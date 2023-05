Decir que aumenta el Glutatión, no es suficiente, se necesitan evidencias. Por Dr. Jimmy Gutman

Por Dr. Jimmy Gutman,

Autoridad mundial en el conocimiento del glutatión

El Dr. Jimmy Gutman nos explica el origen de los suplementos de glutatión, N acetil cisteína (NAC) y su comparativa con el precursores del glutatión, el nutracéutico Immunocal.

NAC (N – acetilcisteína)

Tiene una vida media de 2-6 horas dependiendo de la dosis y otras variables.

A dosis terapéuticas (como las administradas para la sobredosis de acetaminofeno), los pacientes habrán esperado efectos secundarios gastrointestinales tales como calambres, náuseas y vómitos.

En los buenos viejos tiempos cuando no teníamos NAC IV (intravenosos), usábamos NAC líquido y lo vertíamos por su garganta a través de una sonda nasogástrica (nadie estaba feliz).

Seguiríamos esto con una suspensión de carbón vegetal.

¡Tendríamos que hacer esto cuatro veces al día debido a la corta vida media!

Ahora con IV NAC, colgamos un goteo y lo entregamos lentamente en un período de 24 a 48 horas.

Es extremadamente eficaz pero desagradable.

La dosis del NAC oral que se encuentran en las tiendas de alimentos saludables son mucho más bajos, pero incluso con estas pequeñas dosis, muchas personas no pueden tolerarlo.

Permítanme explicar por qué: La L-cisteína como aminoácido aislado no es eficaz porque se oxida rápidamente.

Marcando en un grupo acetil a la cisteína (para hacer N-acetil-cisteína) lo protege de la oxidación, por lo que en realidad puede obtener cisteína en las células.

Esto es lo que la mayoría de las personas desconocen:

La acetilación sólo protege alrededor del 15% de la cisteína de la oxidación.

El otro 85% se oxida y produce efectos tóxicos.

Esta es la razón por la que el uso de NAC durante un largo tiempo (varias semanas) puede conducir a un estado de oxidación, (exactamente lo contrario a lo que está tratando de lograr.)

Es por eso que la gente puede decir que se sienten muy bien cuando comienzan NAC, pero después de un tiempo se sienten “lavado”.

¡El NAC no es natural!

Solía venir de los recortes de pelo de los pisos de peluquería china (el cabello es una gran fuente de cisteína).

Debido a la aversión de muchas personas hacia el canibalismo, la fuente es ahora principalmente de plumas de pato chino (aunque los nuevos competidores están ahora probando plumas de pollo).

Mira este video para ver de lo que hablamos:

N.A.C ¿Conoces su origen? – AYL.TV

GSH (glutatión)

El glutatión oral suele ser bastante ineficiente, se oxida con demasiada facilidad.

Sólo sé de un estudio que ha demostrado su eficacia en los seres humanos y cientos que dicen lo contrario. Muchos estudios muestran que funciona en animales de laboratorio, esto es porque los roedores no tienen el mismo nivel de enzima GGT en su tripa que los humanos.

Esta es la razón por la que se utiliza IV GSH ( Glutatión intravenoso), para evitar la exposición a Gamma-Glutamil-Transferasa.

El glutatión IV tiene una vida media de 2-4 horas.

En los estudios más exitosos usando IV GSH, el glutatión IV se administra más de una vez al día.

Se suministran cantidades supra-normales de GSH y los efectos son transitorios.

Ve a ver algunos de los efectos espectaculares de IV GSH en los pacientes de Parkinson en youtube.

Se levantan de una silla de ruedas y empiezan a caminar casi normalmente. El problema es que, cuando llegan a casa, vuelven a la línea de base.

Así que:

1) IV GSH es caro e inconveniente y tiene los riesgos que cualquier terapia IV puede llevar (infección, etc.)

2) IV GSH tiene efectos de muy corta duración

3) El glutatión no es capaz de entrar en muchas células, por lo que primero debe descomponerse en sus aminoácidos constituyentes (cisteína, glicina y glutamato). Entonces la cisteína es transportada a la célula.

4) IV GSH y GSH oral NO son naturales!El GSH proviene de una fuente de origen animal, fúngico o bacteriano.

Estas fuentes deben ser altamente refinadas para obtener glutatión puro.

Su sistema inmunológico puede reconocer su propio glutatión producido naturalmente de fuentes externas no humanas.

Esto conduce al posible resultado de respuestas inmunitarias tales como alergia e inflamación.

IMMUNOCAL

Immunocal es una fuente de cisteína biodisponible.

Proporciona cisteína y cistina que se entregan dentro de una estructura de proteína mucho más grande.

Estas largas proteínas se enroscan como una bola de lana en una forma tridimensional muy pacífica (“sin desnaturalizar” o “no desnaturalizado”).

El calentamiento, la agitación mecánica y los tratamientos químicos descomponen la forma 3D y “desnaturalizan” la proteína. Cuando la proteína está en su forma natural, los residuos de cisteína y cistina están protegidos contra la oxidación.

Cuando la proteína se “desdobla” (desnaturalizada), la cisteína y la cistina se exponen y se oxidan.

Al proteger la cisteína en una bola de proteína, esto permite que la cisteína llegue a la célula, pase a través de la célula y esté disponible para la producción de glutatión.

La vida media no se conoce (depende de tantos factores naturales, genes, salud, etc.), pero el efecto sobre la elevación del glutatión puede ser visto días después de la ingestión de Immunocal.

Los niveles supra-normales de GSH nunca se ven, porque las células tienen su propio mecanismo de retroalimentación fisiológica que detiene la producción de GSH cuando se alcanzan los niveles óptimos.

Cualquier sustrato adicional de Immunocal se almacena en formas intermedias y sólo avanzará en la producción de GSH si las demandas están allí.

