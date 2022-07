Me da igual que todo empiece este 22 de julio de 2022, en agosto, en noviembre, o cuando sea… (Por Vicente Montesinos)

Vicente Montesinos

Director Adoración y Liberación

Me da igual que todo empiece este 22 de julio de 2022, en agosto, en noviembre, o cuando sea… Es así. No me canso de decirlo.

Oremos. Oremos incesantemente. Y tengamos el alma preparada. No importa el día ni la hora. Que además sólo lo sabe el Padre. No perdamos la paz intentando fijar un tiempo que no nos corresponde.

¡Gente! ¡Mucho espíritu y mucha esperanza!

¡Escúchame bien! ¡Jesús está contigo! ¡Eres amado por Él! ¡Muy amado!

¡No pierdas la esperanza! ¡Él está y estará siempre a tu lado!

¡En la Tierra Paz a los hombres de buena voluntad!

¡No habrá paz para los malvados, pero eso no es cosa tuya, ni mía…! ¡Le corresponde a Dios!

¡Jesús te ama!

¡Y recuerda que solo Dios basta!

¡No te desanimes! ¡Insisto! ¡Nunca pierdas la esperanza!

¡No nos pueden robar el alma! Pueden matarnos, asfixiarnos, ahogarnos… Pero… ¡nada sucederá que Dios no lo permita! ¡Y si tú no quieres… nunca podrán matar tu alma!

¡Nadie te ama como Él!

¡No tengas miedo!

¡Confía en Él!

Pobres mentecatos que creen dominar el mundo… ¡y no dominan nada, esclavos como son del maligno!

¡Fe, Esperanza, Caridad…! Y… grita conmigo… ¡Ven Señor Jesús!

