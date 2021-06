Francesco Patruno, experto en derecho canónico: La renuncia de Benedicto XVI es inválida

el •

Andrea Cionci

Libero Quotidiano

Y en ese caso, la elección de Bergoglio nunca habría existido.

Un experto en derecho canónico se ha comprometido a responder algunas preguntas. Se trata del abogado Francesco Patruno , doctor en ciencias canónicas y eclesiásticas , autor de varias publicaciones en el ámbito jurídico.

P. Abogado, primero hablemos de esos extraños errores latinos en la Declaratio , ya identificados por famosos filólogos, en 2013. Tres años después Ratzinger le dijo a Corriere que había escrito la Declaratio en latín en dos semanas porque conocía perfectamente ese idioma, y tenía miedo de cometer errores. Por si fuera poco, el documento también pasó el escrutinio de la Secretaría de Estado. ¿Estos errores hacen que la Declaratio de renuncia escrita no sea «rite manifestetur», o debida?

R. “El“ rito manifestetur ”del can. 332 § 2 CIC, en mi opinión, no pretende referirse a la circunstancia de que una declaración de renuncia se manifieste sin ningún error sintáctico o gramatical: el derecho canónico, de hecho, lo ha entendido siempre en el sentido de que la grave decisión tomada por un Papa se manifiesta, debidamente exteriorizado para que, desde el punto de vista del derecho, sea potencialmente cognoscible por la Iglesia, para poder determinar la vacante de la Sede Apostólica y, por tanto, el inicio del trámite de la elección del sucesor en el cargo.Para que sea válido no debe estar formalizado de determinada manera: lo importante es que sea subcontratado y la modalidad sea adecuada para tal fin.

No sé si la presencia de errores gramaticales o sintácticos sugiere una falta de claridad. Quizás debería pensar que un tema podría haber escrito de inmediato, sin releer y revisar el formulario. Sin embargo, si se prueba la falta de lucidez del sujeto -lo cual es muy difícil de probar- podría reconocerse, a mi juicio, una falta de libertad interna del sujeto declarante, con la consiguiente nulidad de su acto ”.

P. Entonces, a lo sumo, esos errores podrían haberse insertado solo para llamar la atención sobre los aspectos legales del documento. Entrando más en los méritos, ¿qué opina de la cuestión debatida sobre la división entre renuncia al ministerium , (ejercicio práctico) más que al munus (título divino)?

R. “Tal vez, junto con otros argumentos, pueda adquirir un sentido, aunque para mí no es determinante. A veces, los dos términos se han utilizado indistintamente y quizás Ratzinger utilizó uno u otro para evitar la repetición. Personalmente, antes que hablar de ministerium y munus , prefiero hablar de papado activo y pasivo, utilizando la misma terminología que utilizó Benedicto XVI en su última audiencia general de febrero de 2013 ”.

P. ¿Y el hecho de que Benedicto escriba «declaro renunciar», en lugar de «renuncio», tiene algún valor jurídico?

R . “Podría señalar que decir“ declaro renunciar ”es un mero anuncio, mientras que usar la expresión“ renuncio ”es la concretización de lo anunciado. En la jerga de los abogados, estas sutilezas se encuentran a veces en los hechos cuando leemos «Tizio pretende proponer, como propone» o «Gayo declara aceptar, ya que acepta …» o expresiones similares precisamente para evitar que un anuncio quede sin efectividad ”.

P. Pero el nudo que usted disputa, como el teólogo Carlo Maria Pace, es ante todo el aplazamiento de la renuncia. De hecho, Benedicto XVI el 11 de febrero de 2013 declaró que su dimisión entraría en vigor el 28 de febrero, a partir de las 20.00 horas.

R . «Mi posición -como jurista, no como teólogo- es que el acto de renuncia, así como la aceptación al papado, pertenecen al grupo de los llamados actos jurídicos puros, es decir, a esa categoría de actos que no permitir la colocación de un término y / o una condición. En definitiva, se trata de actos que ejercen sus efectos de forma inmediata y no toleran ningún aplazamiento de ningún tipo en un momento futuro determinado ni la ocurrencia de hechos futuros e inciertos. Un cardenal que acepta la elección papal no puede decir «Acepto la elección, pero será efectiva en treinta días» o desde una fecha determinada. Del mismo modo, la renuncia «.

