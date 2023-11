¡Tremendo! Se consumó la infamia. Bergoglio se carga al obispo Strickland.

LSN

AyL Redacción

Se lo anunciábamos hace unos meses en Adoración y Liberación, y no nos hemos equivocado:

Bergoglio ha destituido al obispo Joseph Strickland de su función de pastor y obispo de la Diócesis de Tyler, Texas.

El sorprendente anuncio se produjo a través del Bolletino de la Santa Sede del 11 de noviembre.

“El Santo Padre ha relevado del gobierno pastoral de la Diócesis de Tyler (EE.UU.) a SE Mons. Joseph E. Strickland y nombró Obispo de Austin, SE Mons. Joe Vásquez, como Administrador Apostólico de la diócesis desocupada”

Bergoglio le había pedido formalmente al obispo Strickland que renunciara, en una solicitud que llegó a través del nuncio papal, el cardenal Cristophe Pierre. Strickland rechazó esta solicitud, pero ahora –por orden directa del tirano– abandona su sede diocesana tal como dijo que lo haría llegado el caso.

De acuerdo al Canon 416 , una sede diocesana normalmente queda vacante cuando el obispo renuncia, se transfiere, muere o el Papa le informa de una «privación». La capacidad del Papa para destituir a un obispo diocesano no está exenta de muchas restricciones: de hecho, sólo puede emitir una «privación» sobre el obispo que ejerce su cargo siguiendo los límites precisos y exigentes del Derecho Canónico.

Según señala LSN, el respetado canonista Edward Peters ha señalado que todos los comentarios sobre el Canon 416 que examinó «consideran que la ‘privación’ del cargo de un obispo sólo es posible frente a la culpa por crímenes eclesiásticos (digamos, acciones canónicamente ilegales con respecto a la propiedad eclesiástica, contra cc.1377 o 1389).»

Peters señala que Bergoglio no parece tener el poder de «destituir» a un obispo según el Canon 416, pero que una «privación» sí es posible:

«Si bien la ‘destitución’ es una forma general de perder el cargo eclesiástico (cc. 184 , 192-195 ) que no implica necesariamente una conducta canónicamente criminal, la ‘destitución’ del cargo episcopal no parece, estrictamente hablando, posible bajo el Canon 416, sólo la privación ( c. 196 ) parece posible, y tal acción implica culpa por crímenes eclesiásticos».

En septiembre el Cardenal Müller se pronunciaba sobre el obispo de Tyler.

«Es terrible lo que le están haciendo al obispo Strickland, un abuso del cargo contra el derecho divino del episcopado».

Y advertía:

«La destitución arbitraria como obispo de una diócesis en la que un obispo es nombrado por el propio Cristo como su propio pastor socava la autoridad del papa, como ocurrió históricamente con el indigno abuso del cargo bajo el papado aviñonés (Esta pérdida de confianza fue una de las principales razones de la ruptura del cristianismo de la Reforma con la Iglesia católica y su odio al papa, que, con sus acciones arbitrarias, se había puesto en el lugar de Dios)».

Strickland y su diócesis han sido objeto de mucho escrutinio entre los medios católicos desde que se reveló que estaba sujeto a una visita apostólica en junio de 2023. Su visita fue realizada por dos obispos retirados: el obispo Dennis Sullivan de Camden, Nueva Jersey, y el ex obispo Gerald Kicanas de Tucson, Arizona.

Kicanas fue ampliamente señalado por los católicos preocupados por la visita debido a su problemático historial en materia de aborto y homosexualidad. Defendió la financiación de grupos pro-aborto por parte de Catholic Relief Services en 2012 y, entre otras cosas, recibió el respaldo de un grupo homosexual en la probabilidad de que se convirtiera en presidente de la conferencia episcopal de Estados Unidos, como informó John-Henry Westen de LifeSite .

Hablando en un episodio de julio de The Bishop Strickland Hour , Strickland comparó su visita apostólica con «ser llamado a la oficina del director». Sugirió que era el resultado de su testimonio vocal de la doctrina católica:

No, no es algo para lo que me ofrecería como voluntario, pasar por una visita apostólica. Porque en cierto modo pone una sombra sobre la diócesis, [y] mucha gente está convencida de que algo realmente anda mal. Pero creo que pasé por esto porque he sido lo suficientemente audaz y he amado lo suficiente al Señor y a Su Iglesia como para simplemente seguir predicando la verdad.

No se hicieron públicos los resultados oficiales de la visita apostólica.

En septiembre hubo rumores de que Bergoglio planeaba pedirle al obispo Strickland que renunciara, y muchos temían que el franco obispo fuera inminentemente destituido de su cargo.

Unas horas antes del anuncio el obispo estadounidense reaccionaba con sentido sobrenatural:

“Alegraos siempre … no importa lo que traiga el día, Jesucristo es el Camino, la Verdad y la Vida, ayer, hoy y siempre. Que los santos y la Santísima Virgen María siempre nos inspiren a regresar a Cristo, sin importar cómo nos adentremos en la oscuridad. Jesús es Luz de la Luz.”

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION : pedidosoracion@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!