Datos inesperados sobre el katejon retirado, el sacrificio cancelado, la marca de la bestia y el misterio de iniquidad. Por Abraham García.

Abraham García González

Corresponsal de AyL en España

En estos momentos se están produciendo una serie de catastróficos acontecimientos. El crecimiento de bajas a consecuencia de las vacunas, la manipulación climática en aumento, la recién iniciada guerra en Tierra Santa y las cada vez mayores persecuciones a los católicos en todo el mundo son claros ejemplos, pero lo que me ha empujado realmente a escribir urgentemente esta nueva entrega de la serie «Datos inesperados» es algo que nos afecta a nivel espiritual y es lo más grave de todo. Me refiero al tan nombrado «Sínodo de la sinodalidad» al que personalmente exhorto a no prestar ninguna atención debido a su absoluta malignidad. A su vez exhorto a dedicar el tiempo a crecer espiritualmente en la fe haciendo cosas tan recomendables como leer las Sagradas Escrituras y rezar todos los días el Santo Rosario, al que además la Iglesia Católica dedica todos los años el mes de octubre.

Quien me haya leído en anteriores entregas probablemente recordará que estos relatos los comencé a escribir en febrero del pasado año 2022 tras una serie de sorprendentes vivencias relacionadas con números que comencé a tener por ciencia infusa a finales del mes de enero de ese mismo año, y que continuaron por varios meses hasta el punto de que unas semanas después de regresar de un viaje a San Sebastián de Garabandal escuché con una claridad cristalina una alocución con los números «23 4 30» mientras estaba sumamente adormilado un 2 de julio por la tarde. Hay, por cierto, un detalle adicional muy significativo a tener en cuenta que no mencioné anteriormente por escrito que se suma al hecho de que escuchase la alocución justo en ese día tan importante por ser el aniversario de la primera aparición de la Virgen Santísima en tan bello lugar, y es que posteriormente me di cuenta de que mi amigo y hermano en la fe Vicente Montesinos, director del apostolado católico de «Adoración y Liberación», tuvo el gozo de presenciar también ese mismo día un milagro solar que gracias a Dios llegó a grabar y mostró a través de un video.

Al final de mi anterior entrega de esta serie, dedicada a la Virgen y a la que titulé «Datos inesperados sobre la Santísima Virgen María, la Reina del Cielo, Madre de Dios y Madre nuestra», señalé que tengo la firme convicción de que ya estamos viviendo la «Gran tribulación» desde el 30 de abril de 2023 y quedé en explicar el porqué, para lo cual me baso en lo que testimonié en el relato «Datos inesperados sobre la abolición del sacrificio perpetuo» y en lo que posteriormente comenté en el artículo «Cancelan el sacrificio perpetuo, pero se acerca nuestra liberación». De hecho recomiendo haberlos leído primero para entender todo bien y estar en contexto acerca de los nuevos datos que voy a exponer, relacionados en su mayor parte con el código ASCII (*1).

En el capítulo 18 del libro de Apocalipsis en sus versículos del 1 al 3 se describe la bajada de un ángel con gran poder y gloria que anuncia la caída de la Gran Babilonia: «Después de esto vi bajar del cielo a otro Ángel, que tenía gran poder, y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Gritó con potente voz diciendo: “¡Cayó, cayó la Gran Babilonia! Se ha convertido en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos, en guarida de toda clase de aves inmundas y detestables. Porque del vino de sus prostituciones han bebido todas las naciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado.”».

No me cabe duda de que ésta no es más que la actual iglesia apóstata anticristiana promotora y cómplice de las más grandes abominaciones e iniquidades que asolan al mundo perdido de hoy que conduce a millones de almas hacia el fuego eterno del Infierno. Es esa actual falsa iglesia de ese lobo disfrazado con piel de cordero —Bergoglio—, el falso profeta descrito en Apocalipsis 13 que muy astutamente predica el antievangelio, que es ese falso humanismo antinatural que pretende poner al hombre por encima de Dios haciendo adorar por medio de la deidad satánica de la Pachamama (*2) a la creación en vez de al Creador hasta tal punto de definir el pecado ecológico y no considerar al verdadero pecado como algo malo. Personalmente creo que no hay tribulación mayor que la condenación eterna de miles de millones de almas. Está escrito que la corrupción del mundo en el «Fin de los tiempos» superaría incluso a la de los tiempos del «Diluvio universal».

Dentro de esta falsa iglesia contraria a los mandamientos de Dios que no es la Iglesia Católica fundada por Cristo —o lo que es lo mismo, que no es el Cuerpo Místico de Cristo (*3)— vemos bajo la esclavitud del pecado a enormes multitudes de personas entusiasmadas de todo el mundo. Sinceramente jamás hubiera imaginado a este tipo de personas perteneciendo a la verdadera Iglesia Católica sencillamente porque sus ideas y modo de vida son anticristianos, aunque por desgracia dentro de la falsa iglesia también hay aún muchos fieles de buena voluntad confundidos por un abundante clero tibio que predica la sana doctrina cayendo en la contradicción de reconocer al falso profeta como papa legítimo en vez de exhortar a salir de ella tal como nos dice Cristo con claras advertencias en Apocalipsis 18 en sus versículos del 4 al 8: «Luego oí otra voz que decía desde el cielo: “Salid de ella, pueblo mío, no sea que os hagáis cómplices de sus pecados y os alcancen sus plagas. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Dadle como ella ha dado, dobladle la medida conforme a sus obras, en la copa que ella preparó preparadle el doble. En proporción a su jactancia y a su lujo, dadle tormentos y llantos. Pues dice en su corazón: Estoy sentada como reina, y no soy viuda y no he de conocer el llanto… Por eso, en un solo día llegarán sus plagas: peste, llanto y hambre, y será consumida por el fuego. Porque poderoso es el Señor Dios que la ha condenado.”».

Esta confusión hace permanecer a muchos fieles en la comodidad de la falsa iglesia y comulgar con falsos profetas y con herejes por encontrar en ella una estructura como la que ha habido durante dos milenios en vez de seguir con confianza el ejemplo de Cristo cuando movido por el Espíritu Santo se fue al desierto y fue tentado por Satanás tal como podemos leer en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas.

Teniendo en cuenta que en la Biblia la numeración de los capítulos y los versículos con frecuencia parece tener una especial significación que a veces encierra datos proféticos, y como es algo en lo que desde hace un tiempo me fijo mucho, llegados a este punto me doy cuenta de una llamativa coincidencia numérica y profética en la que encuentro una asociación con el durísimo mensaje que dio el arcángel San Miguel de parte de la Santísima Virgen cuando se le apareció el 18 de junio de 1965 a Conchita, una de las niñas videntes de Garabandal. Si tenemos en cuenta que dicho mensaje hablaba de que los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición, que con ellos se llevan a muchas más almas y que a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia, parece claro un paralelismo con Apocalipsis 18, en donde el ángel anónimo de gran poder que ilumina la Tierra con su gloria me recuerda al arcángel San Miguel, el príncipe de las milicias celestiales que derrota a Satanás. Curiosamente no sólo coincide lo que describe sino que coincide el número 18. Por otra parte, si tenemos también en cuenta el mes, que es junio, es decir, el mes 6, y nos vamos al versículo 6 de Apocalipsis 18, vemos que Cristo se refiere a una copa llena de iniquidades, y en el siguiente versículo que se les doble la medida en forma de castigo proporcional a su jactancia y a su lujo, lo cual recuerda a la mencionada también en ese mismo mensaje transmitido por San Miguel a las niñas, que comienza precisamente diciendo que antes la copa se estaba llenando y que ahora está rebosando.

