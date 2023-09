El director de “Mirando al Cielo” recorrerá 5 ciudades de España apoyando la película. ¡Atento a estas informaciones!

FICHA TÉCNICA

Título original: Mirando al cielo Fecha de estreno en cines: 29 septiembre de 2023 País de producción: México Dirección: Antonio Peláez Guion: Antonio Peláez Productora ejecutiva: Laura Díaz de Peláez Director de Fotografía Wolf Parra Productora: Mediaquest Reparto: Julián Fidalgo, Luis Javier Cavazos, Estela Cano, Alexis Orosco, Marco Orosco, Mauro Castañeda Aceves, Carlos Hugo Hoeflich de la Torre Género: Drama | Basado en hechos reales | Bélico Distribuidora: European Dreams Factory Duración: 120 mins.

SOBRE EL DIRECTOR DE LA PELÍCULA

Antonio Peláez, estudió cinematografía en la ciudad de Los Ángeles, incursionando más tarde en Hollywood como escritor, productor y director. En Sunset & Gower Studios, produjo y dirigió más de 260 horas de televisión con el programa “Hombre Nuevo” para el canal KIHS Televisión. Escribió y dirigió su primera película de largometraje “Crystalstone”, distribuida por Disney y ganadora de 7 premios internacionales como mejor película y mejor ópera prima: The Golden Award Houston International Film Festival, The Golden Halo Award California Motion Picture, The Golden Award of Excellence of Film Advisory Board, The Golden Award Academy Family Films and The Golden Award of The 20th y Festival of The Americas.

Después de una larga carrera profesional, fundó Mediaquest, productora de cine y TV, junto con su esposa Laura Díaz. A lo largo de su trayectoria, la compañía ha realizado también proyectos de entretenimiento, corporativos y comerciales, para compañías como: Disney, MGM, Televisa, MVS, Cinepolis, Organización Ramírez, Camino Real, Quinta Real, Altos Hornos de México, Ferrocarriles Mexicanos, Aceros Corey, Laboratorios Pisa, Grupo Anderson’s, Tres Marías, Real del Mar Resort, CMIC, entre otras.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para solicitar el estreno de la película en tu ciudad y/o colaborar en la promoción de la película, puedes entrar en la web www.mirandoalcielo.es y rellenar el formulario de solicitud.