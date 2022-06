Oración de San Jorge contra la enfermedad.

ORACIÓN A SAN JORGE CONTRA LA ENFERMEDAD

Fiel servidor de Dios y mártir invencible, San Jorge; tú fuiste favorecido por Dios con el don de la fe, e inflamado con un ardiente amor a Cristo, luchaste valientemente contra el dragón del orgullo, falsedad y el engaño.

Ni el dolor, ni la tortura, ni la espada, ni la muerte, pudo separarte del amor de Cristo.

Te imploro fervientemente, por el bien de este amor que puedas ayudarme, por tu intercesión, a superar las tentaciones y penas que me rodean. Que me ayudes a librarme de todo mal y enfermedad que ronda a mi alrededor.

Ayúdame a soportar con valentía las pruebas que me oprimen, las crisis que me embargan, la peste que me tiene al acecho.

Que, con el amor de Dios, aprenda a llevar pacientemente la cruz que ha sido puesta sobre mí. Que ni la angustia ni las dificultades de la vida me separen de ese amor inagotable.

Valiente campeón de la Fe, Ayúdame a combatir el mal y a superar la enfermedad, para que pueda ganar la corona que se les ha prometido a todos aquellos que perseveran hasta el final.

Todo esto te lo pido, por el amor de Nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina con Dios Padre, en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por siempre.

San Jorge, ruega por nosotros en las penas, en el dolor y en la enfermedades que nos acechan.

Amén.