Dicho todo esto, cobra para mi más sentido que nunca algo a lo que no le di importancia en un principio cuando el año pasado escuché la alocución «23 4 30». Resulta que muchos meses después —ya en el mes de febrero de 2023— mientras regresaba paseando hacia mi casa tras estar en una manifestación en favor de los niños convocada por mi amiga y hermana en la fe Ruth, me di cuenta de algo por el camino. De repente se me pasó por la cabeza la hora a la que escuché la alocución, que fue a las 17:15 y por si era importante también la apunté para recordarla cuando me sucedió. Me dio por hacer una búsqueda de versículos 17:15 en el buscador Duck Duck Go y resulta que en los primeros resultados de búsqueda me salieron los versículos San Juan 17:15 y Apocalipsis 17:15, que encontré que tienen mucho sentido en relación con la experiencia vivida y su significado porque el primer versículo es de esperanza para los hermanos en Cristo y contrasta con el segundo, que describe a las almas extraviadas representadas por la falsa iglesia.

Como ya he dicho anteriormente, personalmente doy por hecho que la «Gran tribulación» comenzó el 30 de abril de 2023 —San Pío V en el Novus Ordo—, o lo que es lo mismo, que ese mismo día se dio cumplimiento a la profecía relatada en Daniel 9:27, versículo en el que si cogemos cualquier traducción buena de la Biblia entre otras cosas se dice que alguien hará cesar el sacrificio y la oblación, refiriéndose claramente al hombre impío, el desolador.

Basándome en esta afirmación hay otro dato llamativo del que me di cuenta hace tiempo y es que en Daniel 9:27 el número de capítulo y versículo parecen tener también una especial significación. Resulta que teniendo en cuenta que el 3 de abril es el aniversario de la aprobación del Novus Ordo en 1969 por parte del papa Pablo VI, si multiplicamos ese número de día —3— por el número de capítulo —9— obtenemos el número de versículo —27—, y si sumamos 27 días al día 3 de abril, obtenemos el día 30 de dicho mes. Por otra parte, si sumamos ambos números de día —es decir, 3 + 30—, obtenemos la edad del sacrificio según la Santa Tradición —33—.

Antes de continuar, creo que es importante que recalque que de esta profecía hay diversas interpretaciones de los exégetas y la forma de darse cumplimiento es discutible por ser difícil su interpretación, pero dando por hecho que la correcta es la que ubica este evento en el tiempo presente (y es en la que yo creo condicionado además por las experiencias vividas), el problema está en saber de qué forma se cumple, y por lo tanto, se necesita discernimiento para ser capaz de saber si ya se ha cumplido o no, por lo que es decisión de cada uno en su libre albedrío el creer o no creer toda la información que voy a exponer. Como ya dije hace tiempo en una anterior entrega es necesario que le pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para saber discernir, siempre con humildad, para que el orgullo no nos ciegue.

Hay una idea comúnmente extendida por los exégetas en la que también yo he llegado a creer con anterioridad que consiste en afirmar que un día el anticristo prohibirá el sacrificio perpetuo en todas partes a nivel mundial, pero francamente no creo que eso suceda nunca y hasta me parece absurdo. Puede haber una buena cantidad de razones de diversa naturaleza que justifiquen esta afirmación que hago, pero la principal es que si se prohibiese el sacrificio perpetuo los enemigos del Señor no podrían cometer sacrilegios contra Jesús Hostia al no haber transubstanciación como muy bien explicó en una excepcional entrevista el padre Ricardo Gómez Giraldo, sacerdote del resto fiel que respalda el apostolado de Adoración y Liberación —esto llamó mucho mi atención para bien y lo consideré una certificación porque la víspera del estreno de la entrevista es una idea que se me pasó por la cabeza y se la transmití a María del Campo, una buena amiga mía y hermana en la fe que ha presenciado en sus viajes un buen número de abominaciones litúrgicas—. Otra razón de peso es que si las profecías se cumplieran de manera muy descarada no se pondría a prueba nuestro discernimiento y las cosas serían tan evidentes que muchas almas confundidas saldrían fácilmente de la confusión. Hay que tener en cuenta que lo que el astuto enemigo quiere es mantener a la gente engañada transitando un mal camino, cómplice de las abominaciones. Por eso motivo se han desatado progresivamente a lo largo de décadas tantas aberraciones litúrgicas para flagelar duramente al Señor que han ido siendo aceptadas por millones de personas y son terribles agravios contra Dios Uno y Trino, y sobre todo su degeneración se ha acelerado de forma alarmante desde que nos dejó Benedicto XVI, el katejon.

El pasado 2 de mayo de 2023 en el artículo «Cancelan el sacrificio perpetuo, pero se acerca nuestra liberación» expliqué brevemente que tras finalizar el pasado año 2022 con la muerte del katejon el mismo 31 de diciembre y comenzar el nuevo año sin él, pasaron 119 días hasta el 30 de abril de 2023, que recuerda al binomio 11/9 o 9/11, que es una combinación que les encanta a los enemigos de Cristo probablemente porque es el número que en gematría hebrea se obtiene con uno de los nombres del maligno que aparecen en la Biblia, pero hay par de datos adicionales que no comenté. El primero es que el versículo 11 del capítulo 9 de Apocalipsis hace mención del «Ángel del Abismo» en hebreo y en griego y el segundo es que curiosamente el versículo 119 del Salmo 119 es un canto de amor a los dictámenes del Señor y de rechazo a los impíos a los que Dios considera escoria. Por lo tanto el 119 parece tener también una especial significación bíblica que marca un paréntesis de 119 días desde que el katejon es retirado hasta que se cumple la profecía de la abolición del sacrificio perpetuo y se desata el mal con mayor virulencia y velocidad.

En el mismo artículo mencioné la noticia de la cancelación inmediata de la misa tridentina en una parroquia escocesa, siendo precisamente la última misa permitida la celebrada el día 30 de abril de 2023, pero en días sucesivos me encontré con que se vieron afectados un par de lugares más del globo terráqueo y tras haber realizado bastantes búsquedas no encontré otros. Esto significa que el mismo día 30 se vieron afectados concretamente 3 lugares, una cifra que llama mucho mi atención y además doblemente no sólo por la significación del 3 sino porque 30 + 3 = 33, de nuevo la edad de la crucifixión según la Santa Tradición. Lo más curioso de todo es que ninguno de ellos parece escogido al azar ya que en los 3 he encontrado un simbolismo significativo y además son anglosajones porque se encuentran ubicados en Escocia, EE.UU. y Australia.

