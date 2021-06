EL EJEMPLO DEL CUCO (SOBRE LA «ABDICACIÓN» DE BENEDICTO XVI) (Por Andrea Cionci)

el •

Andrea Cionci

Libero Quotidiano

Si bien el cisma de hecho con la Iglesia alemana se consuma, debido a las bendiciones para las parejas homosexuales por parte de cien sacerdotes no sancionados hasta ahora, hay una pregunta sustancial en la que centrarse: si un Papa no abdica, quienquiera que tome su lugar no está asistido por el Espíritu Santo.

Hace unos días se supo que el Papa Benedicto XVI escribió en el libro «Últimas conversaciones» de Peter Seewald, en referencia a su propia renuncia: «Ningún Papa renunció durante mil años e incluso en el primer milenio fue una excepción». Dado que 6 Papas dimitieron en el primer milenio y 4 en el segundo, evidentemente la palabra «resignación», para Ratzinger, no puede entenderse como «abdicación». De hecho, él mismo declaró que renunciaba sólo al ministerium, a las funciones prácticas, (cosa conocida, que se hace pasar por un error tipográfico) pero conserva el munus , el título de papa. Vuelve la comparación histórica: en el primer milenio solo el Papa Benedicto VIII renunció al ministerium y no al munus, debido a un antipapa.

Por ahora nadie ha podido ofrecer explicaciones alternativas. Sin embargo, una declaración clave como esta se ha escapado por ahora, junto con muchas otras discrepancias inauditas que hemos investigado.

«Pero, al final, ¿qué importa?» muchos preguntan, llevados a creer que el tema de la vigencia de la renuncia es una cuestión de “lana de cabra”, una estéril disquisición académico-jurídica para seguidores incurables del Papa Ratzinger que no quieren aceptar las “reformas” de Francisco.

Lamentablemente, es necesario reiterar un concepto desagradable: más allá de que Francisco pueda gustar más o menos, según las propensiones, si Benedicto XVI no ha abdicado, el Papa sigue siendo Ratzinger (aunque desprovisto de funciones prácticas) y el cónclave del 2013 no es válido. Por lo tanto, Francisco es un antipapa y, teológicamente, NO PUEDE SER AYUDADO POR EL ESPÍRITU SANTO. Ergo, 1285 millones de católicos se están yendo silenciosamente «por el césped», siguiendo a un cardenal que no es el Papa.

¿No debería ser una situación un poco preocupante para aquellos que son los «pastores de almas»? Y, sin embargo, ¿ha habido algún clérigo que haya mostrado signos de curiosidad, especialmente ante las últimas disquisiciones? ¿Nació un debate?

No. Silencio. Arbustos rodantes en el desierto. Como si nada hubiera pasado. Sin embargo, estos temas han sido abordados por la cúspide de los vaticanistas italianos como Aldo Maria Valli y Marco Tosatti , que son muy populares en el campo religioso.

Ignorar la pregunta no es fructífero, no solo porque el silencio es también una forma de comunicación, sino también porque se corre el riesgo de no identificar el destino mortal hacia el que se proyecta el clero que querrá seguir siendo un poco católico.

Intentaremos ejemplificar esto con una comparación extraída del mundo natural.

Todo el mundo conoce al cuco , ese pájaro gris que tiene la costumbre de poner su propio huevo en el nido de otras aves, por ejemplo, gorriones. Cuando el huevo del cuco eclosiona, el polluelo arroja los otros huevos fuera del nido, pretendiendo ser el hijo normal de los gorriones, siendo alimentado por los desprevenidos padres adoptivos. Pero es un ave de otra especie: de ese nido no saldrá un gorrión, sino un cuco, que dará a luz a otros cucos.

Entonces, (el discurso se aplica a los creyentes) si el Papa Benedicto XVI no ha abdicado, la sucesión papal se ha interrumpido para siempre (como la conocemos). Es decir, un cónclave inválido, el de 2013, colocó en el trono a un «cuco», un extraño a la «especie petrina» elegido SIN la asistencia del Espíritu Santo.

Nunca habrá otro Papa católico en el Vaticano. Aproximadamente 80 cardenales inválidos , nombrados por un Papa inválido, no podrán elegir un verdadero Papa ; toda la línea de sucesión de Bergoglio será de antipapas que NO SERÁN INFALIBLES ex cathedra, NI ASISTIDOS ordinariamente POR EL ESPÍRITU SANTO.

De hecho, un antipapa carece de esta «garantía de calidad» especial que viene del Cielo (al menos esto es lo que dice la doctrina católica).

Además, el camino recorrido por Bergoglio no es exactamente el del más estricto tradicionalismo y el último episodio, en Alemania, de las bendiciones a lo que la doctrina informa como uno de los «cuatro pecados que claman venganza al Cielo» muestra cómo las peticiones y problemas cada vez más estranguladores para el clero católico ortodoxo que se enfrentará a elecciones inevitables.

La dinámica reformista-modernista es, como podemos ver, espiraloidea, implosiva: si el Espíritu Santo no «vigila», llegará un momento en que las innovaciones doctrinales – u omisiones – de la nueva Iglesia impondrán a los sacerdotes, obispos y cardenales una elección definitiva de campo.

Pronto, muchos clérigos se verán acorralados: para ellos, más allá de un cierto umbral de compromisos, no será posible descender y ya no podrán permanecer en comunión con Francisco. Y luego, paradójicamente, serán expulsados ​​de la Iglesia, excomulgados , arrojados al vacío como los huevos de gorriones sacados del cuco.

Un «pequeño remanente católico» tendrá que reorganizarse «en las catacumbas», como predijo el Papa Ratzinger, abandonando el Vaticano, basílicas, iglesias, palacios, conventos, museos y tesoros.

Por eso no vale la pena poner la cabeza en la arena e ignorar el problema.

¿La única forma de salvarse esto? Identificar a tiempo el cuco como un extraño a la «prole petrina», o reconocer que el potencial excommunicator no tiene título de excomulgar porque no es el verdadero Papa.

Y EL NUDO FUNDAMENTAL ES VERIFICAR SI EL PAPA BENEDICTO HA ABDICADO O NO. La clave de todo está contenida en ese acto jurídico.

Por tanto, de nada sirve pretender que no ha pasado nada, dar la vuelta a las preguntas: si el clero verdaderamente católico no quiere ser expulsado definitivamente del «Nido de San Pedro», tendrá que pedir al Papa Benedicto INMEDIATAMENTE una audiencia pública; una aclaración, con una conferencia de prensa por encima de cualquier sospecha , antes de que sea demasiado tarde.

De lo contrario, será mejor comenzar a pintar las catacumbas.

