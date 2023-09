La “monja Caram” quiere que los gays se casen por la Iglesia porque “Dios siempre bendice el amor”. Obviamente nadie la llamará al orden

AyL Redacción

Agencias

Sor Lucía Caram participó este lunes en el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez Cuentos Chinos en Telecinco. Durante la entrevista que le hace el periodista, la monja afirma que ella está «a favor que de los gays se casen por la Iglesia» porque además «Dios siempre bendice».

El también polémico periodista, Jorge Javier Vázquez, prosigue y asegura que la homosexualidad dentro de la Iglesia es un problema y asegura que «el Papa Francisco dice que la homosexualidad no es pecado pero no puedes tener relaciones», a lo que la monja responde afirmando que «eso no lo ha dicho el Papa».

Sobre esta cuestión, sor Lucía Caram defiende que el Papa Francisco está «en una actitud de diálogo, acogida y apertura y yo creo que se han dado pasos que hasta ahora nunca se había dado». Para defender esa afirmación, la monja afincada en Manresa subraya que el Papa es amigo de «gays, transexuales y les está dando voz».

Tal es así, que la propia monja se encarga de propagar a los cuatro vientos que el Papa nombró a un gay en un alto cargo del Vaticano.

Jorge Javier Vázquez pregunta directamente a la monja si cree que si dos hombres tienen relaciones sexuales cometen pecado a lo que Caram responde que «yo no soy nadie para decir quien comete pecado en nada. Yo no soy nadie para condenar a nadie y Jesús nos dice que no condenemos a nadie, entonces yo no condenaría ni diría esto es pecado o no».

Ante esta afirmación protestante que ofrece la monja, Jorge Javier insiste y le vuelve a preguntar si recomendaría a estos dos hombres que tengan relaciones sexuales. ¿La respuesta de sor Lucía Caram? «Si se quieren…»

Ante tales afirmaciones que embaucan al presentador, este le dice a la monja que debería ser ella Papa a lo que le responde que «con Francisco estamos muy bien, tenemos al mejor Papa de la historia».

Jorge Javier matiza a la monja y subraya que no sabe si es el mejor o no de la historia pero califica a Francisco como un Papa «excelente» según él porque «no cuenta con el apoyo de la caspa más reaccionaria y eso es bueno».