A continuación hago una enumeración de estos 3 lugares de misa tridentina exponiendo los datos que más llamaron mi atención de cada uno de ellos:

Parroquia del Inmaculado Corazón de María, en Balornock, diócesis de Glasgow (Escocia): El arzobispo de Glasgow, William Nolan ordenó el cierre inmediato de la comunidad de la Santa Misa Tridentina en su diócesis, lo cuál comunicó a los feligreses a través del padre de la parroquia, Mark Morris.Un dato muy significativo es que Escocia es uno de los países donde más arraigada está la celebración el 30 de abril de la noche de Walpurgis, que es una fiesta germánica de origen pagano relacionada con las brujas volando en sus escobas e invocando al demonio en grandes aquelarres, desafiando a Dios. Sin embargo, el dato más significativo es el nombre del templo, el «Inmaculado Corazón de María», que sabemos que triunfará muy pronto y es justo lo que al maligno le gustaría evitar.

Iglesia de Santa Mónica, en Edmond, diócesis de Oklahoma City (EE.UU.): Por exigencia de Roma el arzobispo Coakley pidió al padre Hamilton anunciar el cese de la Santa Misa Tridentina, que lo tuvo que anunciar con enorme dolor en su sermón del mismo 30 de abril, publicado en la web oficial de esta iglesia.Lo llamativo en este caso es que el nombre de este templo católico es «Santa Mónica», que era la madre de San Agustín de Hipona, el doctor de la Iglesia que era el principal referente de Benedicto XVI, el katejon, y precisamente tenía en su escudo papal una concha amarilla simbolizando la de la conocida leyenda del encuentro del santo con un niño que trataba de explicarle que era tan imposible meter el mar en un agujero como comprender la grandeza e inmensidad de Dios para la mente humana.

Iglesia de María Inmaculada, en Brisbane, diócesis de Brisbane (Australia): Respecto a los detalles de lo sucedido, sobre esta iglesia de Santa Misa Tridentina sólo conozco una vista previa de la noticia porque dio la exclusiva el 30 de abril una periodista de un importante periódico online de pago australiano con suscripciones restringidas a Australia, pero desde luego éste enlace aparece en los buscadores y la entradilla es tremendamente descriptiva porque en pocas palabras dice algo realmente escalofriante: «A cientos de católicos de Brisbane, en una de las iglesias patrimoniales más hermosas de la ciudad, se les ordenó abandonar la iglesia y adorar en el salón parroquial.». Como digo no conozco detalle alguno del suceso más allá de lo que dice el titular, pero me basta leerlo para sentir escalofríos porque además de ser terrible mandar a la gente al salón parroquial para adorar, lo que yo interpreto es que el sacrificio perpetuo fue interrumpido mientras se estaba celebrando, y hacer eso es de un grado de iniquidad máximo que me deja sin palabras que en mi opinión encaja más con la forma verbal «hará cesar» de Daniel 9:27 teniendo en cuenta que el versículo no aclara ni el dónde ni el cómo y perfectamente puede referirse a un suceso puntual en un lugar o lugares concretos.Es llamativo que esta iglesia también lleve el nombre de «María Inmaculada», aunque en este caso sin referirse a su corazón, y me parece que las razones por las que la han elegido son las mismas que las de la iglesia escocesa. Sin embargo aún hay un dato mucho más sorprendente y es que la iglesia la inauguraron las «Hermanas del Sagrado Corazón» nada más y nada menos que un 30 de abril pero del año 1917, justo el de las apariciones de la Virgen en Fátima (!).

A partir de aquí cobran mucho sentido los nuevos datos inesperados con los que me encontré en el código ASCII, y estos son tremendamente impactantes. Sobre todo entre mayo y julio se me fue ocurriendo hacer comprobaciones con las que fui descubriendo datos increíbles que he ido encajando a ratos metódicamente como si fueran las piezas de un rompecabezas. Y hace tan sólo unos días he descubierto más a través de situaciones fortuitas. No puedo explicar estos descubrimientos simplemente desde una lógica humana, creo que son realmente propiciados por la providencia y son tantos que ya me he acostumbrado.

Resulta que en un momento dado me dio por juntar en una sola secuencia los caracteres de los 3 lugares enumerados utilizando la barra inclinada como separador y poniéndolos en mayúsculas, o sea, «BALORNOCK/EDMOND/BRISBANE», y al sumarlos obtuve el número 1.782, lo que enseguida me hizo pensar en considerarlo como año. Entonces dediqué un pequeño rato a indagar en Wikipedia y resulta que me encuentro con que es el año de creación del gran sello de los EE.UU., es decir, el tenebroso logo de la pirámide con el ojo que todo lo ve, el que está en el billete de 1 dólar de EE.UU., que es el del Nuevo Orden Mundial. ¡No salía de mi asombro!

El cumplimiento de esta profecía vino precedido por lo que yo no tengo ninguna duda de que es la implantación de la marca de la bestia —666—. De acuerdo a lo que expuse en mi primer relato de la serie —«Datos inesperados sobre el katejón y la palabra de Dios», tampoco me cabe ninguna duda de que J.M. Bergoglio el falso profeta mencionado en Apocalipsis 13 con el calificativo de bestia que surge de la tierra, que es quien indujo a millones de personas a ponerse las vacunas COVID-19, que me parece clarísimo que es la marca de la bestia de acuerdo a lo que se extrae analizando los versículos 16 a 18 cuando se tiene en cuenta lo sucedido desde que comenzase la PLANdemia.

Sin embargo, lo que no expuse son lo que considero pruebas que he ido descubriendo posteriormente en el código ASCII y que a mi juicio clarifican que las vacunas son la marca de la bestia si tenemos en cuenta que estos versículos indican por un lado que la cifra del nombre de la bestia es 666 y por otro que la propia marca tiene la cifra de su nombre. Estas pruebas las voy a exponer precisamente a continuación, pero no sin antes dejar claro algo que inquieta a mucha gente por culpa de la enorme influencia de fuentes protestantes contrarias a la sana doctrina por las que durante un tiempo me dejé arrastrar en lo que concierne a este tema. Me refiero a la afirmación de que quienes se pongan la marca ya no pueden librarse de la condenación eterna, lo cual es una barbaridad puesto que contradice al magisterio de la Iglesia sobre la misericordia de Dios (*4) y se trata de una mala interpretación del capítulo 14 de Apocalipsis.

Aunque los versículos del capítulo 13 de Apocalipsis dejan muy claro que se trata de una marca física, también me parece muy claro que la parte que habla de la mano derecha o la frente va referida respectivamente a las acciones y a la voluntad de los individuos, aunque es cierto que a menos que Dios lo impida el libre albedrío se puede ver afectado por las vacunas porque están diseñadas con la intención de anularlo y cambiar el ADN. Teniendo en cuenta esto, al analizar los versículos 9 y 10 del capítulo 14 se extrae que la salvación eterna depende de la aceptación de la marca, y hay que tener en cuenta que todos podemos rechazar algo después de haberlo aceptado, por lo que la cólera de Dios sólo recaería sobre todos aquellos que nunca se arrepintieran de haberla recibido. Si uno lo piensa bien, el significado cambiaría mucho si el verbo fuese «recibir» en vez de «aceptar», ya que en ese caso la frase significaría que quien hubiere recibido la marca no tendría ninguna posibilidad. Naturalmente también hay que tener en cuenta que quien sea plenamente consciente de que estas vacunas son la marca de la bestia, si las aceptase voluntariamente cometería un pecado mortal al tratarse de una materia grave cometida con pleno conocimiento y deliberado consentimiento (*5). Además, la gravedad sería aún mayor si fuese conocedor de que contiene ingredientes letales para la vida humana y que algunos de ellos son producto de crímenes que claman al Cielo como el aborto.

