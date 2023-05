El profesor Seifert, amigo de Wojtyla, escribe a los cardenales: Bergoglio está destruyendo la fe. Por Andrea Cionci

Por Andrea Cionci

Para Adoración y Liberación

Traducción autorizada Maria Luisa Perez Gherlone

13 de mayo de 2023

La importante web canadiense LifeSiteNews ha publicado la noticia de que el conocido profesor de filosofía y amigo íntimo del Papa Juan Pablo II, Josef Seifert, ha publicado una carta abierta dirigida a los cardenales en la que les invita a resistirse a las acciones heterodoxas de Bergoglio, como la firma del documento de Abu Dhabi, los cambios en el Catecismo, la autorización de las uniones civiles y otras herejías y apostasías evidentes.

“El Papa Francisco, lo digo con el corazón sangrante”, escribe Seifert, “no es un “garante de la fe”, sino que está destruyendo cada vez más los fundamentos de la fe y la moral con esta y muchas otras declaraciones y pronunciamientos.”

A continuación reproducimos el artículo, del que ya se han hecho eco en Italia varios vaticanistas y blogueros católicos.

No hace falta que le sangre el corazón al profesor, ya que Bergoglio no es el Papa: en Italia, al menos todo el mundo lo sabe, aunque todos se hagan los tontos. Nos encargamos de enviar al profesor Seifert los resultados de nuestra investigación, tanto con los dos documentales traducidos también en alemán “Dies Irae”

¡ESTRENO AYLTV! DIES IRAE! TODA LA VERDAD SOBRE LA RENUNCIA DE BENEDICTO XVI. Andrea Cionci. ESPAÑOL – AYL.TV

e “Intelligenti pauca”,

¡ESTRENO EN AYLTV! ¡TRAS DIES IRAE LLEGA INTELLIGENTI PAUCA, SEGUNDO DOCUMENTAL DE ANDREA CIONCI! – AYL.TV

como con “Der Ratzinger Code”, la traducción de la primera parte de Código Ratzinger, el bestseller que se presenta hoy en Brescia por 35ª vez desde septiembre, por iniciativa de los ciudadanos.

El viejo problema planteado por Seifert es: ¿cómo es posible que el Papa, que se supone que es el guardián de la fe, no esté guardando la fe, sino más bien destruyéndola?

La respuesta más intuitiva podría ser: ¿quizás porque no es el verdadero Papa? Hemos demostrado hasta la saciedad que Bergoglio es un antipapa porque fue elegido por un cónclave ilegítimo: Benedicto XVI nunca abdicó, sino que simplemente anunció que al cabo de 17 días sería destronado y colocado en una sede totalmente impedida, un estatus canónico que le ha permitido seguir siendo el verdadero papa, prisionero en el Vaticano, y cismar a Bergoglio desde su elección. El asunto se ha resumido incluso en 12 viñetas.

https://www.youtube.com/watch?v=C3xJcFR3OCg

El gran problema, sin embargo, es que como la explicación es demasiado simple, demasiado ‘huevo de Colón’, (y sobre todo, alguien llegó hasta allí), la intelectualidad católico-conservadora se niega a cualquier confrontación. Tendrán prueba de ello visitando el canal de YouTube del escritor: se ha llegado al 18º llamamiento cordial a otros tantos intelectuales católicos, pero nadie ha respondido, y si lo han hecho en contadas ocasiones, ha sido llamando cretino, “pesado” o psicópata al escritor.

Otro cortocircuito es que los mismos círculos tradicionalistas que tienen las herramientas culturales para destacar -con razón- las herejías y apostasías de Bergoglio, sin embargo detestan a Ratzinger porque detectan rasgos supuestamente modernistas en los pliegues de su teología. Así, desprecian por completo el modelo canónico con el que Benedicto cismó a los enemigos de la Iglesia y el “mensaje” con el que nos hizo entenderle. Se ha dado la paradoja de que ese Papa alemán al que los tradicionalistas acusaban de ser demasiado débil, manso y condescendiente con los modernistas, en el momento en que ha hecho algo atómico, drástico y definitivo para borrar para siempre el modernismo de la Iglesia con una especie de “bomba de luz escatológica”, no es reconocido.

