la Iglesia”. Algo de esto lo saben Don Minutella, don Bernasconi, fray Celestino y todos los demás religiosos excomulgados en sangre, suspendidos a divinis o expulsados sin juicio canónico sólo por no reconocer como válida la abdicación del papa Benedicto y, por tanto, la legitimidad de Bergoglio como papa.

Ahora bien: ¿es demasiado difícil para ustedes respetar el Catecismo? ¿Y quién les obliga a ser católicos? Al fin y al cabo, se sabe que el hombre es un ser finito y pecador y nunca podrá alcanzar la perfección espiritual. Basta tan solo bajar el nivel para sentirse bien, tal vez lo fuera, pero eso no es la fe católica, que se funda precisamente en una tensión continua hacia una perfección siempre inalcanzable, ya que sólo Cristo fue perfecto.

La religión es el arte del que no es artista, y ¿Qué verdadero artista se conforma alguna vez con lo que ha conseguido? No se dejen engañar, mantengan a salvo sus hijos: si son creyentes, no escuchen NADA de lo que digan Bergoglio y sus acólitos, porque sus enseñanzas, como se ha demostrado más arriba, no tienen nada que ver con la fe católica, al contrario, la burlan engañosamente o la ponen claramente al revés.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!