Testimonio de un sacerdote polaco a quién le llegan fotos y testimonios desde la JMJ de Lisboa

“¿Cuánto dinero gastaron en este encuentro de jóvenes?, pero mira la distribución de la Eucaristía en este tipo de platillo. Son platillos de cocina, lo más sencillos posibles y por dentro está Cristo. No es una galleta blanca.

En un plato blanco muchas veces no se ven los pedacitos de partículas. Por eso temo cuando hay purificaciones, porque en cada pedacito de la partícula, aunque sea diminuta, está Cristo.

Algunos podrían decir, hay muchos jóvenes, está bien. ¡No! Este es el nuevo rostro de la nueva Iglesia. Y tenemos que decir no y apelar a los obispos y sacerdotes: tenéis que decir no, cuando os toque la conciencia. Nuestros muchachos me dijeron esta mañana desde Portugal, nuestros sacerdotes están confundidos, nunca habían visto algo así. Hemos visto muchas Jornadas Mundiales de la Juventud, comenzando con San Juan Pablo II, luego en varios países, con el Papa Benedicto XVI, varios pontificados, pero estas cosas no sucedieron. La distribución de la Sagrada Comunión también fue realizada por laicos, pero vestidos apropiadamente. Pero, ¿Qué está pasando hoy?.

Me avergonzaría poner estos platillos en una mesa para una gran cena, pero en Portugal, donde han gastado millones, han comprado platillos más simples. Pero hoy protesto. Estoy muy triste de que haya tantos sacerdotes, obispos y cardenales allí, pero ¿Cuál de ellos protestó?.

Si estaría San Charbel, San Padre Pío, San Juan Pablo II para ver esta distribución… Pero esto ya pasó antes, pero a mucha gente no le importa esto, la nueva reforma está bien, todo esto está bien. Pero debemos escuchar la voz de Jesús, esa voz que le habló a San Francisco. Hoy, en el pensamiento, estamos en la Porciúncula de Asís. Y desde esta pequeña Porciúncula donde estoy, la Ermita de San Charbel en Polonia, escucho aún más esa voz de Cristo: «Ve y repara mi iglesia arruinada».

En este momento también estoy recibiendo otras imágenes, donde se puede ver a personas repartiendo la Eucaristía vestidas de manera informal. Luego están las personas que parecen recién llegadas directamente de alguna actividad deportiva, de alguna reunión familiar, y que reparten la Eucaristía. Aquí, así los vemos.”

-Padre Jarosław (Jarek) Cielecki.

“Cardenales, obispos y sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos arrastran a muchas almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia” (Garabandal, 1965).

Pueblo de María