Luego están los “Una Denethor”, sobre los que hemos escrito https://sfero.me/article/ratzinger-bergoglio-sindrome-denethor-ultima-tentazione esos tradicionalistas que lo han entendido todo perfectamente, pero pretenden utilizar la Declaratio del Papa Benedicto de forma tergiversada, como arma de chantaje para mantener unida a la Iglesia haciendo como que no ha pasado nada, apuntando a ese cónclave-embrollo con falsos cardenales de nominación antipapal, que dará al mundo otro antipapa. El objetivo es conseguir la elección de uno de sus candidatos amenazando a los falsos cardenales bergoglianos de destapar la caja de Pandora de la Declaratio de Benedicto y se anulen su purpurado. Aparte de que, en un cónclave falso, seguiría siendo elegido un antipapa, desprovisto del munus y de la consiguiente asistencia del Espíritu Santo, aparte de que sería difícil con una relación de fuerzas entre unos 20 cardenales católicos verdaderos contra 20 cardenales modernistas verdaderos + 81 cardenales modernistas bergoglianos falsos elegir a un tradicionalista, en cualquier caso sería una abierta violación de la constitución apostólica Universi Dominici Gregis que, en el art. 3, impone a los cardenales el DEBER de hacer respetar los derechos de la sede apostólica, y no dejarlos caducar ni siquiera para sanar disputas (léase: ni siquiera para evitar el cisma).

Y así, seguimos en un “impasse a la mexicana”, suspendidos en el limbo de un misterio irresoluble: el papa que no actúa como papa y está destruyendo la fe y la Iglesia, pero nadie entiende por qué. Todos se centran en los efectos, sin ver, o sin querer ver, la evidente causa inicial; teológica y canónicamente coherente, porque esto va en contra de una serie de intereses materiales y mecanismos psico-emocionales.

Entonces, la duda que nos asalta es: ¿seguir denunciando el hecho, o callar? Porque si denuncias, no te creen ya que fuiste tú quien lo hizo; si no denuncias, se corre el riesgo de que el asunto no salga a la luz… Lo que hagas estará mal. Les, confesamos que estamos en un grave dilema.

Una cosa es cierta: el intelectual que rompa este verdadero hechizo, este “poder de engaño” del que hablaba el apóstol Pablo, pasará a la historia. Así como es seguro que el cardenal que decida aplicar las disposiciones de Universi Dominici Gregis se convertirá en el próximo verdadero Papa. La Sede previene de Benedicto XVI: ¿qué hacer? Todo ya resuelto por Juan Pablo II. Por Andrea Cionci – Adoración y Liberación (adoracionyliberacion.com)

Por primera vez en 2000 años, han pasado cuatro meses sin que se haya declarado la muerte de un papa y sin que se haya convocado un cónclave.

________________________

Artículo de Lifesite News

El profesor austriaco criticó en concreto el “Documento sobre la fraternidad humana para la paz y la convivencia en el mundo”, a menudo conocido como Documento de Abu Dhabi, que Francisco firmó con el Gran Imán de Al-Azhar. El documento afirma que “[e]l pluralismo y la diversidad de religiones, color, sexo, raza y lengua son voluntad de Dios en su sabiduría, por la que creó a los seres humanos”.

“Recordamos la Declaración sobre la fraternidad de todos los pueblos firmada por el Papa Francisco junto con el Gran Imán Ahmad Mohammad Al-Tayyeb”, dijo Seifert.

“¿No sería una herejía y una terrible confusión decir que Dios -igual que quiso la diferencia de sexos, es decir, con su voluntad positiva- también quiso directamente la diferencia de religiones y, por tanto, toda idolatría y herejía?”. Sí, ¿no es la Declaración de Abu Dhabi mucho peor que la herejía, es decir, la apostasía?

“¿No deberían todos ustedes, cardenales y obispos, pronunciar su firme “non possumus” [no podemos] cuando Francisco pide que este ‘documento’ sea la base para la formación de sacerdotes en todos los seminarios y facultades de teología?”.