Hay algo de lo que me di cuenta hace bastante tiempo; COVID-19, que oficialmente se supone que es el nombre de la enfermedad causada por un supuesto virus llamado SARS-CoV-2, es en realidad un acrónimo que si lo descomponemos en los elementos de los que procede, obtenemos una abreviatura y un acrónimo formado por dos siglas y un número. Dicho esto, y respetando escrupulosamente las normas académicas del lenguaje, nos queda lo siguiente:

• «Cov.»: Abreviatura de «Coronavirus». • «Id-19»: Acrónimo de «Identificación digital 2019». Nota importante: «Cov.» lleva un punto al final porque es una abreviatura pero «Id-19» no lo lleva porque es un acrónimo.

Después de esto lo que hice es juntar ambos términos respetando mayúsculas y minúsculas de tal manera que obtuve «Cov.Id-19», y al comprobar la suma en código ASCII el resultado fue 666, una vez más el número del nombre del falso profeta.

También deduje que si uno tiene en cuenta la etimología de la palabra «virus» —que significa en realidad «veneno»— y hace una interpretación lógica del término «Cov.Id-19», se tendría que dar cuenta enseguida de que el significado completo es el de “veneno con identificador digital de 2019”. ¿Y cuál es el veneno con un identificador digital de 2019? Para mi está claro; las vacunas supuestamente creadas para proteger de un virus inexistente.

Simplemente con esto el encaje con los versículos 16 al 18 de Apocalipsis 13 es ya perfecto, pero aún hay más, y es que también encontré el 666 en el nombre de la vacuna oral PAXLOVID de la farmacéutica Pfizer en forma de pastillas tras darme cuenta de que es un nombre extraño y claramente malicioso para un medicamento que consiste en la fusión de 3 elementos que son los siguientes:

• «PAX»: Palabra en latín que significa «PAZ». • «LOVE»: Palabra en inglés que significa «AMOR». • «ID»: Acrónimo que significa «IDENTIFICADOR DIGITAL».

Como en la fusión de los 3 elementos falta el carácter «E» en la palabra lo que hice a continuación es agregar el caráter «3» de acuerdo al ingenioso lenguaje hacker (*6) que en los últimos años se ha popularizado tanto en Internet para evitar la cada vez más feroz censura. Por lo tanto, con el agregado obtuve «PAXLOV3ID» y de nuevo lo sorprendente es que volví a sumar el valor de los caracteres y obtuve una vez más el detestable número.

¿Y por qué este nombre? ¿Cuál es la interpretación que yo hago? Las palabras «PAZ» y «AMOR» juntas a mi me recuerdan al movimiento hippie de los años 60 con el que se empezó a extender el uso de drogas alucinógenas tan nocivas para el cuerpo y el alma, además de empezar a corromperse la humanidad a toda velocidad por medio de la tan extendida espiritualidad «New Age» introducida por la misma élite para dirigirnos hacia lo que también llaman la «Era de Acuario», que no es más que el gobierno del anticristo o NOM —Nuevo Orden Mundial—. Por otra parte, el acrónimo «ID» parece referirse de nuevo a la marca de la bestia y tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que poco tiempo antes del lanzamiento de PAXLOVID el CEO de Pfizer sin ningún escrúpulo ni vergüenza hizo unas declaraciones públicas hablando de la introducción de un biochip a través de pastillas como se puede comprobar en un video que estuvo circulando mucho por las redes. De todo esto concluyo que el significado de PAXLOVID es «Identificador Digital de Paz y Amor».

Pero no todo acaba aquí ya que investigué un poco más buscando en Internet y descubrí algo que llamó mucho mi atención porque le encontré mucha lógica. Resulta que además, «3ID» es el nombre de un protocolo de identificación digital descentralizado de nueva generación relacionado con la Internet 3.0 con la que quieren llevarnos al transhumanismo (*7). Dicho protocolo —que tiene su propio sitio web oficial (3idprotocol.org)— se basa en la IA —Inteligencia Artificial— y en la tecnología Blockchain de las criptomonedas, es decir, en todo lo que la élite pretende implantar como parte de su tiránico plan de control mundial. Es una tecnología de identificación digital similar al ID2020 de Microsoft y la fundación GAVI —la alianza mundial de vacunación—, que es también un proyecto de identificación global descentralizado. Lo que no sé es si ambos tienen relación, pero remarco que 3ID es un protocolo diseñado para la Internet con la que quieren sustituir a la actual red de redes, lo que en mi opinión tiene muy mala pinta y me huele que está pensado para el IoB —Internet de los Cuerpos—. Además, en la web del protocolo 3ID aparece un icono con 3 hexágonos —los hexágonos tienen 6 lados y la élite los esta utilizando en logos de 3 en 3 para simbolizar el 666—.

Por si fuera poco, aún hay más, en esta ocasión en relación con los implantes cerebrales anunciados por el archiconocido y multimillonario magnate tecnológico Elon Musk que además de ser el responsable de cosas como la puesta en órbita de miles de satélites para formar la red Starlink a través de su empresa Space X, fundar Tesla o comprar recientemente la red social Twitter rebautizándola como X, también ha apostado fuerte por la IA y los implantes cerebrales por medio de sus empresas OpenAI y Neuralink.

Por un lado, pensando de nuevo en la marca de la bestia pero en esta ocasión a través de los implantes cerebrales, me dio por comprobar la suma en código ASCII tomando los caracteres de la palabra Neuralink tanto en minúsculas como en mayúsculas y no obtuve ni el número esperado ni ningún otro número que llamase mi atención. Sin embargo, buscando combinaciones que tuvieran sentido sin que hubiera nada que careciera de lógica, hice varias pruebas y terminé escribiendo la palabra en mayúsculas utilizando el lenguaje hacker, sustituyendo todas las letras sustituibles de acuerdo a las reglas de dicho lenguaje pero separando la palabra en las dos partes que la conforman —«NEURA» y «LINK»— utilizando para ello un apóstrofe —es decir, escribí «N3VR4’L1NK» en lugar de «NEURALINK»— y de esa manera sí obtuve de nuevo el 666 (!).

Esta ocurrencia tiene su base por un lado en que el apóstrofe se utiliza típicamente en inglés para escribir contracciones de palabras omitiendo letras —p.ej.: «I’m» en vez de «I am»— y por otro lado en que el nombre de esta empresa consiste claramente en la fusión de las palabras «NEURAL» y «LINK», que traducido al español significa «CONEXIÓN NEURONAL».

Por otro lado, volviendo de nuevo al capítulo 13 de Apocalipsis hay un versículo —el 15— que en algunas de las buenas traducciones de la Biblia —p.ej.: en la de Jerusalén— habla de la «imagen de la bestia», que un contexto tecnológico de los tiempos que vivimos, como una imagen es una representación de algo, puede ser perfectamente interpretado como algo virtual que no pertenece al mundo real sino más bien al mundo digital, es decir, al mundo imaginario del ciberespacio. Esto encaja perfectamente con la idea de la IA.

