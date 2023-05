El PCB: Asamblea continental del camino sinodal LGBTQ: el suicidio de la Iglesia y de la humanidad

AQUI PUEDEN ACCEDER A LA VIDEO CARTA DEL PCB:

Se ha hecho público que los participantes de la Asamblea continental europea en Praga están bajo el anatema de Dios. Lo mismo se refiere a todos los participantes de las otras asambleas continentales. Las asambleas todavía siguen celebrándose en muchos lugares. Se cerrarán el 31 de marzo de 2023.

Para América del Norte, es decir, EE. UU. y Canadá, la asamblea culminó el 17 de febrero de 2023 en Orlando, Florida. Asistieron delegados de 268 diócesis. La reunión final estuvo precedida por 10 sesiones virtuales.

Para Sudamérica, estas asambleas tuvieron lugar en San Salvador del 13 al 17 de febrero, en Santo Domingo del 20 al 24 de febrero, en Quito del 27 de febrero al 3 de marzo y en Brasil del 6 al 10 de marzo. La sesión final conjunta se celebrará en Bogotá del 17 al 20 de marzo de 2023.

Para Australia y Oceanía, la asamblea continental tuvo lugar en Fiji del 5 al 9 de febrero, para Europa en Praga del 5 al 12 de febrero, para Oriente Medio en Beirut del 12 al 18 de febrero, para Asia en Bangkok del 23 al 27 de febrero. En África, se llevó a cabo en Addis Abeba del 1 al 6 de marzo.

¿Quién es el iniciador de este camino sinodal mundial? Pseudopapa Francisco. Hoy ya vemos que su programa principal es la devastación de la Iglesia y no su restauración. Ha elegido la legalización de la sodomía como medio clave para lograr la autodestrucción de la Iglesia.

Por primera vez, astutamente aprobó la sodomía durante la rueda de prensa en el vuelo de regreso de Río de Janeiro en 2013. Refiriéndose a los homosexuales dijo: «¿Quién soy yo para juzgarlos?». En otras palabras, Bergoglio ya no califica la sodomía activa como un pecado grave.

El Jueves Santo de 2015, el pseudopapa besó públicamente los pies a un transexual. Con este gesto aprobó no solo la sodomía, sino también la transexualidad. Hoy en día, está relacionada con una cirugía espantosa de cambio de sexo. Es un crimen brutal contra la naturaleza humana.

En todos sus viajes, pero incluso cuando se encuentra en el Vaticano, la atención de Bergoglio se centra principalmente en los homosexuales y transexuales. Les concede largas audiencias privadas en el Vaticano.

Cuando era cardenal en Argentina, movió los hilos políticos para impulsar la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo.

En Irlanda (2018), el pseudopapa instó a los padres a no impedir que sus hijos acepten la homosexualidad o transexualidad que se les impone en la escuela o a través de la propaganda pública. Cuando regresaba de Irlanda, se hizo pública una carta del ex nuncio estadounidense Carlo Maria Viganò, donde declaraba abiertamente la existencia de una red homosexual en la Iglesia, incluido el caso escandaloso del cardenal McCarrick encubierto por Bergoglio. Por tanto, en la carta, Viganò pedía a Bergoglio que renunciara.

El término LGBT se introdujo furtivamente en los documentos eclesiásticos por primera vez en el Sínodo sobre los jóvenes de 2018.

Durante la rueda de prensa en el vuelo de regreso de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá en 2019, el pseudopapa dio el visto bueno a la educación sexual pro-LGBTQ en las escuelas. Habló descaradamente a los medios de comunicación sobre sexo sin rigidez para niños.

Cuando los obispos estadounidenses querían enfocar objetivamente el problema de los abusos, Bergoglio se lo impidió. Los engañó alegando que el problema se abordaría en el sínodo de obispos en Roma. Allí, sin embargo, introdujo la llamada atención pastoral o acompañamiento de las personas homosexuales sin ningún requisito de arrepentimiento.

En el verano de 2019, se estrenó el documental «Francesco», donde el pseudopapa promovía el matrimonio homosexual y la adopción de niños por homosexuales.

