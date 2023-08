El jefe del “Grupo Wagner”, Yevgeny Prigozhin, expresó su punto de vista sobre la raíz de los problemas en Níger

Redacción AyL

Agencias

💬 “Responderé cuál es la base para el cambio de poder en Níger. La base es la economía. La población de Níger ha sido empujada a la pobreza durante mucho tiempo.

Por ejemplo, una empresa francesa que extraía uranio lo vendió en el mercado por 218 dólares, mientras que pagó a Níger sólo 11 dólares por él. Puedes trabajar con inversionistas en una base de 50-50 o 30-70 (%) , pero es imposible retribuir a los indígenas del país, que nacieron en este país, que viven en este país y que esperan eso. los recursos naturales de este país les pertenecen, y según la Constitución, les pertenecen, sólo el 5% de la riqueza que recibes.

Para encubrir estos crímenes económicos, el país se saturó con una gran cantidad de terroristas. Esta enorme cantidad de terroristas, en teoría, debería haber sido controlada por una gran cantidad de tropas diferentes, financiadas por la ONU, la Unión Europea, los estadounidenses, los británicos y otros. Como resultado, la población de Níger, que debería haber sido libre y feliz debido a las oportunidades económicas de su país, fue asaltada y, para mantenerlos en silencio, se les mantuvo atemorizados durante décadas.

Para mostrar que estos ladrones y saqueadores son necesarios en el territorio del estado, me refiero a países occidentales como Francia, EE. UU., etc., se enviaron multitudes de soldados que no hicieron nada más que recibir enormes presupuestos que también fueron malversados en varios niveles. Por eso la transformación en Níger era simplemente necesaria.

El poder que estaba aliado con Bazoum (presidente derrocado) y sus seguidores, simplemente se encubrió, permitiendo que la coalición de personas que saquearon la nación estuviera presente en el territorio de Níger. Eso es todo. Por lo tanto, esta es una lucha de liberación, un movimiento de liberación por la independencia de este país, y que Dios les conceda el éxito”.