“Por muy cierto que sea en sí mismo ‘que el papa es el papa y el garante de la fe’, esta afirmación no puede aplicarse a un papa que firmó la Declaración de Abu Dhabi y la difundió por todo el mundo, y que ha dicho y hecho muchas otras cosas contrarias a la enseñanza coherente de la Iglesia.”

“¿Cómo debo responder a un querido y profundamente creyente amigo luterano, por cuya conversión rezo desde hace años, cuando me escribe que con esta Declaración de Abu Dhabi la Iglesia católica ha abandonado el suelo del cristianismo?”, preguntó.

“¿No deberían todos los cardenales escribir al Papa como uno solo y pedirle que retire esta declaración apóstata?”.

El profesor de filosofía también llamó la atención de Francisco sobre la promoción de las “uniones civiles” entre personas del mismo sexo, que contradice directamente la enseñanza de la Iglesia y de sus predecesores.

“Su afirmación de que se deben promover las uniones civiles/uniones civiles del mismo sexo contradice directamente las claras afirmaciones del Magisterio de la Iglesia (cf. las consideraciones sobre el proyecto de reconocimiento legal de la convivencia entre personas del mismo sexo del 3 de junio de 2003, publicadas bajo el pontificado de San Juan Pablo II), ¡pero sobre todo la Sagrada Escritura y toda la tradición de la Iglesia!” declaró Seifert.

“¿No deberían todos ustedes, cardenales, como tan maravillosamente hizo el obispo Athanasius Schneider, hacer un verdadero acto de amor al Papa y expresarlo pública y claramente como él lo hizo, con toda claridad?”.

Seifert recordó a los cardenales de la Iglesia católica que un día tendrían que responder de sus actos (o de su inacción) ante el tribunal de Dios.

“¿No deberíais temblar vosotros, cardenales, ante el momento en que Cristo os pregunte cómo pudisteis cumplir el solemne mandato misionero de Jesús si no protestasteis contra la Declaración de Abu Dhabi, que dice lo diametralmente opuesto a las palabras de Jesús?”, escribió el profesor.

Además, Seifert criticó a Francisco por contradecir la doctrina de la Iglesia sobre la pena de muerte y por cambiar el Catecismo de la Iglesia Católica.

También criticó al Papa por decir que las almas condenadas se destruyen en lugar de ir al infierno por toda la eternidad. El pontífice hizo supuestamente estas declaraciones en una de sus infames entrevistas con el periodista ateo Eugenio Scalfari .

“Todos los cardenales no deberían protestar en muchos otros casos, por ejemplo cuando el Papa introduce arbitrariamente en el Catecismo Católico un cambio teológica y eclesiásticamente erróneo, que contradice las claras palabras de Dios en las Sagradas Escrituras (ya en el Libro del Génesis) y muchas declaraciones doctrinales de papas sobre la pena de muerte formuladas en una tradición ininterrumpida y también hechos históricos”, escribió Seifert.

“¿O cuándo -contra muchas palabras contundentes de Jesús y los dogmas de la Iglesia católica- habla de un infierno vacío o incluso, como los Testigos de Jehová, afirma que las almas de los pecadores incurables no van al infierno, sino que son destruidas?”.

A continuación, el profesor austriaco criticó a Francisco por nombrar miembros de la Academia Pontificia para la Vida que contradicen abiertamente “el núcleo de la enseñanza bíblica y moral de la Iglesia y las encíclicas Humanae Vitae, Evangelium Vitae y Veritatis Splendor”.

“¿Cómo podéis vosotros, cardenales… callar ante ésta y tantas otras ‘desolaciones de santuarios’ en lugar de hacer mucho más que los laicos y teólogos críticos para hacer todo lo posible por proclamar esas muchas verdades de fe que el Papa contradice abierta o tácitamente con palabras e incluso con hechos (como la celebración de la Reforma, la erección de la estatua de Lutero en el Vaticano, el sello de correos conmemorativo de la Reforma, el culto a la Pacha Mama en los Jardines Vaticanos y en la Basílica de San Pedro, etc.).

Seifert es un reconocido profesor de filosofía católica que fue despedido de una universidad católica en España en 2017 por criticar abiertamente al Papa Francisco. Actualmente sigue enseñando filosofía en la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!