En 2021, el pseudopapa puso en marcha el llamado camino sinodal supuestamente destinado a restaurar la Iglesia. Pero en realidad está cavando la tumba para la Iglesia. Antes de iniciar este proceso sinodal, había orquestado el Sínodo sobre la Amazonía con la intención de legalizar la idolatría. Luego la llevó a la práctica al entronizar al demonio Pachamama en el Vaticano en 2019. En 2022, el pseudopapa se consagró públicamente a Satanás y los demonios bajo la guía de un chamán en Canadá. ¡Esta es una burla cínica de todos los mártires! Los mártires prefirieron sufrir la cruel tortura y muerte antes que cometer una traición como la de Francisco Bergoglio.

Debe quedar claro para todos que el camino sinodal de Bergoglio es en realidad un camino falso que no conduce a la restauración, sino a la autodestrucción de la Iglesia. Ya en 2015, elaboró el documento Amoris laetitia para este propósito, donde anula los principios morales universalmente válidos y en su subjetivismo promueve la legalización del pecado. Este no es el camino de Cristo; este es el camino del anticristo.

El 24 de enero de 2023, Bergoglio apareció en los medios de comunicación mundiales y declaró que todo obispo debía pasar por un proceso de conversión para acoger a las personas LGBTQ impenitentes en la Iglesia. Además, dijo que no se debía criminalizar la homosexualidad. Esto significa que ya no puede llamarse por lo que es: un pecado grave y una abominación, en griego atimia (cf. Rm 1, 26). El pseudopapa lucha así no solo contra las leyes estatales, sino también contra las leyes de Dios.

A continuación, Bergoglio se fue a África. No tenía la intención de ayudar a los africanos que sufren la opresión de las élites, sino más bien preparar el terreno para su programa autodestructiva. Sin embargo, lo ocultó estratégicamente hasta el momento en que, durante la rueda de prensa del vuelo de regreso, reiteró que la homosexualidad no debía ser criminalizada. Fundamentalmente también aprobó la pedofilia.

Con todo esto, el pseudopapa incurrió en un anatema múltiple, o expulsión de la Iglesia y la maldición (cf. Ga 1, 8-9). Al mismo tiempo, dejó claro cuál es el verdadero objetivo del camino sinodal. Es la transición de la Iglesia católica a la anti-Iglesia de la Nueva Era. El medio para lograrlo es la legalización de la idolatría y la legalización de LGBTQ, es decir, de la inmoralidad en la Iglesia. El camino sinodal incluye también la introducción del sacerdocio femenino, que es un elemento puramente pagano. Las sacerdotisas paganas eran al mismo tiempo prostitutas sagradas.

En marcado contraste está el sacerdocio establecido por Jesucristo, que está reservado para los hombres. ¡¿Quién es Bergoglio y quién se cree que es este promotor del colectivo LGBTQ, entregado a los demonios, para atreverse a introducir un nuevo sacerdocio contrario a la intención del Salvador, a las Escrituras y a toda la Tradición?! ¡El llamado sacerdocio de Bergoglio va de la mano con el paganismo, la homosexualidad y la derogación de todos los principios morales universalmente válidos y las leyes de Dios! ¡Es un proceso de satanización! Y todo esto forma parte del itinerario del llamado camino sinodal. Causa caos total, corrupción, autodestrucción y atrae la maldición.

El obispo Bätzing, presidente del camino sinodal alemán, apareció en la escena de la Asamblea continental europea en Praga. El camino sinodal se convirtió así en un precedente provocativo para la legalización de la homosexualidad en la Iglesia, incluido el matrimonio entre personas del mismo sexo en las iglesias y la ordenación de feministas o lesbianas como sacerdotes. Esta es una trágica apostasía de la Iglesia de Cristo. Bätzing no solo no fue reprendido en Praga, sino que demostraba una gran confianza en sí mismo comportándose como una autoridad. Esto se debe a que el pseudopapa da al camino alemán completa libertad de acción. La cordial acogida dispensada a Bätzing reveló que su programa autodestructivo es igual al programa del camino sinodal de Bergoglio a nivel mundial. No hay diferencia significativa entre ellos.

