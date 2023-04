La Tristeza. Por Juan Cicconi

Por Juan Cicconi

Para Adoración y Liberación

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”. Estas palabras de dimensión infinita,

indican los dolores del alma de Jesucristo, que solo Él podía conocer. Ellas designan un

dolor abismal, casi infinito: la Muerte y el Infierno. Porque el sentirse real y

verdaderamente abandonado por Dios, eso es el Infierno. Y Cristo no exageraba.

La primera sangre que derramó Cristo no se la arrancaron los azotes: se la arrancó la

tristeza; “Mi alma esta triste hasta la muerte”. Los Apóstoles vieron visiblemente en el

gesto de Cristo esos tres monstruos: la Tristeza, el Tedio y el Temor, que cayeron sobre Él

al ingresar al Monte de los Olivos.

Consideremos que la aprensión imaginativa de un gran peligro o un gran dolor – y más de

un dolor irremediable – suele atormentar más que el mismo hecho: a muchos los ha

llevado a la desesperación o el suicidio. Esa es la condición del hombre; pero esa condición

nos ha sido dada para que luchemos y evitemos la catástrofe, a Cristo le fue dada para

mayor tormento porque la tristeza de Cristo tenía tres raíces: 1) el Universal Pecado, 2) la

previsión de todos los horrores próximos, 3) y la visión clarísima de la ingratitud de la

humanidad.

Los dolores en un hombre son una función de su sensibilidad; los dolores físicos al fin

desembocan en la conciencia, la cual les da su tercera dimensión; por eso un dolor

cualquiera es infinitamente mayor en un hombre que en un animal. De manera que la

pasión física de Cristo fue la causa de su exquisita sensitividad; casi infinita.

Ahora, si esto vivió Cristo, ¿será acaso diferente para los hombres?

Nota: Cristo nos avisó que los hombres desfallecerán de espanto ante lo que viene: ver

Mateo 24; Marcos 13 y Lucas 21. El Miedo estará revestido de Terror, Desesperación,

Angustia y Tristeza; todo lo cual formará una aprensión imaginativa ante un gran dolor

irremediable. Y si no ¿cómo se explica que corrieran a colocarse la vacuna?

Bibliografía consultada: El Evangelio de Jesucristo- P. L.Castellani

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!