OpenAI ha lanzado hasta el momento la versión 4 de su aplicación ChatGPT, que ha supuesto un gran avance en inteligencia artificial y se ha popularizado mucho su uso por parte de particulares y empresas, pero el pasado mes de abril la empresa anunció el próximo lanzamiento de la versión 5 asegurando que su inteligencia será casi indistinguible de un ser humano según aparecía en la prensa tecnológica, lo cuál resulta bastante tenebroso y teniendo en cuenta lo controlados que estamos, como programador informático desaconsejo por completo su uso —me entusiasma la informática desde niño, y me sigue gustando porque es importante en mi vida, pero la IA no me motiva nada, y menos como creyente a la luz de las profecías bíblicas—.

Dicho esto, a la vista de esta noticia, me dio por comprobar si obtenía el número en cuestión y sorprendentemente una vez más lo obtuve (!), y además concretamente con esa futura versión 5 que he mencionado, es decir, con ChatGPT-5. En concreto obtuve la cifra separando los 3 elementos —palabra, acrónimo y número de versión— con un guión y poniéndolos en mayúsculas —es decir, «CHAT-GPT-5».

Siguiendo con Apocalipsis y los siniestros personajes protagonistas del fin de los tiempos, hace ya tiempo llamó mi atención un versículo, en concreto Apocalipsis 16:13, que relata un acontecimiento que dice que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían tres espíritus inmundos como ranas. Esto me hizo pensar en la posibilidad de que hubiera tres personajes de carne y hueso en escena poseídos por espíritus inmundos, y no dos —sin ir más lejos hace poco pude comprobar que en el correspondiente comentario a pie de página contenido en la excepcional Biblia Straubinger es mencionada esa posibilidad (*8)—.

No me consta que esta idea esté en sintonía con la creencia comúnmente extendida de que en el fin de los tiempos aparecen en escena dos personajes destructores de carne y hueso, es decir, la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra, o lo que es lo mismo, el anticristo y el falso profeta. Antes pensaba que así era tras conocer las opiniones de diversos exégetas, pero actualmente mi creencia es que realmente son tres los personajes de carne y hueso los que están en escena, y creo que este tema es de capital importancia dada la confusión que hay, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de personas de sana doctrina que se empecinan en seguir considerando papa a Bergoglio. Digo esto porque en el hipotético caso de que sea elegido otro sujeto en un nuevo cónclave inválido por medio de falsos obispos ordenados por el falso papa, son muchas las personas que podrían echarnos en cara que tenían razón diciéndonos que el falso profeta aún no había llegado como decíamos nosotros y que Francisco era un mal papa precursor del mismo, y creo que eso podría amplificar mucho la confusión y la división, todo por culpa de las interpretaciones humanas comúnmente aceptadas por muchos fieles por haber sido divulgadas por exégetas populares que en algunos casos llegan a ser peligrosamente idolatrados por mucha gente sin poner en cuestionamiento sus afirmaciones como si fueran palabra de Dios. De hecho es que no podemos catalogar de incuestionable ninguna afirmación hecha por nadie porque ninguno de nosotros somos Dios, y hacerlo sería un acto de soberbia —lo que sí es incuestionable son las Sagradas Escrituras, el Magisterio Bimilenario, la Sana Doctrina y la Santa Tradición—.

Pues bien, a la vista de cómo está el panorama actualmente y de todo lo que ha ido sucediendo desde el fallecimiento de S.S. Benedicto XVI, una vez más el código ASCII me dio la clave para reforzar mi creencia de manera firme sencillamente porque los datos que obtuve me parece innegable que son realmente asombrosos independientemente de lo que cada uno en su libre albedrío decida creer. A decir verdad no soy capaz de explicar desde un punto de vista meramente humano cómo es posible que sin mucho esfuerzo se me ocurrieran todas las cosas que se me ocurrieron, yo creo que inspiradas por la providencia, las cuales he terminado de completar hace tan sólo unos días con algunos detalles más de los que no me había dado cuenta antes.

En primer lugar aclaro que probablemente jamás se me hubiera ocurrido nada de esto si no hubiera sido por un dificultoso y completo estudio llamado «Misterio de iniquidad» (*9) que realizó mi amiga y hermana en la fe Ruth en el que sé que invirtió bastante tiempo y en el que puse mi granito de arena colaborando con la revisión y maquetación del mismo junto a algún pequeño añadido de mi cosecha. El estudio en cuestión era sobre un personaje candidato a ser el anticristo y desde luego tras indagar posteriormente por mi cuenta un poco más, mi convicción de que realmente lo es se hizo firme por razones de enorme peso, pero es que ahora mismo mi convicción es mucho mayor por no decir del 100% tras encontrarme con lo que me he encontrado una vez más en el código ASCII.

Muy resumidamente el personaje en cuestión es un hombre tremendamente atractivo de la familia Rothschild (*10) al que se le lleva un tiempo haciendo algo de propaganda (siempre buena) en revistas de moda muy conocidas como Vanity Fair o GQ, se parece enormemente a Cristo —dicen que los puntos claves de su rostro coinciden con los de la Sábana Santa (*11)— y lo que es más importante, que es promocionado como un héroe aventurero y ecologista que renunció a la banca —lo cual cuadra completamente con un perfil globalista pro-Agenda 2030 de acuerdo a los planes de la falsa iglesia cuya madre es la Pachamama, su hijo el anticristo y su discurso el falso ecologismo excusa para implantar el NOM—. Su nombre es David Mayer de Rothschild, nació en 1978, al parecer se autodenomina «el Cristo de plástico», su novia desde hace unos meses es la célebre actriz Angelina Jolie, tiene fuertes vinculaciones con personajes de la élite y desde hace un tiempo es sumamente difícil encontrar información extensa sobre él en Internet como si hubiera sido eliminada para que sea difícil tirar del hilo. En el siguiente recuadro expongo a modo de resumen una serie de puntos que demuestran que es un candidato perfecto para ser el anticristo:

• Es un Rothschild, y además hijo de sir Evelyn de Rothschild, el asesor financiero de Isabel II de Inglaterra —cabeza mundial de la masonería—. • Ha sido reconocido mundialmente por ser Joven Líder Mundial, galardón otorgado por el Foro Económico Mundial (WEF). • En 2007 lanzó un manual de supervivencia del calentamiento global y dirige una ONG que apoya proyectos en torno a la temática medioambiental. • En 2008 ganó el Greenie Award de Kids Choice Awards del Reino Unido por involucrar a niños y jóvenes en temas del cambio climático —la archiconocida niña activista Greta Thunberg es un claro ejemplo— y por proveer material documental sobre el tema. • En 2009 Naciones Unidas le otorgó la distinción de “Héroe del clima” y es explorador emergente de la National Geographic. • Se muestra con un estilo de vida informal como si no fuera rico, y diciendo que no busca notoriedad —falsa humildad— se atribuye las gestas de haber cruzado la Antártida esquiando (!), de haber navegado desde San Francisco hasta Sidney en un bote confeccionado por 11.000 botellas de plástico (!) y de cruzar en más de 100 días el Ártico desde Rusia hasta Canadá (!).

Luca Babini, CC BY-SA 1.0, via Wikimedia Commons

Además de estos puntos tan significativos, hay que tener en cuenta que la familia Rothschild es la principal de entre las 12 familias más poderosas del mundo, y entre otras muchas cosas es la financiadora de las guerras mundiales y está implicada en la fundación del estado de Israel en 1948, que concretamente fue propiciada muchos años antes con suculentas donaciones por Edmond James de Rothschild —más conocido como “El Barón Rothschild”—, un firme partidario del sionismo —sorprendente el hecho de que su nombre, Edmond, coincide con el de una de las 3 ciudades que antes he mencionado al explicar la profecía de la cancelación del sacrificio perpetuo, en concreto con la asociada al katejon por Santa Mónica, y no creo que sea casual (!)—.

