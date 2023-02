El Denario. Por Juan Cicconi

Por Juan Cicconi

Para Adoración y Liberación

14 de febrero de 2023

San Mateo 20, 1- 19

En medio de dos avisos graves Jesucristo pone la parábola de “Los obreros de la viña”, la cual nos retrata a Dios Padre y a Él mismo. En el primer aviso los discípulos le preguntan: “¿quién podrá salvarse?” y Él les responde: “eso para los hombres es imposible”.

En el segundo aviso Jesucristo anuncia por tercera vez que será entregado a los sumos sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, pero al tercer día resucitará.

En la parábola el dueño de la viña es Dios y nos muestra unos hechos extraños para los hombres acerca de Él.

-Sale a buscar obreros para trabajar en su viña durante diferentes horas del día.

-Con los primeros se ajusta pagarles un denario, y al resto lo que sea justo.

-Cuando llega el momento de pagar, a todos les entrega un denario, y ante la protesta de los que más habían trabajado les responde: “¿es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero?”; “¿o has de ser envidioso porque Yo soy bueno?”.

-Y unas palabras desconcertantes: los últimos serán los primeros y los primeros últimos.

Veamos la parábola más de cerca, teniendo presente las palabras de Dios: “Pues mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos no son mis caminos, dice Dios”. Isaías 55, 4

Dios llama a todos los hombres a una vocación determinada en alguna etapa de su vida, tarde o temprano y muchos no responden a ese llamado.

El denario pagado por igual, no importa cuánto se trabajó, es el Reino de los Cielos. Y Dios hace con lo suyo lo que quiere, porque todas las cosas son de Él; y no hace injusticia a nadie, conoce a los hombres y sabe lo que hay dentro de cada uno, y si sale de la justicia cae en la bondad por eso Él mismo se llama bueno.

No podemos juzgar, no conocemos la justicia de Dios, y no sabemos lo que hay en el interior de cada hombre, su misericordia asombra porque el denario se hace presente al final de la jornada, al final de nuestra vida.

El Reino de los Cielos es muy diferente a la vida de los hombres en este mundo. Pero la otra vida de alguna manera comienza en esta, porque el tiempo es nada comparado con la eternidad; la eternidad es absoluta frente al tiempo y su manifestación en esta vida es el instante.

Dos veces dice Jesucristo: los últimos serán los primeros y muchos primeros últimos, Mateo 19, 30 y Mateo 20, 16.

La religión es una sola y se remonta hasta el principio del mundo, conectados todos sus tramos de manera solemne: Adán, Noé, Abraham, Moisés, los Profetas, y por último Cristo. De manera que los primeros hasta los profetas serán los últimos y los últimos que adoren a Jesucristo serán los primeros. Recordemos su tercer anuncio de la pasión; fue entregado a los sumos sacerdotes de la religión judía para que sea condenado a muerte. En cuanto a los judíos si quieren estar entre los primeros basta que se conviertan al cristianismo y adoren a Cristo. Quizás también a ellos les llegue un denario.

Bibliografía consultada:“El Evangelio de Jesucristo” P. L.Castellani