Bätzing declaró públicamente que la fe basada en la revelación divina ya no era su fe, Cristo no era su imagen de Cristo y la Iglesia no era su imagen de la Iglesia. Se trata, por tanto, de la transición a la anti-Iglesia de la Nueva Era con una nueva eclesiología. El cardenal Müller, ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, describió el discurso de Bätzing como un análisis estremecedor y dijo a los medios de comunicación que la eclesiología católica alemana era errónea y suicida… En la siguiente declaración, el cardenal incluso usa la palabra «secta»: «La secta sinodal alemana es diametralmente opuesta a la creencia católica». En conjunto, subrayó que «el camino sinodal es doctrinalmente incompetente y canónicamente ilegítimo, por lo que está en flagrante contradicción con la enseñanza sobre la naturaleza y misión universal de la Iglesia de Cristo».

A través del camino sinodal, la Iglesia católica atrae la maldición no solo sobre sí misma, sino sobre todos los continentes. Delegados de naciones individuales llevan esta maldición a sus territorios. Algo similar está sucediendo a través de la agenda internacional de los desfiles del orgullo gay en las capitales alrededor del mundo. La manifestación abierta del homosexualismo hace caer la maldición sobre los territorios individuales y, en consecuencia, nubla la mente de las personas para que ya no puedan distinguir entre lo que es bueno y malo, moral e inmoral, y, finalmente que se les insensibilice la conciencia y cambien el camino de la salvación por el camino a la perdición.

La forma específica de arrepentimiento salvador que Dios espera se resume en tres puntos:

1) Todo obispo que asistió a la asamblea del camino sinodal ha traído el anatema de Dios (Ga 1, 8-9) sobre sí mismo y sobre la Iglesia en el territorio que representaba. Por lo tanto, para salvar su alma y levantar la maldición del territorio particular, está obligado a renunciar y condenar públicamente el camino sinodal suicida LGBTQ.

2) Si no lo hace, que al menos tres obispos eméritos, por autoridad de su ministerio apostólico y en nombre de la Iglesia en un territorio particular, renuncien a la maldición provocada por los participantes del camino sinodal suicida LGBTQ.

3) ¿Qué debe hacer todo católico hoy en día para salvarse de la maldición? Rezar la hora santa todos los días de las 8 a las 9 p. m. y unirse a la oración continua comprometiéndose a una hora más de oración —la llamada guardia de oración— durante el día a la hora que más le convenga. Así se formará una cadena de oración continua en el territorio dado. Además, se puede santificar el día con siete breves paradas de oración: al levantarse, a las 9 a. m., a las 12 m., a las 3 p. m., a las 6 p. m., a las 9 p. m. y al acostarse (cf. Sal 119, 164). De esta manera, le darás a Dios un diezmo de tiempo, es decir, 2,5 horas. Esta es una forma adecuada de arrepentimiento y un cambio de estilo de vida.

El llamamiento de Jesús al arrepentimiento está relacionado con la parábola de la higuera estéril. El viñador ruega al dueño de la viña: «Señor, déjala un año más. Si da fruto el año que viene, bien; y si no, la cortarás». Esa higuera eres tú, la Iglesia y la nación. Sé consciente de la preciosidad del tiempo: ¡un año más!

Finalmente, Jesús enfatiza: «Si no os arrepentís, todos pereceréis» (Lc 13, 3). ¡No se trata solo del castigo temporal, sino de la amenaza de la condenación eterna! El camino está allanado, a saber, el camino sinodal LGBTQ. Este camino atrae la maldición sobre individuos y continentes enteros, lo que resulta en una despoblación planificada previamente. Jesús, en cambio, nos llama al camino de la salvación, es decir, al camino del arrepentimiento. ¡Emprende este camino hoy y persiste durante un año! Te salvarás a ti mismo y serás un ejemplo para los demás. ¡El arrepentimiento colectivo salvará a la Iglesia y a la nación!

+ Elías

Patriarca del Patriarcado católico bizantino

+ Metodio OSBMr + Timoteo OSBMr

obispos secretarios





…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!