Entrando en materia de nuevo con el código ASCII, explicaré algo importante sobre la investigación que hice sobre la estructura de los apellidos Rothschild y Bergoglio, que son palabras que se pueden descomponer en significantes más sencillos. Lo expongo en un par de recuadros:

«Rothschild» es un apellido compuesto por los significantes «Roth» y «Schild», y ambos existen como apellidos: 1. «Roth»: Apellido de origen alemán cuyo significado se relaciona con la palabra «rojo». 2. «Schild»: Apellido de origen judio sobre el que no he logrado averiguar nada.

«Bergoglio» es un apellido compuesto por los significantes «Ber» y «Goglio», y ambos existen como apellidos: 1. «Ber»: Apellido judío de origen hebreo que se cree que proviene de la palabra hebrea «bar», que significa «hijo de». 2. «Goglio»: Apellido de origen italiano sobre el que no he logrado averiguar nada significativo.

Teniendo en cuenta esto, sin saber ahora mismo cómo, un día se me fue ocurriendo seguir una serie de pasos. Por un lado, esto me llevó a terminar escribiendo en dos líneas las iniciales de David Mayer de Rothschild —«DMR»— y Jorge Mario Bergoglio —«JMB»— más el segundo apellido de la descomposición de cada uno de ellos —«SCHILD» y «GOGLIO»— dejando en cada una de las dos líneas un espacio. Por otro lado, debajo de cada espacio puse respectivamente los caracteres sobrantes, es decir, «OTH» y «ER», de tal manera que quedaron cuatro líneas. Finalmente hice la suma en código ASCII de los caracteres de las dos principales líneas excluyendo de cada una de ellas el valor de los sobrantes y asombrosamente obtuve en ambas el 666 (!).

Como soy una mente inquieta coloqué así las letras por si se me ocurría algo combinando o cruzando bloques, pero en un principio no encontré cosas que tuvieran mucho sentido, hasta que ya más recientemente al echar un nuevo vistazo a mis anotaciones me terminé dando cuenta de algo que tenía delante, y es que si junto las dos líneas sobrantes —«OTH» y «ER»— en una sola obtengo la palabra «OTHER», que en inglés significa «OTRO». ¿No es asombroso? Claro, me terminé dando cuenta de la lógica de esto, y es que podría ser la confirmación de que realmente hay otro personaje, un tercero en escena, tal como yo creía posible. Sin embargo, me faltaba encontrar el nombre del hipotético personaje en caso de existir en carne y hueso.

Llegó el mes de julio y empecé a leer en la web de «Adoración y Liberación» varias noticias nuevas sobre un personaje que desde el primer momento que vi sus fotografías me ha causado una sensación francamente mala, hasta el punto de transmitirme una oscuridad espiritual incluso superior a la de Jorge Mario Bergoglio, que ya es decir. Me refiero a ese siniestro personaje hereje y excomulgado llamado Victor Manuel Fernández —apodado «Tucho»— que el usurpador ha puesto recientemente al frente del ahora por desgracia llamado «Dicasterio para la Doctrina de la Fe» —antes «Congregación para la Doctrina de la Fe» y mucho antes «Santa Inquisición»—. Al darme cuenta de la tremenda gravedad de esta desgracia poniendo a tan tenebroso sujeto al frente del organismo que se creó hace siglos precisamente para salvaguardar la sana doctrina de la Iglesia Católica y por otro lado ver una horrible fotografía en la que Bergoglio y él posan juntos con el mismo modelo de cruz pectoral anticristiana (*12), poco tardé en pensar que podría ser precisamente el tercer personaje de la ecuación y en estos momentos realmente creo que lo es. Por lo tanto, de ser así, sería el dragón, que es el nombre que se le da al maligno 13 veces en el libro de Apocalipsis.

Continuando con el código ASCII, llegados a este punto hice varias pruebas hasta que se me ocurrió probar con su nombre completo en mayúsculas correctamente escrito con su tilde incluída en el apellido —lo de la tilde lo digo porque en la tabla ASCII el carácter «A» tiene un valor numérico distinto al carácter «Á», y así pasa con todas las letras que puedan llevar tilde, diéresis o cualquier otro signo de un idioma—. ¿Qué sucedió? Pues que la suma da 1.782, que tomado como año es el de la creación del símbolo de la pirámide con el ojo que todo lo ve. ¡Impresionante!

Pero aún hay más, y es que aplicando con estos tres personajes exactamente el mismo procedimiento que apliqué con las tres ciudades en las que se canceló la misa tridentina también se obtiene 1.782 (!). Cuando digo lo mismo me refiero a juntar los tres elementos separándolos con una barra inclinada, y en este caso los elementos que hay que escoger son por un lado las abreviaturas «DMRSCHILD» y «JMBGOGLIO» que obtuve para el anticristo y el falso profeta, y por otro el apodo «TUCHO» aplicando de nuevo el lenguaje hacker como con el ASCII de la marca de la bestia, lo que obliga a cambiar la letra «O» por el número «0» , quedando así «TUCH0».

Por otra parte, teniendo en cuenta que el NOM gira en torno al ecologismo y el anticristo propuesto se hace llamar «el Cristo de plástico», otro dato que también me llamó mucho la atención al buscar información del apellido «Goglio» es que hay una multinacional de origen italiano que se dedica a la fabricación de plásticos para empaquetar alimentos industriales fundada en 1850 y se llama GOGLIO Group. Es posible que sea simple casualidad y no puedo asegurar nada porque no he logrado averiguar nada sobre los financiadores de la compañía, pero desde luego es una empresa grande que además se anuncia en su sitio web oficial con las típicas certificaciones globalistas de sostenibilidad ambiental y otras. Además, el logo de esta compañía llama mucho la atención porque si se gira y se refleja en un espejo aparece el típico triple 6 que se puede hacer con la mano derecha extendiendo los dedos corazón, anular y meñique a la vez que se forma una circunferencia con los dedos pulgar e índice.

Para finalizar con «Goglio» tengo algo más para contar que desde hace mucho tiempo personalmente lo asocio con «Gog y Magog» que se mencionan en Apocalipsis 20, en los versículos que hablan de los acontecimientos posteriores al milenio de paz.

Hace unos días se me ocurrió combinar en uno sólo los segundos apellidos salidos de la fragmentación que hice con el apellido del falso profeta y con el del anticristo, o sea, «Goglio» más «Schild». Con esto obtuve «Goglioschild», y si uno se fija bien y aplica las normas lingüísticas del idioma inglés, se percibe con claridad que pone «Goglio’s child», utilizando el apóstrofe típico del genitivo sajón, lo que traducido al español es «hijo de Goglio», y ciertamente tiene sentido puesto que «Bergoglio» significa «hijo de Goglio» porque como he explicado antes el apellido «Ber» que viene del hebreo significa «hijo de». Pues bien, haciendo la suma de esos caracteres en código ASCII incluyendo el apóstrofe y el espacio en blanco, obtuve el valor 1.311, que rápidamente me indujo a pensar en Apocalipsis 13:11 y me encontré de nuevo con una increíble sorpresa: ¡El versículo que presenta a la bestia que surge de la tierra, es decir, al falso profeta Bergoglio!

