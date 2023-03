Bergoglio: el hijo espiritual de Baudelaire. Introducción (Por Álex Holgado)

Les dejamos con sumo gusto en esta publicación la primera entrega (introducción) a la nueva serie de Álex Holgado Fernández para Adoración y Liberación.

Una serie apasionante donde de manos del autor podrán ir descubriendo la inspiración directa de Bergoglio en el poeta maldito y satanista Charles Baudelaire.

Imprescindible para entender que clase de antipapa estamos sufriendo.

Álex Holgado es periodista e historiador; y es un honor recibirlo en el Apostolado de Adoración y Liberación.

Disfruten la lectura.

Vicente Montesinos

Por Álex Holgado

Adoración y Liberación

Redescubrir a Charles Baudelaire supone toparse con Jorge Mario Bergoglio. Uno lleva al otro y este a aquel. No se trata de un binomio para nada estrambótico, como vamos a comprobar contrastando sus escritos, en los que las aparentes coincidencias no son tales, pues ambos comparten el mismo maestro inspirador, el príncipe de este mundo.

Y no es esta una afirmación gratuita. La sulfúrica impronta que comparten es fácil de identificar, por ejemplo, en el uso de un lenguaje ambiguo, morboso, ampuloso, artero y embaucador con el que, además, se engendra la idea y no a la inversa, que sería el proceso intelectualmente serio. Y es que en el centro de lo malévolo no está la razón, que por esencia rechaza la falsedad, sino la emoción, que en su avidez de sensaciones no discrimina verdad de mentira, sino que gusta de entreverarlas como tela de araña para nuestro engaño.

Bergoglio, decimos, es Baudelaire. El estilo, la inspiración, el modo de estar en el mundo, sus símbolos, sus mantras, incluso sus términos, son los mismos. Con la salvedad de que el falso papa es un trasunto cutre del poeta maldito francés, pues a éste hay que reconocerle al menos la originalidad contracultural en su tiempo; no así, en cambio, en el caso del argentino, pues dárselas de audaz transgresor de la tradición encaramado en la Silla de Pedro no deja de ser grotesco.

Baudelaire y Bergoglio, Bergoglio y Baudelaire, tanto monta, monta tanto. No es ningún secreto la admiración del argentino por el escritor francés, pues consta que Las flores del mal es su libro favorito, según recoge el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en un empalagoso artículo de título “86 cosas que no sabías del papa Francisco” (https://adn.celam.org/86-cosas-que-no-sabias-del-papa-francisco/ ). También en el libro dialogado “De los pobres al Papa, del Papa al mundo”, editado el año pasado, el propio antipapa reconoce ser “un asiduo lector” de Las flores del mal. Es un hecho contrastado que puede comprobarse sin problemas en diversos medios internacionales.

Pero no se trata esta de una anécdota curiosa. Hallar la conexión de ambos polos, Baudelaire-Bergoglio, resulta revelador, pues ilumina la huella de lo satánico y su fascinación en el antipapa argentino, que copia directamente de los versos que le conmueven. De pronto, literatura maldita y teología (falsa) se asocian, se imbrican –además, recordemos que Bergoglio ejerció como profesor (progre) de literatura en el colegio La Inmaculada Concepción, en Santa Fe, antes de ser ordenado sacerdote- y uno, boquiabierto, encuentra en la convulsa obra baudelairiana el origen de las blasfemias bergoglianas.

Pues sí. La conexión de Baudelaire y Las flores del mal con Bergoglio y su antimagisterio satánico queda al descubierto de una forma dramática, prodigiosa, asombrosa, pues al fin se explicaría, por ejemplo, el origen de una de las más horrendas blasfemias proferidas por el usurpador argentino y que hasta ahora creíamos fruto de su delirio antimariano, la de una Virgen Santísima desencajada al pie de la cruz, reprochándole a Dios el haberla engañado. ¿Lo recuerdan? Fue durante la homilía de la “misa” celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta, en el Vaticano, un ya lejano 20 de diciembre de 2013.

¿Podría alguien justificar sin hablar de plagio la pasmosa similitud de esta chirriante ocurrencia bergogliana con el poema “Bendición” el que abre el citado volumen de Baudelaire, en el cual una mujer, “la madre” por antonomasia, crispa su puño ante Dios para reprobarle por haberla engañado al engendrar a su hijo, que iba a ser expresión de la potencia divina? Fascinante y aterrador. Satanismo galopando desde dos siglos atrás ante nuestros ojos. Y como esta imagen, que ampliaremos más adelante, hay otros préstamos directos tomados por Bergoglio del escandaloso poeta francés.

No debe sorprendernos esta filiación y sus preternaturales coincidencias, aunque consideramos saludable ponerlas sobre el tapete. Primero, para reafirmarnos en la abjuración de Bergoglio y su antiiglesia de matriz satánica; segundo, para acotar mejor su indigno perfil intelectual y tercero, para colaborar con estos nuevos datos en el rescate de las almas todavía indecisas, si es voluntad de Dios.

Incontables son los grandes temas que pueden contribuir en esta batalla por el Bien, y seguramente el hallazgo de este clarísimo paralelismo de un poemario con la falsa doctrina bergogliana no sea tan nimio. Las similitudes son tan llamativas como escalofriantes. Vamos a analizarlas con el detenimiento que merecen en esta serie de artículos que, gentilmente, AyL va a publicar en los próximos días.