D. Incluso el instituto del PAPA EMÉRITO, según usted, no tiene razón de existir, ¿por qué?

R. “No soy solo yo quien dice esto, sino también autores canonistas mucho más autorizados que yo. Pienso, solo por mencionar algunos nombres, de los profesores Carlo Fantappiè de la Universidad de Roma Tre y Geraldina Boni de la Universidad de Bolonia que, en sus escritos, han destacado repetidamente cómo la institución del emérito no se puede aplicar al Papa. Incluso el distinguido prof. Francesco Margiotta Broglio, profesor emérito de derecho eclesiástico, entrevistado por Radio Radicale a principios del año pasado, destacó este «lío», subrayando cómo «Esta historia del papa emérito no está prevista por los sagrados cánones que prevén los obispos eméritos, no los papas. Y el segundo error fue haberlos colocado a ambos en el recinto vaticano: si uno había ido a Castel Gandolfo y el otro al Vaticano era diferente.

P. ¿Se pueden considerar dudosas y, por tanto, inválidas estas renuncias confusas?

R. “Me referiría a can. 124 – §1: «Para la validez del acto jurídico se requiere que sea colocado por una persona capaz, y que en él haya lo que constituye esencialmente el acto mismo, así como las formalidades y requisitos que impone la ley para la validez de la escritura «.Sin embargo, si la renuncia es dudosa o parcial -como en el caso de Benedicto XVI (hablo de una renuncia parcial porque ha reservado algunos perfiles del oficio papal) – ciertamente es inválida, ya que el oficio papal, por su naturaleza, no es divisible. Es un «paquete» que se acepta o rechaza tal cual, no pudiendo decir «Renuncio a esta facultad, pero retengo esta otra». O te rindes por completo o no te rindes. Las exenciones parciales no son concebibles. Ciertamente, sin embargo, el tema aún necesita ser estudiado y profundizado por canonistas e historiadores ”.

P. Benedicto XVI podría legítimamente seguir usando la túnica blanca, vivir en el Vaticano, a utilizar el plural majestuoso, para firmar el propio PP-Pater Patrum, para impartir la bendición apostólica? Cardenal Pell ya ha expresado varias dudas al respecto aquí . ¿Por qué lo hace?

R. “Porque retuvo algunas facultades, aunque no pudo. Esto significa que la renuncia es parcial y, por tanto, dudosa y, por tanto, inválida. Por supuesto, ha habido casos en la historia de la Iglesia de papas renunciantes que, incluso después de la renuncia, conservaron algunas prerrogativas particulares (por ejemplo, el uso del anillo piscatorio, el paraguas papal, etc.). Estoy pensando en los casos de Gregorio XII o del antipapa Félix V. Pero se trataba de concesiones otorgadas por el Concilio (de Constanza, en el caso de Gregorio XII) o por un pontífice (de Niccolò V, en el caso de la antipapa Félix). Y en todo caso, incluso en estos casos, no se mantuvo ni la túnica papal ni el nombre del Papa ni otras denominaciones que inducieran cierta confusión, ya que estaba claro quién debía ser el Papa y los que habían renunciado ya no podían ser ”.

P. Entonces, en esencia, niega que el Papa Ratzinger haya renunciado válidamente al papado, pero ¿cree que lo hizo inconscientemente, por lo que pedirle una opinión sería inútil?

R . “Básicamente sí, creo que la renuncia de Benedicto XVI presenta muchas cuestiones críticas desde el punto de vista jurídico. Además, es un teólogo, no un jurista ni un canonista y, por lo tanto, es natural que tengan diferentes formas mentales. Por otro lado, no creo que sea útil pedirle opinión, también porque los papas, cuando se han pronunciado sobre la legitimidad propia o ajena, siempre se han equivocado. Por ejemplo, Martín V se consideraba el sucesor de Juan XXIII Cossa, que en realidad era un antipapa, y por el contrario creía que Gregorio XII, el papa legítimo, era, en cambio, el antipapa ”.

P. ¿Pero no le parece que, estadísticamente, estas criticidades jurídicas son un poco excesivas, combinadas con las declaraciones del Papa Ratzinger que, en ocho años, nunca ha dado certeza sobre quién es el Papa?

R . “Es plausible, hablando como creyente, que detrás de todo esto haya una especie de» inteligencia «destinada a invalidar la dimisión de Benedicto XVI. No puedo decir si esta estrategia proviene del puro azar, de la mente de Benedicto XVI o de una forma de «inteligencia superior». Esto lo dejo a otros para que lo evalúen «.