Tras relatar tantos descubrimientos relacionados con el misterio de iniquidad, resulta maravilloso que en este mes de octubre de 2023 me haya encontrado con otro descubrimiento, y esta vez hermoso. Pensando en Isabel I la Católica, y teniendo en cuenta la sintaxis típica en letra capital utilizada por Roma en los monumentos, que se popularizó mucho y consiste en escribir todo en mayúsculas separando cada palabra por un punto, sin más probé a escribir de esa manera precisamente su nombre, de nuevo correctamente escrito —«ISABEL.I.LA.CATÓLICA»—, utilizando además la «O» con su correspondiente tilde —«Ó»— que tiene su valor numérico particular en código ASCII distinto de la «O» sin tilde. ¿Y qué obtuve? Pues 1.492, un precioso número que inmediatamente te hace pensar en el año del descubrimiento de América (!).

Lo mejor es que me haya encontrado con esto precisamente en octubre, el mes en el que como todos los años el día 12 se celebra el día de la Hispanidad, que después de las principales celebraciones católicas siempre debería ser el más importante para los pueblos de España e Hispanoamérica porque es cuando Cristóbal Colón descubrió América en 1492 y comenzó el glorioso periodo de evangelización de millones de nativos de los pueblos precolombinos al catolicismo, especialmente a partir de 1531 cuando se produjo uno de los milagros más grandes y maravillosos de la historia cuando se apareció a San Juan Diego la Virgen de Guadalupe. Y es de justicia recordar precisamente la figura de Isabel I la Católica, que es quien patrocinó el viaje de Cristóbal Colón y propició la evangelización de los nativos de América, preocupándose de que se les diera un trato justo y no fueran esclavizados. Por eso este descubrimiento me ha entusiasmado, porque además de ser el mes de la Hispanidad, Isabel I la Católica fue la soberana más grande e importante de la Historia de España, que junto a su marido Fernando de Aragón unificó a través de su matrimonio los reinos españoles, se adelantó décadas al Concilio de Trento, culminó la reconquista precisamente en 1492 —el mismo año del descubrimiento de América— y tiene abierta desde hace casi 50 años una causa de beatificación paralizada por la falsa iglesia.

¿Son todos los datos que he presentado coincidencias accidentales? Todo es posible, pero si así fuera, a mi parecer serían las casualidades numéricas más asombrosas de todos los tiempos por un simple cálculo de probabilidades. No soy matemático, pero creo que no hace falta serlo para pensar que estas coincidencias son improbables, por no decir imposibles, y creo que nadie puede negar que son espectaculares independientemente de lo que cada uno en su libre albedrío decida creer e independientemente de lo que ocurra en el futuro, que se podría evitar o mitigar si la humanidad se convirtiera, siendo muy buenos, haciendo más visitas al Santísimo Sacramento, más penitencia y más sacrificios, que es a lo que nos exhortó la Santísima Virgen en su mensaje del 18 de octubre de 1961 en San Sebastián de Garabandal. Me reafirmo en decir lo que ya dije en anteriores entregas, y es que creo que al igual que la enorme cantidad de cosas buenas que han hecho muchos seres humanos a lo largo de los siglos inspirados por el Espíritu Santo, el código ASCII también lo ha sido, y es por eso que se encuentra tanta información profética de tipo numérico escondida en él, para así poder avisarnos e incluso propiciar que tengamos más fe. Dios nos dio verdaderamente el libre albedrío (*13), pero por encima del espacio y el tiempo, desde su eterno presente, con su omnisciencia lo sabe todo y por eso con su palabra nos habla en las Sagradas Escrituras a través de los profetas (*14).

Basándome en estos sorprendentes descubrimientos relacionados con el código ASCII así como en los penosos acontecimientos que estamos viviendo aprovecho para exhortar más enérgicamente a estar en vela porque ninguno de nosotros sabemos ni el día ni la hora. Por ejemplo, sé que hay personas que llegan incluso a perder el sueño preguntándose cuándo aparecerá el anticristo. Pues en este momento yo respondo a esa pregunta preguntando si no se habrá presentado ya realmente teniendo en cuenta que ese personaje ya aparece en revistas, da conferencias, tiene activo un proyecto sobre el cambio climático y Apocalipsis 13:1 le presenta como un personaje con cuernos y cabezas que para mi está claro que no son más que todos aquellos que están a su servicio —sus tentáculos— como monarcas, presidentes, logias masónicas, partidos políticos, etc., las cuáles pusieron en marcha desde finales de 2019 una tiranía de grado sumo a nivel mundial con la que están causando hambre, peste, guerra y muerte en todas partes sin ninguna piedad mediante el engaño y la manipulación, y aún peor, la condenación eterna de millones de almas que además está siendo propiciada por un personaje al que personalmente considero mucho más peligroso, que es el falso profeta Jorge Marío Bergoglio, que tal como menciona Apocalipsis 13:12 es el que está al servicio del primero y desde luego es el que da la cara por largo tiempo.

Creo que los acontecimientos que preceden a la parusía ya están muy avanzados y que los tiempos del resto fiel están próximos a finalizar ya que realmente creo que en breve va a producirse el «Gran aviso» del que nos habló la Virgen Santísima en Garabandal y entiendo que se convertirán tantos millones de personas que el pequeño resto fiel se convertirá una multitud, y por lo tanto hace tiempo que todo aquel que quiera formar parte del pueblo de Dios y sea consciente de la gran apostasía y la usurpación del trono de Pedro por parte del falso profeta se debería haber ido hace bastante tiempo al desierto espiritual siguiendo el ejemplo de Jesús. Aún así, ocurra lo que ocurra, y se produzca o no se produzca el aviso, insisto en que lo más importante de todo es que tengamos nuestras lámparas encendidas porque no sabemos qué día compareceremos ante la divina majestad del Señor y para cada uno de nosotros hay una fecha fijada en el calendario que sólo Él conoce. ¡Eso es lo más importante!

¡Que el milagro del Sol que se produjo un 13 de octubre de 1917 en Fátima ante decenas de miles de personas nos anime a recordar que todo aquel que persevere hasta el final gozará para siempre del «Domingo sin ocaso».

Isabel I de Castilla, ruega por nosotros. Santa Mónica y San Agustín de Hipona, rogad por nosotros. San Benedicto XVI, mártir, ruega por nosotros. ¡Oh, María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos! ¡San Miguel arcángel, defiéndenos en la batalla y sé nuestro amparo contra las asechanzas del maligno!

¡Hasta el Cielo no paramos! ¡Santos o nada!

¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey!

