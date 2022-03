Padre Amorth confirmó: Putin quería la Virgen de Fátima en Moscú

Padre Paul Kramer afirmó hace tiempo que Vladimir Putin quería la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, pero Bergoglio rechazó firmemente.

Y el difunto exorcista Padre Gabriele Amorth estaba informado de esos hechos.

Padre Paul Kramer

La confirmación de lo que afirmó el Padre Kramer se encuentra en el libro “Maria e Satana”, el testamento mariológico del gran exorcista Padre Gabriele Amorth, publicado en 2018 por el Padre Sławomir H. Sznurkowski, Editorial San Paolo, a las páginas 141-142 está escrito que según el Padre Amorth, Putin en Roma quería empezar una tratativa con Bergoglio para la consagración de Rusia, pero él se quedó tan profundamente decepcionado por el coloquio que no le entregó a Bergoglio una carta que el Patriarca de Moscú le había enviado.

Padre Amorth: “La Virgen nos avisó a tiempo. … Esos avisos no fueron escuchados. … No quiero inculpar a nadie, tampoco fueron difundidos. En cualquier caso no hay peor sordo que el que no quiere oír, por lo que, aunque hubieran sido difundidos, no habrían creído. Por lo menos una parte tal vez sí. En cambio muchas cosas se han descubierto solamente hoy, con retraso. Nosotros solemos decir: “cierran el establo después que se huyeron los bueyes”. ¡Demasiado tarde! Cierran el establo cuando ya no se puede hacer nada. Por gracia hay aquella parte final del mensaje de Fátima: “Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará … Rusia se convertirá”. Podría contarte mucho sobre Rusia. Putin ya se convirtió. Él incluso quería intervenir contra el ISIS: «Sólo yo defiendo la Cristiandad. Los demás me combaten: Italia, Francia, Inglaterra, no quieren saber nada acerca de mis intervenciones, yo veo que ellos no hacen nada». Cuando fue propuesta la peregrinación a Moscú de la estatua de la Virgen de Fátima, él (V. Putin) dijo también, al grupo donde estaba yo, que quería eso : «Sí, sí, yo (Putin) lo voy a proponer al Patriarca de Moscú, pero si él no quiere, entonces quiero yo». Sabes, la última vez que estuvo en Roma para encontrarse con el papa, quería hablarle de algo espiritual, pero el papa empezó desde el principio a hablar de cosas políticas; se fue de prisa. Tenía en su bolsillo la carta del Patriarca de Moscú. No la entregó porque estuvo disgustado. Disgustado, se fue de prisa. Creo que él se convirtió, pero debe también tener en cuenta a la gente que está con él, para que Rusia se pueda convertir. Yo pensaba en esa frase: “Rusia se convertirá”; tal vez habría podido formar parte de esa pequeña comisión para llevar la Virgen de Fátima a Moscú, en el cual estaba un responsable, un sacerdote de Canadá (p. Nicholas Gruner), que varias veces habló con Putin. Murió por un ataque al corazón. Esto justo nos quiere decir que aún no es el momento para que la Virgen vaya a Moscú, para que Rusia se convierta. Quiere decir que antes habrá catástrofes. Aún no ha llegado el momento.”