____________

(*1) ASCII (acrónimo inglés de American Standard Code for Information Interchange —Código Estándar estadounidense para el Intercambio de Información—) es un código universal de caracteres utilizado por las computadoras basado en el alfabeto latino y creado en 1963 por el Comité Estadounidense de Estándares (ANSI) como una evolución de los conjuntos de códigos utilizados en aquel entonces en telegrafía. Como las computadoras únicamente entienden números, el código ASCII es un método de traducción de letras y símbolos a números como ‘a=97’, ‘B=66’ o ‘/=47’, de tal manera que todos los dispositivos electrónicos utilicen los mismos códigos y se puedan entender entre sí. En casi cualquier libro de informática y en multitud de páginas web es común encontrar la tabla ASCII para consultarla de tal manera que los usuarios puedan utilizar los códigos numéricos para poder escribir con el teclado de un ordenador determinados símbolos que no están directamente disponibles en las teclas. Por ejemplo, en la web codigoascii.org se puede consultar la tabla, en la que se puede comprobar que la letra ñ minúscula se puede escribir con el código 164 (para lo cuál hay que pulsar la tecla ALT y los números 1, 6 y 4 en el teclado del ordenador), lo cuál es especialmente útil en un teclado británico que no tiene ninguna tecla con dicha letra.

(*2) La Pachamama es una deidad pagana que es en realidad un demonio que representa a lo que llaman «Madre Tierra», personificando así a la Naturaleza. Es por lo tanto de suma gravedad —sin duda una abominación— que fuera entronizada en octubre de 2019 en el Vaticano con una previa ceremonia presidida por el falso profeta.

(*3) La Iglesia Católica es entre otras cosas el «Cuerpo místico de Cristo». El «Catecismo de la Iglesia Católica» lo resume en sus numerales del 805 al 807 de la siguiente manera: «805 La Iglesia es el Cuerpo de Cristo. Por el Espíritu y su acción en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, Cristo muerto y resucitado constituye la comunidad de los creyentes como cuerpo suyo. 806 En la unidad de este cuerpo hay diversidad de miembros y de funciones. Todos los miembros están unidos unos a otros, particularmente a los que sufren, a los pobres y perseguidos. 807 La Iglesia es este Cuerpo del que Cristo es la Cabeza: vive de Él, en Él y por Él; Él vive con ella y en ella.».

(*4) El Magisterio Bimilenario deja claro que la misericordia de Dios es infinita y es primordial para salvarse estar arrepentidos de todos los pecados cometidos, por graves que estos sean. Lo único que Dios no perdona es el pecado contra el Espíritu Santo, que se da por enemistad con los dones divinos, por la negativa al arrepentimiento de los pecados o por la desconfianza en su misericordia.

(*5) El Magisterio Bimilenario de la Iglesia dice claramente que para cometer un pecado mortal es necesario que la materia sea grave y que se cometa con pleno conocimiento y deliberado consentimiento (CIC 1857). Por ejemplo, recibir el sacramento de la Eucaristía en comunión —una cum— con el falso profeta o con herejes es materia grave y si uno la recibe con pleno conocimiento de ello y además la toma voluntariamente, estaría cometiendo pecado mortal, ya que se hace cómplice del pecado del sacerdote y además sin tratar de reprenderle por su gravísimo error.

(*6) El lenguaje hacker lo popularizaron hace muchos años en Internet los hackers y hoy en día mucha gente lo utiliza en Internet para burlar la creciente censura de las redes. Dicho lenguaje utiliza algunos números o símbolos como sustitutos de las letras debido a la cercanía del trazo de la grafía de los mismos con estas. He aquí algunos ejemplos:

«0» en lugar de «O»

en lugar de «1» en lugar de «I»

en lugar de «2» en lugar de «Z»

en lugar de «3» en lugar de «E»

en lugar de «4» en lugar de «A»

en lugar de «5» o «$» en lugar de «S»

(*7) La definición oficial de “transhumanismo” es la de un movimiento que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías que mejoren nuestras capacidades tanto a nivel físico como psicológico o intelectual, y persigue alcanzar la inmortalidad en un futuro. Para los que creen en ello y no tienen fe en Dios por no creer en la trascendencia se trata de algo muy bueno, pero es en realidad un engaño detrás del cual están las élites oscuras conducidas por Satanás, ya que es realmente imposible alcanzar la inmortalidad física o aumentar la inteligencia artificialmente al margen de Dios y las tecnologías están pensadas para esclavizar al humano anulando su libre albedrío y privándole de la vida eterna.

(*8) Una línea de la nota a pie de página de la Biblia Straubinger dice «No sabemos si obrarán por medio de algún poseso.».

(*9) El «Catecismo de la Iglesia Católica» dice lo siguiente en su numeral 675: «Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes (cf. Lc 18, 8; Mt 24, 12). La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra (cf. Lc 21, 12; Jn 15, 19-20) desvelará el “misterio de iniquidad” bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del Anticristo, es decir, la de un seudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne (cf. 2 Ts 2, 4-12; 1Ts 5, 2-3;2 Jn 7; 1 Jn 2, 18.22).».

(*10) Los Rothschild son una dinastía europea de origen judío algunos de cuyos integrantes fundaron bancos e instituciones financieras a finales del siglo XVIII y acabó convirtiéndose a partir del siglo XIX en la más poderosa familia del mundo financiero. Las fuentes no oficiales, y por lo tanto, las más fidedignas, nos permiten afirmar que se trata de la familia más siniestra del mundo y está detrás de la financiación de las guerras mundiales y grandes revoluciones de la historia moderna entre otras cosas. De hecho ellos tienen el control del Vaticano y les fue más fácil conseguirlo porque los papas Gregorio XVI y Pío IX cometieron el error de pedirles un préstamo.

(*11) La Sábana Santa es una tela de lino tejida en forma de espiga cuya autenticidad ha sido debatida a lo largo de muchos siglos pero que a pesar de los intentos de los escépticos y los enemigos de la fe, ha quedado demostrado de manera incontestable que es de origen sobrenatural y que pertenece a la época de Jesús por el tipo de tejido que la compone. Es la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús, se caracteriza por tener grabada la imagen indeleble de su cuerpo como si fuera un negativo fotográfico y según las investigaciones debió de haber sido causada por una poderosa radiación imposible de generar para la sociedad pretecnológica del siglo I.

(*12) La cruz pectoral que llevan estos personajes no es un crucifijo cristiano sino una tenebrosa imagen con un pastor con cara penosa y sombría sujetando una oveja con los brazos cruzados al estilo de las momias egipcias (en oposición a los brazos extendidos de Nuestro Señor Jesucristo crucificado), los pies dislocados al revés mirando hacia la espalda, ovejas y cerdos cabizbajos y un pájaro cayendo en picado en oposición al Espíritu Santo. Su simbolismo es claro, y es que el falso pastor muestra un camino y mediante el engaño conduce a otro, que es el de la perdición.

(*13) El libre albedrío es fundamental en la fe católica, al contrario que en el hereje protestantismo, con el que Lutero y aún más Calvino promovieron la predestinación sin que las obras importasen diciendo que bastaba con la fe y que unas almas habían nacido para la salvación y otras para la condenación de manera predeterminada, lo cuál desde un punto de vista lógico sería de una crueldad absoluta y no encaja para nada con el amor infinito de Dios Uno y Trino hacia la obra cumbre de su creación, que es el hombre. En San Juan 8:31-32 Jesús dice: “Decía, pues, Jesús a los judíos que habían creído en él: «Si os mantenéis en mi Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.»”. ¿Es compatible la predestinación con este versículo? Evidentemente no.

(*14) Dios habla a través de los profetas, y lo refleja muy bien el Credo Niceno-Constantinopolitano en el tercer párrafo, que es el referido al Espíritu Santo: «Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.».

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION : pedidosoracion@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!